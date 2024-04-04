Дмитрий Хомуха в свое время привёл нашу юношескую сборную к золоту чемпионата Европы, а затем завоевал и серебро европейского первенства с «молодежкой». С тренером, специально для Livesport.ru, поговорила о последних событиях российского футбола Анастасия Лукачи.

«Клубный тренер и тренер национальной сборной — это разные амплуа»

— Дмитрий, вы начинали карьеру игрока у Валерия Непомнящего, который тогда тренировал ФШМ (Ашхабад). Главное, чему он вас научил?

— Да, Валерий Кузьмич Непомнящий был моим первым тренером. Но, к сожалению, это продлилось недолго. Довольно скоро он уехал на обучение в Высшую школу тренеров, которая открылась в Москве. Поэтому наша совместная работа была не такая уж и продолжительная, но плодотворная. Он помог мне сделать первые шаги в футболе, заложил базовую подготовку, техническое оснащение — это все его заслуга.

— Вы играли и за «Зенит», и за ЦСКА. А к болельщикам какой команды себя относите?

— Если говорить о том, кем я больше себя ощущаю «армейцем» или «зенитовцем», то отвечу так — лучшие свои годы я провел в ЦСКА. После игровой карьеры еще и работал тренером в футбольной школе ЦСКА. Поэтому морально я больше привязан к этой команде, конечно.

— Вы довольно долго и успешно тренировали наши молодежные сборные, а потом переключились на клубную работу. Так кем сложнее быть: клубным тренером или тренером сборной? И как считаете, если бы Россия не была изолирована, Валерию Карпину удавалось бы успешно совмещать эти позиции?

— Я считаю, что такое совмещение — довольно сложная история. И если мы вернемся в европейский футбол, то Карпину придется сконцентрироваться только на одной из задач. Такого примера совмещения в футбольном мире пока нет и, скорее всего, и не будет как раз по причине того, что невозможно одновременно быть сразу в двух местах. Пока Карпину это удаётся благодаря графику нашей сборной. А в целом понятно, что клубный тренер и тренер национальной сборной — это разные амплуа.

«Менять тренера и рассчитывать на то, что команда успешно завершит сезон — рискованно»

— У «Динамо» слабое место — оборона, у «Краснодара» — глубина состава. У «Зенита» на первый взгляд, серьезных проблем нет, но если копнуть поглубже, чтобы вы назвали ахиллесовой пятой питерцев?

— Это игроки с российским паспортом, которые в таком клубе как «Зенит» должны являться системообразующими футболистами и быть одними из лучших на футбольном поле. Но на сегодняшний день российских футболистов назвать такими игроками нельзя.

— У вас есть уже профессиональное предчувствует кто станет чемпионом РПЛ?

— Фаворитом несомненно остается санкт-петербургский «Зенит».

— Кто-то из клубов Премьер-лиги делает сегодня ставку на молодежь?

— Для меня это «Локомотив» и «Ростов». Команды уделяют много внимания молодым футболистам и максимально сосредоточены на их развитии и подготовке. Большинство игроков этих клубов выходит в стартовом составе или на замены. Пока в РПЛ больше никто похвастаться этим не может.

Дмитрий Хомуха globallookpress.com

— Вас удивило решение об отставке Ивича? Ваше мнение о дальнейших перспективах «Краснодара»?

— Такие увольнения всегда вызывают много вопросов. Мне кажется, это решение надо было принимать намного раньше, тем более что Галицкий практически сразу начал высказывать недовольство стилем игры команды. Значит, расставаться стоило в межсезонье, чтобы у другого тренера была возможность что-то кардинально изменить и строиться от желаний владельца клуба. Потому как по ходу чемпионата, когда матчей осталось не так и много, менять тренера и рассчитывать на то, что команда успешно завершит сезон, с моей точки зрения, рискованно. Но все бывает.

Тем не менее, я уверен, что команда продолжит вести борьбу за призовую тройку этого чемпионата. Ресурсы у клуба хорошие: в составе сильные легионеры, которые являются системообразующими игроками, делающими разницу. Так что, «Краснодар» несомненно останется в обойме лидеров.

«Руководство старейшим российским клубом оставляет желать лучшего»

— Весна у «Спартака» выдалась тяжёлой. Абаскаль не смог предложить команде ничего нового и даже стандарты не заработали. Как думаете, все дело в давлении оказываемом на Гильермо со всех сторон или его подкосили проблемы с Промесом?

— С моей точки зрения, большинство проблем «Спартака» связано с управлением клубом в целом, а не из-за каких-то отдельных причин: не так важно как подбирали тренера для команды, каким образом она комплектовалась. Важно, что руководство старейшим российским клубом оставляет желать лучшего.

— В последнее время фигурировало много разных фамилий тренеров, которые могли бы возглавить «Спартак». Вам кто кажется наиболее предпочтительной фигурой для этой команды?

