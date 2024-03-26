«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол

Эксклюзивное интервью Livesport.ru с легендарным футболистом, а теперь тренером, заслуженным мастером спорта России Игорем Семшовым. Разговор с бывшим полузащитником сборной России у Анны Митченко получился задушевным: побеседовали о секретах успеха, личной жизни, взглядах на мир и на футбол.

«Правило номер один — никогда не быть номером два»

— Прежде всего, спасибо, что согласились на интервью в такое позднее время — около 22.00. Еще и в понедельник!

— Все в порядке! У меня как раз: день обычно наполнен движением, общением; днем время найди сложнее. Вечер мне подходит идеально.

— А Вы скорее «сова» или «жаворонок»?

— У меня, кажется, круглосуточная активность. Сплю мало, двигаюсь много. Я могу лечь в 3-4 часа утра, и восемь — уже на ногах.

— Вам хватает четырёх часов, чтобы восстановиться?

— Ну, понятно, что через какое-то время накапливается усталость. Да, иногда можно себе позволить лечь поздно. Мы все — взрослые люди, когда знаешь свой график, от него и отталкиваешься, чтобы было комфортно.

— Тогда вопрос по поводу графика. Все же считается, что для спортсмена режим — это залог успеха. Ваш случай доказывает, что можно гибким, но эффективным?

— Режим нужен скорее действующим спортсменам. Сейчас, когда я закончил профессиональную карьеру, мой режим отталкивается от семейных дел. Да, сон нужен для восстановления. Залог успеха — это и сон, и спорт, и прогулки на свежем воздухе. Если ты не досыпаешь, потом это где-то доберешь. Но сейчас я сам регулирую свой график сна и его продолжительность. У меня нет полноценного режима тренировочных занятий, заездов на базу. Поэтому можно быть гибким.

— Вообще, этот вопрос возник сам собой, когда я увидела Вашу аватарку в WhatsApp. На ней надпись: «Правило номер один — никогда не быть номером два». Игорь Петрович, какие ещё правила жизни?

— Ну, наверное, эта аватарка — основное правило жизни. Ты всегда должен жить максимальной целью. В юношестве, если ты хочешь удивить девушку, ты должен быть для нее номер один. И в спорте ты должен всегда стремиться быть первым. Как в командном, так и в личном зачете.

Другие правила: никогда не сдаваться, а на поле — быть злым. В жизни это невозможно, там надо находить компромисс в общении. Но в спорте ты не должен проигрывать.

Профессиональный спорт и обычная жизнь для меня неразделимы. В жизни у тебя должно быть всё по полочкам, комфортно, гладко. Нужно быть номером один и в общении, и в семье.

Игорь Семшов globallookpress.com

— Вы — перфекционист! Как при таком подходе отпускать неудачи? Ведь иногда случается, ты становишься «номером два».

— Когда ты действующий футболист, жизнь хороша тем, что у тебя через неделю игра, где ты можешь все исправить. А если ты работаешь тренером, то ты переживаешь больше. Потому, что все шишки и ответственность — на тебе. Я был в обеих ролях, и скажу точно: игроку всегда проще пережить неприятности!

— Раз уж начали о режиме. Расскажите, как проходит Ваш обычный день?

— Если в какой-то день я не участвую в проектах РФС, я могу встать после 10 утра. Редко встаю в 10. Тогда могу поехать в зал позаниматься, поплавать в бассейне, пообедать. В баньку могу сходить. Потом приехать, посмотреть футбол. Поехать на телевидение. Вернуться, проанализировать, что я там говорил. И, смотря во сколько был эфир — в 22.00 или ночью — потом часа в 03 ночи могу лечь спать. Порой мы уезжаем куда-то, как недавно ездили в Астрахань, возили кубок.

— То есть, такой насыщенный день — ежедневно?

