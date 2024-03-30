Холодный душ на 30-й секунде. «Зенит» не смог оторваться от конкурентов

«Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» на чужом поле в матче 22-го тура российской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 1:1. Единственный гол в составе самарской команды забил нападающий Владислав Шитов уже на 1-й минуте. «Зенит» смог сравнять счет на 23-й минуте благодаря голу Артура

Не стоит рассматривать «Крыльев» как претендента на высокие места

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой поделился предысторией матча и статистикой команд в поединках после зимней паузы.

«Для "Зенита" 22-й тур начался с приятного события. Накануне "Динамо" у себя дома было сенсационно разгромлено "Ростовом" со счётом 1:4. Следовательно, у петербуржцев появилась возможность в случае победы в Самаре увеличить отрыв от одного из конкурентов в борьбе за чемпионство до пяти очков. Напомним, что сине-бело-голубые в предыдущей игре в рамках РПЛ разгромили "Урал" в Екатеринбурге со счётом — 4:1 и возглавили таблицу, опередив "Краснодар", проигравший "Ростову".

В последнем официальном матче перед международной паузой команда Семака в Кубке уверенно обыграла "Динамо" на своём поле со счётом 2:0 и вышла в полуфинал Пути РПЛ, где сыграет со "Спартаком". Первая встреча принципиальных соперников состоится 3 апреля на "Лукойл Арене". Во время матчей сборных "Зенит" уже традиционно провёл международную товарищескую игру. В прошлую субботу клуб с берегов Невы сыграл в Белграде против "Црвены Звезды" и уступил сербам со счётом 0:1.

Фрагмент матча «Крылья Советов» — «Зенит». pfcks.ru

"Крылья Советов", в свою очередь, крайне неудачно начали весеннюю часть чемпионата. Команда Осинькина потерпела 2 поражения в двух проведённых матчах, уступив в гостях "Ростову" и дома ЦСКА с одинаковым счётом 0:2. В обеих встречах самарцы сыграли на удивление бледно в атаке и расстались со статусом самого результативного коллектива лиги, который они заработали по итогам первой части чемпионата. Неудачное начало весны привело к тому, что "крылышки" опустились на девятую позицию в таблице. Так что, самарцев уже не стоит рассматривать как претендента на высокие места.

Календарь и таблица РПЛ

Естественно, "Зенит" подходил к данному матчу в статусе фаворита и должен был набирать 3 очка в Самаре. В нынешнем сезоне эти команды уже трижды встречались друг с другом. В первом круге чемпионата петербуржцы обыграли самарцев на "Газпром Арене" со счётом 3:1. Что любопытно, перед стартом того матча, сыгранного в 12-м туре, "крылышки" находились на втором месте в таблице и опережали сине-бело-голубых на одно очко. Кроме того, пути данных коллективов дважды пересеклись на групповой стадии Кубка, и "Зенит" в обоих случаях победил с одинаковым счётом 1:0 благодаря голам Сергеева».

«Крылья» с первых минут бросились в активный прессинг

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказал о молниеносном начале матча со стороны «Крыльев Советов», в результате которого хозяева смогли быстро открыть счет.

«Многие не ждали в этом матче интриги. Ведь за последние 18 лет у 'Крыльев' только одна победа в РПЛ над 'Зенитом'. А тут ещё и у петербуржцев максимальная мотивация. Надо отскакивать от конкурентов в борьбе за золото и уходить в отрыв. Тем более они сами создают для этого все условия. Так что рисовался конкретный сценарий встречи: пара забитых мячей действующих чемпионов, уверенная игра в обороне — и отрыв от преследователей возрастёт. Но всё пошло не так. С самого начала.

Вы не подумайте, что мы как-то принижаем уровень 'Крыльев'. Но, помимо исторического контекста, есть настоящий — команда плоха после рестарта сезона: поражения от 'Ростова' и ЦСКА с одинаковым счётом. И 0 забитых мячей. Если в начале сезона команда шла в лидерах, то со временем стала ближе к середине таблицы. Но, видимо, большая мартовская пауза всё-таки пошла на пользу. Иначе как объяснить такое мощное начало встречи?

«Крылья Советов» — «Зенит». pfcks.ru

'Крылья' сразу бросились в активный прессинг и спровоцировали игроков 'Зенита' на передачу вратарю. Самое правильное решение. А Адамов, вместо того чтобы выбить мяч куда подальше, отдал неуклюжую передачу по прямой. Там оказался Рахманович, который дотащил мяч до штрафной и пробил. Первый раз — неудачно, но на добивании оказался Шитов. 44 секунды — и 'Крылья' уже ведут в счёте. С 2009 года 'Зенит' так быстро не пропускал (до этого такой статистики не вели), а 'Крылья' вообще впервые в своей истории в РПЛ забили на первой минуте.

Через пару минут самарцы могли забивать второй. Салтыков на фланге толкнул Барриоса (но боковой судья почему-то это пропустил), потом влетел в штрафную и классно прострелил. Немного не в ноги партнёрам. Совсем не тот дебют, который планировал 'Зенит'.

