ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак»

    Представляем нового главного тренера красно-белых

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Серия A Футбол Италии Интер Лацио Сампдория Удинезе Црвена Звезда Ференцварош
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичСербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак» Хаби АлонсоНовая волна. Алонсо, Мотта, Франк и еще 8 тренеров, рвущихся в элиту «Аризона Койотис»Почему НХЛ стоит задуматься о коренной перестройке дивизионов с учетом новой команды в Юте?
    Все новости спорта
    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович
    В четверг, 16 мая, «Спартак» взволновал российскую футбольную общественность, объявив о назначении главным тренером Деяна Станковича. Сербский специалист приступит к работе со столичным клубом уже в грядущее межсезонье. Контракт с новым наставником рассчитан на два года.

    Гром среди ясного неба

    Всего месяц «Спартак» пребывал в поисках того, кто поведет клуб к новым достижениям и трофеям. Напомним, что в апреле москвичи распрощались с испанским специалистом Гильермо Абаскалем.

    Тренерское кресло зашаталось под 35-летним наставником еще до зимнего перерыва, однако официально стороны расторгли соглашение лишь весной. Звезда Абаскаля у руля «Спартака» потухла также быстро, как взошла.

    Последней каплей для руководства москвичей стало поражение «красно-белых» от безоговорочного аутсайдера «Сочи» (0:1). Именно после этой встречи Гильермо было указано на дверь.

  • Лучше поздно, чем никогда. Абаскаль уходит, оставляя «Спартак» в психологической яме
  • Увольнение главного тренера «Спартака» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 14/04/2024

    • Шестое место и никаких шансов на чемпионство — таков итог работы Абаскаля на тренерском мостике «Спартака». Спасать отечество было поручено помощнику испанца Владимиру Слишковичу.

    Боснийский наставник стартовал с места в карьер. При нем «красно-белые» имеют пятиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ (3 победы и 2 ничьи). Столичный клуб поднялся на пятую строчку и все еще сохраняет математические шансы зацепиться за медали чемпионата России.

    Но даже столь впечатляющая серия не гарантировала Слишковичу избавления от статуса «исполняющего обязанности». Слухи о новом главном тренере для «Спартака» продолжали литься, как из рога изобилия и только усилились после неожиданного поражения москвичей в финале Пути регионов Кубка России («Балтика» одержала победу с минимальным счетом 1:0).

    Назывались имена различных претендентов на тренерский мостик «красно-белых». В списке кандидатов на назначение фигурировало и имя Станислава Черчесова. Однако «Спартак» действительно шокировал всех своим выбором. Даже известный итальянский журналист Фабрицио Романо не смог бы предугадать такой инсайд.

    «Спартак» объявил о назначении Станковича

    Назначение Деяна Станковича главным наставником «Спартака» прошло без лишнего преждевременного шума и обсуждений. Именно так москвичи поступили и два года назад, когда объявили о приходе Гильермо Абаскаля. Возможно, такая скрытность — это новая фирменная черта кадровой политики «красно-белых».

    Деян Станкович запомнился многим фанатам футбола, как великолепный игрок, поднимавший над своей головой трофей Лиги чемпионов в составе «Интера». Но после завершения игроцкой карьеры серб преуспел и на тренерском поприще.

    Рассказываем об обеих ипостасях Станковича и тех достижениях, которые он уже имеет за своими плечами.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Восхождение будущей звезды

    Появился на свет Деян Станкович 11 сентября 1978 года в Белграде. Футбол был в его крови с самого рождения, ведь оба родителя выступали за сербские клубы. Отец Борислав защищал цвета местного «ОФК Белград», а мать Драгица играла за женский футбольный коллектив «Слога Земун».

    Первые шаги в футболе Деян делал в небольшом клубе «Телеоптик». В системе команды, базирующейся в Земуне, Станкович провел семь лет. Он весьма выделялся среди своих сверстников и в 13-летнем возрасте попал на карандаш скауту «Црвены Звезды».

    Как и многие сербские мальчишки, Деян мечтал оказаться в академии «красно-белых». Спустя год это стало явью, и он отправился обучаться футбольному мастерству в стан главной команды Белграда. На протяжении двух лет Станкович выступал за молодежные команды «Црвены Звезды».