— Насыщенным я его делаю сам. Но серьезная занятость идет, как правило, к вечеру. Телевидение, «Матч ТВ» — к этому нужно готовиться, ты должен быть в курсе. Поэтому я смотрю игры. Мне кажется, я уже столько футбола насмотрелся… Если бы я не был на телевидении, может быть, я бы его вообще не смотрел. Или смотрел только сборные.

«Это логично, чтобы звезд тренировали звезды»

— Давайте поговорим о детском тренерстве.

— Меня пока не звали в детские школы. Мне хватает того, что у меня есть сейчас. Будет предложение тренировать — будем думать. Нет? Ничего страшного! Слава Богу, футбольная жизнь дала мне имя. Но я рад, что есть востребованность и на более серьезном уровне. Вообще, наверное, у нас сейчас много тех, кто хочет тренировать. Еще я заметил, некоторые клубы не спешат брать тех, у кого есть свое мнение и видение. Особенно в низших лигах.

— Но именно Ваш бесценный опыт мог бы вырастить чемпионов …

— Хочется просто отдать футболу то, что он дал мне. Сейчас не все хотят, чтобы мы это отдавали. Может, некоторые боятся за свое место. Какие-нибудь начальники или директора школ. Некоторые избегают нашего авторитета. Тревожно, что он перебьет их авторитет.

— Но боятся только сильных!

— Это нормально. Так же и в футболе. Бьют только сильных. Если тебя бьют, значит, тебя уважают. Как уже сказал: ничего страшного. Это не сверх-цель, кого-то непременно тренировать. Да, мы можем что-то дать, можем подсказать. Мы все это проходили с детства. Жаль, что сейчас тренируют люди, которые в футбол не играли. Научились по книжкам. Не проходили то, что прошли мы. Не прочувствовали то, что чувствовали мы, в детских школах. Когда переходили из одного поколения в другое.

— Действительно жаль, такая ситуация кажется нелогичной.

— Главное, чтобы наш футбол и все мы — работали на благо. Чтобы он рос! Но пока, как говорится, роста футбола мы не видим.

— Вот, может быть, это — одна из причин.

— Все возможно. Но не мне судить. Может быть, из-за этого. Может, еще что-то. Сейчас вообще времена не простые.

— Детский тренер, насколько он важен?

— Раньше под руководством значимых людей были большие дела. Игорь Нетто тренировал, Ник Кушинг, Всеволод Бобров. Это глыбы. И они тренировали детей. Представьте, с каким вниманием, с какой серьезностью ребята относились к тому, что их тренируют великие люди.

Валерий Воронин, Эдуард Стрельцов…Они многое давали! Детский тренер дает технику, любовь к футболу, правильность постановки ноги и нанесения удара. С детьми надо заниматься на других скоростях! Если ребенок не набрался этих технических навыков, ему будет дальше тяжело. Потому, что все основы закладываются в детстве.

Сейчас детей, по большому счету, тренируют те, кто раньше были учителями физкультуры. Уровень совершенно другой, да? Поэтому мы ждём, когда у нас родится новый Тюхай, или там, Захарян. Ой, чего-то нету. Вроде школу заканчивали. Ну, потому что тренировки немножко другие.

Аленичев, Семшов и Онопко в ретро-матче «Динамо» и «Спартака» globallookpress.com

— Когда детей тренирует профессионал, это другая история, да …

— Именно. И профессионалы, и легенды футбола — им есть, что рассказать. Легче адаптировать детей с психологической точки зрения. Исходя из своего опыта. А когда ты учитель физкультуры был, чему ты научишь? Как ты пришел в школу, натянул волейбольную сетку или ее снял для того, чтобы провести урок?

Это лишь моё мнение. Это очень логично, чтобы звезд тренировали звезды. И чемпионов выращивали чемпионы. Но! У меня нет желания кого-то обидеть. Или ставить себя выше других. Ставить ниже — тоже нет.

— Что нужно для того, чтобы ситуация поменялась?

