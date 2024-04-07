Подарок от Лещука. «Спартак» одолел «Динамо» из-за ошибок вратаря

В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» на выезде в волевом стиле победил «Динамо» со счетом 2:1. На гол Луиса Чавеса с пенальти гости ответили точными ударами Александра Соболева, который оформил дубль.

Выбор тренеров

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов порассуждал о составах на московское дерби.

«Гильермо Абаскаль продолжает искать лучшие сочетания для стартового состава. После матча предыдущего тура РПЛ с "Уралом" на скамейку присели Литвинов, Бонгонда и Игнатов, а в основе вышли Умяров, Медина и Угальде, забивший в Кубке России свой первый гол за "Спартак". Марцел Личка, в свою очередь, отреагировал на домашний разгром от "Ростова" полной сменой флангов, за исключением Бителло.

Вероятно, уже на второй минуте Абаскаль пожалел, что выпустил Умярова. Наиль неаккуратным движением руки прервал полёт мяча в собственной штрафной, и судья Левников назначил пенальти. Правда, рефери не сам разглядел фол, а только после подсказки ассистентов с VAR. Левников объявил об изменении решения на весь стадион. Пусть для игроков и тренеров это нововведение ничего не меняет, оно смотрится красиво. Болельщики "Динамо" очень бурно отреагировали на слова Левникова, а Чавес хладнокровно реализовал 11-метровый: мексиканец послал мяч вправо от себя, голкипер Максименко прыгнул вправо от себя.

Быстрый гол раскрутил игру — футбол получался очень темповым, зрелищным. "Спартак" летел вперёд, чтобы поскорее отыграться, "Динамо" проводило ответные атаки на скорости. Умяров очень хотел исправиться за ошибку, выдал несколько классных длинных передач при развитии наступления — одна из них привела к первому голевому моменту у ворот Лещука: Хлусевич опасно бил в дальнюю девятку».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» Нам не хватает 3 очков. Честно скажу, команда провела хорошую игру. Мы не пускали соперника. К сожалению, мы подарили «Спартаку» два гола. Моменты, которые были у нас, мы должны были забивать. Не хочу так говорить, но нужно было спокойно завершать игру, закрывать зоны в защите, выходить на быстрые контратаки. Тяжело говорить после такой игры. Команда показала позитивные вещи на поле.

Без разведки

Автор «Советского Спорта» Александр Шульгин, рассказывая о матче, отметил, что команды с первых минут ринулись в бой.

«В итоге матч оказался напрочь лишён традиционной разведки, поскольку уже на 4-й минуте Наиль Умяров привёз в ворота "Спартака" пенальти, сыграв рукой в своей штрафной площади, а Луис Чавес уверенно его реализовал. "Спартак" попытался наладить атакующие действия, но получалось не очень. Команда без проблем доходила до штрафной соперника, но что делать дальше — не знала. Это при том, что Абаскаль выпустил тандем форвардов — на поле одновременно оказались Александр Соболев и Манфред Угальде. Динамовцы же не стали останавливаться на достигнутом и забили ещё, правда, из офсайда. Никем не прикрытый Муми Нгамалё спокойно и без проблем расстреливал Александра Максименко, но Кирилл Левников сразу показал, что за секунду до этого хозяева залезли в положение вне игры.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Во втором тайме картина не изменилась. "Спартак" пытался лезть вперёд, но неудачно. А "Динамо" могло закончить дерби за пять минут. Сначала Николас Маричаль в касание пробил головой, но угодил в штангу. Затем Константин Тюкавин со своей половины поля пытался забросить мяч за шиворот Александру Максименко, но вратарь вытянулся в прыжке и отвёл угрозу. Тут же форвард убежал со спартаковским голкипером на рандеву, но не смог его переиграть.Не забиваешь ты — забивают тебе. Михаил Игнатов выстрелил из-за пределов штрафной, а Игорь Лещук отбил мяч перед собой. Первым и единственным на добивании был Александр Соболев. Удивительно, но спустя 13 минут ситуация повторилась под копирку. Конечно, оба раза можно предъявить претензии и Лещуку. Но где были защитники, обязанные страховать вратаря на подборе? Так, уже практически выигранное дерби обернулось для "Динамо" обидным поражением, которое поставило под сомнение чемпионские амбиции команды. Зато Абаскаль получил так необходимую ему передышку».

Заслуженная победа?!

