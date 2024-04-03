«Спартак» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

Хозяева вышли вперед на 12-й минуте — точным ударом отметился Манфред Угальде. В составе питерцев дублем отметился Педро на 55-й и 65-й минутах.
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Спартак — Зенит 1:2
Голы: 1:0 Ugalde M. (12'), 1:1 Педро Энрике (56'), 1:2 Педро Энрике (65') Спартак: Александр Селихов, Алексис Дуарте, Леон Классен, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Babic S., Ugalde M. Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Александр Коваленко, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Густаво Мантуан, Педро Энрике, Родриго, Иван Сергеев Предупреждения: Нуралы Алип (43'), Ugalde M. (43'), Наиль Умяров (57'), Babic S. (59'), Педро Энрике (67'), Иван Сергеев (90+6')
Ответная игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.