После петербуржцы всё-таки пришли в себя. Но всё равно действовали сумбурно и даже нервно. Клаудиньо несколько раз поспорил с судьёй, Вендел совершал необъяснимые потери — качества игроков словно куда-то испарились. Или они с трудом понимали друг друга. Хотя уже в третий раз подряд 'Зенит' вышел в почти одинаковом составе — в этот раз изменение только одно: Караваев вместо травмированного Фернандеса».

Сергей Корниленко Спортивный директор «Крыльев Советов». Нас можно поздравить с тем, что мы заработали очко в матче с «Зенитом», командой, которая идёт на первом месте в РПЛ, а последние пять лет выигрывала чемпионат. Мы довольны результатом команды, самоотдачей и тем, как ребята отнеслись к сегодняшней игре — полностью выполнили установку тренера.

'Зенит' быстро оправился от холодного душа

Автор 'Советского спорта' Виталий Овсянников рассказал о том, как 'Зенит' отреагировал на пропущенный гол в самом начале встречи и почему у команды не получилось довести поединок до победы.

'После двух туров с момента возобновления сезона 'Зенит' вернул себе первое место в таблице, опередив 'Краснодар' на одно очко и 'Динамо' — на два. За чемпионство будут бороться только эти три команды, так как отрыв лидера от идущего четвёртым ЦСКА составляет уже восемь очков. Уверенная победа над 'Динамо' в Кубке России после разгрома 'Урала' в Екатеринбурге подтвердила претензии 'Зенита' на лидерство. Однако после трёхнедельной паузы может потребоваться набирать форму заново, и не всё так радужно для питерцев.

Впрочем, инцидент, произошедший на 28-й секунде матча, явно не может быть списан на отсутствие формы у подопечных Сергея Семака. Произошёл нелепый курьёз, когда голкипер 'Зенита' Денис Адамов неожиданно отдал великолепный пас в своей штрафной зоне, но не своему одноклубнику, а полузащитнику 'Крыльев' Амару Рахмановичу. Босниец сместился вправо и выполнил удар по воротам. Мяч отскочил от Адамова перед собой к Владиславу Шитову, который не упустил возможности и точно отправил мяч в пустые ворота!

Однако лидер сезона быстро оправился от холодного душа и моментально вернул инициативу в свои руки. На 23-й минуте Мостовой с левого фланга совершил подачу в штрафную зону, где Кассьерра вступил в верховую борьбу с Солдатенковым. От удара головой последнего мяч отскочил на дальний угол вратарской зоны, и на полете к мячу уже подлетел Артур, который 'прошил' ближний угол ворот соперника. Для бразильца этот гол стал дебютным в РПЛ.

«Крылья Советов» — «Зенит». pfcks.ru

На перерыв команды ушли при счёте 1:1. Если бы не детская ошибка Адамова на 30-й секунде матча, которая стала главным поводом для радости хозяев, то 'Зенит' уже спокойно вёл бы в счете. Подопечные Сергея Семака смотрелись гораздо лучше в первом тайме'.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита». Мы плохо вошли в игру, начали плохо, много ошибались в простых ситуациях, и одна из ошибок и привела к пропущенному мячу. В целом то количество брака, которое было в начале атаки и в организации наших атакующих действий, конечно, позволяло сопернику использовать свои сильные качества — убегать в быстрые контратаки. В дальнейшем по первому и второму тайму старались играть, комбинировать, создавать моменты. Они были у нас, но, к сожалению, реализовать ни один из них мы не смогли. Где-то немножко мастерства кому-то не хватило, где-то удачи. Поэтому счёт такой, какой есть.

Кадровые проблемы 'Крыльев Советов' и 'Зенита'

Журналист 'Спорт-Экспресса' Гоша Чернов сослался на серьезные кадровые проблемы 'Крыльев Советов' перед матчем против 'Зенита'.

'Один прямой конкурент 'Зенита' за сутки до его матча был раздавлен дома 'Ростовом'. Другой начал весну с одного очка в двух турах, вылета из Кубка и внезапной отставки тренера. При этом сами сине-бело-голубые солидно начали год, взобрались на первое место и почти без потерь готовились к решающему отрезку чемпионата. При таком раскладе проще всего вообразить себя на пьедестале с трофеем, а сложнее всего — сохранить концентрацию и максимальный настрой. Тем более сейчас, когда соперником чемпионов были 'Крылья Советов', не побеждавшие 'Зенит' дома в РПЛ с 2006 года.

«Крылья Советов» — «Зенит». pfcks.ru

Против самарцев была не только история, но и кадровая ситуация: из-за травм в заявку не попали Бейл, Бабкин, Овсянников, Ушаков, Ежов, Цыпченко и, самое главное, Гарре. Хотя осенний лидер атак 'Крыльев' в паузу приступил к тренировкам и появился в предматчевом ролике клуба, дав надежду болельщикам. Но нет, аргентинец все еще не готов и остался за пределами заявки.

