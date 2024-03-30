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    Холодный душ на 30-й секунде. «Зенит» не смог оторваться от конкурентов

    Реакция спортивных СМИ на ничейный результат в матче «Крылья Советов» — «Зенит»

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    «Крылья Советов»
    «Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» на чужом поле в матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 1:1. Единственный гол в составе самарской команды забил нападающий Владислав Шитов уже на 1-й минуте. «Зенит» смог сравнять счет на 23-й минуте благодаря голу Артура

    Не стоит рассматривать «Крыльев» как претендента на высокие места

    Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой поделился предысторией матча и статистикой команд в поединках после зимней паузы.

    «Для "Зенита" 22-й тур начался с приятного события. Накануне "Динамо" у себя дома было сенсационно разгромлено "Ростовом" со счётом 1:4. Следовательно, у петербуржцев появилась возможность в случае победы в Самаре увеличить отрыв от одного из конкурентов в борьбе за чемпионство до пяти очков. Напомним, что сине-бело-голубые в предыдущей игре в рамках РПЛ разгромили "Урал" в Екатеринбурге со счётом — 4:1 и возглавили таблицу, опередив "Краснодар", проигравший "Ростову".

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    • В последнем официальном матче перед международной паузой команда Семака в Кубке уверенно обыграла "Динамо" на своём поле со счётом 2:0 и вышла в полуфинал Пути РПЛ, где сыграет со "Спартаком". Первая встреча принципиальных соперников состоится 3 апреля на "Лукойл Арене". Во время матчей сборных "Зенит" уже традиционно провёл международную товарищескую игру. В прошлую субботу клуб с берегов Невы сыграл в Белграде против "Црвены Звезды" и уступил сербам со счётом 0:1.

    Фрагмент матча «Крылья Советов» — «Зенит».
    pfcks.ru

    "Крылья Советов", в свою очередь, крайне неудачно начали весеннюю часть чемпионата. Команда Осинькина потерпела 2 поражения в двух проведённых матчах, уступив в гостях "Ростову" и дома ЦСКА с одинаковым счётом 0:2. В обеих встречах самарцы сыграли на удивление бледно в атаке и расстались со статусом самого результативного коллектива лиги, который они заработали по итогам первой части чемпионата. Неудачное начало весны привело к тому, что "крылышки" опустились на девятую позицию в таблице. Так что, самарцев уже не стоит рассматривать как претендента на высокие места.

    Календарь и таблица РПЛ

    Естественно, "Зенит" подходил к данному матчу в статусе фаворита и должен был набирать 3 очка в Самаре. В нынешнем сезоне эти команды уже трижды встречались друг с другом. В первом круге чемпионата петербуржцы обыграли самарцев на "Газпром Арене" со счётом 3:1. Что любопытно, перед стартом того матча, сыгранного в 12-м туре, "крылышки" находились на втором месте в таблице и опережали сине-бело-голубых на одно очко. Кроме того, пути данных коллективов дважды пересеклись на групповой стадии Кубка, и "Зенит" в обоих случаях победил с одинаковым счётом 1:0 благодаря голам Сергеева».

    «Крылья» с первых минут бросились в активный прессинг

    Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказал о молниеносном начале матча со стороны «Крыльев Советов», в результате которого хозяева смогли быстро открыть счет.

    «Многие не ждали в этом матче интриги. Ведь за последние 18 лет у 'Крыльев' только одна победа в РПЛ над 'Зенитом'. А тут ещё и у петербуржцев максимальная мотивация. Надо отскакивать от конкурентов в борьбе за золото и уходить в отрыв. Тем более они сами создают для этого все условия. Так что рисовался конкретный сценарий встречи: пара забитых мячей действующих чемпионов, уверенная игра в обороне — и отрыв от преследователей возрастёт. Но всё пошло не так. С самого начала.

    Вы не подумайте, что мы как-то принижаем уровень 'Крыльев'. Но, помимо исторического контекста, есть настоящий — команда плоха после рестарта сезона: поражения от 'Ростова' и ЦСКА с одинаковым счётом. И 0 забитых мячей. Если в начале сезона команда шла в лидерах, то со временем стала ближе к середине таблицы. Но, видимо, большая мартовская пауза всё-таки пошла на пользу. Иначе как объяснить такое мощное начало встречи?

    «Крылья Советов» — «Зенит».
    pfcks.ru

    'Крылья' сразу бросились в активный прессинг и спровоцировали игроков 'Зенита' на передачу вратарю. Самое правильное решение. А Адамов, вместо того чтобы выбить мяч куда подальше, отдал неуклюжую передачу по прямой. Там оказался Рахманович, который дотащил мяч до штрафной и пробил. Первый раз — неудачно, но на добивании оказался Шитов. 44 секунды — и 'Крылья' уже ведут в счёте. С 2009 года 'Зенит' так быстро не пропускал (до этого такой статистики не вели), а 'Крылья' вообще впервые в своей истории в РПЛ забили на первой минуте.

    Через пару минут самарцы могли забивать второй. Салтыков на фланге толкнул Барриоса (но боковой судья почему-то это пропустил), потом влетел в штрафную и классно прострелил. Немного не в ноги партнёрам. Совсем не тот дебют, который планировал 'Зенит'.

