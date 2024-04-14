Лучше поздно, чем никогда. Абаскаль уходит, оставляя «Спартак» в психологической яме

Московский «Спартак» на сайте объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Готовить команду к ответному матчу 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом» будет Владимир Слишкович. Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, в феврале прошлого года испанец продлил контракт до лета 2025‑го. Под его руководством команда стала бронзовым призером РПЛ. Ранее 35‑летний специалист работал в Швейцарии, Греции, Италии и Испании.

Неизбежность увольнения

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что увольнение испанского специалиста из московского клуба было неизбежным, настолько плохо дела шли в последнее время.

«Пожалуй, иного варианта не было в принципе. Накануне, 13 апреля, "Спартак" потерпел поражение в матче 24-го тура РПЛ с "Сочи". Поединок закончился со счётом 1:0.

После рестарта сезона красно-белые провели пять матчей в РПЛ. Результаты более чем скромные: "Зенит" (0:0), "Факел" (0:2), "Урал" (0:0), "Динамо" (2:1), "Сочи" (0:1). Кроме того, москвичи обыграли "Оренбург" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, но затем в первом матче 1/2 финала турнира уступили "Зениту" со счётом 1:2. Шансы на выход в следующую стадию соревнований теперь минимальные.

Помимо непосредственно удручающих результатов аналогичной была и игра. Даже в случае единственной победы после рестарта красно-белые выглядели совсем невзрачно. Если бы не "феерия" Игоря Лещука, "Динамо" оставило бы соперника не у дел и записало им в пассив ещё одно поражение. Удручает и результативность команды. Получается, что в пяти встречах РПЛ "Спартак" забил лишь два мяча, да и то, опять же, в результате грубейших ошибок голкипера.

Календарь и таблица РПЛ

Пока неизвестно, кто сменит Гильермо во главе "Спартака". Но ранее гендиректор клуба Олег Малышев говорил, что у "Спартака" есть план Б. По данным СМИ, спортивный директор клуба Томаш Амарал рассматривает лишь иностранных кандидатов. В частности, назывались фамилии экс-наставника "Краснодара" Владимира Ивича и тренера "Браги" Артура Жорже. При этом, по данным других источников, в список кандидатов также входят Станислав Черчесов и Валерий Карпин».

Точка невозврата для Абаскаля

Автор Sportbox.ru Денис Петров вспоминает историю работы испанца в «Спартаке» и считает, что его сгубила излишне благожелательное отношение руководства клуба.

«С Абаскалем "красно-белые" прошли свой классический цикл, в начале которого было много восторгов и надежд, а в конце — раздражение и ожидание скорейшей отставки. Летом-2022 ноунейм из "Базеля" в кратчайшие сроки сумел вдохнуть жизнь в команду, которая предыдущий сезон закончила на 10-м месте. Закончилось же все идейным кризисом и странными флеш-интервью.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Сейчас в это сложно поверить, но "Спартак" с Абаскалем в начале прошлого сезона уничтожал "Краснодар" (4:1) на его поле и даже успел пару туров покрасоваться на первом месте. Команда играла в современный атакующий футбол, а тренер не метался в постоянных поисках оптимального состава. Осенью начались первые осечки, но в целом у команды виднелись отличные перспективы. На зимний перерыв спартаковцы ушли на втором месте в таблице.

Всё шло отлично, но тут боссы "Спартака" решили поощрить 33-летнего тренера новым улучшенным контрактом. Мотивы этого решения понять до сих пор сложно. Абаскаль еще ничего не добился с командой, а серьезных претендентов на Гильермо в Европе не наблюдалось. Руководство же не только подняло зарплату уже через полгода после прихода, но и отдало в руки испанцу дополнительные рычаги управления.

Всё это было сделано добровольно, без каких-либо ультиматумов со стороны Абаскаля. Точка невозврата была пройдена именно тогда. Чтобы по-настоящему узнать человека, нужно дать ему власть. Абаскаль после решения совета директоров во главе с Александром Матыцыным откровенно "поплыл". В клубе так и не нашлось человека, чтобы осадить Абаскаля и пресечь его диктаторские замашки. Напротив, испанцу дали полную свободу действий в трансферных вопросах.».

Бросил перчатку «Зениту», но ненадолго

Редактор отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев отмечает, как после бодрого начала в «Спартаке», у испанского тренера начались проблемы, которые не исправила даже щедрая трансферная кампания.

«В то, что "Спартак" наконец-то угадал с тренером, заставили поверить кубковые матчи с "Зенитом" на групповом этапе. В Москве "Спартак" прибил чемпиона со счетом 3:0, а в Петербурге уперся и отстоял 0:0. Результат, который отправил "Зенит" в Путь регионов. Та игра, конечно, запомнилась дракой по завершении основного времени. Красно-белые дали отпор и в футболе, и в драке, бросив реальный, как тогда казалось, вызов (а не мифическую перчатку) Питеру.

Абаскалю хватило полугода, чтобы убедить руководство, и "Спартак" продлил контракт с испанцем — еще на два с половиной года. Естественно, на существенно улучшенных условиях. Но весной 2023 года у команды все разладилось. Красно-белые не то что не смогли навязать "Зениту" борьбу за чемпионство, а едва сохранили место в тройке. Собственноручно отдав серебро ЦСКА, в Тушине довольствовались бронзой. А ведь был еще болезненный вылет из Кубка от "Акрона". Впрочем, на позициях тренера это никак не сказалось.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Летом "Спартак" провел солидную трансферную кампанию, и Абаскаль получил всех тех, кого хотел. Пришли Медина, Бонгонда, Рябчук, Бабич — на них клуб потратил 24 миллиона евро. Вопросов из этого списка нет, пожалуй, только к Бабичу. Бонгонда ярко начал, но потом пропал, а Медина и Рябчук даже не стали твердыми игроками основного состава. Красно-белые хорошо начали новый чемпионат, но очень быстро откатились к весенним игре и результатам. Под откос все пошло после домашнего поражения от "Зенита", когда Абаскаль буквально выстрелил себе в ногу, перемудрив с составом. После этого красно-белые были крайне нестабильны, показывая мощный футбол в Кубке и буквально через три дня — совершенно безликий в чемпионате».

Конфликт с Джикией и деградация легионеров

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков считает, что на отставку Абаскаля сильно повлияло то, что тренер «потерял раздевалку».

«Хочешь не хочешь, но каждый раз, когда в "Спартаке" ввиду плохих результатов происходит отставка тренера, приходится вспоминать о пресловутом цикле. От "вау, какой он красавец, команда сейчас выиграет всё и вся" до "тренер попутал берега, команда не играет, а мучится, ему пора на покой". В довершение камни в огород ушедшего летят со всех сторон, но самим красно-белым от этого легче не становится.

Абаскаль был чуть ли не самым молодым тренером в РПЛ, более того, он же вошёл в историю как один из самых молодых наставников "Спартака" в истории клуба. И да, на первых порах москвичи и правда показывали симпатичный футбол. А потом, как обычно, что-то начало ломаться. Первой ласточкой стала ссылка капитана команды Георгия Джикии в запас, где защитник просидел последние полгода. Далее в прессу просачивалась информация о периодических конфликтах испанца с некоторыми лидерами команды. Это влияло на микроклимат в коллективе и на бурление масс в околофутбольных кругах.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Особенно громко вылез наружу инцидент с Александром Соболевым. Явно начали деградировать в игровом плане легионеры. Прекрасно начинавшие в "Спартаке" Мартинс и Бонгонда, перестали показывать изначальный уровень. Но окончательно добила тренера ситуация с уголовным преследованием главного игрока команды Квинси Промеса. Отсутствие нидерландского джокера — одна из причин завала в весенней части чемпионата. В довершение ко всему, несколько дней назад был уволен спортивный директор команды Пол Эшуорт, который был крайне лоялен к специалисту. Всё это в конечном итоге и повлияло на отставку».

Самая безнадежная команда РПЛ

Автор блога БЛЮЗ Илья Васильев подробно разбирает деградацию красно-белых в текущем сезоне, делая вывод — «Спартак» должен был избавляться от Абаскаля еще осенью.

«Вот только Гильермо обманул ожидания: "Спартак" не стал прагматичным. В первые три тура, когда команда даже взобралась на первое место, классно работала атака, но просматривались проблемы из-за Виктора Мозеса и Хесуса Медины на месте восьмерок и ужасной оборонительной игры Тео Бонгонды. Промес тоже освобождался от игры сзади — "Спартак" защищался вшестером-всемером и стал уязвимым.

Сначала "Спартак" ошибся в Екатеринбурге (2:3). Затем проиграл выходившему из кризиса "Зениту" (1:3). Был хуже "Ахмата" (0:0), с трудом победил мертвый "Сочи" (1:0). Параллельно вообще не готовился к "Краснодару" (0:2), "Крыльям" (0:4) и едва набиравшему состав ЦСКА (2:2).

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Прибавляем странные решения: вера в оборонительные скиллы Мозеса, странное воспитание Литвинова, игнор Данила Пруцева, спорные тактические роли (Михаил Игнатов в опорной зоне на "Краснодар", а Зобнин на фланге), назревающий конфликт с Александром Соболевым. Абаскаль поплыл, увольнение напрашивалось уже после ЦСКА.

Зима-2024 — очередной шанс уволить Абаскаля. Новый тренер получил бы возможность провести длинную предсезонку (летом перестраиваться сложнее: пауза меньше, тем более будет Евро). Возможно, руководство убедил осенний прогресс, но все еле-еле: "Спартак" был середняком по атакующим и оборонительным метрикам, десятым по ожидаемым очкам, больше оверперформили только "Рубин" и "Динамо".

Весна-2024 — ужас и отсутствие здравого смысла. Абаскаль неадекватно оценивал происходящее: верил в нулевого Медину, не адаптировался к потере Промеса, тактически проигрывал даже понятному "Факелу" (0:2), желтые карточки снова разрушили матч с "Зенитом", до провалов Игоря Лещука "Спартак" нанес всего 1 удар из штрафной "Динамо" (а соперник проводил один из лучших матчей сезона), безнадежно смотрелся против "Сочи" (0:1). Пропало вообще все: осенняя легкость-2022, весенние замены-2023 (Абаскаль отказался от силовых выходов Николсона и Бальде), работающие алгоритмы из поздней осени-2023. Как итог — "Спартак" стал одной из самых безнадежных команд лиги.

"Спартак" деградировал с весны 2023-го, вылетел из первой чемпионской гонки и не задержался во второй. Удивляет, что руководство "Спартака" так долго тянуло: могли расстаться раньше и легче. Абаскаль оставил "Спартак" в разбалансированном состоянии: классный и вариативный состав, но команда слишком подавлена. У "Спартака" нет эмоций, почти все звезды потухли (бьются только Максименко, Бабич и Соболев), все замкнуты и не предлагают интересные решения. Следующему тренеру придется вытягивать "Спартак" не только из тактической, но и психологической ямы».

«Спартак» облажался даже с увольнением Абаскаля

Автор Sport24 Григорий Каленов тоже считает, что красно-белые допустили ошибку с увольнением главного тренера, и ошибка эта заключается в том, что прощаться с испанцем надо было намного раньше.

«Сегодня стало известно, что Абаскаль все-таки покидает "Спартак". С одной стороны, все очевидно: против "Сочи" команде было настолько плохо, что терпеть интервью Гильермо в стиле легендарного Рианчо и дальше выглядело бы как нарочитое бездействие при крушении корабля. С другой, не менее очевидно, что с увольнением Абаскаля руководство клуба допустило стратегическую ошибку. Ведь оно должно было состояться существенно раньше.

Руководство "Спартака" можно было понять летом 2023 года. Да, весна получилась неудачной — навязать конкуренцию "Зениту" не удалось. Но первая часть чемпионата-2022/2023 в исполнении Абаскаля была впечатляющей: убеждал тогда испанский специалист не только результатом в целом, но и отдельными частными находками.

Руководство "Спартака" можно было понять осенью 2023 года. Все-таки под Абаскаля привезли целый ряд футболистов. Несмотря на сумятицу в команде, вполне разумно было бы дать ему возможность исправить все до зимней паузы.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Минувшей зимой понять боссов клуба было уже совсем тяжело. Проблемы этого "Спартака" были системными, но вместо увольнения Гильермо получил еще одного дорогостоящего футболиста. Хорошо, решили дать еще один шанс — но разве не стоило чуть заранее обеспокоиться поиском потенциальной замены? Если не зимой, то хотя бы сразу после провального рестарта. Речь не про переговоры за спиной "живого" тренера — хотя бы конкретное понимание, какие у клуба приоритеты.

"Спартак" же предпочел расстаться с Абаскалем так, что ему предстоит не только разгребать кадровый завал, но еще и забыть про все надежды, связанные с этим сезоном. Спасти хоть что-то в этом (хотя бы Кубок), кажется, уже невозможно».

Гильермо начал чудить

Автор блога Россия-2024 Вадим Высоцкий вспоминает, что помимо неудач на поле и конфликтов с игроками, испанский специалист начал в целом вести себя довольно странно в последнее время.

«Последние интервью и поведение Абаскаля — сплошные перлы. В 2024-м его выходки случались со странной регулярностью.

— Первая странность произошла перед возобновлением сезона: тренер прилетел в Санкт-Петербург на выездной матч с "Зенитом" вместе с командой, несмотря на то что пропускал игру из-за дисквалификации. Но за несколько часов до нее зачем-то улетел в Москву и наблюдал за всем с базы клуба.

— За пару дней до решающего матча с "Оренбургом" Абаскаль опубликовал в историю в WhatsApp фотографию собаки среди овец с подписью: "Волк. Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом, не забывайте".

Мемы с волками watsapp

— В конце марта Гильермо шокировал тем, как выбирает стартовый состав "Спартака": "Он не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то — чего-то плохого, навредить. Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает — мы делаем то же самое".

— Чуть позже, после нулей с "Уралом" все стало еще запутаннее: "Я не католик, не христианин. Я верю в другого бога. Знаете, в чем мое отличие? Я не являюсь лжецом, как другие. Я не вру, в этом отличие". А потом боссы "Спартака" сходили в церковь, но не совсем из-за тренера.

— После победы над "Динамо" 7 апреля Гильермо Абаскаль оригинально отреагировал на слухи о возможном увольнении: "Не переживайте. Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать".».

Абаскаль оставил после себя выжженную землю

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров считает, что по уходящему из «Спартака» главному тренеру не будет грустить никто в клубе.

«Руководство "Спартака" уволило Абаскаля после поражения от команды, занимающей последнее место в чемпионате, — "Сочи". Испанец, отпраздновавший 35-й день рождения в субботу, за сутки до отставки, не остался без подарка: по условиям контракта красно-белые должны выплатить тренеру порядка 800 тысяч долларов. Согласитесь, покидать страну, в которой против тебя настроены примерно все, куда приятнее с такой круглой суммой, чем с пустыми карманами.

Разговоры об увольнении Абаскаля начали появляться в СМИ еще в декабре, однако Гильермо получил шанс исправить ситуацию и наладить отношения как с футболистами, так и с ассистентами. По моей информации, ближайший помощник испанца в штабе Владимир Слишкович часто не соглашался с главным тренером и его решениями о построении игры.

Своими принципиальными решениями, зачастую основанными на эмоциях, Абаскаль создал проблему между клубом и Георгием Джикией. Неприятную ситуацию с капитаном теперь придется решать уже без Гильермо. Уверен, заслуженный ветеран и руководство способны найти правильные слова друг для друга, чтобы избежать эмоционального расставания. Испанец покинул красно-белых, а значит, Джикия и "Спартак" могут решить накопившиеся вопросы без участия третьих лиц.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Кажется, человек покидает Россию, не оставив тут друзей: помощники, команда, руководство, болельщики — абсолютно все просили прекратить издевательства над "Спартаком" и футболом, и вот эти мучения подошли к концу. В ближайшие дни Гильермо улетит из Москвы, а красно-белые вступят в период строительства новой команды под руководством нового тренера. В который уже раз».

Что дальше?

Редакция «Чемпионата» размышляет о том, кто возглавит «Спартак» на постоянной основе после ухода Абаскаля.

«В понедельник "Чемпионат" сообщал, что основной кандидат на замену Абаскалю — нидерландец Паскаль Янсен. За его назначение выступает спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал. В российских медиа фигурируют имена других специалистов — Станислава Черчесова и Валерия Карпина, однако, по нашей информации, Карпина в списке кандидатов нет.

За назначение Черчесова выступает председатель совета директоров Олег Матыцин, Янсена же продвигает Амарал. В шорт-листе спортивного директора клуба вообще нет россиян — помимо нидерландского тренера, там также есть Владимир Ивич.

Если "Спартак" прислушается к Амаралу (а пока всё идёт к тому, что это и произойдёт), уже в ближайшее время у команды появится новый иностранный тренер. По информации "Чемпионата", приоритетным вариантом до сих пор остаётся Янсен. Журналист Иван Карпов недавно сообщал, что иностранец уже прилетел в Москву на переговоры с "Лукойлом".

Когда будет объявлено о новом тренере "Спартака", пока неизвестно. К ответному матчу 1/2 финала Кубка России с "Зенитом", который состоится 17 апреля, команду будет готовить Слишкович».

Играл с Модричем и притормозил «Зенит»

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев фокусируется на помощнике Гильермо Абаскаля, который временно возглавит команду после увольнения испанца.

«Исполнять обязанности наставника "Спартака" до момента подписания контракта с новым тренером будет бывший помощник Абаскаля — уроженец боснийского Мостара Владимир Слишкович. И, учитывая далеко не быстрый процесс поиска подходящей кандидатуры, вполне может довести "Спартак" до завершения сезона. В котором клуб продолжает претендовать на кубок страны, да и в чемпионате попадание в тройку призёров не выглядит для москвичей чем-то заоблачным.

Владимир Слишкович и Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Тренерская карьера Владимира развивалась не слишком бурно — он работал с детьми в Боснии, затем вместе с отцом уехал в Саудовскую Аравию — было это ещё до повальной моды на работу в этой стране, получил тренерскую лицензию УЕФА, прошёл стажировку во французском "Сент-Этьене". А затем сделал радикальный поворот в своей жизни и переехал в Россию. Причина банальна и в то же время романтична — любовь. Слишкович женился на гражданке нашей страны — и пара поселилась в Санкт-Петербурге. А в 2022 году Владимир получил самое серьёзное предложение в своей тренерской карьере и вошёл в штаб Гильермо Абаскаля.

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Владимир Слишкович, несмотря на довольно молодой для тренера возраст и не самый серьёзный послужной список, имеет репутацию отличного мотиватора и тактика. В первом весеннем матче "Спартака" в нынешнем сезоне именно он руководил командой, когда Гильермо Абаскаль спешно покинул город на Неве в силу невыясненных до конца причин. И "Спартак" в том матче уверенно добился ничьей, а в концовке и вовсе мог вырвать победу. Так что перед ответной кубковой встречей в Санкт-Петербурге назначение Слишковича — пусть пока и носящее временный характер — можно считать неплохим знаком для красно-белых».