— Надо, чтобы давалась возможность правильным людям. Не могу сказать, что все, кто чего-то добились в футболе, пойдут тренировать детей. Но те, кто через многое прошел, многое могут дать. Плюс, у нас нет приверженности клубу. Вот за рубежом: Джеррард, Лэмпард — они проходили через детские школы. Тех клубов, где они играли. А у нас смотришь на детскую школу: ее тренирует тренер. Да, он был футболистом, он играл. Но он футболку этого клуба ни разу не одевал. Я думаю, это, наверное, не совсем правильно. Его тогда должны позвать в тот клуб, где он когда-то играл. Когда приглашается футболист, который никогда не играл за этот клуб — как минимум странно.

«Нужно продолжать жить и искать лучшее»

— В одном из интервью Вы заметили: воспользовался шансом — хорошо. Не получилось — надо держать в голове другую профессию. Такой лёгкий подход к жизни у Вас был всегда?

— Скорее всего, это я в себе сам воспитал. Посыпать голову пеплом, что кто-то не стал футболистом, не стоит. Нужно продолжать жить, искать лучшее, искать себе применение. Некоторые сразу опускаются и расстраиваются. Это не для меня.

— Кем бы Вы были, если б не стали футболистом?

— Я бы искал себя в чем-то другом. Мысли «хочу, во что бы то ни стало, играть в Барселоне!» Это — просто слова. Надо все доказывать делом. Я никогда не играл за рубежом. Меня спрашивают, а были предложения? Разговоры какие-то были. Это разговоры. Было ли предложение, вопрос. А вот еще…такой момент…

— Да?

— Не нужно придумывать больше того, что есть. Как у нас иногда пишут: «потенциальный игрок сборной» или «игрок сборной». Он вызывался два раза на сборную, ни одной игры еще не провел. Ну какой он игрок сборной? Игрок сборной — это отборочные матчи и большие турниры.

Если футболист хотя бы там засветился, заиграл в отборочном, то тогда это — игрок сборной. А товарищеские матчи, контрольные… ну, это вас сейчас вызовут, вы сыграете, но вы же не игрок сборной. Игрок сборной — это стабильность выступления за сборную хотя бы 3-5 лет. Это к слову. Говорю, что чувствую.

Игорь Семшов в матче со сборной Англии globallookpress.com

— У Вас были мысли в тяжёлые моменты, оставить футбол?

— Нет, таких мыслей никогда не было. У меня была травма тазобедренного сустава. Его надо было менять. Из-за этого я закончил карьеру. До этого, пока были силы и позволял сустав — я думал только об игре. И всегда хотел играть на достойном уровне.

Да, были тяжелые моменты, когда я не попадал в стартовый состав, когда я был молодым, в «Торпедо»…Виталий Викторович Шевченко меня воспитывал, потом он мне дал полностью карт-бланш.

Закончить такое? Нет. Уйти в аренду куда-то, в другой клуб, чтобы играть — да. Но не более того. Когда ты попадаешь из детского футбола в юношеский, потом во взрослый, в основной состав — у тебя вырастают крылья. Ты столько пахал и трудился, — и все бросить? Конечно нет.

— Вы упоминали баню. А что ещё Вас наполняет? Как расслабляетесь и восстанавливаете силы?

— Иногда по выходным бегаю с друзьями в футбол. Для здоровья, скажем так. Для удовольствия, для общения. Это наполняет силой. Также прогулки. Просмотры футбола, хоккея. Общение с внучкой. В баню могу сходить и сам, и с друзьями. Наверное, больше всего расслабляет занятие физическим трудом. Плюс, тренажерный зал. Плавание. Но, честно, не могу сказать, что я перетруждаюсь. Я не устаю. Я ведь не вагоны разгружаю.

— А если Вам надо быстро прийти в тонус? На какую секретную кнопку нажимаете?