    Станкович в «Црвене Звезде»

    Футболку главной команды Деян надел 11 февраля 1995 года. Тогда 16-летний юнец появился на поле во второй половине встрече против «ОФК Белград», за который когда-то выступал его отец. Всего за «Црвену Звезду» Станкович выступал на протяжении четырех сезонов, проведя в общей сложности 113 поединков. В этих встречах Деян наколотил 39 мячей — неплохой показатель для хавбека.

    Уже в составе «красно-белых» Станкович почувствовал заветный вкус побед, примерив в 1995 году золотую медаль чемпионата Югославии. Еще три раза Деян поднимал над своей головой Кубок Югославии (1995, 1996, 1997).

    Переезд в Италию, сердце «Лацио» и «Интера»

    Понятно, что такой неограненный алмаз не мог надолго задержаться в сербском первенстве. На Деяна положили глаз многие команды ведущих европейских чемпионатов и в 1998 году Станкович сменил клубную прописку.

    Наиболее расторопным на трансферном рынке оказался римский «Лацио», заплативший «Црвене Звезде» немалую по тем временам сумму — 24 миллиарда лир (в пересчете — 12,4 млн евро). Думаем, что спустя годы «орлы» не пожалели ни лиры, потраченной на сербского полузащитника.

    Деян Станкович в «Лацио»

    Станкович сходу стал игроком основного состава «бьянкочелести». Отметим, что в те годы за «Лацио» выступала целая плеяда выдающихся футбольных исполнителей: Павел Недвед, Хуан Себастьян Верон, Диего Симеоне, Сержиу Консейсау, Алессандро Неста и многие другие.

    Что же касается Деяна, то защищал он цвета «орлов» на протяжении шести сезонов. За этот период сербский хавбек неплохо пополнил свою коллекцию трофеев:

    — чемпион Италии (1999/2000);
    — обладатель Кубка и Суперкубка Италии (2000);
    — триумфатор Кубка кубков (1999) и Суперкубка УЕФА (1999).

    Однако еще большая слава ожидала Станковича уже в следующем клубе. В 2004 году Деян перебрался в миланский «Интер» за 4 млн евро. «Лацио» неохотно расставался с одним из своих лидеров, но возникшие финансовые проблемы вынудили римлян принять такое решение.

    Голы Станковича за «Интер»

    Станкович пришелся весьма ко двору в миланском клубе. В футболке «нерадзурри» серб провел почти десять лет. Вместе с «Интером» Деян завоевал немало национальных титулов:

    — пять раз подряд забирал скудетто (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010);
    — пять раз становился обладателем Кубка Италии (2004, 2005, 2006, 2010, 2011);
    — четырежды брал Суперкубок Италии (2005, 2006, 2008, 2010).

    Но главной вершиной футбольной карьеры Станковича стала победа вместе с «Интером» в Лиге чемпионов 2009/2010. Поднять над своей головой «ушастый» кубок — мечтал ли о таком Деян в начале своей карьеры? В дополнение к этому «нерадзурри» забрали и клубный чемпионат мира.

    Деян Станкович

    Отметим, что в том триумфальном лигочемпионском сезоне Станкович успел побывать в России. «Интер» на групповом этапе встречался с «Рубином».

    В Казани команды расписали ничью (1:1), и именно «Иль Драго» отметился единственным голом за «черно-синих». Так что с нашей страной у сербского полузащитника связаны довольно таки теплые воспоминания.

    Станкович забивал «Рубину»

    Также Станкович, как игрок, до сих пор является «ночным кошмаром» Мануэля Нойера. Во время четвертьфинальной встречи Лиги чемпионов 2010/2011 между «Интером» и «Шальке» Деян забил потрясающий гол в ворота немецкого кипера.

    Сербский полузащитник пробил влет с центра поля по мячу, который до этого Мануэль вынес головой. Как итог, сфера затрепыхалась в сетке ворот гельзенкирхенцев.