Автор Bobsoccer Александр Владыкин считает, что «Спартак» добыл заслуженную победу и его нужно хвалить.

«Любая победа в принципе считается заслуженной. И за эту спартаковцев все же нельзя не похвалить. Тем более, что команда одержала наконец-то первую победу после зимних сборов, впервые забила и сразу два мяча… И все же. От "Спартака" можно было ждать гораздо больше, нежели он показал. Все-таки серия без побед и забитых мячей после зимнего перерыва, проигранный матч на Кубок "Зениту", неудовлетворенность главного тренера Гильермо Абаскаля от действий своих футболистов, а болельщиков — от работы самого Абаскаля должны были как-то взбудоражить что ли команду. Было много разговоров про эмоции, которые должны были показать красно-белые в этом столичном дерби, а Гильермо Абаскаль говорил про прессинг, который является одной из отличительных черт нынешнего "Спартака". И еще про необходимость реализации создаваемых моментов.

И, что? О каком прессинге шла речь, если спартаковцы, будем справедливы, давали достаточно свободно динамовцам принимать мяч, создавать, пусть и нечастые, но угрозы воротам красно-белых. У спартаковцев реальных моментов для взятия ворот полтора тайма вообще нельзя было вспомнить. Если гостям и удавалось все-таки нанести удар по воротам, то для вратаря "Динамо" они особых угроз не представляли. Динамовцы в принципе выглядели активнее, а в начале матча даже успели открыть счет. Не знаю, насколько этот гол мог перевернуть или нет первоначальный план действий от тренерского штаба "Спартака", однако в любом случае начинать игру, пропуская мяч с пенальти, всегда неприятно. А пенальти был назначен за игру рукой в штрафной площади спартаковцев Умяровым. Точнее говоря, мяч отскочил Умярову в руку, но — нарушение есть нарушение.

Александр Соболев ФК «Спартак»

Что дальше? Комбинационных действий в игре спартаковцев мы не увидели. Скорее был некий сумбур при попытках начинать какую-то вразумительную игру. Но самое удивительное заключалось в том, что переставали понимать друг друга футболисты, которые давно уже тренируются, играют вместе друг с другом. Хлусевич, Зиньковский, Пруцев, Умяров… Впрочем, можно было многих, к сожалению, перечислять, вспоминая про то, как игроки красно-белых недопонимали друг друга при попытках передать мяч в развитие атаки. И это удручало, думаю, и Абаскаля, решившегося во втором тайме сделать именно такую массовую замену игроков.

Календарь и таблица РПЛ

Совершенно исчезла до замен у спартаковцев атака. Не сказать, что оборона динамовцев выглядела железобетонно, что кстати, позднее подтвердили и забитые спартаковцами голы, однако за неимением слаженных, нестандартных и безошибочных действий у красно-белых впереди, каких-то действительно серьезных угроз воротам хозяев не возникало».

Ошибки Лещука

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев акцентировал внимание на неудачной игре вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

«Замены у гостей напрашивались. Это было очевидно всем, но не Абаскалю. Тренер красно-белых подождал еще 15 минут, фактически потратив их впустую, и провел аж четверную замену. "Динамо" не нужно было менять что-либо, хозяева все контролировали и были близки ко второму голу. Маричаль после углового попал в штангу, а затем два момента было у Тюкавина. Сначала он пробил аж с центра поля — пока мяч летел, над Максименко нависла тень Рыкова, который шесть лет назад застал его врасплох, но на этот раз спартаковский вратарь не повторил ошибку юности. Ну а затем динамовский форвард не реализовал выход один на один.

Про Лещука во втором тайме вообще все забыли, и динамовский кипер решил напомнить о себе самым неподходящим образом. Несложный удар Игнатова стал проблемой, и Соболев оказался первым на добивании. Таким получился первый весенний гол "Спартака" в РПЛ. "Динамо" почувствовало, что из рук уплывает заслуженная победа, и бросилось возвращать лидерство. Игра раскрылась! Атака на атаку, практически без центра поля. И тут у хозяев случился рецидив. Как под копирку: не самый выдающийся удар Игнатова, ошибка Лещука и добивание Соболева».

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Сложные моменты создают сильных людей. Было не просто отыгрываться. В матчах до этого мы заслуживали большего, но результат не приходил. И вот мы добились долгожданной победы. Мы ее добились все вместе, единая семья. В победах и поражениях мы едины. Сегодня мы одержали победу, отыгрываясь по ходу встречи. Это говорит о многом.

