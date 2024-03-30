Крушение амбиций. «Ростов» уничтожил главного конкурента «Зенита»

«Ростов» одержал победу над московским «Динамо» в матче 22‑го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей Мохаммад Мохебби оформил дубль, по мячу забили Данил Глебов и Кирилл Щетинин. У хозяев отличился Бителло. «Бело‑голубые» с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (30) идет седьмым.

«Динамо» было фаворитом матча

Автор «Футбола на куличках» Глеб Калинин вспоминает предматчевые расклады и оценивает стартовые составы, который после международной паузы выбрали тренеры обеих команд.

«"Динамо" и "Ростов" заметно укрепили свои позиции в чемпионате после возобновления первенства. Только этим двум клубам удалось победить в обоих турах перед международной паузой. "Бело-голубые" в родных стенах взяли верх над "Локомотивом" (2:1) и "Ахматом" (2:0) и вплотную подобрались к "Зениту" и "Краснодару". Дружина Марцела Лички по-настоящему включилась в борьбу за "золото". Правда, в Кубке России "бело-голубых" ждал холодный душ в Санкт-Петербурге. "Зенит" в очной встрече продемонстрировал своё превосходство и выбил москвичей из сетки Пути РПЛ. "Ростов" также проиграл в Кубке со счётом 0:2, уступив ЦСКА.

Но и для дончан, и для "бело-голубых" в этом турнире ещё не всё потеряно. Тогда как в премьер-лиге команда Валерий Карпина больше не является участником борьбы за выживание. Победы над "Крыльями Советов" (2:0) и "Краснодаром" (2:1) позволили южанам оторваться от зоны стыковых матчей на восемь очков. Тогда как от четвёртого места "Ростов" отделяют всего пять баллов. Дружина Валерия Карпина, возможно, избежит своего привычного весеннего спада и выкарабкается из нижней половины таблицы.

В отчётной встрече фаворитами выглядели, конечно, хозяева. "Ростов" не может обыграть динамовцев на выезде в рамках чемпионата с 2016-го года. А в текущем сезоне "бело-голубые" одолели дончан и в гостях (2:1). В той встрече москвичам помог быстрый гол Дениса Макарова и удаление Романа Тугарева в первом тайме. В отчётном матче Марцел Личка мог рассчитывать на всех сильнейших, за исключением Станислава Бессмертного. У гостей же отсутствовал Даниил Уткин, зато вернулся в общую группу Николай Комличенко.

Календарь и таблица РПЛ

Обе команды привычно избрали схему 4-3-3. У хозяев атакующее трио образовали Бителло, Тюкавин и Макаров, в полузащите вышли Чавес, Лаксальт и Карраскаль. У гостей в нападение были выдвинуты Мохеби, Голенков и Роналдо. Центр обороны составили Осипенко и Сако».

Валерий Карпин главный тренер «Ростова» Было бы глупо говорить про плохую реализацию, когда команда забивает. Да, могли забить больше, могли и больше пропустить. Песьяков сегодня хорошо сыграл. Роналдо хорошо сыграл, осталось ему гол забить.

«Динамо» оказалось не готово к игре

Обозреватель «Советского Спорта» Вениамин Остров отмечает, что донской клуб зарекомендовал себя как «киллер фаворитов» и сетует на ошибки бело-голубых.

«Как же бурно могла вернуться Премьер-лига! Ведь что может быть круче смены лидера. И "Динамо" для этого надо было всего лишь обыграть десятую команду таблицы РПЛ. Но футбол тем и хорош, что не предсказуем.

Сложно сказать — это "Ростов" вернулся с зимней паузы в полном порядке или его соперники за три месяца растеряли вес, но результат на табло. А ещё в прекрасном тонусе находится Карпин. Можно по-разному оценивать результат игры с Сербией, но Валерий Георгиевич за свою работу точно достоин получить высший бал. И вот, на этих парах, под набравшего ход Карпина подлетело "Динамо".

Это становится приметой марта — "Ростов" обыгрывает ещё одного претендента на титул. Две недели назад пал "Краснодар". Но это, конечно, были абсолютно разные победы. Всё-таки "Краснодар" бился, а "Динамо" оказалось просто не готово к игре.

Первый гол и есть ключевой момент всей истории. Количество ошибок на душу населения обороны москвичей превысило все мыслимые и немыслимые показатели. И Карпин увидел, что в этот день эту команду можно не просто обыгрывать, её можно громить.

Накануне "Динамо" провело акцию со сдачей крови. "Крокус" всего в нескольких минут езды от бывшего динамовского дома в Химках. Но вышло, как будто обескровленными оказались сами игроки. Гол Щетинина разом вскрыл все проблемные зоны, а их оказалось очень много».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» В раздевалке я сказал [футболистам], чтобы они не ждали, что я буду кричать. Я сделал замены, попросил играть острее, искать удары, пробовать забить быстро. Наш гол мог внести интригу, но соперник забил четвертый. Не хочу искать оправданий, соперник был лучше. Когда мы могли выйти в атаку, то разворачивались. «Ростов» сегодня не боялся, играл на скорости длинным мячом. В эпизоде с первым голом я не буду злиться на вратаря. Если мы хотим играть в пас от вратаря, то такие ситуации могут быть. Второй гол связан с плохой коммуникацией. Если мяч у тебя, ты должен идти и искать, а если будешь стоять, то не забьешь.