— Я всегда в тонусе. Я, наверное, из такого поколения: когда нужно встать в пять утра — встаю. Быстро прихожу в состояние концентрации. У тебя есть дела, обязательства перед другими людьми. Все это бодрит. Наверное, это закалка Советского Союза. Эта закалка и ответственность держат в тонусе. Другое дело — дети. Их вот пока не разбудишь…

— Про детей кстати хотела спросить. Они кем мечтают стать?

— Ох, сложный вопрос! Младший, мне кажется, вообще пока не мечтает. Ему 18 лет. Дай Бог, чтобы был хорошим человеком и нашёл себя в этой жизни. Пока ему это тяжело даётся. А старшая — молодец, учится. Уже подарила нам внучку. Она будет бухгалтером. Во всяком случае, идет к этому. Сейчас она на 4 курсе института. Когда она начала учиться на очном, то захотела получать практику, зарабатывать деньги. И перевелась на заочное. Так что и работа, и учеба получились. А сейчас она — в декрете.

— Вы строгий родитель, Игорь Петрович?

— Нет, я бы не сказал. Наверное, из-за того, что я часто был в отъездах, когда занимался карьерой, детей немного распустил. Не приучили их трудиться. А для меня это — самое главное. Любой талант побеждает труд! Даже в футболе трудяги добиваются больших успехов.

«Любить футбол, а не себя в футболе»

— Знаю, Вы говорили, что для спортсмена важна конкуренция внутри команды. Так как, если у тебя все хорошо — мотивация теряется. И не растешь, как футболист. Что еще помогает стать сильным игроком?

— Дисциплина. Она, плюс конкуренция, труд, уверенность и спортивная злость. Не бояться соперника. Понятно, что еще — техническая оснащенность. Ты должен быть лучше физически, быстрее пробежать. Но трудолюбие, дисциплина тренерская и твоя спортивная наглость — это основное. Это помогает.

— Еще Вы в своих интервью выделяли такой рецепт: для результата, в клубе должен быть порядок. Не нужно мечтать о моментальном успехе…

— Да, не бывает такого!

— … плюс, нужно единство с руководством. И стабилизация состава. Что-то можно к этому добавить?

— Нет, это самое основное. Потому, что зачастую клуб живет своей жизнью, а команда — своей. Такого не должно быть. Просто основная деятельность клуба — это главная команда. Потом уже резервная команда, академия, работники клуба. Я их не отделяю. Но если в основной команде будут неурядицы, не будет результата — это отразится на всех.

Поэтому все работают, как на заводе, чтобы основная команда добивалась побед. Я думаю, идеальное сочетание — это когда клуб делает свою работу на благо основной команды. А основная команда платит результатом, тем, что работники клуба радуются победам и получают премиальные и деньги. И то место, которое занимает главная команда. Им это — тоже успех.

Просто иногда бывает так: мы свою работу сделали, пусть теперь они делают. Так быть не должно. Это — общий труд. На разных должностях. На благо одного клуба.

Болельщики «Торпедо» не хотели расставаться с Семшовым globallookpress.com

— Думаю, Вас об этом уже сотни раз спрашивали. Но какие советы Вы даёте совсем юным игрокам?

— Совет простой. Любить футбол, а не себя в футболе. Потому, что сейчас многие смотрят, кто сколько получает, на чем ездит, как одевается. Ребята, главное — это футбол! Потом все придет. Надо трудиться и не думать, что все будет легко. Некоторые начинают рассказывать: я вот там хорошо сыграл, я — великий тренер…а меня не ставят. Такого не бывает.

— Самообман?

— Да, если ты — в порядке, хорошо тренируешь, тебя поставят. Так что, советы выше — и для детей, и для родителей. Родители всегда считают, что их дети — лучшие. И они не играют по «непонятным» причинам. Нет. Таланты, трудяг — видно всегда. Даже если сейчас тренер тебя не поставил, тебя все равно заметят. Может, на более высоком уровне или в другой школе.

Пусть дети просто трудятся, не думая, в каких гетрах играть. Сейчас для них главное, — делать свое дело. Футбол отблагодарит тех, кто относился к нему правильно и с любовью.

