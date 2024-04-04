Педро блестяще воспользовался шансом. «Зенит» красиво разобрался со «Спартаком» в Москве

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» победил в Москве со счетом 2:1.

В первом матче 1/2 финала Кубка Россиина выезде переиграл со счетом 2:1. Главным героем встречи стал форвард гостей 18-летний. Бразилец отметился дублем.

18-летний бразильский волшебник перевернул ход матча

Корреспондент Sportbox Денис Петров сделал акцент на отличной игре новичка сине-бело-голубых Педро, который перевернул игру во втором тайме.

«В перерыве Семак от греха подальше убрал с поля Алипа, заменив его на Нино. Кроме того, вместо малозаметного Коваленко в центре поля появился Вендел. Эффект от выхода бразильского плеймейкера не заставил себя ждать: теперь уже "Зенит" подолгу запирал соперника на его половине.

В итоге давление очень быстро переросло в гол: в результате затяжной атаки мяч отскочил к Педро, который с близкого расстояния легко переиграл Селихова. Для бразильца этот гол также оказался дебютным в России.

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18-летний парень на этом не остановился и через 10 минут оформил дубль. "Зенит" убежал в контратаку благодаря скорости Вендела: опытный полузащитник отпасовал на юного соотечественника, исполнившего что-то невероятное! Вингер качнул Хлусевича и по удивительной траектории отправил мяч прямо в девятку. Селихову в этом эпизоде пришлось довольствоваться ролью статиста.

Еще сложнее хозяевам стало после выхода на поле Клаудиньо, который добавил креатива впереди. Совсем все печально для "Спартака" могло стать после удара Сергеева, но в этом эпизоде спартаковскому вратарю удалось выручить команду: после его спасения мяч попал в штангу.

А вот замены Абаскаля во втором тайме не сработали: Зиньковский и Медина так и не смогли переломить ситуацию в атаке. Усилий же одного Угальде было явно недостаточно. "Зенит" в концовке был ближе к третьему голу, чем "Спартак" к тому, чтобы сравнять счет. Редкую опасность хозяевам удавалось создавать только после стандартных положений».

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» Если у футболиста есть это в крови, то ты будешь играть до конца. А если ему безразличен футбол, то он и не побежит. Если у тебя есть страсть, если у тебя есть желание — ты должен биться, должен хотеть, это должно быть у тебя в крови. А если этого нет — вон из футбола! В футболе нельзя останавливаться, нужно идти всегда до конца, пока есть желание и страсть. А что мы можем сделать? Укол какой-то дать, чтобы он бежал до конца, чтобы все делал? В футболе побеждают за счет правильной работы, правильного желания, правильных амбиций и техники. Вы все видели правильно. Я люблю свою работу, обожаю то, что я делаю, чем занимаюсь. Я люблю футбол. Такое давление — это часть футбола. Я люблю его. Когда давление есть, оно мотивирует и заставляет работать над собой. Без давления футбол невозможен, как это было без зрителей в период COVID. Давление только на пользу.

Замены Семака оказались решающими

Журналист Bobsoccer Александр Владыкин отметил, что в Москве отлично сработали замены Сергея Семака.

«Семак ответил на замены Абаскаля, выпустив Клаудиньо и Мостового, а еще раньше и Вендела, но в любом случае в эти минуты отличный индивидуальный отрезок выдал восемнадцатилетний Педро. На его удар в дальнюю девятку Селихов, например, даже, как говорится, не дернулся… 1:2 и это уже был серьезный вызов со стороны "Зенита". Почему? Дело в том, что не только гости, произведя ряд замен и усилив состав, стали выглядеть значительно увереннее.

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Изменился и "Спартак". Во многом в худшую сторону. Возможно игроки выложились в первом тайме, понимая, что тот первоначальный состав "Зенита" давал красно-белым шанс, а после того, как гости усилились, все как-то стало вставать на свои места. Нет, команда не опустила руки, временами натиск на ворота "Зенита" выглядел совсем неплохо, часто ходил в штрафную "Зенита" защитник Бабич. В концовке "Спартак" вообще не отпускал гостей с их половины поля. Но, не более того…

"Зенит" сегодня оказался сильнее. Пусть только во втором тайме, но этого гостям хватило для победы. 16 апреля на своем поле в ответной встрече питерский клуб будет иметь хорошую фору. Впрочем, не будем спешить».

Cергей Семак главный тренер «Зенита» Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Во втором играли хорошо, победили. Рад нашей победе, порадовали болельщиков. Но это половина работы, еще есть второй матч. Выиграть у «Спартака» всегда приятно. Любая схема не сработала бы с той игрой, которую показывали. Исходя из количества защитников, хотели кого‑то поберечь. У нас плотный график, планировали дозировать нагрузку.

Педро — лучший игрок матча

Журналист «Футбол на куличках» Андрей Жаркой в отчете о матче назвал лучшего футболиста встречи.

«Педро впервые получил возможность сыграть в стартовом составе за “Зенит” в официальном матче, и он блестяще воспользовался предоставленным шансом. В неудачном первом тайме для петербуржцев юный бразилец был чуть ли не единственным игроком сине-бело-голубых, от которого исходила серьёзная атакующая угроза. Незадолго до перерыва Педро пробил в стойку ворот Селихова. А во второй сорокапятиминутке мы увидели бенефис молодого футболиста. Безусловно, он не в одиночку переломил ход встречи в пользу команды Семака. Однако именно Педро стал главным творцом волевой победы сине-бело-голубых, оформив дубль. Причём, второй результативный удар бразильца получился просто восхитительным. Ещё в контрольных матчах “Зенита” на зимних сборах было заметно, что Педро, несмотря на юный возраст, является весьма зрелым футболистом. Его выходы на замену в предыдущих официальных матчах были довольно яркими. Думается, если бы не лимит на легионеров, восемнадцатилетний игрок раньше дебютировал бы в стартовом составе сине-бело-голубых».

Владимир Быстров Экс-игрок «Зенита» Во втором тайме «Спартака» просто не было на поле, «Зенит» делал все, что хочет. До гола, после гола. Мне интересно, сколько они — руководство «Спартака» — могут обманывать нас? Видно, что у «Спартака» ничего нет. Даже если здраво размышлять — смысл такого тренера, который не может за такой период времени сделать хоть что‑то? Внятно сказать, чего хочет добиться. Руководство опять молчит. Если даете ему доработать, так и скажите, пускай работает. Может, еще какая‑то цель стоит. Зачем тогда мучать всех? Объявите, что мы берем Станислава Саламовича (Черчесова). Работай, строй команду на будущее. Зачем это издевательство? Понятно, что его (Абаскаля) не будет в «Спартаке».

Ответная игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге. У красно-белых еще будет шанс реабилитироваться в Санкт-Петербурге.