Привоз Лещука и пас Мохеби

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов обращает внимание на серьезные проблемы бело-голубых в обороне.

«"Ростов" в нынешнем сезоне РПЛ ни разу не побеждал на выезде, поэтому ожидалось, что "Динамо" будет доминировать. Но на самом деле игра при счёте 0:0 была равной — команда Карпина не проигрывала борьбу за инициативу, не "плыла" под прессингом. Правда, в дебюте матча пару ошибок совершил тот, кто олицетворяет надёжность в команде Карпина — Осипенко, забивший на этом стадионе сербам. Сначала плохим пасом на Байрамяна центрбек "привёз" контратаку два в один на свои ворота, однако преуспевший на перехвате Карраскаль всё испортил, наступив на мяч. Затем колумбиец обокрал самого Осипенко, и динамовец Чавес нанёс первый удар в створ. Но лишь размял Песьякова. Так, физкультура для вратаря — не спорт.

Футбол был жёстким, да и арбитр Кукуян давал играть, фиксируя далеко не каждый фол. Пожалуй, больше других от этого судейского стиля страдал Бителло. А с середины тайма в обороне "Динамо" начался самый настоящий пожар! Парагвайский центр защиты "горел", Паршивлюк на своём левом фланге раз за разом проигрывал оппонентам в скорости. Впрочем, первый гол "Ростову" подарил Лещук. Раньше такие "привозы" мы видели в этом сезоне от ростовчанина Песьякова. Лещук зачем-то покатил мяч Дасе, у которого из-за спины выскакивал Щетинин. Хавбек наказал динамовского голкипера за ошибку.

Были вопросы и к капитану Бальбуэне. Он продолжал откатывать, швырять мяч Лещуку, даже когда мог сыграть по-другому. "Ростов" же разрывал на контратаках, до перерыва нанёс 11 ударов и заслужил крупную победу за 45 минут. В эпизоде со вторым голом всё началось с простого выноса от Песьякова, Мохеби сделал классный пас на Глебова, за которым не успел Паршивлюк, и капитан ростовчан блестяще пробил с лёта».

Павел Пивоваров Генеральный директор «Динамо» Что касается игры, то «Ростов» победил абсолютно заслуженно, и их надо с этим поздравить. Они показывали качественную игру, чего не сделало «Динамо». Возможно, футболисты не вернулись из своих сборных. Будем исправляться.

«Динамо» могло проиграть крупнее

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что проблемы бело-голубых лежат в области психологии и лучше им их поскорее решить.

«Совершенно очевидно, что проблемы у "Динамо" — в психологии. Не может команда, которая разносила "Локомотив" совсем недавно, вдруг разучиться играть. Что-то явно засбоило внутри.

Хозяева расстилали ковровую дорожку "Ростову" к своим воротам. Щетинин воспользовался подарком Лещука — 0:1. Мохеби вывел на ударную позицию Глебова в контратаке — 0:2. Потом сам иранец остался один на один с вратарем — 0:3. Оборона в этих эпизодах напоминала решето. И три пропущенных мяча к перерыву — это еще лучший вариант для хозяев. Могли получить больше, моменты у гостей были.

В перерыве Личка заменил Паршивлюка и Макарова на Скопинцева и Нгамале. Качество игры резко возросло, в первые минуты второго тайма при большой доле везения бело-голубые могли и сравнять счет. Тюкавин бил из выгодной позиции, Скопинцеву вполне мог помочь рикошет, Нгамале не реализовал выход один на один, гол Чавеса отменили из-за небольшого офсайда, Фернандесу не хватило навыков форварда...

Но поезд уже ушел, а Песьяков вместе со всей командой поймал кураж. У "Ростова" же один удар — сразу гол. Мохеби оставил в дураках Бальбуэна и Лаксальта на линии штрафной — 0:4. Бителло в концовке размочил счет, но от крупного поражения это "Динамо" не спасло. Крайне чувствительная оплеуха для москвичей. Если и она не разбудит команду Лички, то обо всех предыдущих комплиментах все быстро забудут».

Арташес Арутюнянц Президент «Ростова» Матч очень хороший получился, очень интересный. Удовлетворительно оцениваю возобновление сезона для «Ростова». Удовлетворены ли работой Карпина? Мы всегда были удовлетворены его работой.

«Динамо» упустило шанс выйти в лидеры

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов видит в разгроме «Динамо» тренерский просчет наставника бело-голубых Марцела Лички.