«Психологическая устойчивость — это важно»

— Игорь Петрович, Вы — уникальный человек! При всех талантах у Вас — такой философский подход к жизни. Сложно заболеть звездной болезнью.

— Знаете, меня часто спрашивают про звёздную болезнь. Мол, а где? Но мы — такие же люди. Меня раньше возле магазина узнавали, говорили:

— О, не ожидали Вас тут увидеть!

— Я: а почему?

— Мы думали, Вам на дом приносят….

— Я: ё-мое, я такой же человек, просто из-за профессии меня чуть больше показывают по телевизору. Я со всеми общаюсь. Так же, как и дикторы, актёры. Ну да, мы чего-то добились. Благодаря труду. Другие — добиваются другого. А звёздная болезнь, ну что она даст? Плоды не принесёт. Только ненависть и злость других людей.

— А сейчас, когда подходят, что говорят?

— Некоторые удивляются, что видели меня в метро. А я им пользуюсь, сейчас порой даже больше, чем езжу на машине. Из-за пробок. Если подходят, я со всеми поговорю. Но я не «выделяюсь» в жизни. Я хожу в театр, в кино, где-то отдыхаю. Все как у всех.

— Люди удивляются, потому, что сейчас время такое: человек сделал мало, но сразу «зазвездился».

— Я сталкивался со многими мега-крутыми людьми. Миллиардерами из «Форбс.» Они гораздо скромнее, чем те, у кого за душой ни копейки. Так ведь всегда. Кому-то нужна показуха. А тем, из «Форбс», что показывать? Они живут своей жизнью, одели простые кеды, рваные джинсы. Знал такой пример…У него четыре яхты, самолеты, вертолеты. А по нему не скажешь. Ну а кто рисуется, — ну, такой стиль у людей.

— Очень ценно, что Вы несете правильные ориентиры.

— Нужно быть настоящим. Это привлекает больше, чем, когда ты понтуешься.

— Ваше отношение к жизни — заряжает! А ведь у Вас в карьере были не простые моменты. Например, после ухода из «Торпедо». Что бы Вы тогдашнему себе посоветовали?

— Сказал бы: надо еще чуть больше тренироваться. Отдельно себя готовить. Я, когда в каждый клуб переходил, готовился. После «Торпедо» была новая команда, плюс бразильцы, португальцы… Да, наверное, больше готовиться. Всего остального хватало.

— Вы также говорили, что у Вас никогда не было депрессий.

— Да, психологическая устойчивость — это важно. Если бы я или друзья по команде впадали в какие-нибудь депрессии из-за неудач, нас было бы не вытянуть. Конечно, бывали настроения не из лучших. Но мы понимали, что мы — должны, должны, должны… Не всегда все получалось. Но благодаря этим вытаскиваниям безнадежных игр, победам, ты выходишь из состояния негатива.

Игорь Семшов в «Торпедо» globallookpress.com

— Спорт и депрессия, получается, — взаимоисключающие понятия.

— Профессиональный спортсмен не может в депрессию впадать — он тогда закончится, как спортсмен. У тебя все время тренировки и соревнования. Если ты в депрессии, это засасывает. И она может уйти только через труд. Через надежду это побороть. Все решают действия. Сидя на диване — не получится. Нужно работать. Все доказывается на поле, в жизни, а не разговорами. Никакой психолог тебе, мне кажется, не поможет. Да, поговорит. Но на поле вместо тебя он не выйдет.

— Сейчас модно — обращаться к психологу. Как Вы к этому относитесь?

— К психологу обращаться можно, но я считаю, что он поможет только в личных отношениях. В спорте психолог, может быть, нужен детям. Например, в юношеской школе. А во взрослом спорте что психолог мне может сказать?

— Я хочу забить!

— Ну, выходи увереннее и забей!

Думаю, он не подскажет, как вести себя на поле. Это знает только тренер. Хотя, возможно, в индивидуальном виде спорта как-то можно помочь. И в жизни. Хотя, лично у меня никогда не было спортивного психолога.

