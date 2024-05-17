Сербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак»

В четверг, 16 мая, «Спартак» взволновал российскую футбольную общественность, объявив о назначении главным тренером Деяна Станковича. Сербский специалист приступит к работе со столичным клубом уже в грядущее межсезонье. Контракт с новым наставником рассчитан на два года.

Гром среди ясного неба

Всего месяц «Спартак» пребывал в поисках того, кто поведет клуб к новым достижениям и трофеям. Напомним, что в апреле москвичи распрощались с испанским специалистом Гильермо Абаскалем.

Тренерское кресло зашаталось под 35-летним наставником еще до зимнего перерыва, однако официально стороны расторгли соглашение лишь весной. Звезда Абаскаля у руля «Спартака» потухла также быстро, как взошла.

Последней каплей для руководства москвичей стало поражение «красно-белых» от безоговорочного аутсайдера «Сочи» (0:1). Именно после этой встречи Гильермо было указано на дверь.

Шестое место и никаких шансов на чемпионство — таков итог работы Абаскаля на тренерском мостике «Спартака». Спасать отечество было поручено помощнику испанца Владимиру Слишковичу.

Боснийский наставник стартовал с места в карьер. При нем «красно-белые» имеют пятиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ (3 победы и 2 ничьи). Столичный клуб поднялся на пятую строчку и все еще сохраняет математические шансы зацепиться за медали чемпионата России.

Но даже столь впечатляющая серия не гарантировала Слишковичу избавления от статуса «исполняющего обязанности». Слухи о новом главном тренере для «Спартака» продолжали литься, как из рога изобилия и только усилились после неожиданного поражения москвичей в финале Пути регионов Кубка России («Балтика» одержала победу с минимальным счетом 1:0).

Назывались имена различных претендентов на тренерский мостик «красно-белых». В списке кандидатов на назначение фигурировало и имя Станислава Черчесова. Однако «Спартак» действительно шокировал всех своим выбором. Даже известный итальянский журналист Фабрицио Романо не смог бы предугадать такой инсайд.

«Спартак» объявил о назначении Станковича «Спартак»

Назначение Деяна Станковича главным наставником «Спартака» прошло без лишнего преждевременного шума и обсуждений. Именно так москвичи поступили и два года назад, когда объявили о приходе Гильермо Абаскаля. Возможно, такая скрытность — это новая фирменная черта кадровой политики «красно-белых».

Деян Станкович запомнился многим фанатам футбола, как великолепный игрок, поднимавший над своей головой трофей Лиги чемпионов в составе «Интера». Но после завершения игроцкой карьеры серб преуспел и на тренерском поприще.

Рассказываем об обеих ипостасях Станковича и тех достижениях, которые он уже имеет за своими плечами.

Восхождение будущей звезды

Появился на свет Деян Станкович 11 сентября 1978 года в Белграде. Футбол был в его крови с самого рождения, ведь оба родителя выступали за сербские клубы. Отец Борислав защищал цвета местного «ОФК Белград», а мать Драгица играла за женский футбольный коллектив «Слога Земун».

Первые шаги в футболе Деян делал в небольшом клубе «Телеоптик». В системе команды, базирующейся в Земуне, Станкович провел семь лет. Он весьма выделялся среди своих сверстников и в 13-летнем возрасте попал на карандаш скауту «Црвены Звезды».

Как и многие сербские мальчишки, Деян мечтал оказаться в академии «красно-белых». Спустя год это стало явью, и он отправился обучаться футбольному мастерству в стан главной команды Белграда. На протяжении двух лет Станкович выступал за молодежные команды «Црвены Звезды».

Станкович в «Црвене Звезде»

Футболку главной команды Деян надел 11 февраля 1995 года. Тогда 16-летний юнец появился на поле во второй половине встрече против «ОФК Белград», за который когда-то выступал его отец. Всего за «Црвену Звезду» Станкович выступал на протяжении четырех сезонов, проведя в общей сложности 113 поединков. В этих встречах Деян наколотил 39 мячей — неплохой показатель для хавбека.

