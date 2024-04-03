ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РоналдоРоналдо, Ибрагимович, Кейн и еще семь звезд, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов
  • 22:36
    • «Зенит» в волевом стиле переиграл «Спартак» в Кубке России
  • 20:18
    • Гол Давилы принес ЦСКА победу над «Балтикой» в Кубке России
  • 20:06
    • Галактионов хочет уйти из «Локомотива». Его могут заменить Николич или Черчесов
  • 19:31
    • «Металлург» победил «Автомобилист» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Зенит» в волевом стиле переиграл «Спартак» в Кубке России

    «Спартак» — «Зенит»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Зенит
    В первом матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» на выезде переиграл «Спартак» со счетом 2:1.

    Педро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педро

    Хозяева вышли вперед на 12-й минуте — точным ударом отметился Манфред Угальде. В составе питерцев дублем отметился Педро на 55-й и 65-й минутах.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Спартак — Зенит 1:2
    Голы: 1:0 Ugalde M. (12'), 1:1 Педро Энрике (56'), 1:2 Педро Энрике (65') Спартак: Александр Селихов, Алексис Дуарте, Леон Классен, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Babic S., Ugalde M. Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Александр Коваленко, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Густаво Мантуан, Педро Энрике, Родриго, Иван Сергеев Предупреждения: Нуралы Алип (43'), Ugalde M. (43'), Наиль Умяров (57'), Babic S. (59'), Педро Энрике (67'), Иван Сергеев (90+6')

    Ответная игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли команда Леонида Слуцкого победную серию?
  • «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Олег Попов деклассирует Стива Моури?
  • Моури — Попов. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Иванов и Белостенный покажут самый скучный бой вечера?
  • Иванов — Белостенный. Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Завтра в 22:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Моури — Попов
  • Бои
  • Послезавтра в 03:45
    •  1.52
  • Прогноз на матч Иванов — Белостенный
  • Бои
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гольцов — Васселл
  • Бои
  • Послезавтра в 06:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Делия — Молдавский
  • Бои
  • Послезавтра в 06:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Финикс — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шелтон — Бергс
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры