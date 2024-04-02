РПЛ. «Зенит» vs «Краснодар» сохранили статус-кво

Ведущие шесть команд российской Премьер-лиги потеряли очки в 22-м туре, однако сохранили за собой места в турнирной таблице. Лидеры чемпионской гонки «Зенит» и «Краснодар» не изменили своего положения в турнире, к тому же, соперников по-прежнему разделяет всего один балл. Дальше идут в таблице московские клубы: «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». До окончания чемпионата России командам осталось провести 9 туров.

Изменения в турнирной таблице

Всего одно изменение коснулось турнирной таблицы, речь о 9-м месте. На эту строчку поднялся, сместив с позиции «Пари НН», который расположился на 10 строчке.

Лидеры РПЛ

Буквально 2 тура назад в турнирной таблице лидировал ещё «Краснодар». Теперь РПЛ возглавил «Зенит», который занимает первую строчку. Команда из Санкт-Петербурга набрала в этом сезоне 41 балл.

«Зенит» — «Краснодар» globallookpress.com

В 22-м туре чемпионата России «Зенит» обменялся голами с «Крыльями Советов» (1:1). Невский клуб ушёл от поражения на 23-й минуте, благодаря голу Артура Гимарайнса.

На второй строчке РПЛ расположился «Краснодар», который не может выиграть в третьем матче подряд: 2 ничьи и 1 поражения.

Южане в последней игре чемпионата сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Таким образом «Краснодар» с активом в 41 балл занял 2 место в турнирной таблице.

Выступление московских клубов

«Динамо» — клуб, который ещё может зацепиться за первые строчки чемпионата. Московский клуб аккумулировал 38 очков, хотя в 22-м туре российского первенства команда потерпела поражение в поединке против «Ростова» (1:4).

На 4-й строчке российского первенства расположился ЦСКА, у которого в активе 33 пункта. «Армейцы» также не смогли выиграть в 22-м туре, сыграв с «Сочи» вничью (2:2).

Одно очко в турнире заработал «Локомотив», обменявшись голами с «Краснодаром» (1:1). В итоге «железнодорожники» заработали 33 балла.

«Спартак» — «Урал» globallookpress.com

На очко меньше у «Спартака», который заработал 32 очка и занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» разошлись миром с «Уралом» (0:0).

В других матчах тура «Балтика» переиграла «Пари НН» (2:0), «Ахмат» уступил «Рубину» (1:2), а «Факел» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0).

Зона вылета

«Урал» и «Оренубрг» в этом сезоне набрали по 20 очков, команды расположились на 13 и 14 месте соответственно. На данный момент этот тандем не вылетает на прямую из российской Премьер-лиги.

Под прямой угрозой понижения в классе находятся «Балтика» (15 место) и «Сочи» (16 место), у которых 17 и 14 набранных очка соответственно.

Тур №23

До окончания сезона в чемпионате России осталось провести 9 туров. Лидер российской Премьер-лиги «Зенит» на своём поле примет «Балтику»: игра состоится в воскресенье, 7 апреля.

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У «Краснодара» будет гостевая игра против «Пари НН», которая запланирована на субботу, 6 апреля.

В центральном поединке 23 тура сразятся «Динамо» и «Спартак», который пройдет в воскресенье, 7 апреля.