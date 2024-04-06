«Перестрелка» лучших защит лиги в Нижнем Новгороде. «Краснодар» победил «Пари НН» и вернул лидерство

В матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» на выезде одержал победу над «Пари НН» со счетом 4:3. На дубли Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы хозяева ответили точными ударами Николая Калинского, Александра Трошечкина и Ильи Кухарчука.

Лучшие обороны чемпионата

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отметил тот факт, что перед этой игрой у команд были лучшие обороны чемпионата России.

«В Нижнем Новгороде встретились команды, которые перед этим туром пропустили меньше всех в РПЛ: "Краснодар" — 18 голов, "Пари НН" — 19. Поэтому ожидался скучный, может быть, даже сверхосторожный футбол. Однако получилось совсем наоборот! С первых минут пошла живая, увлекательная игра, несмотря на непростое поле нижегородского стадиона. Мы увидели, что "Краснодар" действительно стал меняться под руководством Мусаева —как тактически (тренер вернулся к схеме 4-3-3), так и стилистически. Теперь южане не запрягают долго, а стремятся, как бы это забавно ни прозвучало в их случае, взять быка за рога.

Первый момент создала команда Сергея Юрана, но быстрый гол забил "Краснодар". Не без доли везения. Атака команды Мусаева через правый полуфланг обороны "Пари НН" завершилась ударом Сперцяна. Центрбек Глущенков, подменявший дисквалифицированного Гоцука, лёгким движением головы отправил мяч в собственные ворота. У хозяев без капитана вообще были большие проблемы с организацией обороны.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Не прошло и четверти часа с начала матча, как счёт стал 0:2. "Краснодар" грамотно выманивал вынужденного раскрываться соперника на себя, контролируя мяч на своей трети, а потом использовал свободное пространство. До перерыва "быки" по статистике сделали в два раза больше длинных передач, чем "Пари НН". В эпизоде с голом Кордобы классный пас за спины придумал Кади Боржес, а Александров открыл зону нападающему и проиграл ему физически».

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» Самое главное, что мы добились победы. Игра складывалась в определённый момент неудачно, но мы смогли переломить ход матча. Вопрос, как мы ее добились. Будем разбираться с этим, когда вернемся в Краснодар. Должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2. То же самое при счете 4:2 — должны были спокойно заканчивать, но подарили сопернику гол. Я думаю, что это, в первую очередь, проблема в психологии.

Как обыграть Сергея Юрана, ведя к 12-й минуте два мяча

Автор «Советского спорта» Вениамин Остров сделал акцент на том, что преимущество в два мяча не всегда является определяющим.

«Ещё не все зрители расселись по местам, а на табло уже было 2:0 в пользу "быков". И это при том, что на стадионе "Нижний Новгород" голы — это большая редкость. В среднем 1,7 за игру. И этот показатель "Краснодар" разбил играючи.

Календарь и таблица РПЛ

Конечно, обороне Сергея Юрана не хватало Гоцука. В прошлом туре за неосторожный и крайне необязательный фол против Фамейе капитан волжан получил трёхматчевую дисквалификацию. Будь Гоцук на поле, Кади и Кордоба такой бы вольности не чувствовали.

Тут ещё очень активный Марадишвили получил травму и вынужден был покинуть поле на носилках. Показалось, что в чемпионате опять запахло интригой. Но очередной экзамен "Краснодара" за право находиться в гонке лидеров только начинался. В билете был всего один вопрос: "Как обыграть Сергея Юрана, ведя к 12-й минуте два мяча". И эта задача оказалась гораздо сложнее, чем можно было подумать.

Сперва какой-то остервенелый гол зарядил Калинский. Кстати, Николай — родной брат теннисистки Анны Калинской, которая в этом сезоне разрывает заголовки теннисных разделов спортивных СМИ. В голе Калинского было что-то от тенниса. После отскока при розыгрыше углового он вколотил мяч, словно смэш, без шансов для Матвея Сафонова.

А через шесть минут новые стандарты красоты комбинаций обозначили всё тот же Калинский, а также Тихий и Трошечкин. Наброс, скидка и удар головой в дальний угол. 2:2. И это ещё до перерыва.

В ситуации 'пан или пропал' джокеры 'Краснодара' оказалась настойчивее. Кордоба оформил дубль, причём это был образцово трудовой гол. Невзрачный, но очень точный удар Са пришёлся в перекладину, а Кордода, растолкав всю оборону, головой добил мяч в пустые ворота.

Радостьигроков «Краснодара» ФК «Краснодар»

А за 12 минут до конца, как бы закольцовывая всю историю ещё один дубль оформил Сперцян. На этот раз никаких рикошетов, штрафной удар был выполнен безукоризненно. Кстати, его заработал Олусегун. Так что замены сработали на все сто процентов. 4:2. Вновь показалось, что дело сделано».

Матвей Сафонов голкипер «Краснодара» Сегодня увидели тот «Краснодар», который играет в атаку и позволяет играть соперникам. Не думаю, что это правильный путь, но если мы немного поменяем игру, которая была сегодня — постараться оставить все, что получалось в атаке, и надежнее играть в обороне, тогда будет тот «Краснодар», который хотят видеть. Мы много позволяли противнику сегодня в атаке и теряли много мячей на своей половине поля, из‑за чего соперник мог оказывать на нас давление. Плюс мне не понравилось, что «Пари НН» поверил, что может у нас выиграть. Думаю, что, ведя в счете 2:0, мы должны уничтожать соперника.

«Краснодар» снова первый

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев акцентировал внимание на возвращение «Краснодара» в лидеры российского чемпионата.

«Оставалось 10 минут основного времени, но даже эти '+2' не обеспечили 'Краснодару' спокойную концовку. Кухарчук один мяч отыграл, добавив этому матчу еще и огненную концовку. 'Пари НН' давил, Нигматуллин приходил на угловой, 'Краснодар' суетился и паниковал, но все же сохранил победу. 3:4 — таким получилось противостояние команд, которые в первой части сезона пропускали меньше всех.

Победа 'Краснодара' с большими оговорками, но недооценивать ее точно нельзя. Во-первых, в 2024 году краснодарцы вообще еще не выигрывали. Во-вторых, в этом сезоне в РПЛ 'Пари НН' на своем поле проиграл только один раз — 'Зениту'. В-третьих, команда Мусаева вернулась на первое место. Да, 'Зенит' после домашнего матча с 'Балтикой', скорее всего, подвинет черно-зеленых, но тут важнее другое. Уже в следующую субботу в Краснодаре пройдет битва лидеров, и перед ним у 'Зенита' уже точно не будет существенного отрыва».

Сергей Юран главный тренер «Пари НН» После таких матчей недосказанность остается. Я пробежался по статистике — запредельная. Посмотрим. Игра получалась, давалась. Предъявить претензии к своей команде язык не повернётся. Я поблагодарил за матч, который они провели. С командой, которая борется за чемпионство. Но на нашем фоне сегодня трудно такое сказать. Да, они забили больше, но и мы не реализовали много моментов. На ничью мы наиграли.

Самый результативный матч сезона

Автор Rusfootball Антон Мозговой отмечает, что этот матч стал самым результативным в этом сезоне, а зрители смогли увидеть целых 7 забитых мячей.

«Увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера 'Краснодара' и возвращение на пост Мурада Мусаева до сих пор является главной неожиданностью нынешнего сезона. Но может владелец 'Краснодара' Сергей Галицкий действительно гений и в футболе?

Понятно, что мгновенных изменений быть не может. Но 'Краснодар' уже во втором матче при Мусаеве выдал яркое шоу. Ведь именно этого так не хватало владельцу клуба?

В матче 'Пари НН' и 'Краснодара' было всё. И любопытно, что 'Краснодару' удалось раскачать игру в матче с нижегородцами, которые сами особо не раскрываются. К слову, в этом поединке встречались команды, которые пропустили меньше всех в нынешнем сезоне в РПЛ. У 'Краснодара' было 18 пропущенных, а у 'Пари НН' — 19.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

С такой-то статистикой ставка на тотал <2.5 казалась настоящим верняком. Но что же сотворили команды! С первых минут они начали охотно обмениваться ударами, в чём больше преуспели краснодарцы.

Все прогнозы на РПЛ

Этот матч стал самым результативным в нынешнем сезоне! Более того, 'Краснодар' ещё в этой кампании ни разу не забивал четыре мяча и никогда не пропускал три. На двоих команды нанесли 30 ударов по воротам. Как тут не быть довольным Галицкому? И, конечно, не стоит забывать и о турнирной таблице: 'Краснодар' обошёл 'Зенит', хоть и вряд ли надолго».

Джон Кордоба — лучший игрок матча

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой выделил лучшего футболиста данной встречи.

«Матч получился очень зрелищным и богатым на яркие выступления различных игроков. Имея большое количество достойных вариантов, мы выбрали Кордобу лучшим футболистом встречи. Джон на протяжении всего поединка держал в напряжении оборону соперника и был вознаграждён дублем за постоянную активность».

Джон Кордоба ФК «Краснодар»

Джон Кордоба форвард «Краснодара» Мы знаем, что все матчи будут очень сложными. Очень много вещей против нас. Но важно было сегодня выиграть, забрать эти три очка и уехать с ними довольными домой. Мы знали, что должны превосходить их во всем, независимо от качества поля. Мы знаем уровень наших игроков. Эта победа важна для следующих матчей. Конечно, мы боремся за титул в чемпионате

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Виктория Кэшби выделяет главные факты по итогам встречи в Нижнем Новгороде.

«1. После сегодняшней игры "Краснодар" стал лидером РПЛ по очкам, обогнав петербургский "Зенит". Теперь на счету команды под руководством Мурада Мусаева 43 очка, в то время как у сине-бело-голубых — 41.

2. У "Краснодара" в первом и втором тайме отличились полузащитник Сперцян и форвард Кордоба, которые записали на свой счет дубль. Россиянин забил на 8 и 80 минуте матча, колумбиец — на 13 и 71.

3. Нападающий "Краснодара" Кордоба с 12 голами вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров РПЛ, и теперь ее возглавляют два колумбийца. Безоговорочный лидер — зенитовец Маттео Кассьерра (15).

Этот матч стал самым результативным матчем текущего сезона РПЛ. Ни в одной из предыдущих игр не забивали более шести голов. Его сыграли команды, которые до этой игры лидировали среди лучших защит лиги».