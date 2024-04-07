Педро — новый джокер «Зенита». Юный нападающий вновь принес победу для своей команды

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» одержал победу над «Балтикой» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 18-летний нападающий «сине-бело-голубых» Педро на 42-й минуте.

Эксперименты Семака не сработали

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой рассказал о предыстории перед матчем «Зенит» — «Балтика». Журналист упомянул о проблемах «сине-бело-голубых» в прошлой встрече, которые могли отразиться в поединке с «Балтикой».

«Зенит после субботней победы "Краснодара" над "Пари НН" потерял лидерство в таблице чемпионата. Однако в случае успеха в домашней игре с "Балтикой" петербуржцы возвращались на вершину. Не стоит забывать, что в следующем туре на данный момент сильнейшие команды лиги проведут очную встречу в Краснодаре, и с этой точки зрения команде Семака было принципиально важно иметь преимущество над "быками". В прошлом туре сине-бело-голубые довольно неожиданно не смогли победить в Самаре, ограничившись лишь ничейным результатом — 1:1. После пропущенного гола на 28-й секунде клуб с берегов Невы довольно быстро исправил ситуацию усилиями Артура. Но команда Семака выглядела настолько академичной в том матче, что в дальнейшем не смогла дожать оппонента.

Также "Зенит" откровенно "проспал" первый тайм кубковой игры со "Спартаком" в Москве. Семак выставил довольно экспериментальный стартовый состав, а также выбрал схему с тремя центральными защитниками, которая была базовой для сине-бело-голубых в осенней части сезона. Эти эксперименты тренерского штаба петербуржцев не сработали, и клуб с берегов Невы по делу проигрывал к перерыву со счётом 0:1. В концовке первого тайма "Зенит" вернулся к привычной для весенней части сезона расстановки 4-3-3 и после выхода на замену нескольких основных футболистов переломил ход встречи в свою пользу. Героем матча на "Лукойл Арене" стал юный Педро, оформивший дубль и принесший команде Семака волевую победу.

"Балтика", в свою очередь, также решает важные турнирные задачи в концовке чемпионата, но совсем иного масштаба. В прошлом туре калининградцы наконец-то прервали затянувшуюся безвыигрышную серию в РПЛ, насчитывавшую девять матчей. Команда Игнашевича дома обыграла "Пари НН" со счётом 2:0. Благодаря результативным ударам Фамейе и Лисаковича в концовке первого тайма балтийцы также прервали восьмиматчевую безголевую серию в чемпионате.

Важнейшая победа помогла команде Игнашевича сократить отставание не только от зоны стыковых игр, но и от спасительного двенадцатого места до трёх очков. В середине недели "Балтика" также проводила кубковый матч в рамках полуфинала Пути РПЛ. Правда, в отличие от "Зенита", калининградцы уступили на своём поле ЦСКА со счётом 0:1, пропустив шедевральный гол от Давилы в концовке первого тайма. При этом у балтийцев были шансы исправить ситуацию, однако они не использовали несколько хороших моментов. На протяжении всего сезона команду Игнашевича преследуют проблемы с реализацией.

«Зенит» — «Балтика». fc-zenit.ru

До нынешнего момента "Зенит" и "Балтика" уже трижды встречались в текущем сезоне. В первом круге чемпионата петербуржцы одержали непростую победу в Калининграде со счётом 2:0 благодаря голам Сергеева и Кассьерры во втором тайме. Также пути этих команд дважды пересеклись на групповой стадии Кубка России. Причём, в Калининграде "Балтике" удалось победить со счётом 1:0, а в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые взяли реванш — 2:1. Естественно, команда Семака являлась очевидным фаворитом нынешнего матча. Клуб с берегов Невы обязан был побеждать в родных стенах и возвращаться на вершину таблицы. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированных Сантоса и Фернандеса, а у гостей в лазарете находились Остойич, Фамейе и Гузина».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита». В принципе, хорошая игра. Достаточно уверенная по качеству игры, но не столь уверенная по счёту. Не хватило забитых мячей. Вратарь сегодня сыграл хорошо, и мы не смогли реализовать то, что создали, поэтому нервозность присутствовала до финального свистка, учитывая скользкий счёт. Это для футбола абсолютно нормально. Всех наших болельщиков и команду с победой. Будем готовиться к следующему матчу.

Кадровые решения Семака и Игнашевича

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказал об изменениях в стартовых составах «Зенита» и «Балтики», а также упомянул тот факт, что подопечные Игнашевича уже обыгрывали «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«У "Балтики" интересная история взаимоотношений с "Зенитом". Не так уж и много новичков лиги, которые в первый же сезон побеждали действующих чемпионов. У Калининграда это достижение есть: осенью в Кубке они взяли три очка. Да и остальные два матча проиграли не в одну калитку. А сейчас, с учётом того, что команда мечтает выйти из зоны вылета, ожидалась битва. И она получилась.

«Зенит» — «Балтика». fc-baltika.ru

Семак удивил некоторыми кадровыми решениями. В заявку не попал капитан Дуглас Сантос. Официальная причина — медицинские показатели. Это шок, ведь за всю карьеру по причине травм он пропустил меньше 10 игр. Поэтому линия обороны обновилась: в центре, как обычно, Нино и Эракович, а по флангам два лимитных игрока — Караваев (справа) и Алип (слева). Для Нуралы это, возможно, вообще был дебют в этой роли. Но несколько классных действий в первом тайме на незнакомой позиции казахстанец совершил. Зато впереди освободилась легионерское место для Педро — главного сбг-героя этой недели.

К Игнашевичу меньше вопросов — классическая схема с тремя центральными, от которой тренер не отказывается ни перед каким соперником. Резкий Козлов впереди, Лисакович в центре нападения».

Сергей Игнашевич Главный тренер «Балтики». Счёт минимальный — 1:0. Были у нас полумоменты, подходы, голевых моментов явных не было, стандарты были опасные. Могли, конечно, сравнять счёт при определённом везении. Но в целом, конечно, закономерная победа «Зенита». Поздравляю Сергея Богдановича с победой. Мы дважды поменяли схему во втором тайме и в конце уже оставили на поле Лисаковича, который может решить эпизод, выпустили также Кузьмина, который также может решить эпизод. К сожалению, Энрикес не попал в игру, на мой взгляд, поэтому нам пришлось поменять игрока.

Чемпионы увязли в балтийском автобусе

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов назвал игру «Зенита» в матче с «Балтикой» бледной. Помимо этого, журналист отметил игру «кусачей» калининградской команды.

«В соперниках у "Зенита" была кусачая "Балтика", матч с которой едва ли предвещал открытый футбол. Кроме того, Сергей Семак из-за небольшого повреждения потерял Дугласа Сантоса — железный защитник и капитан команды пропустил встречу, но должен вернуться к битве лидеров через неделю.

Однако отсутствие бразильца автоматически решило другую проблему: Педро и лимита. Юный бразилец, блестяще сыгравший в среду со "Спартаком", обязан был выйти в стартовом составе на матч с "Балтикой", но для этого тренерскому штабу требовалось пожертвовать кем-то из легионеров. Лишними могли быть и Артур, и Эракович, но оказался Дуглас.

Без бразильца место на левом фланге обороны неожиданно занял Алип, у которого даже на зимних сборах опыта на этой позиции нет. Отметим и то, что Семак вернулся в основу Кержакова после ошибки Адамова в игре с "Крыльями Советов". Михаил и надел капитанскую повязку.

«Зенит» — «Балтика». fc-baltika.ru

Сергей Игнашевич под "Зенит" не стал выдумывать ничего лишнего: если не считать травмированного Фамейе, то в основе вышли те же футболисты, что добывали победу над "Пари НН". Три центральных защитника, низкий блок, ставка на контратаки — примерно так часто играют аутсайдеры, приезжающие на "Газпром Арену".

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С плотной обороной "Зениту" всегда сложно совладать. Вот и сейчас чемпионы увязли в балтийском автобусе и долго не могли создать чего-то вразумительного. Но примерно с 30-й минуты моменты посыпались: в одном эпизоде забивать мог Эракович, а Кассьерре чуть не снес голову Андраде, а в другом — те же лица были очень близки к голу».

Михаил Кержаков Голкипер «Зенита». В первом тайме у «Зенита» было явное преимущество. Латышонок вытащил достаточное количество моментов. Если бы не он, то счёт был бы 3:0 и могли спокойно заканчивать игру. Но была нервозная вторая половины матча и концовка игры. Был скользкий счёт, поэтому каждая ошибка и случайность могла привести к пропущенному голу и потере очков. В воротах старался сохранять концентрацию до конца, подсказывать и делать свою работу. После матча я поздравил Латышонка с хорошей игрой. Он молодец, играл супер.

Педро — настоящий джокер «Зенита»

Автор «Советского спорта» Александр Шульгин отметил игру 18-летнего нападающего «Зенита» Педро в матче с «Балтикой», приведя интересную статистику.

«В этот раз Педро вышел в составе "Зенита" с первых минут. Бразилец был привычно активен, но иногда слишком перетягивал одеяло на себя. В итоге два самых опасных момента в первом тайме "Зенит" создал без его участия. Сначала Маттео Кассьерра бил головой в упор, но Евгений Латышонок каким-то чудом отвёл угрозу. Спустя некоторое время аналогичный момент возник у Страхини Эраковича, однако и в этот раз голкипер гостей оказался на высоте, переведя мяч в штангу.

Педро — нападающий «Зенита». fc-zenit.ru

Педро же чуть не получил серьёзную травму незадолго до перерыва: у форварда поехала правая нога, и голеностоп опасно изогнулся. Медики смогли вернуть футболиста на поле. И не зря. За две минуты до конца первой половины игры бразилец замкнул прострел Вячеслава Караваева. Так, к перерыву "Зенит" стал обладателем любопытной статистики: в последних двух матчах на тот момент за команду забивал только Педро и делал это трижды — вспомним дубль в кубковом поединке со "Спартаком".

