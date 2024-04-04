Педро блестяще воспользовался шансом. «Зенит» красиво разобрался со «Спартаком» в Москве

18-летний бразильский волшебник перевернул ход матча
Корреспондент Sportbox Денис Петров сделал акцент на отличной игре новичка сине-бело-голубых Педро, который перевернул игру во втором тайме.
«В перерыве Семак от греха подальше убрал с поля Алипа, заменив его на Нино. Кроме того, вместо малозаметного Коваленко в центре поля появился Вендел. Эффект от выхода бразильского плеймейкера не заставил себя ждать: теперь уже "Зенит" подолгу запирал соперника на его половине.
В итоге давление очень быстро переросло в гол: в результате затяжной атаки мяч отскочил к Педро, который с близкого расстояния легко переиграл Селихова. Для бразильца этот гол также оказался дебютным в России.
18-летний парень на этом не остановился и через 10 минут оформил дубль. "Зенит" убежал в контратаку благодаря скорости Вендела: опытный полузащитник отпасовал на юного соотечественника, исполнившего что-то невероятное! Вингер качнул Хлусевича и по удивительной траектории отправил мяч прямо в девятку. Селихову в этом эпизоде пришлось довольствоваться ролью статиста.
Еще сложнее хозяевам стало после выхода на поле Клаудиньо, который добавил креатива впереди. Совсем все печально для "Спартака" могло стать после удара Сергеева, но в этом эпизоде спартаковскому вратарю удалось выручить команду: после его спасения мяч попал в штангу.
А вот замены Абаскаля во втором тайме не сработали: Зиньковский и Медина так и не смогли переломить ситуацию в атаке. Усилий же одного Угальде было явно недостаточно. "Зенит" в концовке был ближе к третьему голу, чем "Спартак" к тому, чтобы сравнять счет. Редкую опасность хозяевам удавалось создавать только после стандартных положений».
Замены Семака оказались решающими
Журналист Bobsoccer Александр Владыкин отметил, что в Москве отлично сработали замены Сергея Семака.
«Семак ответил на замены Абаскаля, выпустив Клаудиньо и Мостового, а еще раньше и Вендела, но в любом случае в эти минуты отличный индивидуальный отрезок выдал восемнадцатилетний Педро. На его удар в дальнюю девятку Селихов, например, даже, как говорится, не дернулся… 1:2 и это уже был серьезный вызов со стороны "Зенита". Почему? Дело в том, что не только гости, произведя ряд замен и усилив состав, стали выглядеть значительно увереннее.
Изменился и "Спартак". Во многом в худшую сторону. Возможно игроки выложились в первом тайме, понимая, что тот первоначальный состав "Зенита" давал красно-белым шанс, а после того, как гости усилились, все как-то стало вставать на свои места. Нет, команда не опустила руки, временами натиск на ворота "Зенита" выглядел совсем неплохо, часто ходил в штрафную "Зенита" защитник Бабич. В концовке "Спартак" вообще не отпускал гостей с их половины поля. Но, не более того…
"Зенит" сегодня оказался сильнее. Пусть только во втором тайме, но этого гостям хватило для победы. 16 апреля на своем поле в ответной встрече питерский клуб будет иметь хорошую фору. Впрочем, не будем спешить».
Педро — лучший игрок матча
Журналист «Футбол на куличках» Андрей Жаркой в отчете о матче назвал лучшего футболиста встречи.
«Педро впервые получил возможность сыграть в стартовом составе за “Зенит” в официальном матче, и он блестяще воспользовался предоставленным шансом. В неудачном первом тайме для петербуржцев юный бразилец был чуть ли не единственным игроком сине-бело-голубых, от которого исходила серьёзная атакующая угроза. Незадолго до перерыва Педро пробил в стойку ворот Селихова. А во второй сорокапятиминутке мы увидели бенефис молодого футболиста. Безусловно, он не в одиночку переломил ход встречи в пользу команды Семака. Однако именно Педро стал главным творцом волевой победы сине-бело-голубых, оформив дубль. Причём, второй результативный удар бразильца получился просто восхитительным. Ещё в контрольных матчах “Зенита” на зимних сборах было заметно, что Педро, несмотря на юный возраст, является весьма зрелым футболистом. Его выходы на замену в предыдущих официальных матчах были довольно яркими. Думается, если бы не лимит на легионеров, восемнадцатилетний игрок раньше дебютировал бы в стартовом составе сине-бело-голубых».
Ответная игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге. У красно-белых еще будет шанс реабилитироваться в Санкт-Петербурге.