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    Латиноамериканские контрасты. Аргентина еще празднует, а Бразилия ищет потерянную искру

    В каком состоянии две топ-команды из Южной Америки подходят к старту нового цикла?

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    Сборная Бразилии находится в неопределенности
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    Сборная Бразилии находится в неопределенности
    Был огромный контраст в настроении, с которым сборные Аргентины и Бразилии покидали чемпионат мира три месяца назад, пишет корреспондент ESPN Тим Викери.
    Для Аргентины, конечно же, Катар-2022 был моментом триумфа, почти неописуемо драматичным, и оттого еще более счастливым. Первая победа на чемпионате мира за 36 лет и победа Лионеля Месси на 36-м году жизни — сценарий едва ли мог быть более совершенным.

    Тем временем Бразилия, прихрамывая, вернулась домой после очередного поражения от европейского соперника на этапе четвертьфинала. И хотя многие бразильцы были рады видеть, что Месси добился своего, любая спортивная реакция на победу их соседа также усиливала чувство горечи по отношению к собственной команде. Они смогли это сделать, так почему мы не можем?

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    • Три месяца спустя контраст сохраняется, поскольку команды выходят на поле впервые после чемпионата мира.

    Аргентина находится в полном режиме празднования. В ночь на пятницу, 25 марта, они примут Панаму в Буэнос-Айресе, а в следующий вторник отправятся на север, в Сантьяго-дель-Эстеро, чтобы сразиться с Кюрасао.

    Соперник не имеет большого значения. Неважно, что Панама приедет с командой дублеров. Это едва ли можно будет назвать футбольными матчами. Они будут продолжением того сумасшествия, когда команда прилетела из Катара после турнира и попыталась устроить уличный парад, который пришлось превратить в пролет вертолета, потому что в Буэнос-Айресе много миллионов людей вывалили на улицы, чтобы хоть глазком их увидеть.

    Сборная Аргентины

    Игра в пятницу — это событие, радостное собрание, где-то посредине которого оказывается футбольный матч. Перед началом будет ди-джей, выступления музыкальных групп, фильм о тренере Лионеле Скалони и его парнях, и массовое пение «Muchachos», гимна болельщиков в Катаре. В перерыве сыграет еще одна группа. После финального свистка будет презентован трофей чемпионата мира, а затем будут еще группы, чтобы отправить толпу болельщиков домой счастливой.

    На матчи вызван состав сборной, выступавший на чемпионате мира. Вскоре нужно будет принять решение по поводу троицы 35-летних. Время центрального защитника Николаса Отаменди, несомненно, подходит к концу. Ситуация с Месси и Анхелем Ди Марией более деликатна.

    Скалони подчеркнул, что им забронированы места в самолете на следующий чемпионат мира, если они этого захотят, но еще слишком рано говорить о том, существует ли такая возможность. И хотя Скалони уже строит планы на будущее, пока об этом думать рано. Что Аргентина действительно хочет сделать в течение следующих нескольких дней, так это устроить вечеринку.

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    • Бразилия, с другой стороны, гости на чьей-то чужой вечеринке. В субботу, 25 марта, они сыграют с Марокко в Танжере, и хозяева горят желанием отпраздновать выход в полуфинал чемпионата мира. Тренер Валид Реграги воссоединил команду, которую он брал с собой в Катар.

    На фоне такой преемственности Бразилия находится в странном состоянии постоянных перемен. У них есть временный тренер, наставник молодежки Рамон Менезес, который, вероятно, будет руководить только в этом матче. На следующие даты календаря FIFA в июне он будет занят молодежным чемпионатом мира U20 в Индонезии.

    Есть надежда, что к тому времени будет назначен известный европейский тренер, и Карло Анчелотти стоит первым в списке желанных кандидатур. В какой-то момент будет запущен новый проект. Но пока, есть только ставший реакцией на провал проект Менезеса.

    Габриэль Мартинелли

    Невключение в состав таких игроков, как Габриэль Мартинелли и Бруно Гимарайнс, вызвало в адрес тренера шквал обвинений в том, что он не слишком внимательно следит за их игрой. Это почти наверняка справедливо.

    В январе и феврале Менезес был занят победой на чемпионате Южной Америки среди юношей до 20 лет, турнире с таким напряженным списком матчей, что ни на что другое у него просто не оставалось времени.

    Пять игроков из этого состава получили повышение. Крепкий центральный нападающий Витор Роке вполне может сыграть в субботу вместе с правым защитником Артуром, который обещает решить проблему, которой неожиданно стала для Бразилии эта позиция.

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    На другом конце возрастной шкалы Тьяго Силва получил травму, и в любом случае его время в сборной вполне могло подойти к концу. А поскольку Маркиньос также вынужден уйти, матч даст возможность увидеть, как Эдер Милитао отреагирует на роль основного центрального защитника.

    А перед ним может состояться дебют Андре из «Флуминенсе», которого многие считают лучшим из нового поколения опорных полузащитников. А в отсутствие травмированного Неймара у Родриго из «Реала» есть возможность усилить свои претензии на то, чтобы стать будущим универсальным мозгом бразильской атаки.

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    • Таким образом, встреча с Марокко — не повод рассматривать бразильскую коллективную игру под микроскопом — этот конкретный коллектив, вероятно, никогда больше не соберется. Но можно достаточно узнать об игре отдельных футболистов.

    То, как эти игроки справятся с эйфорией марокканской вечеринки, поможет будущему тренеру оценить, могут ли они сыграть свою роль в стремлении Бразилии вернуть немного собственной радости.

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