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    • После петербуржцы всё-таки пришли в себя. Но всё равно действовали сумбурно и даже нервно. Клаудиньо несколько раз поспорил с судьёй, Вендел совершал необъяснимые потери — качества игроков словно куда-то испарились. Или они с трудом понимали друг друга. Хотя уже в третий раз подряд 'Зенит' вышел в почти одинаковом составе — в этот раз изменение только одно: Караваев вместо травмированного Фернандеса».

  • Сергей Корниленко
  • Спортивный директор «Крыльев Советов».
  • Нас можно поздравить с тем, что мы заработали очко в матче с «Зенитом», командой, которая идёт на первом месте в РПЛ, а последние пять лет выигрывала чемпионат. Мы довольны результатом команды, самоотдачей и тем, как ребята отнеслись к сегодняшней игре — полностью выполнили установку тренера.

    • 'Зенит' быстро оправился от холодного душа

    Автор 'Советского спорта' Виталий Овсянников рассказал о том, как 'Зенит' отреагировал на пропущенный гол в самом начале встречи и почему у команды не получилось довести поединок до победы.

    'После двух туров с момента возобновления сезона 'Зенит' вернул себе первое место в таблице, опередив 'Краснодар' на одно очко и 'Динамо' — на два. За чемпионство будут бороться только эти три команды, так как отрыв лидера от идущего четвёртым ЦСКА составляет уже восемь очков. Уверенная победа над 'Динамо' в Кубке России после разгрома 'Урала' в Екатеринбурге подтвердила претензии 'Зенита' на лидерство. Однако после трёхнедельной паузы может потребоваться набирать форму заново, и не всё так радужно для питерцев.

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    • Впрочем, инцидент, произошедший на 28-й секунде матча, явно не может быть списан на отсутствие формы у подопечных Сергея Семака. Произошёл нелепый курьёз, когда голкипер 'Зенита' Денис Адамов неожиданно отдал великолепный пас в своей штрафной зоне, но не своему одноклубнику, а полузащитнику 'Крыльев' Амару Рахмановичу. Босниец сместился вправо и выполнил удар по воротам. Мяч отскочил от Адамова перед собой к Владиславу Шитову, который не упустил возможности и точно отправил мяч в пустые ворота!

    Однако лидер сезона быстро оправился от холодного душа и моментально вернул инициативу в свои руки. На 23-й минуте Мостовой с левого фланга совершил подачу в штрафную зону, где Кассьерра вступил в верховую борьбу с Солдатенковым. От удара головой последнего мяч отскочил на дальний угол вратарской зоны, и на полете к мячу уже подлетел Артур, который 'прошил' ближний угол ворот соперника. Для бразильца этот гол стал дебютным в РПЛ.

    «Крылья Советов» — «Зенит».
    pfcks.ru

    На перерыв команды ушли при счёте 1:1. Если бы не детская ошибка Адамова на 30-й секунде матча, которая стала главным поводом для радости хозяев, то 'Зенит' уже спокойно вёл бы в счете. Подопечные Сергея Семака смотрелись гораздо лучше в первом тайме'.

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита».
  • Мы плохо вошли в игру, начали плохо, много ошибались в простых ситуациях, и одна из ошибок и привела к пропущенному мячу. В целом то количество брака, которое было в начале атаки и в организации наших атакующих действий, конечно, позволяло сопернику использовать свои сильные качества — убегать в быстрые контратаки. В дальнейшем по первому и второму тайму старались играть, комбинировать, создавать моменты. Они были у нас, но, к сожалению, реализовать ни один из них мы не смогли. Где-то немножко мастерства кому-то не хватило, где-то удачи. Поэтому счёт такой, какой есть.

    • Кадровые проблемы 'Крыльев Советов' и 'Зенита'

    Журналист 'Спорт-Экспресса' Гоша Чернов сослался на серьезные кадровые проблемы 'Крыльев Советов' перед матчем против 'Зенита'.

    'Один прямой конкурент 'Зенита' за сутки до его матча был раздавлен дома 'Ростовом'. Другой начал весну с одного очка в двух турах, вылета из Кубка и внезапной отставки тренера. При этом сами сине-бело-голубые солидно начали год, взобрались на первое место и почти без потерь готовились к решающему отрезку чемпионата. При таком раскладе проще всего вообразить себя на пьедестале с трофеем, а сложнее всего — сохранить концентрацию и максимальный настрой. Тем более сейчас, когда соперником чемпионов были 'Крылья Советов', не побеждавшие 'Зенит' дома в РПЛ с 2006 года.

    «Крылья Советов» — «Зенит».
    pfcks.ru

    Против самарцев была не только история, но и кадровая ситуация: из-за травм в заявку не попали Бейл, Бабкин, Овсянников, Ушаков, Ежов, Цыпченко и, самое главное, Гарре. Хотя осенний лидер атак 'Крыльев' в паузу приступил к тренировкам и появился в предматчевом ролике клуба, дав надежду болельщикам. Но нет, аргентинец все еще не готов и остался за пределами заявки.

    В отличие от Игоря Осинькина Сергей Семак мог рассчитывать почти на всех: разве что Марио Фернандес, получивший травму в товарищеской встрече с 'Црвеной Звездой', не прилетел в Самару. А Мостовой, повредивший голеностоп в расположении сборной, вышел в стартовом составе.

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    • Если не считать выхода Караваева, то тренерский штаб 'Зенита' вообще обошелся без перестановок. Не получи травму Марио Фернандес, видимо, во всех четырех весенних играх основа невской команды выглядела бы идентично. А так — Вячеслав получил шанс снова стать первым выбором Семака на правом фланге обороны'.

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита».
  • Что касается героев, сложно сказать. Ломаев отыграл прекрасный матч, и во многом благодаря ему мы не смогли победить.

    • Шанс победить до последнего сохранялся у обеих команд

    Автор Rusfootball.info Юрий Андреев рассказал о жаркой концовке встречи 'Крылья Советов' — 'Зенит', в которой 'сине-бело-голубые' владели инициативой.

    'После перерыва рисунок игры не поменялся — 'Зенит' владел инициативой. Хозяевам же оставалось обороняться и ждать своего шанса в контратаке. Полностью выпадал Ороско — аргентинец ошибался и не дорабатывал впереди.

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    На исходе часа команда Семака стала поджимать соперника. Вначале Мостовой пальнул мимо с острого угла после затяжной атаки. Далее, Клаудиньо разрезающим пасом отправил Артура на рандеву с Ломаевым, но вратарь в этом эпизоде здорово сыграл на опережение. Кульминацией должен был стать выстрел Вендела из-за пределов штрафной. Впрочем, с ним голкипер также справился и перевёл мяч на дальнюю штангу, где Мантуан сыграл не расторопно.

    «Крылья Советов» — «Зенит».
    pfcks.ru

    Концовка выдалась по-настоящему жаркой. Шанс победить до последнего сохранялся у каждого. Естественно, ближе всего к ней подобрались футболисты сине-бело-голубых. Уже в компенсированное время арбитром Ерохин мог принести три очка в копилку для питерцев, однако Евгеньев заблокировал его удар, тем самым не пустив мяч в ворота.

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    • Тяжелейшая игра для 'крылышек'. Несмотря на то, что они забили гол в самом дебюте встречи, всё оставшееся время они были вынуждены терпеть ради результата. Ничья — равная победе. Гости снова продолжают играть в поддавки с 'Краснодаром' и 'Динамо'. Владеть большим преимуществом большую часть поединка и не конвертировать его в результат — визитная карточка футболистов Семака в текущем сезоне'.

  • Артур
  • Нападающий «Зенита».
  • Я очень рад, что смог забить первый официальный гол за «Зенит». Грустно из‑за результата. На мой взгляд, мы были ближе к победе. Но любой прошедший матч — это уже история. Нужно держать голову выше и готовиться к следующей игре. «Крылья Советов» — хорошая команда, они играют организованно. Мне говорили, что в Самаре всегда непросто играть. Но такие результаты тоже часть игры. Продолжим тренироваться и играть в свой футбол.

    • 'Зенит' доминировал в первом тайме

    Автор издания 'Спорт день за днем' Алексей Михайлов рассказал, в какой момент 'Зенит' перехватил инициативу у 'Крыльев' в 1-м тайме.

    'Откровенный привоз Адамова сразу напомнил о вчерашней аналогичной истории с вратарем Динамо Игорем Лещуком, который в матче против Ростова подарил мяч Кириллу Щетинину. Такое ощущение, что Лещук и Адамов будто оказались за одной школьной партой, Денис попросил списать домашку, на что Игорь сказал ему не списывать точь-в-точь. Не получилось, не фартануло.

    «Крылья Советов»
    pfcks.ru

    После пропущенного гола Зенит пытался забрать мяч под свой контроль, но это не всегда получалось. Были подходы к воротам, были стандарты, но все не так, как хотелось петербуржцам. При этом и Крылья поймали кураж, и пытались на этой волне забить второй.

    Однако, к середине первого тайма Зенит все же завладел инициативой, и это принесло результат. После навеса Мостового в штрафную мяч попал в голову Александру Солдатенкову, с которым рядом находился Матео Кассьера. От головы Солдатенкова мяч отскочил к Артуру, который в касание пробил с лета и сравнял счет. Иван Ломаев непозволительно пустил мяч в ближний угол. Для бразильского вингера Зенита это был первый гол в новой команде.

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    • Статистика первых 45 минут все же закрепила то, что наблюдалось по картинке — несмотря на ранний пропущенный гол, весь тайм Зенит доминировал и превзошел Крылья почти по всем основным показателям (удары по воротам 4:6/в створ 1:3, угловые 1:8, нарушения 5:3, % владения мячом 32:68).

    На старте второго тайма Крылья старались активно действовать на чужой половине, но ни к чему опасному это не привело. Зенит же продолжил диктовать свои условия и раз за разом навешивал в самарскую штрафную. Да так, что почти всегда защитникам Крыльев не давали передохнуть'.

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