Второй тайм прошёл в достаточно академической обстановке. "Зенит" владел мячом, периодически создавал моменты, но жареным пахло буквально в паре эпизодов. "Балтика" очень старалась, но ничего толкового придумать не смогла. Встреча так и завершилась, и Петербург вернулся на первую строчку. Надолго ли — покажет уже следующий тур».

Данила Козлов Полузащитник «Балтики». Я ждал этот матч. Но, конечно, хотелось бы другой результат. Нам есть над чем работать. Я считаю, что второй тайм получился достойным с нашей стороны. Мы играли хорошо, но надо было забивать. Спасибо, что мы не пропустили больше. Я думаю, что каждая из команд могла забивать больше. Безусловно, перед матчем видел много друзей. Эмоции были только положительные, был рад встрече. Это только давало импульс игре.

Латышонок показал себя с лучшей стороны

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов рассказал о ходе встречи, а также упомянул отличную игру голкипер «Балтики» Евгения Латышонка.

«Почти с самого начала матча "Зенит" ожидаемо завладел инициативой и активно навешивал в штрафную с флангов. Но оборона "Балтики" в первые 45 минут показала себя с лучшей стороны. Особенно, страж ворот калининградцев Евгений Латышонок. Такое ощущение, что накануне во сне его укусил праймовый Джанлуиджи Буффон. Как минимум в двух случаях без него 'Балтика' бы не избежала пропущенного гола. Сначала Латышонок справился с ударом головой от Матео Кассьерры, смахнув мяч с линии ворот, а чуть позже Евгений в прыжке потащил мяч после удара головой в исполнении Страхиньи Эраковича.

Но однажды вратарь "Балтики" все-таки не спас. Весь тайм "Зенит" практически не расставался с мячом, и за две минуты до конца первой половины матча открыл счет. Артур сделал передачу под забегание Караваева в штрафную, а далее Вячеслав прострелил во вратарскую, откуда оторвавшийся от защитника Педро переправил мяч в сетку ворот. 18-летний бразильский вундеркинд продолжает зажигать — три гола в двух матчах.

Во втором тайме "Зенит" вернулся к длительному контролю мяча, а Латышонок продолжать блистать в воротах 'Балтики'. В одном из первых опасных моментов второго тайма Евгений грамотно выбрал позицию и отразил мяч в сторону после удара Артура с центра штрафной.

Евгений Латышонок — голкипер «Балтики». fc-baltika.ru

На 65-й минуте "Балтика" получила отличную возможность проверить Кержакова в деле. Виталию Лисаковичу дали возможность подготовить удар с линии штрафной, мяч вылетел из-под ног защитников, но Кержаков среагировал на угрозу воротам».

«Балтика» категорически отказывалась сдаваться

В издании «Плеймейкер» отметили игру «Балтики». Подопечные Игнашевича сохраняли интригу в матче по последних минут.

«Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом хозяев, которые наседали на ворота Латышонка почти беспрерывно. Особенно трудно пришлось калининградцам в последнюю четверть часа перед перерывом. Вратарь балтийцев спасал после ударов Вендела, Кассьерры и Эраковича, в случае с сербом на помощь голкиперу пришла еще и штанга, в которую тот перевел мяч в прыжке.

«Зенит» — «Балтика». fc-baltika.ru

Однако голевые моменты "Зенита" можно было пересчитать на пальцах одной руки. В который раз у команды Сергея Семака возникла проблема с вскрытием плотной обороны. Правда, в конечном итоге питерцы все-таки расшатали защитные порядки калининградцев, которые под занавес тайма отбивались еле-еле. Артур сделал передачу под забегание Караваеву, Вячеслав прошел почти до лицевой линии и прострелил во вратарскую на дальнюю штангу. Набегавшему на передачу Педро оставалось просто подставить ногу, чтобы переправить мяч в пустой угол.

18-летний талант забил на неделе третий гол с учетом дубля в Кубке России против "Спартака". Но кроме него никому из сине-бело-голубых отличиться не удалось в обоих турнирах. Второй тайм, как ни странно, хозяева провели хуже, хотя с их-то скамейкой должны, казалось бы, были прибавлять и дожимать соперника.

Однако "Балтика" категорически отказывалась сдаваться, и если вначале тайма Латышонок в очередной раз проявил мастерство, остановив атаку Клаудиньо, то в середине этого игрового отрезка впервые пришлось вступать в игру по-настоящему уже Кержакову. Лисаковичу дали возможность подготовить удар с линии штрафной, мяч вылетел из-под ног защитников, но вратарь чемпиона среагировал.

Далее многочисленные замены разбили игру на эпизоды, темп упал, а с моментами стало туго. И все же нервной концовки "Зениту" избежать не удалось. "Балтика" на несколько минут прижала соперника к его штрафной, но последнего паса под завершающий удар никто отдать не смог».