«Мужику 30 лет, и с ним — помягче?!»

— К вопросу не о психологах, а о наставниках. Когда Вы играли в «Крыльях Советов», говорили, что перешли туда больше из-за Гаджи Муслимовича Гаджиева. Какие важные уроки он Вам дал?

— Уверенность. В принятии решений, в разговоре, веру в то, что делает тренер. Это основное. Как он доводит, как он рассказывает, как он общается. К сожалению, я не долго с ним проработал. Но у меня был опыт работы и с зарубежными специалистами. И с русскими. Кто-то может, образно говоря, истерить. Кто-то спокойно уверенность в тебя вселяет. Кто-то трясется, и игроки это чувствуют.

— Тренеру лучше быть жестким или мягким? Как подобрать правильную методику?

— Я считаю, что тренер должен быть требовательным. Поддерживать дисциплину в команде. И гнуть свою линию. Когда говорят: вот с этим надо помягче, с этим — пожёстче. Подождите! Они подписали профессиональные контракты. Получают деньги. И должны выполнять требования главного тренера. А помягче, пожёстче… мужику 30 лет, и с ним — помягче?! Если он не выполняет, я способен на него повысить голос. Если всё выполняет, в спокойном тоне говорю. Это профессиональный спорт. Не выполняешь — иди восвояси. Будешь сидеть в запасе. Выполняешь — я тебя подкорректирую, и все.

Игорь Семшов в «Крыльях Советов» globallookpress.com

— В общем, тренеру нужно оставаться собой!

— Тренер должен быть авторитетом, с харизмой. А если у него авторитет есть еще из футбольного прошлого, это плюс.

— Кроме Гаджиева, кто еще оказал на Вас особое влияние?

— Хиддинк. Полное доверие! Это окрыляло. Вообще, все тренеры вложили в меня что-то. На меня никто не повышал голос. Я просто знал, зачем я в футболе и в конкретной команде. У меня мои цели были соединены с командными. Поэтому мне было просто. Да, я мог с тренером поцапаться, это рабочие моменты. Не бывает все гладко. Мнения могут не совпадать. Но мы решаем одни и те же задачи.

— Кое-кто из коллег отзывался о Вас, как о человеке, принимающем нестандартные решения и в жизни, и на поле.

— Ну, моя позиция обязывала понимать такие решения. Не по накатанной, а что-то нестандартное, искать ходы продолжения атак.

— Игорь Петрович, а в чем еще — Ваши сильные стороны?

— Позиция «умереть, но победить». Да, я не всегда побеждал. Но я этого жаждал до последних минут. Даже когда понимаешь, что уже не отыграешься. Вот эта настойчивость.

— Вы же Овен по гороскопу! Овны идут до конца!

— Да, максимально. (смеется) Огненный знак. Да, это упрямство мне присуще.

— А слабые стороны?

— Несдержанность. Вот над этим, наверное, надо поработать. А то иногда сначала высказываешь, а потом анализируешь. Эта черта была, когда я играл, и сейчас она тоже присуща.

— То есть импульсивность, вспыльчивость?

— Да, вспыльчивость. Но это — только в спорте, не в жизни.

«Если игра была неудачной, думаешь о наступлении новой, где ты можешь что-то поменять»

— Вопрос философский: чему Вас научил футбол? Может, помог преодолеть какие-то страхи?

— Футбол научил меня побеждать конкуренцию. Даже любить ее. Если ты победил конкурента, ты — на вершине. Если нет — ты прозябаешь в низах. Научил никогда не сдаваться. Закалил характер. Некоторые могли ломаться морально, психологически. Я не сломался и дошел до того, где я есть. Мне говорили: сейчас приедет футболист на твою позицию, а ты сядешь на базу. А я думал: он может уже не ехать…

Мысленно ты себе помогаешь. Конкурент еще не приехал, а ты его уже съел. И когда он здесь, ты уже к этому готов. И съешь его по-любому.