«Марцел Личка откровенно не угадал с составом. Прочувствовать физическое состояние подопечных после паузы на игры сборных — особое умение. На скамейке оказался только Маричаль, дебютировавший за Уругвай. Зато с первых минут вышел мексиканец Чавес, ужасная форма которого вкупе со слабой игрой Паршивлюка сделали проходной двор из левого фланга обороны "Динамо". Ниже собственного уровня играл вернувшийся после дисквалификации Бальбуэна, постоянно терял мяч Даса, проигрывал верховую борьбу Фернандес, не завершил ни одного единоборства в свою пользу Макаров, не демонстрировал лидерских качеств Бителло…

К середине второго тайма ростовчане создали 9 голевых моментов, уже в компенсированное время пробил в перекладину Щетинин. Высокий прессинг и резкие атаки стали нерешаемой задачей для динамовцев. Помимо гола Бителло в концовке бело-голубые еще дважды поразили ворота соперника, но в обоих случаях фиксировался офсайд. Можно было обойтись даже без VAR, все было очевидно даже в динамике.

Команда, претендующая на чемпионство, не имеет права так разваливаться. Прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия "Динамо" в РПЛ. Вместо того, чтобы выйти на первое место, динамовцы дали возможность "Зениту" и "Краснодару" оторваться по итогам тура.

Валерий Карпин во втором матче подряд на "ВТБ Арене" громит соперника — сначала со сборной России, теперь с "Ростовом". Самое время убедить работодателей в переподписании контрактов на улучшенных условиях».

Кошмар Лещука

Автор Sportbox.ru Денис Петров фокусируется на фигуре голкипера «Динамо» Игоря Лещука, который стал виновником первого гола ростовчан.

«28-летний воспитанник "Динамо" до этого сезона вынужден был довольствоваться ролью запасного, лишь изредка подменяя основного голкипера. При Личке ситуация изменилась. Лещук начал с двух "сухарей", после чего тренер уже не решился его возвращать на скамейку, несмотря на выздоровление Шунина. До этой пятницы команда с Лещуком в воротах ни разу не проигрывала в чемпионате. Удачная серия для голкипера оборвалась на десятом матче. Вообще же динамовцы в РПЛ не проигрывали с сентября, когда в гостях уступили "Спартаку" (0:1).

Вешать всех собак на одного Лещука по итогам этой игры точно не стоит. Тот же Бальбуэна, Фернандес и Паршивлюк в провале виноваты не меньше голкипера. Можно предъявить претензии и атакующей группе в лице Тюкавина и Макарова, которым не удалось пробить поймавшего кураж Песьякова. Для Лещука же это поражение стало самым болезненным в карьере: раньше на взрослом уровне он лишь раз пропускал четыре гола за матч (2:4 с "Локо" в мае 2023 года), но до этого никогда "Динамо" при нем с крупным счетом не проигрывало.

Обилие голов в этой игре означает, что пострадавшим от трагедии в "Крокус Сити Холл" будет перечислена не только вся выручка от билетов, но и дополнительно пять миллионов рублей. По решению РПЛ, в текущем туре за каждый забитый гол лига перечислит на помощь семьям погибших и пострадавших по миллиону рублей.

Помимо персональной драмы Лещука неожиданное поражение от "Ростова" сильно бьет по чемпионским амбициям "Динамо". Уже в субботу отставание "бело-голубых" от лидирующего "Зенита" может вырасти до пяти очков в случае победы петербуржцев над "Крыльями Советов". При таком раскладе о долгожданных золотых медалях команде Личке, скорее всего, придется забыть».

У «Динамо» нет альтернативы в атаке

Автор Rusfootball.info Даниил Нахлёсткин не оставляет без внимания проблемы бело-голубых в атаке — Федор Смолов стареет, а Денис Макаров не попадает в игру.

«Нгмалё получил повреждение на зимних сборах, из-за чего у Марцела Лички оставался лишь один вариант — закрывать дыру на правом фланге атаки Денисом Макаровым. Вынуждены признать, это — катастрофа. Денис отчаянно пытается тянуть игру на себя, забывая, что он уже давно не игрок "Рубина" и перебрался на другой уровень. Лишние движения, пижонский дриблинг и удары с любой позиции не идут на пользу московскому клубу, но перевоспитать Макарова, похоже, невозможно.

Но не Макаров виноват в том, что за него заплатили космическую сумму, а он запомнился всем забитым мячом "Зениту" на поле, которое больше подходило для поиска клюквы, а не для игры в футбол. В условном "Пари НН" или "Оренбурге" Денис безусловно станет звездой, но что он забыл в команде, которая борется за медали?

Константин Тюкавин в этом сезоне и вовсе превратился в суперзвезду, которую по слухам хотел приобрести сам "Зенит"! Но что происходит, когда у молодого нападающего не идет игра? На поле появляется Федор Смолов, который уже не способен выигрывать матчи, которые, казалось, уже были проиграны. Возраст берет свое, Федору для обработки мяча требуется на несколько касаний больше, чем требовалось раньше, а про скорость и вовсе говорить не приходится».