В отличие от Игоря Осинькина Сергей Семак мог рассчитывать почти на всех: разве что Марио Фернандес, получивший травму в товарищеской встрече с 'Црвеной Звездой', не прилетел в Самару. А Мостовой, повредивший голеностоп в расположении сборной, вышел в стартовом составе.

Если не считать выхода Караваева, то тренерский штаб 'Зенита' вообще обошелся без перестановок. Не получи травму Марио Фернандес, видимо, во всех четырех весенних играх основа невской команды выглядела бы идентично. А так — Вячеслав получил шанс снова стать первым выбором Семака на правом фланге обороны'.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита». Что касается героев, сложно сказать. Ломаев отыграл прекрасный матч, и во многом благодаря ему мы не смогли победить.

Шанс победить до последнего сохранялся у обеих команд

Автор Rusfootball.info Юрий Андреев рассказал о жаркой концовке встречи 'Крылья Советов' — 'Зенит', в которой 'сине-бело-голубые' владели инициативой.

'После перерыва рисунок игры не поменялся — 'Зенит' владел инициативой. Хозяевам же оставалось обороняться и ждать своего шанса в контратаке. Полностью выпадал Ороско — аргентинец ошибался и не дорабатывал впереди.

На исходе часа команда Семака стала поджимать соперника. Вначале Мостовой пальнул мимо с острого угла после затяжной атаки. Далее, Клаудиньо разрезающим пасом отправил Артура на рандеву с Ломаевым, но вратарь в этом эпизоде здорово сыграл на опережение. Кульминацией должен был стать выстрел Вендела из-за пределов штрафной. Впрочем, с ним голкипер также справился и перевёл мяч на дальнюю штангу, где Мантуан сыграл не расторопно.

«Крылья Советов» — «Зенит». pfcks.ru

Концовка выдалась по-настоящему жаркой. Шанс победить до последнего сохранялся у каждого. Естественно, ближе всего к ней подобрались футболисты сине-бело-голубых. Уже в компенсированное время арбитром Ерохин мог принести три очка в копилку для питерцев, однако Евгеньев заблокировал его удар, тем самым не пустив мяч в ворота.

Тяжелейшая игра для 'крылышек'. Несмотря на то, что они забили гол в самом дебюте встречи, всё оставшееся время они были вынуждены терпеть ради результата. Ничья — равная победе. Гости снова продолжают играть в поддавки с 'Краснодаром' и 'Динамо'. Владеть большим преимуществом большую часть поединка и не конвертировать его в результат — визитная карточка футболистов Семака в текущем сезоне'.

Артур Нападающий «Зенита». Я очень рад, что смог забить первый официальный гол за «Зенит». Грустно из‑за результата. На мой взгляд, мы были ближе к победе. Но любой прошедший матч — это уже история. Нужно держать голову выше и готовиться к следующей игре. «Крылья Советов» — хорошая команда, они играют организованно. Мне говорили, что в Самаре всегда непросто играть. Но такие результаты тоже часть игры. Продолжим тренироваться и играть в свой футбол.

'Зенит' доминировал в первом тайме

Автор издания 'Спорт день за днем' Алексей Михайлов рассказал, в какой момент 'Зенит' перехватил инициативу у 'Крыльев' в 1-м тайме.

'Откровенный привоз Адамова сразу напомнил о вчерашней аналогичной истории с вратарем Динамо Игорем Лещуком, который в матче против Ростова подарил мяч Кириллу Щетинину. Такое ощущение, что Лещук и Адамов будто оказались за одной школьной партой, Денис попросил списать домашку, на что Игорь сказал ему не списывать точь-в-точь. Не получилось, не фартануло.

«Крылья Советов» pfcks.ru

После пропущенного гола Зенит пытался забрать мяч под свой контроль, но это не всегда получалось. Были подходы к воротам, были стандарты, но все не так, как хотелось петербуржцам. При этом и Крылья поймали кураж, и пытались на этой волне забить второй.

Однако, к середине первого тайма Зенит все же завладел инициативой, и это принесло результат. После навеса Мостового в штрафную мяч попал в голову Александру Солдатенкову, с которым рядом находился Матео Кассьера. От головы Солдатенкова мяч отскочил к Артуру, который в касание пробил с лета и сравнял счет. Иван Ломаев непозволительно пустил мяч в ближний угол. Для бразильского вингера Зенита это был первый гол в новой команде.

Статистика первых 45 минут все же закрепила то, что наблюдалось по картинке — несмотря на ранний пропущенный гол, весь тайм Зенит доминировал и превзошел Крылья почти по всем основным показателям (удары по воротам 4:6/в створ 1:3, угловые 1:8, нарушения 5:3, % владения мячом 32:68).

На старте второго тайма Крылья старались активно действовать на чужой половине, но ни к чему опасному это не привело. Зенит же продолжил диктовать свои условия и раз за разом навешивал в самарскую штрафную. Да так, что почти всегда защитникам Крыльев не давали передохнуть'.