— От чего в жизни нужно было отказаться, чтобы стать успешным?

— В детстве — от развлечений. Все школьники ходили в кино, гулять, а мне некогда, я еду на тренировку. Или, когда ты юноша, у всех девушки появляются, хочется на дискотеку сходить, но приходится выбирать: или это, или профессиональный спорт.

Тут надо жестко наступить себе на горло. Сначала пробиться, а потом ты осознанно позволяешь себе что-то, что не будет мешать твоему спорту. Этот юношеский период, с 17-ти до 19-ти, или до 20-ти лет, когда много соблазнов, и ты можешь погубить свою карьеру. Он самый опасный.

Презентация Семшова в «Зените» globallookpress.com

— У Вас было много ярких моментов в карьере. Сотый мяч в Ростове-на-Дону, первый гол со сборной России в ворота Аргентины, бронза на чемпионате Европы в 2008 году. Однако. Если вернуться в прошлое, хотели бы что-то изменить?

— Только одно. Поиграть в Лиге чемпионов. Мне не покорился этот турнир. Я завоевывал путевку в ЛЧ с «Динамо», но перешёл в «Зенит», завоевывал с «Зенитом», но перешёл обратно в «Динамо»…Вот, наверное, Лига чемпионов — единственный турнир, где я хотел бы поиграть.

— Какие книги, фильмы Вас могут вдохновить? Вы говорили, что книги редко читаете.

— Раньше на сборах удавалось несколько книг прочитывать. Но они затягивают. Где-то потом из-за этого не досыпаешь.

— Можно ли в книгах найти ответы на вопросы, если у Вас — трудные времена?

— Наверное, нет. Если игра была неудачной, ты думаешь о наступлении новой, где ты можешь что-то поменять. Да, можно посмотреть фильм, почитать или просто посмотреть другие игры. Но на этом не надо зацикливаться.

Вообще, надо ко всему философски относиться. Спорт — это игра. Побеждает тот, кто сильнее. Да, это не всегда удается. Но, к сожалению, или к счастью, от этого можно абстрагироваться. Можно с ума сойти, если все время думать об этом!

— Кто Ваш самый надежный советчик в сложных вопросах?

— Отец, конечно. Он ведь футбольный тренер. В жизненных вопросах я стараюсь сам разбираться. А в футбольных, безусловно, его мнение для меня важно. По жизни он, конечно, что-то подсказывает. Надо всегда прислушиваться к старшим.

Игорь Семшов в «Динамо» globallookpress.com

— А кому-то из коллег-футболистов можете позвонить и вот так, по-дружески, обсудить волнующие моменты?

— Я, скорее, закрытый человек. Я никогда никого не подпускал к себе близко. У меня не много друзей, но есть товарищи, с которыми я могу посоветоваться, попросить о помощи. Если они в силах, то помогут. Очень близкими друзьями я не обзавёлся. Может быть, Вячеслав Даев. Он — крестный моего старшего ребенка. Наверное, с ним мы наиболее близки. Хотя, сейчас мы не часто общаемся, у каждого — свои дела. Но да, он единственный такой приближенный друг.

— Игорь Петрович, последний вопрос. Вы отлично выглядите. Ваш топ: как следите за здоровьем?

— Первое: безусловно, это спорт. Еще: хотя бы несколько дней в неделю меньше есть. И не пить пиво. Это основное.

— И мало спать! (оба смеемся)

— Когда ты заканчиваешь карьеру, многое становится дозволено. Больше нет больших нагрузок. Организм их хочет! Но ты не можешь их дать. Ты уже ешь, что хочешь, пьешь, что можешь себе позволить. И, конечно, преображаешься до неузнаваемости. Но я считаю, что профессиональный, даже пусть в прошлом, спортсмен, который светится, медийный — должен себя держать в тонусе. Да, может быть не до тростинки, но в нормальной форме он должен быть. Даже просто из уважения к себе.