Уже в составе «красно-белых» Станкович почувствовал заветный вкус побед, примерив в 1995 году золотую медаль чемпионата Югославии. Еще три раза Деян поднимал над своей головой Кубок Югославии (1995, 1996, 1997).

Переезд в Италию, сердце «Лацио» и «Интера»

Понятно, что такой неограненный алмаз не мог надолго задержаться в сербском первенстве. На Деяна положили глаз многие команды ведущих европейских чемпионатов и в 1998 году Станкович сменил клубную прописку.

Наиболее расторопным на трансферном рынке оказался римский «Лацио», заплативший «Црвене Звезде» немалую по тем временам сумму — 24 миллиарда лир (в пересчете — 12,4 млн евро). Думаем, что спустя годы «орлы» не пожалели ни лиры, потраченной на сербского полузащитника.

Деян Станкович в «Лацио» globallookpress.com

Станкович сходу стал игроком основного состава «бьянкочелести». Отметим, что в те годы за «Лацио» выступала целая плеяда выдающихся футбольных исполнителей: Павел Недвед, Хуан Себастьян Верон, Диего Симеоне, Сержиу Консейсау, Алессандро Неста и многие другие.

Что же касается Деяна, то защищал он цвета «орлов» на протяжении шести сезонов. За этот период сербский хавбек неплохо пополнил свою коллекцию трофеев:

— чемпион Италии (1999/2000);

— обладатель Кубка и Суперкубка Италии (2000);

— триумфатор Кубка кубков (1999) и Суперкубка УЕФА (1999).

Однако еще большая слава ожидала Станковича уже в следующем клубе. В 2004 году Деян перебрался в миланский «Интер» за 4 млн евро. «Лацио» неохотно расставался с одним из своих лидеров, но возникшие финансовые проблемы вынудили римлян принять такое решение.

Голы Станковича за «Интер»

Станкович пришелся весьма ко двору в миланском клубе. В футболке «нерадзурри» серб провел почти десять лет. Вместе с «Интером» Деян завоевал немало национальных титулов:

— пять раз подряд забирал скудетто (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010);

— пять раз становился обладателем Кубка Италии (2004, 2005, 2006, 2010, 2011);

— четырежды брал Суперкубок Италии (2005, 2006, 2008, 2010).

Но главной вершиной футбольной карьеры Станковича стала победа вместе с «Интером» в Лиге чемпионов 2009/2010. Поднять над своей головой «ушастый» кубок — мечтал ли о таком Деян в начале своей карьеры? В дополнение к этому «нерадзурри» забрали и клубный чемпионат мира.

Деян Станкович globallookpress.com

Отметим, что в том триумфальном лигочемпионском сезоне Станкович успел побывать в России. «Интер» на групповом этапе встречался с «Рубином».

В Казани команды расписали ничью (1:1), и именно «Иль Драго» отметился единственным голом за «черно-синих». Так что с нашей страной у сербского полузащитника связаны довольно таки теплые воспоминания.

Станкович забивал «Рубину»

Также Станкович, как игрок, до сих пор является «ночным кошмаром» Мануэля Нойера. Во время четвертьфинальной встречи Лиги чемпионов 2010/2011 между «Интером» и «Шальке» Деян забил потрясающий гол в ворота немецкого кипера.

Сербский полузащитник пробил влет с центра поля по мячу, который до этого Мануэль вынес головой. Как итог, сфера затрепыхалась в сетке ворот гельзенкирхенцев.

Временное распутье

Повесил бутсы на гвоздь Деян Станкович в 2013 году. Произошло это после того, как он расторг контракт с «Интером» по взаимному согласию. Ходило множество слухов о том, что полузащитник может вернуться в родную гавань. «Црвена Звезда» пыталась договориться с Деяном, однако стороны не достигли компромисса.

Станкович недолго искал новое поприще в жизни и уже в 2014 году решил себя попробовать на тренерской стезе. Конечно же, для начала Деян выбрал излюбленную Серию А — серб пошел ассистентом к Андреа Страмаччони в «Удинезе».

Мягко говоря, первый блин вышел комом. «Удинцы» финишировали на 16-м месте в Лиге Кальчо сезона 2014/2015. Этот результат стал для них худшим за последние двадцать лет. Как закономерный итог, Страмаччони лишился должности главного тренера. Вместе с ним Удине покинул и Деян.

Деян Станкович globallookpress.com

Дальше Станковича прибился к знакомым берегам, а именно в миланский «Интер» — вплоть до 2016 года серб работал в тренерском штабе «нерадзурри». Там он набирался опыта у главного наставника миланцев Роберто Манчини, с которым когда-то вместе защищал цвета «Лацио».

После пребывания в структуре «нерадзурри» Деян решил отойти от тренерских дел. Полностью с футболом серб не заканчивал, перейдя на административную должность в Союз европейских футбольных ассоциаций, став советником президента УЕФА Александра Чеферина.

Этот пост Деян занимал с 2017-го по 2019-й год. Однако он понимал, что вся эта административная составляющая и бумажная работа — не его. Станкович всегда был в гуще событий и место ему, если не на поле, то хотя бы у его кромки.

Яркий старт и плачевный итог

Первый самостоятельный тренерский опыт Деян обрел в 2019 году. Трамплином для начала нелегкого пути становится, конечно же, родная «Црвена Звезда». В клубе из Белграда Станкович познавал азы футбола, как игрок, тут же ему посчастливилось набивать руку уже как главному тренеру.

Деян не забыл, что такое вкус побед, сходу приведя «красно-белых» к чемпионскому титулу. Многие скажут, что сделано это было на багаже его предшественника — Владана Милоевича. Тот покинул клуб, уже пребывавший на первой строчке и имеющий отрыв от «Партизана» в одиннадцать баллов.

Станкович в «Црвене Звезде» globallookpress.com

Но заслуги Станковича принижать не стоит, ведь ему удалось сохранить созданный гандикап. Тогда Деян впервые поднял над своей головой чемпионский трофей в статусе главного тренера, после чего повторил это достижение еще дважды, став чемпионом в сезонах 2020/21 и 2021/22. Примечательно, что два раза «красно-белые» набирали 100 и более очков за календарный сезон.

Кроме того, под руководством Деяна Станковича «Црвена Звезда» стала обладателем Кубка Сербии-2020/21. Эти достижения заставили скептиков утихнуть.

Станкович привил клубу из Белграда остроатакующий стиль. В двух полных сезонах (2020/2021 и 2021/2022) пребывания Деяна на тренерском мостике «Црвена Звезда» забила 95 и 114 голов в национальном первенстве соответственно.

Грамотная оборона также была одним из главных козырей клуба. В эти же розыгрыши чемпионата Сербии ворота «красно-белых» нередко оставались на замке (всего 19 и 20 пропущенных мячей). Баланс — вот та истина, на которой строилась игра «Црвены Звезды» при Станковиче.

Станкович пополнил коллекцию трофеев на родине globallookpress.com

Однако все истории, даже весьма красивые, имеют свой конец. Несмотря на удачные выступления в национальных турнирах, руководство ожидало от команды успехов и на европейской арене.

В сезоне 2021/2022 «Црвена Звезда» добилась его, дойдя до 1/8 финала Лиги Европы. Но уже летом 2022 года «красно-белые» потерпели крах в квалификации Лиги чемпионов. Тогда путь сербскому коллективу преградил «Маккаби». После вылета Станковичу незамедлительно указали на дверь.

Возвращение на вторую Родину, закончившееся крахом

Долго без работы Станкович не сидел — уже в октябре 2022 года сербский наставник получил приглашение от «Сампдории». Деян не раздумывал над предложением из Италии слишком долго — собрал чемоданы и рванул навстречу трудностям.

А проблем действительно хватало, ведь генуэзцы пребывали на самом дне турнирной таблицы Серии А. За восемь туров Лиги Кальчо «блючеркьятти» набрали всего два балла. Руководство клуба видело в Станковиче спасителя, но данная ноша оказалась для сербского тренера совсем неподъемной .

В «Сампдории» Станкович провалился globallookpress.com

За оставшиеся тридцать туров «Сампдория» одержала всего три победы. Как итог, в копилке клуба из Генуи оказалось 19 набранных очков за 38 матчей. Закономерное последнее место и вылет в Серию Б.

Но сам Станкович на понижение не отправился. О прекращении работы в «Сампдории» серб объявил в последнем туре чемпионата Италии.

Выход на чемпионскую тропу

Станкович хотел забыть последнюю работу в Серии А, как страшный сон. И вновь футбольная судьба улыбнулась сербскому специалисту. Венгерский «Ференцварош» находился в поисках главного тренера и предложил данное место Деяну.

Уже осенью 2023 года Станкович возглавил «фроди». Как думаете, кого заменил серб на тренерском мостике? Конечно же, Станислава Черчесова, ранее отправленного в отставку руководством «Ференцвароша». Российский след снова фигурирует в футбольной судьбе Деяна.

Находясь у руля клуба из Будапешта, Станкович вновь почувствовал вкус побед — в национальном первенстве его команда сметала всех и вся со своего пути. Закономерным результатом стало завоевание чемпионского титула.

Станкович в «Ференцвароше» globallookpress.com

Причем сделано это было досрочно (за один тур до конца отрыв «Ференцвароша» от второго места составляет 16 очков). Вновь впечатляюще выглядит атакующая (78 забитых мячей) и оборонительная (30 пропущенных голов) линии команды, которую возглавлял серб..

Обидным кажется тот факт, что Станковичу не удалось сделать с «фроди» золотой дубль. «Пакшу» одолел «Ференцварош» в финале Кубка Венгрии со счетом 2:0. Однако все равно Деян покинул венгерский коллектив со щитом, а не на щите.

Чего ждать от дуэта «Спартак» — Станкович?

Конечно же, поклонники московского клуба надеются, что назначение Станковича станет глотком свежего воздуха для «Спартака». Главное для них — завоевание чемпионского титула.

Последний триумф в чемпионате России был одержан семь лет назад и то золото уже успело изрядно покрыться паутиной. Тем более Деян уже приводил к чемпионству одну «красно-белую» команду, возможно, сербскому специалисту удастся это повторить и со столичным клубом.

Деяну не потребуется много времени для адаптации, с языковым барьером особых трудностей возникнуть не должно. Также Станкович привозит с собой в Москву весь штаб, работавший с ним в «Ференцвароше»:

— ассистента Ненада Сакича;

— тренера вратарей Пьерлуиджи Бривио;

— тренера по физподготовке Федерико Паннончини;

— аналитика Винченцо Сассо.

Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, тоже сохранит место в тренерском штабе «Спартака».

Томаш Амарал Спортивный директор «Спартака» Деян Станкович не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя. Но мы приглашаем в «Спартак» не бывшего футболиста. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии. Однако дело не только в титулах. На наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола. Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность. Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака».

Однако данное назначение вызывает у многих и сомнения. Упирается все в то, что Станкович добивался успеха с теми командами, у которых не было достойных конкурентов в чемпионатах. Что «Црвена Звезда», что «Ференцварош» выглядят настоящими мастодонтами в своих лигах. В то же время, российская Премьер-лига весьма конкурентна и разделываться со всеми одной левой тут не выйдет.

Что же, посмотрим, какой результат подарит это назначение для московского «Спартака». Все карты в Ваших руках, господин Деян Станкович.