На плечах гигантов. Смогут ли Холанн и Эдегор вывести Норвегию на Евро-2024?

«Я думаю, что наш тренер Столе Сольбаккен должен сделать одну вещь, прежде чем мы начнем квалификацию», — говорит Ян Оге Фьёртофт. «Он должен пойти в церковь и помолиться, чтобы Мартин Эдегор и Эрлинг Холанн не травмировались».

Бывший игрок сборной Норвегии Фьёртоф в разговоре с The Athletic на прошлой неделе поторопился.

На этой неделе пришли новости, которых боялись все в скандинавской стране: Холанн, забивший восемь голов в последних двух матчах за «Манчестер Сити» и забивший ошеломляющие 42 гола во всех турнирах в своем дебютном сезоне в Англии, получил травму паха.

«Тяжелый удар» для Холанна — так описал это Сольбаккен — кажется еще большим ударом для страны, отчаянно пытающейся наверстать упущенное на поле.

Прошло уже 23 года с тех пор, как Норвегия в последний раз успешно прошла квалификацию на крупный международный мужской турнир — те дни, когда Оле Гуннар Сульшер, Торе Андре Фло, Джон Кэрью и Штеффен Иверсен были частью их атаки на чемпионате Европы 2000 года. Холанн тогда даже не родился.

«Иметь норвежский паспорт — это одно из величайших преимуществ, которое вы можете иметь, но когда дело доходит до крупных футбольных турниров, это плохо», — говорит Фьёртофт, сыгравший за сборную 71 матч за десятилетие с 1986 года и принявший участие в чемпионате мира 1994 года.

«Можно представить, с какими чувствами Эрлинг смотрел на парня, который является его дублером в "Манчестер Сити" — Хулиана Альвареса — побеждающего на чемпионате мира и забивающего четыре гола (в Катаре 2022). Конечно, он хотел бы быть там. Конечно, он хотел бы быть на чемпионате мира, это нормально, и с Мартином в "Арсенале" то же самое».

Хулиан Альварес и Эрлинг Холанн globallookpress.com

В Норвегии есть смесь надежды и веры в то, что их история вот-вот изменится. Их квалификационная кампания к Евро-2024 стартовала в субботу в Испании, и есть несколько причин — начиная с Холанна и заканчивая Эдегором — почему норвежцы считают, что на этот раз все будет иначе.

Холанн, пожалуй, лучший нападающий в мире. Что касается Эдегора, капитан «Арсенала» и сборной Норвегии находится в лучшей форме в своей жизни. Вместе они входят в число лучших, если не являются лучшими, игроками Премьер-лиги в этом сезоне. Неплохо для страны с населением чуть более пяти миллионов человек.

«У нас также есть Ада (Хегерберг, обладатель "Золотого мяча" среди женщин-2018) и Кэролайн Грэм Хансен в женском футболе, так что у нас есть авторитеты с обеих сторон», — говорит Лейф Гуннар Смеруд, тренер молодежной мужской сборной Норвегии (U21).

«Но Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор являются огромным источником вдохновения, и не в последнюю очередь для молодых игроков, которые играют в топ-футбол, которые могут видеть: Вау, они действительно делают это — и он играл в моей команде на прошлой неделе».

«Если вы возьмете Йоргена Странда Ларсена, который сейчас играет за "Сельту" в высшем дивизионе Испании, когда он увидит, как Эрлинг, который играл в одной команде с ним, просто взлетает ввысь и становится королем мира, он подумает: "Хорошо, я не настолько хорош. Но и я не так уж плох. Так что я могу это сделать". Исходя из этого, я думаю, что они (Холанн и Эдегор) ломают барьеры в умах игроков».

А теперь о не очень хороших новостях…

«Я думаю, что во всем мире нет команды, у которой более огромный разрыв между лучшими и худшими игроками в команде. Я не думаю, что это возможно», — говорит Фьортофт.

«Вот у вас Мартин Эдегор, который превратился в великого игрока, великого лидера и играет в сборной с 15 лет. У вас есть Эрлинг Холанн, который забивает голы для удовольствия, и он будет продолжать забивать голы. В итоге Мартин побьет рекорд по количеству выступлений за сборную Норвегии — 100 процентов. Эрлинг побьет все рекорды по результативности в Норвегии».

«Но при этом у вас — и я не хочу никого обидеть, я просто пытаюсь констатировать факт — нет защитников. У вас есть защитники, играющие за границей, которые могут стать хорошими игроками. Но уже ставших хорошими игроками, у вас нет их вообще. У вас есть мой хороший друг, Эрьян Нюланд, отличный вратарь, но он не получает игрового времени за "РБ Лейпциг", поэтому теряет форму. Так что я думаю, что это большая, большая головная боль для Столе Сольбаккена».

Юлиан Рюэрсон, перешедший в «Боруссию Дортмунд» из также выступающего в Бундеслиге берлинского «Униона» в январе, в матче против Испании должен был играть на позиции правого защитника, в то время как Биргер Мелинг, который в этом сезоне использовался в основном в качестве запасного французским «Ренном», как и ожидалось, играл слева. Что касается центральных защитников, удачи вам в попытках найти современных Ронни Йонсена, Бреде Хангеланда или Хеннинга Берга.

Лео Эстигор globallookpress.com

Лео Эстигор сыграл всего 237 из возможных 2430 минут в Серии А за «Наполи» в этом сезоне, а Кристоффер Айер, который в настоящее время выбыл из строя из-за растяжения икроножной мышцы, пропустил больше матчей, чем начал в стартовом составе за «Брентфорд».

Остаются Стефан Страндберг из норвежской команды «Волеренга», у которого последние 18 месяцев были проблемы с травмами, и Андреас Ханче-Олсен, который перешел в немецкий «Майнц» из бельгийского «Гента» в январе.

Нехватка защитников в Норвегии интригует не в последнюю очередь потому, что никто не считает это неудачей. Вместо этого создается впечатление, что страна непреднамеренно отключила линию снабжения на позиции из-за сочетания излишне осторожных и примитивных методов обучения и растущей зависимости от использования искусственных полей.

Фьёртофт и Сольбаккен критически относились к последнему на уровне первой команды — практике, которая в значительной степени является результатом сурового климата в Норвегии, где низкие температуры зимой означают, что национальная лига начинается примерно в это время года и заканчивается в ноябре.

Хотя Фьёртофт обеими руками за то, чтобы молодые игроки, развивавали свои технические навыки на искусственных покрытиях, и он не хотел бы, чтобы это изменилось, он считает, что в Норвегии выросло поколение футболистов, которые играют одинаково.

«Они знают о мяче все», — говорит Фьёртоф. «Они знают все о повороте Кройффа. Они знают все о подрезке мяча. Они знают все обо всем. Но на самом деле они не все знают: как выиграть футбольный матч? Так что я думаю, следствием этого является: где блин чертовски большие центральные защитники? Где эти игроки? У нас их нет. У нас есть несколько защитников, против которых я хотел бы сыграть».

Смеруд знаком с этим спором.

Лицензированный клинический психолог, а также тренер молодежной сборной Норвегии (этим летом его команда вышла в финальную часть чемпионата Европы в Грузии и Румынии), Смеруд эрудирован и имеет интересные мысли. По его мнению, методология тренировок в Норвегии застряла в прошлом, а влияние тренеров по фитнесу и медицинского персонала на эти тренировки являются большей, чем искусственные поля, причиной того, что им не хватает вариантов в защите.

«Если бы я ездил по Норвегии и изучал тренировки много лет, то это были бы рондо, пасовое упражнение, потом было бы владение без какого-либо направления и без цели, а потом, может быть, была бы какая-то двусторонка в конце», — говорит Смеруд.

Сборная Норвегии globallookpress.com

«Если это главная составляющая тренировочной недели, вам не нужен большой сильный парень, стелящийся в подкатах, который не может обращаться с мячом. Так что я думаю, что мы отбраковали их всех».

«Я психолог. Поэтому я склонен думать, что мы даем лекарства и лечим. Но все, что работает, имеет побочный эффект. И я думаю, что мы улучшали подготовку, но планомерно исключали воспитание центральных защитников — они не проходили через нашу сетку, их отфильтровали».

«Для меня, я думаю, важнее всего — изменить это. Потому что тренировки, которые вы можете проводить с детьми на искусственных полях, развивают навыки и создают хороших игроков. Да, им придется приспосабливаться, когда они станут старше и начнут играть по-взрослому и больше играть на траве. Но мы не можем отказаться от искусственного поля, потому что у него так много преимуществ».

«Но мы можем помешать тренерам по фитнесу слишком осторожничать, и вместо этого играть больше в футбол. Тогда вы получите больше единоборств на тренировках, и тогда мы будем развивать все типы (игроков), потому что в игре вам нужны все типы».

Уэльс. Население 3,2 млн. Гарет Бэйл и Аарон Рэмси. Полуфиналисты Евро-2016. 1/8 финала Евро-2020. Пройденный отбор на ЧМ-2022.

Норвегия. Население 5,4 млн. Холанн и Эдегор. Эээ...

«Я украду это у вас, потому что я думаю, что это очень хорошее сравнение», — говорит Фьёртофт, улыбаясь. Эйрик Бакке, бывший полузащитник сборной Норвегии и «Лидс Юнайтед», тоже кивает.

«Уэльс — отличный пример того, какой была Норвегия раньше», — говорит Бакке, который был на стадионе «Этихад», чтобы увидеть, как «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» со счетом 6:0 в Кубке Англии, а Холанн оформил свой последний хет-трик.

«Все хотят играть в хороший футбол. Раньше я был тренером в "Согндале". Когда ты долгое время работаешь тренером, и у тебя все хорошо, и ты выигрываешь матчи, то люди хотят большего: "Ты хочешь красиво побеждать". Но это не имеет значения. Я никогда не видел, чтобы Уэльс играл красиво. Они просто выигрывают со счетом 1:0, а гол забивает Гарет Бэйл».

«Поэтому иногда в сборной главное: "Просто выигрывай матчи". Это тот менталитет, который у нас был раньше. Нам было все равно, как мы играли, и все были так счастливы, когда ты выигрывал. Теперь это: "Поскольку у нас есть эти мировые звезды, мы должны играть так". Да не должно это выглядеть красиво, даже если в матче принимают участие Мартин Эдегор и Эрлинг Холанн. Просто выиграй матч. Я думаю, это правильно».

Холанн и Эдегор globallookpress.com

«Но то, что делал Уэльс — (даже просто) квалификация на ЧМ — безумие. Почему бы Норвегии не сделать то же самое?»

Это хороший вопрос, на который Бакке быстро отвечает сам, когда думает об успешных норвежских командах, частью которых он был. Он много говорит о менталитете и идентичности, о культуре и единстве, а также о том, как игроки были готовы пойти на жертвы, чтобы дать свободу действий лучшим членам команды.

«Мы должны были убедиться, что делаем всю работу, поэтому, возможно, для того, чтобы Торе Андре Фло, Стеффен Иверсен или Оле Гуннар Сульшер решили исход матча, нам нужно немного побегать», — говорит Бакке. «Не вокруг нас все вертелось. Речь шла о том, чтобы найти способ победить большие команды, а не быть таким же, как они».

«Раньше у нас была отличная идентичность благодаря тому, как мы играли. И я думаю, что это то, чего сейчас хочет Столе Сольбаккен — он должен извлечь из этого максимум пользы. У нас есть Мартин Эдегор и Эрлинг Холанн — вы должны подобрать вокруг них команду, которая сможет сделать их лучше, тогда вы снова пройдете квалификацию. В последний раз мы были близки к этому. Если бы Эрлинг не был травмирован, мы бы прошли квалификацию. Вот так вот все просто».

Бакке имеет в виду квалификацию на ЧМ-2022. Норвегия заняла третье место в своей группе, отстав от Турции, занявшей второе место, на три очка. Что характерно, в четырех матчах (из 10) , которые Холанн пропустил, Норвегия набрала только пять очков — статистика, которую не забудут Сольбаккен и его игроки, снова начавшую эту квалификационную кампанию Евро без своего символа.

Короче говоря, вспомогательный состав сборной Норвегии должен будет как следует прибавить, чтобы добиться успеха в группе, в которую также входят Шотландия, Кипр и Грузия.

Есть варианты в полузащите, где Фредрик Эурснес из «Бенфики» и Сандер Берге из «Шеффилд Юнайтед» вышли в старте вместе с Эдегором. Мортен Торсбю из «Униона» и и Патрик Берг, вернувшийся домой в «Будё-Глимт» после короткого и неудачного периода во французском «Лансе», также могут попасть в кадр.

На флангах дела обстоят более хаотично. Мохамед Эльюнусси из «Саутгемптона» сделал больше всего ударов, не превратившихся в голы в этом сезоне АПЛ, в то время как Ола Сольбаккен все еще адаптируется к жизни под руководством Жозе Моуринью в итальянской «Роме» после перехода из «Глимта» в январе. Действительно, у 24-летнего вингера до сих пор было столько же веселых игр, сколько и выходов в стартовом составе.

«Сольбаккен не понимает тактику так, как другие парни — он не знает разницы между 5-3-2 и 3-4-1-2, он не понимает высокого прессинга», — сказал Моуринью в феврале . «Он должен научиться играть с нами. Он качественный игрок, но он не может просто заменить кого-то на поле и ждать, что команда продолжит использовать ту же схему».

Ола Сольбаккен globallookpress.com

Что касается передней линии, то Ларсену (193 см) или Александру Сёрлоту из «Реал Сосьедад» (195 см) будет сложно получать игровое время в качестве центрфордов, за исключением случая, когда Холанн (194 см) получил травму. Действительно, Сёрлот, бывший форвард «Кристал Пэлас», скорее всего, займет позицию в качестве флангового нападающего справа.

«Я думаю, что Эрлингу нравится играть в одиночку впереди», — добавляет Фьёртофт. «Скажем иначе, сила Эрлинга Холанна в том, чтобы создавать пространство. Он мастер создавать пространство, которым он хочет воспользоваться, а затем ему просто нужны игроки вокруг него, чтобы помочь ему. Я думаю — и это не имеет никакого отношения к Сёрлоту — что Холанн обнаружил, что он более эффективен, когда играет в одиночку. И я думаю, что Столе Сольбаккен видит то же самое».

Смеруд смотрит вверх и улыбается.

«Если вы действительно хотите вникнуть в то, что у нас творится, такое необычное, так это то, что в Норвегии мы называем "delingskultur" — мы делимся всем», — говорит он.

«Итак, в наши дни клуб, чьи дела идут хорошо, например, ФК "Викуинг", и который конкурирует с "Валеренгой", будет делиться всем, что они делают, с "Валеренгой" и всеми другими клубами. Действительно интересно, откуда взялась эта культура и какое влияние она оказывает. Но это то, что я вижу сейчас все чаще и чаще».

Он добавляет: «Каждый делает вклад в нечто большее, чем он сам. Мы все бы могли хранить свои секреты, и была тенденция делать это, когда — и это не Ян Ааге, он не был тренером — когда бывшие игроки из 90-х возвращались на руководящие должности в норвежском футболе, и у них не было этого взгляда на вещи».

«Они пришли из более конкурентного мира в Англии — ну знаете, Фергюсон и "мы против них". Я думаю, когда вы маленькая нация, вы должны использовать все, что у вас есть. Мы можем быть хороши в компетентности и знаниях, но тогда нам также нужно развиваться быстрее, и именно здесь начинается обмен».

Несмотря на то, что Смеруда воодушевляет нынешняя норвежская модель и достигнутый прогресс, он быстро подчеркивает, что Холанн и Эдегор являются «в первую очередь результатом их собственной работы и работы их семей», а не продуктом системы.

Бакке соглашается. «Я думаю, что появляется все больше и больше талантов», — говорит он. «Но Эрлинг и Мартин другие, они уникальны. Я не думаю, что нам следует думать, что таких как они становится все больше и больше».

Эдегор и Холанн globallookpress.com

Хоть Холанн и Эдегор и являются исключением, очевидно, что они находятся на одной волне со своими партнерами по сборной Норвегии во многих других отношениях. Фьёртофт рассказывает историю о снятом им документальном фильме о Холанне, в котором также участвовали Берге и Эдегор, и о том, как трое из них обсуждали, как страстно они относятся к игре за национальную сборную — видя, как хорошо они ладят, он начал тосковать по прошлому.

«Я ушел с той встречи, позвонил другу и сказал: "Это единственный раз за 20 лет после выхода на пенсию, когда я скучаю по футболу", потому что я видел, что сборная Норвегии любит встречаться, они друзья», — объясняет Фьёртофт. «Хотя это серьезно и напряженно, и перед Норвегией стоит задача пройти отбор на чемпионат мира или Евро, им нравится быть вместе».

«Поэтому я думаю, что атмосфера в сборной очень хорошая, и это нельзя недооценивать, потому что есть страны, где игроки не любят приезжать в сборную. Я думаю, что дело тут в нынешнем тренере Столе Сольбаккене, он первый из моего поколения или из нашей команды 90-х, и он знает, что одна из причин, по которой мы добились успеха, заключается в том, что нам нравилось быть вместе. Нам нравилось представлять нашу страну».

«Мы очень гордая спортивная нация. Сейчас такое время, когда у нас внезапно появился хороший игрок в гольф (Виктор Ховланд), у нас появился хороший теннисист (Каспер Рууд). У нас есть Карстен Уорхольм в легкой атлетике, который выигрывает олимпийское золото (в беге на 400 метров с барьерами)».

Очевидная разница в случае с Холанном и Эдегором в том, что они выдающиеся личности в командном виде спорта, и их успех в сборной Норвегии зависит, по крайней мере, в некоторой степени, от других.

«Это будет вызов», — добавляет Смеруд. «Если Эрлинг и Мартин будут делать всю работу, мы не успеем. Слишком легко остановить двух парней. Нам нужно больше. И, конечно же, мы больше, чем просто эти двое».