— Если мы говорим о тренерах с российским паспортом, то это несомненно Карпин, который хорошо себя проявил в «Ростове», уделяя большое количество времени подготовке молодых футболистов. Поэтому на сегодняшний день именно он больше всех остальных достоин работать в «Спартаке».

— Ваш прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» оправдался. Вы сказали, что игра будет сложной, но «Зенит» который давно не брал Кубок России будет более мотивирован. Как считаете, теперь Абаскаля точно будут увольнять?

— Не думаю. Будет еще ответная игра, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Кроме того, по словам тренера — вся его борьба еще впереди. Да, он сказал, что недоволен как прошел матч на домашнем поле, недоволен как его ребята настроились на эту игру, но пока ещё возлагает определенные надежды на вторую встречу.

— «Локомотив» вчера неожиданно вылетел из кубка, а Галактионов неожиданно задумался об отставке. Вы удивлены?

— Одна из задач, которую анонсировал «Локомотив» перед началом сезона — выиграть Кубок России и находиться в тройке лидеров. Так что, закономерно, что тренер решил взять ответственность за результат в кубке на себя. И это делает ему честь. Хотя, насколько я понимаю, это пока только инициация разговора Галактионова с руководством. В общем подождем, посмотрим, как дальше развернутся события.

— Как вам матч ЦСКА — «Балтика»?

— Мне удалось посмотреть только второй тайм и по результатам этих 45-и минут было очевидно, что «Балтика» вышла на поле более мотивированной, хотела забить. Команда Игнашевича смотрелась очень хорошо и похоже только невезение не позволило им сравнять счет.

«Завозить сюда посредственных футболистов непонятного уровня — абсолютно нецелесообразно»

— Главная тема последних дней — возможное изменение лимита на легионеров в Первой и Второй лиге. Вам, как одному из основных специалистов по молодежи, кажется ли это опасным прецедентом?

— Мне кажется, что на уровне низших дивизионов нам не нужно никаких изменений в этом смысле. Необходимо оставить все как есть и сделать ещё больший акцент на то, чтобы в этих лигах формировались молодые футболисты, получали игровую практику и затем пополняли клубы РПЛ. А завозить сюда посредственных футболистов непонятного уровня, заполнять ими места в командах и не давать возможность прогрессировать своим — абсолютно нецелесообразно.

— Некоторые российские футбольные аналитики считают, что нашим тренерам не хватает фундаментальных знаний, поэтому руководители клубов часто принимают решения в пользу западных специалистов. Вы согласны с этой оценкой?

— Да, некоторые из этих специалистов действительно считают, что российские тренеры не способны конкурировать с европейцами. Но практика показывает обратное. Если брать новейшую российскую историю, то Кубок УЕФА взял Валерий Газзаев с ЦСКА; Станислав Черчесов на высоком уровне провел домашний ЧМ. И, конечно, стоит вспомнить наши успехи на юношеском уровне, когда мы участвовали в европейских турнирах. Так что конкурировать наши тренеры точно могут. Другой вопрос, что нам необходимо повышать уровень самоподготовки.

Дмитрий Хомуха globallookpress.com

— А чего не хватает нашим футболистам? Геннадий Орлов как-то сказал, что им не достает выносливости...

— Когда наши футболисты играют с европейскими командами, то там, конечно, речь идет о высокоинтенсивном футболе. И он очень сложен для российских игроков. В первую очередь я связываю это с уровнем нашего чемпионата, который существенно, скажем так, просел после того как большая часть легионеров покинула РПЛ. Да, проблема с физической подготовкой есть и над этим надо работать.

— Кроме того, клубные врачи все чаще говорят и о проблеме недостаточного внимания наших футболистов к своему здоровью, о недостатке образования в этом смысле...

— Согласен. Я, как тренер, который поработал и во Второй, и в Первой лиге, часто сталкивался с этой проблемой. Внимание к своему здоровью, профессиональное отношение, правильное восстановление, подготовка к матчам — все это у нас пока еще не на том уровне на котором хотелось бы. В этом направлении также необходимо работать и, как говорится, уже вчера.

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— На следующей неделе возвращается Лига чемпионов. За кого болеете?

— Я давно работаю тренером, так что в моем случае вопрос за кого болеть не стоит. Я наблюдаю за процессом, за всеми клубами, которые участвуют в этом большом и лучшем клубном турнире, за их игровым мышлением, техническим оснащением, самоотдачей и уровнем игры. Просто получаю удовольствие ото всех матчей Лиги чемпионов.

— Довольно часто у футболистов есть неспортивные хобби: кто-то любит изучать философию, кто-то пишет стихи, у кого-то своя музыкальная группа. Чем вы предпочитаете разгружать голову от футбола?

— Я бы не назвал это своим хобби, но абстрагироваться от футбола мне помогает музыка.