    Временное распутье

    Повесил бутсы на гвоздь Деян Станкович в 2013 году. Произошло это после того, как он расторг контракт с «Интером» по взаимному согласию. Ходило множество слухов о том, что полузащитник может вернуться в родную гавань. «Црвена Звезда» пыталась договориться с Деяном, однако стороны не достигли компромисса.

    Станкович недолго искал новое поприще в жизни и уже в 2014 году решил себя попробовать на тренерской стезе. Конечно же, для начала Деян выбрал излюбленную Серию А — серб пошел ассистентом к Андреа Страмаччони в «Удинезе».

    Мягко говоря, первый блин вышел комом. «Удинцы» финишировали на 16-м месте в Лиге Кальчо сезона 2014/2015. Этот результат стал для них худшим за последние двадцать лет. Как закономерный итог, Страмаччони лишился должности главного тренера. Вместе с ним Удине покинул и Деян.

    Деян Станкович

    Дальше Станковича прибился к знакомым берегам, а именно в миланский «Интер» — вплоть до 2016 года серб работал в тренерском штабе «нерадзурри». Там он набирался опыта у главного наставника миланцев Роберто Манчини, с которым когда-то вместе защищал цвета «Лацио».

    После пребывания в структуре «нерадзурри» Деян решил отойти от тренерских дел. Полностью с футболом серб не заканчивал, перейдя на административную должность в Союз европейских футбольных ассоциаций, став советником президента УЕФА Александра Чеферина.

    Этот пост Деян занимал с 2017-го по 2019-й год. Однако он понимал, что вся эта административная составляющая и бумажная работа — не его. Станкович всегда был в гуще событий и место ему, если не на поле, то хотя бы у его кромки.

    Яркий старт и плачевный итог

    Первый самостоятельный тренерский опыт Деян обрел в 2019 году. Трамплином для начала нелегкого пути становится, конечно же, родная «Црвена Звезда». В клубе из Белграда Станкович познавал азы футбола, как игрок, тут же ему посчастливилось набивать руку уже как главному тренеру.

    Деян не забыл, что такое вкус побед, сходу приведя «красно-белых» к чемпионскому титулу. Многие скажут, что сделано это было на багаже его предшественника — Владана Милоевича. Тот покинул клуб, уже пребывавший на первой строчке и имеющий отрыв от «Партизана» в одиннадцать баллов.

    Станкович в «Црвене Звезде»

    Но заслуги Станковича принижать не стоит, ведь ему удалось сохранить созданный гандикап. Тогда Деян впервые поднял над своей головой чемпионский трофей в статусе главного тренера, после чего повторил это достижение еще дважды, став чемпионом в сезонах 2020/21 и 2021/22. Примечательно, что два раза «красно-белые» набирали 100 и более очков за календарный сезон.

    Кроме того, под руководством Деяна Станковича «Црвена Звезда» стала обладателем Кубка Сербии-2020/21. Эти достижения заставили скептиков утихнуть.

    Станкович привил клубу из Белграда остроатакующий стиль. В двух полных сезонах (2020/2021 и 2021/2022) пребывания Деяна на тренерском мостике «Црвена Звезда» забила 95 и 114 голов в национальном первенстве соответственно.

    Грамотная оборона также была одним из главных козырей клуба. В эти же розыгрыши чемпионата Сербии ворота «красно-белых» нередко оставались на замке (всего 19 и 20 пропущенных мячей). Баланс — вот та истина, на которой строилась игра «Црвены Звезды» при Станковиче.

    Станкович пополнил коллекцию трофеев на родине

    Однако все истории, даже весьма красивые, имеют свой конец. Несмотря на удачные выступления в национальных турнирах, руководство ожидало от команды успехов и на европейской арене.

    В сезоне 2021/2022 «Црвена Звезда» добилась его, дойдя до 1/8 финала Лиги Европы. Но уже летом 2022 года «красно-белые» потерпели крах в квалификации Лиги чемпионов. Тогда путь сербскому коллективу преградил «Маккаби». После вылета Станковичу незамедлительно указали на дверь.

    Возвращение на вторую Родину, закончившееся крахом

    Долго без работы Станкович не сидел — уже в октябре 2022 года сербский наставник получил приглашение от «Сампдории». Деян не раздумывал над предложением из Италии слишком долго — собрал чемоданы и рванул навстречу трудностям.

    А проблем действительно хватало, ведь генуэзцы пребывали на самом дне турнирной таблицы Серии А. За восемь туров Лиги Кальчо «блючеркьятти» набрали всего два балла. Руководство клуба видело в Станковиче спасителя, но данная ноша оказалась для сербского тренера совсем неподъемной .

    В «Сампдории» Станкович провалился

    За оставшиеся тридцать туров «Сампдория» одержала всего три победы. Как итог, в копилке клуба из Генуи оказалось 19 набранных очков за 38 матчей. Закономерное последнее место и вылет в Серию Б.

    Но сам Станкович на понижение не отправился. О прекращении работы в «Сампдории» серб объявил в последнем туре чемпионата Италии.

    Выход на чемпионскую тропу

    Станкович хотел забыть последнюю работу в Серии А, как страшный сон. И вновь футбольная судьба улыбнулась сербскому специалисту. Венгерский «Ференцварош» находился в поисках главного тренера и предложил данное место Деяну.

    Уже осенью 2023 года Станкович возглавил «фроди». Как думаете, кого заменил серб на тренерском мостике? Конечно же, Станислава Черчесова, ранее отправленного в отставку руководством «Ференцвароша». Российский след снова фигурирует в футбольной судьбе Деяна.

    Находясь у руля клуба из Будапешта, Станкович вновь почувствовал вкус побед — в национальном первенстве его команда сметала всех и вся со своего пути. Закономерным результатом стало завоевание чемпионского титула.

    Станкович в «Ференцвароше»

    Причем сделано это было досрочно (за один тур до конца отрыв «Ференцвароша» от второго места составляет 16 очков). Вновь впечатляюще выглядит атакующая (78 забитых мячей) и оборонительная (30 пропущенных голов) линии команды, которую возглавлял серб..

    Обидным кажется тот факт, что Станковичу не удалось сделать с «фроди» золотой дубль. «Пакшу» одолел «Ференцварош» в финале Кубка Венгрии со счетом 2:0. Однако все равно Деян покинул венгерский коллектив со щитом, а не на щите.

    Чего ждать от дуэта «Спартак» — Станкович?

    Конечно же, поклонники московского клуба надеются, что назначение Станковича станет глотком свежего воздуха для «Спартака». Главное для них — завоевание чемпионского титула.

    Последний триумф в чемпионате России был одержан семь лет назад и то золото уже успело изрядно покрыться паутиной. Тем более Деян уже приводил к чемпионству одну «красно-белую» команду, возможно, сербскому специалисту удастся это повторить и со столичным клубом.

  • Золотая лихорадка в РПЛ, последний танец в Первой лиге
  • Все расклады перед заключительными турами российских футбольных турниров
  • Вчера

    • Деяну не потребуется много времени для адаптации, с языковым барьером особых трудностей возникнуть не должно. Также Станкович привозит с собой в Москву весь штаб, работавший с ним в «Ференцвароше»:

    — ассистента Ненада Сакича;
    — тренера вратарей Пьерлуиджи Бривио;
    — тренера по физподготовке Федерико Паннончини;
    — аналитика Винченцо Сассо.

    Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, тоже сохранит место в тренерском штабе «Спартака».

  • Томаш Амарал
  • Спортивный директор «Спартака»
  • Деян Станкович не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя. Но мы приглашаем в «Спартак» не бывшего футболиста. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии. Однако дело не только в титулах. На наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола. Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность. Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака».

    • Однако данное назначение вызывает у многих и сомнения. Упирается все в то, что Станкович добивался успеха с теми командами, у которых не было достойных конкурентов в чемпионатах. Что «Црвена Звезда», что «Ференцварош» выглядят настоящими мастодонтами в своих лигах. В то же время, российская Премьер-лига весьма конкурентна и разделываться со всеми одной левой тут не выйдет.

    Что же, посмотрим, какой результат подарит это назначение для московского «Спартака». Все карты в Ваших руках, господин Деян Станкович.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры