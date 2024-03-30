Судьи снова против «Спартака». Команда Абаскаля вновь не забила и не смогла обыграть «Урал»

В матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» и «Урал» сыграли вничью. Команды из Москвы и Екатеринбурга так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Стартовый состав и бог

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов в предматчевых раскладах рассказывает о выборе составов тренеров, а также акцентирует внимает на словах Гильермо Абаскаля о боге.

«В стартовом составе "Спартака" обращало на себя внимание возвращение Литвинова и Бонгонда, а также отсутствие Угальде. По всей видимости, костариканец не попал в основу из-за длинного перелёта после матча за сборную. Гильермо Абаскаль начал встречу с "Уралом" с парой форвардов Игнатов — Соболев. Кстати, сам испанец оригинально объяснил свой выбор перед началом игры: "Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает, так мы и делаем".

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"Урал" проиграл восемь из девяти предыдущих матчей и четыре подряд, но отнюдь не выглядел в Москве робким аутсайдером. Команда Виктора Гончаренко высоко встречала спартаковцев, навязывала большое количество единоборств и борьбы за подборы, атаковала за счёт верхнего трио Ишков — Ионов — Каштанов. Екатеринбуржцы и создали первый голевой момент, когда центрфорвард выходил один на один под острым углом, но не исполнил — пробил прямо в Максименко. Возможно, стоило покатить мяч вдоль ворот с паузой, так как на дальнюю штангу мог бы успеть партнёр. Однако Каштанов соскучился по голам. У Алексея всего три в этом сезоне РПЛ.

Фрагмент матча t.me/fcsmtg

Спартаковцы некомфортно чувствовали себя под таким давлением, как и в матче предыдущего тура с "Факелом" в "Лужниках". А самой заметной фигурой в их составе был Зиньковский. Левый хавбек нанёс первый удар красно-белых, а потом и первый момент создал. У команды Абаскаля нет голов со своих стандартов, но она едва не забила после чужого. "Спартак" организовал быстрый контрвыпад, Зиньковскому не составило никакого труда уйти от медленного на его фоне Бегича, но ударил Антон плохо — не попал в створ».

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» Команда хорошо поработала на поле, хороший был настрой, команда доминировала. С командным духом и агрессивностью тоже было хорошо. Нам не хватило завершения. Соперник практически не заходил в нашу штрафную. Оборона соперника действовала статично, можно было найти варианты. Возможно, ребята торопились в завершающей стадии. Но я благодарен ребятам за работу. К следующему матчу надо поправить моменты. Всё было хорошо, но не в завершающей стадии. Угальде не вышел в стартовом составе, потому что есть небольшое повреждение. Он не тренировался, в среду проводил матч. Сегодня утром с ним общались, чувствовал себя хорошо, но на сто процентов готов не был. Сейчас, когда будет много матчей, ошибки недопустимы. Из-за травмы можно потерять игрока.

Абаскаль не может победить Гончаренко

Журналист Bobsoccer Александр Владыкин рассказывает о том, что «Урал» Виктора Гончаренко является неудобным соперником для «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Учитывая, что Абаскаль никак не может победить "Урал" Гончаренко, а также помнить и поражение в первом круге в концовке встречи от уральцев, наверное, логично было ожидать от спартаковцев более агрессивной игры с обострениями у ворот, наконец, с забитыми мячами. Ничего этого по большому счету не произошло. Комбинационная, позиционная игра в атаке не ладилась. Возникали отдельные моменты, но индивидуальное мастерство подводило. И опять чувствовалось какое-то недопонимание футболистов в созидательной игре, ошибки при игре в пас. Да и скоростей все-таки не хватало.

Кстати, "Урал" не сидел сзади, старался действовать активнее, а, учитывая очевидные проблемы красно-белых при созидательной, эффективной игре в средней линии, доходить гостям до штрафной площади хозяев получалось довольно быстро. Футболисты "Спартака" нередко не успевали действовать в отборе, по традиции пятились к своим воротам при атаках гостей, отчего давали возможность уральцам выбирать неплохие позиции для удара по воротам.

В "Спартаке" опять не нашлось футболиста, который бы мог взять игру на себя, чтобы как-то взорвать что ли действия спартаковцев в атаке. И не просто обострить, но и нанести точный удар. Потому что одиночные эпизоды были, но не более того. Тем более, что Зиньковский, Бонгонда, Соболев, Игнатов, Умяров да и не только они, могли, возможно, даже и забить, но всегда чего-то в итоге не хватало. Ближе к концу второго тайма и вовсе арбитр решил не давать пенальти в ворота гостей, хотя, видеозапись вроде бы говорила о том, что нога Зиньковского в момент нарушения правил, находилась на линии штрафной площади».

Шесть таймов без голов

Корреспондент Sportbox Денис Петров сделал акцент на плохой результативности «Спартака» после зимнего перерыва.

«Второй тайм начался с замены Дуарте, получившего повреждение перед самым перерывом. Место легионера в центре обороны занял Чернов, а опальный Джикия продолжил наблюдать за игрой со скамейки. Чуть позже на поле появился Угальде, который на неделе вынужден был совершить многочасовой перелет с несколькими пересадками после выступления за сборную. Костариканец вышел вместо Игнатова, от которого Абаскаль явно ждал большей активности.

Замены не сильно повлияли на характер игры. "Спартаку" все так же не хватало нестандартных решений впереди, что позволяло "Уралу" обороняться без сверхусилий. В такой ситуации оставалось рассчитывать только на подарок со стороны гостей, и в итоге это едва не принесло успех.

Ближе к финальному свистку хозяевам удалось увеличить давление на ворота гостей, но придумать голевую комбинацию "красно-белым" так и не удалось. В концовке "Спартак" сбился на примитивные навесы, которые также не принесли успеха.

Календарь и таблица РПЛ

Абаскаль в пятый раз подряд не смог обыграть "Урал" Гончаренко и упустил возможность вывести команду на четвертое место в таблице. "Спартак" повторил свой худший результат по количеству матчей без голов подряд в рамках РПЛ: в предыдущий раз такая же трехматчевая "засуха" была зафиксирована весной 2014 года».

Виктор Гончаренко главный тренер «Урала» Очень эмоциональный матч для нас, много единоборств. В предыдущем матче нам не хватало командного взаимодействия, но сегодня это было. Мы заслужили этот результат. У «Спартака» были моменты, но мы хорошо поработали в защите. Если ты рассчитываешь на победу, начинаешь искать другие моменты. Иногда мы должны были брать паузы и должны были понимать, когда их брать. Если была интенсивность, нам нужно было время, чтобы взять кислород. Но установки тянуть специально время не было.

Фатальная ошибка арбитра

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что в ворота «Урала» не был назначен стопроцентный пенальти.

«Запоминающихся моментов во втором тайме было не сильно больше. Из игровых — смелый дальний удар Соболева метров с 30 за шиворот Помазуну: вратарь "Урала" красиво остановил мяч на самой ленточке. А вот судейское решение — это, пожалуй, единственное, что можно будет обсуждать по этой игре. На 72-й минуте Кулаков аккурат на линии штрафной наступил на ногу Зиньковскому. Москалев зафиксировал фол, но не назначил пенальти, хотя линия штрафной — это уже штрафная. Видеоассистенты Опейкина и Фисенко провели проверку, но исправлять решение главного арбитра не стали и лишили "Спартак" справедливого пенальти.

Абаскаль провел ряд замен и на концовку выпустил, в частности, Мартинса. Это иногда работает, когда "Спартак" переходит в навал. Но не в этот раз. Более того, последняя в матче атака осталась за гостями, и там уже красно-белым пришлось отбиваться.

Фрагмент матча t.me/fcsmtg

В итоге — у "Спартака" ни одного забитого мяча в трех весенних матчах РПЛ и упущенная возможность подтянуться к тройке. "Урал" прервал серию поражений. И красно-белые были идеальным соперником для этого: с учетом Кубка "Спартак" не обыгрывают уральцев уже пять матчей подряд».

Илья Помазун — лучший игрок матча

Журналист «Футбол на куличках» Сергей Зариков в отчете о матче назвал лучшего футболиста встречи.

«Спартаку, имевшему преимущество и по владению (60%-40%), и по xG (0,93 — 0,19), необходимо было конвертировать его в забитый мяч, упорно не шедший в ворота. Хлусевич подключился по левому флангу и прострелил низом в штрафную, где Угальде нанёс удар в касание, но мяч от ноги Филипенко ушёл на угловой. А затем Угальде сфолил на Ишкове, сорвав контратаку гостей. Чуть позже Соболев из глубины сделал длинный пас к чужой штрафной на Угальде, который полез обыгрывать Сиссе и в итоге потерял мяч. Абаскаль провел третью замену, выпустив Умярова вместо Литвинова. Следом Гончаренко вместо Ионова и Каштанова выпустил на поле Дмитриева и Бикфалви. И тут же снова мог забить "Спартак": Соболев попытался забросить мяч "за шиворот" голкиперу, однако Помазун успел вернуться в "раму" и спас свою команду. А спустя минуту Зиньковский, открывшись перед штрафной уральцев, получил по ногам от Кулакова, схлопотавшего "горчичник". В дело вмешались видеоассистенты с подозрением на то, что игрок "шмелей" совершил фол в пределах штрафной площади. Однако пенальти не было.

Зиньковский со штрафного попытался закрутить мяч в ближнюю "девятку" — выше перекладины. Затем своё мастерство продемонстрировал голкипер гостей Помазун. Угальде сделал пас на Умярова, который в касание пробил низом в дальний угол — Помазун в падении отбил мяч. Спустя немного Бонгонда освободился от опеки и с дальней дистанции пробил в нижний угол — и вновь начеку был Помазун, забравший мяч намертво. А Угальде в итоге доигрался до жёлтой карточки, повздорив с Филипенко. В концовке "Спартак" пытался вырвать победу, но усилия москвичей оказались напрасными.

Для Помазуна матч против "Спартака" наверняка был особенным — права на голкипера "Урала" принадлежат "армейцам". И он выдал отменную игру, не раз спасая свою команду от пропущенного мяча. В первом тайме голкипера подстраховал Итало, выбивший мяч с "ленточки", затем Помазун вытащил мяч из-под перекладины после удара Литвинова. А во втором не позволил отличиться Соболеву, исполнившему "закидушку", и Умярову, замыкавшему пас Угальде».

Григорий Иванов президент «Урала» После заключительного матча на сборах у нас с игроками был серьезный разговор. Они сегодня вышли и доказали, что они мужики, что они могут. А что там по игре, то это к тренеру. Он пускай расскажет. Я доволен самоотдачей. Могли и забить, но не получилось. Я доволен результатом. Что касается не назначенного пенальти в наши ворота. Я не знаю. Пусть обсуждают. Там же есть VAR, они все посмотрели.

Не день «Спартака»

Автор «Советского Спорта» Вениамин Остров отметил, что сегодня не только футбольный «Спартак» не выиграл, но и хоккейный вылетел из Кубка Гагарина.

«Дела футбольные и дела хоккейные. С разницей в пару часов два "Спартака" принимали две уральские команды. Всё-таки футболу нужны зрители. Интершум полных трибун очень влияет на восприятие игры. Для "Спартака" "Урал" — один из самых неудобных соперников. В Москве 10-кратные чемпионы не обыгрывали их с августа 2021 года. С тех пор было и очень резонансное поражение в Кубке, да и встреча первого круга, с которой, по сути, и начались неприятности Абаскаля, тоже из памяти никуда не делась.

Фрагмент матча t.me/fcsmtg

Впрочем, удобных соперников у красно-белых уже не осталось. Хотя в этот раз игра давалась относительно легко. Абаскаль вновь удивил составом. Впервые с октября в старте появился Тео Бонгонда. Дорогущий Угальде остался на лавке. Рядом с ним значились такие игроки, как Мартинс, Медина и Тавареш. Появление португальца хотя бы в записке — хороший знак.

"Урал" играл грубо, выстраивая оборону за счёт жёлтых карточек. Арбитр матча Виталий Мешков потратил много времени и сил на то, чтобы успокоить футболистов.

Встреча катилась к нулевому исходу. А ведь "Спартак" в этом году ещё не забивал! Попытки сыграть в навал ни к чему не привели. Более того, в концовке "Урал" был несколько активнее, и последняя атака осталась за гостями. Но они же ведь ехали в Москву не пропускать. Забивать при этом необязательно.

0:0. Красно-белые в третий раз подряд не смогли забить, как, впрочем, и их хоккейные одноклубники. Видимо, 30-е марта — это не день Спартака».

«Спартак» — лидер по ударам в РПЛ

Автор «Спорт день за днем» Андрей Вернов также акцентировал свое внимание на грубой ошибке арбитра встречи Владимира Москалева, а также рассказал об ударах «Спартака», которые ни к чему не приводят.

«На 72-й минуте Владимир Москалев назначил штрафной в пользу спартаковцев за фол Дениса Кулакова. Судьи VAR посоветовали ему не торопиться, потому что есть подозрение на пенальти. Многочисленные повторы показали, что Кулаков наступил на ногу Зиньковскому на линии штрафной. Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин успел прийти к выводу, что это пенальти, но тут последовал вердикт — "фол за штрафной".

Авторы Телеграм-каналов "Алё, рэф!" и "КГБ (Как говорит Бобров" не согласились с решением Опейкиной и Фисенко. Но Москалев, изначально сам не увидевший места нарушения правил, не мог спорить с коллегами. Интересно, простит ли судей Бог, определявший состав "Спартака" на этот матч? Преимущество по владению мячом и большее количество ударов в створ (9-2) так и не привели к голам подопечных Абаскаля. Команда лидирует по ударам в РПЛ в 2024 году (50), однако остается единственной в РПЛ без забитых мячей этой весной. Даже выход Угальде не помог. Очередная потеря очков красно-белыми. Исправлять настроение придется в Кубке России, где 3 апреля играть с Зенитом».