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    РПЛ. «Зенит» примет «Балтику», «Динамо» встретится со «Спартаком», а «Краснодар» сыграет против «Пари НН»

    Результаты матчей 23-го тура российской Премьер-лиги

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    Матчи 23-го тура чемпионата России пройдут с 6 по 8 апреля

    «Урал» — «Крылья Советов» 1:2

    «Крылья Советов» обыграли «Урал» на чужом поле (2:1) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

    В составе гостей дублем отметился полузащитник команды Амар Рахманович, который забил свои голы на 16-й и 79-й минутах встречи. Второй мяч футболист забил с пенальти.

    У «Урала» 1 гол записал на свой счет Алексей Каштанов на 41-й минуте, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Крылья Советов 1:2
    Голы: 0:1 Амар Рахманович (16'), 1:1 Алексей Каштанов (пенальти) (41'), 1:2 Амар Рахманович (пенальти) (79') Урал: Илья Помазун, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Мингиян Бевеев, Кики, Тимур Аюпов, Ибраима Сиссе, Илья Ишков, Алексей Ионов, Алексей Каштанов Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Роман Ежов, Никита Салтыков, Амар Рахманович, Orozco F.

    После этого матча «Крылья Советов» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции (20 баллов).

    «Пари НН» — «Краснодар»

    суббота, 6 апреля, 16:30 мск

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