Шансы «Динамо» на чемпионство уменьшились

Автор Sportbox Денис Петров сделал акцент на том, что «Динамо» из-за ошибок вратаря лишилось шансов на чемпионство.

«После общения с Абаскалем в раздевалке в игре "Спартака" видимых изменений не произошло. "Красно-белые" стали больше владеть мячом, но что с ним делать игроки не особо понимали. Хозяева вполне могли воспользоваться такой растерянностью соперника. В одном эпизоде они дважды были близки к голу: сначала Маричаль после подачи углового пробил в штангу, а через мгновение на пути мяча встал Бабич.

Все прогнозы на РПЛ

В течение нескольких минут дважды воротам Максименко угрожал Тюкавин. Сначала нападающий едва не подловил вратаря ударом с центра поля, а затем не сумел реализовать выход один на один.

В середине тайма Абаскаль пошел ва-банк, выпустив сразу четырех свежих игроков: Классена, Бонгонда, Литвинова и Игнатова. Поначалу это больше было похоже на жест отчаяния, чем на реальную попытку что-то изменить на поле. "Динамо" почти каждую атаку доводило до опасной ситуации, у "Спартака" же с созданием моментов дела совсем не ладились.

Ответный гол гости создали буквально из ничего. На помощь "красно-белым" неожиданно пришел Игорь Лещук, допустивший результативную ошибку во второй игре подряд. В предыдущем туре разгром от "Ростова" начался именно с его оплошности, в этот раз также не обошлось без вратарского ляпа. Удар Игнатова из-за пределов штрафной особой угрозы не таил, но Лещук не сумел зафиксировать мяч и подарил его Соболеву.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Концовка встречи прошла сумбурно, но весело. Обе команды забыли про центр поля, а футбол стал больше напоминать пинг-понг — так быстро мяч перемещался от одной штрафной площади до другой. И тут вновь сказался фактор Лещука: динамовский вратарь вновь не справился с ударом Игнатова, а на добивании первым успел Соболев.

В итоге "Спартак" добился совершенно нелогичной победы, а динамовцы резко сократили свои шансы на долгожданное чемпионство из-за странного перформанса своего вратаря».

Антон Зиньковский футболист «Спартака» Мне кажется, что Лещук немного ошибся. Да, были очень сильные удары. Самое главное, что Миша Игнатов дважды пробил и два раза забили. Мы ругаемся иногда на него, потому что он мало бьёт по воротам. У него есть хорошие позиции, и он не всегда бьёт. В таких моментах хорошо, что он пробил, а Соболь прочувствовал и дважды забил.

Факты матча

Автора «Спорт день за днем» Влад Тимуров назвал три главных факта завершившегося матча.

«1. "Спартак" прервал серию без побед в чемпионате России. Всего на счету команды Гильермо Абаскаля четыре игры в РПЛ в новом календарном году: одна победа, две ничьи и одно поражение. Общая разница забитых и пропущенных мячей составляет — 1:3.

2. "Динамо" проиграло в третьем из четырех последних играх во всех турнирах. Коллектив Марцела Лички после возобновления чемпионата одержал две победы в чемпионате России, однако после потерпел два поражения. 6:7 — общий счет в РПЛ в 2024 году.

3. Нападающий "Спартака" Александр Соболев оформил дубль, принеся победу красно-белым. Всего в нынешнем сезоне национального первенства форвард принял участие в 18 матчах, забил пять голов и отдал пять результативных передач».

Лучший игрок матча — Срджан Бабич

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жарков как всегда назвал лучшего футболиста матча.

«Безусловно, Соболев своим дублем внёс весомый вклад в волевую победу “Спартака”. Но, будем честны, результативным ударам Александра во многом поспособствовали грубейшие ошибки Лещука. А вот кто из игроков “Спартака” провёл весь матч на очень высоком уровне — Бабич.

Срджан Бабич ФК «Спартак»

Срджан цементировал оборону команды Абаскаля, отметившись огромным количеством важнейших позитивных защитных действий для красно-белых. Серб блокировал опасные удары футболистов “Динамо”, регулярно прерывал потенциально опасные обостряющие передачи соперников. Если бы не Бабич, даже ошибки Лещука вряд ли помогли бы “Спартаку” добиться положительного результата в дерби».