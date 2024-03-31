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    «Спасибо, мистер Ивич!». «Краснодар» Мусаева не смог одолеть «Локомотив»

    Реакция спортивных СМИ на ничью в матче РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

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    «Краснодар»
    «Локомотив» избежал поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром». Команды поделили очки, закончив встречу со счетом 1:1. Единственный гол «быки» забили благодаря автоголу игрока «Локомотива» Тимура Сулейманова на 10-й минуте. «Железнодорожникам» удалось сравнять счет на 81-й минуте, отличился Максим Глушенков.

    «Краснодар» начал агрессивно

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказал, сильно ли поменялась игра «Краснодара» после прихода Мурада Мусаева на пост главного транера «быков», а также какие проблемы испытывал «Локомотив» перед матчем.

    «Тренеру "Локомотива" Михаилу Галактионову пришлось поломать голову над составом. Из-за дисквалификаций и повреждений команда потеряла целую группу игроков основной обоймы — Ньямси, Тикнизяна, Карпукаса, Пиняева и Дзюбу. У "Краснодара" тоже были потери, но меньше и, прямо скажем, менее значимые — перебрали жёлтых карточек Оласа с Олусегуном. Ещё по сравнению с последним матчем Владимира Ивича в РПЛ из основы "быков" выпали Ленини и Виктор Са. Шанс от Мусаева получили Кайо и Кади Боржес.

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    • Интриговало, как поменяется "Краснодар" с новым тренером. Команда вышла на поле с тремя центральными защитниками, словно иронизируя над словами о том, что с Мусаевым "быки" будут играть в более смелый и атакующий футбол, чем при Ивиче. Но "Краснодар" начал достаточно агрессивно, высоко встречал соперника. В результате гости забили быстрый гол. После хитрого углового в исполнении Сперцяна с левого фланга, закрутившего мяч к ближней штанге, Сулейманов неожиданно для Лантратова срезал мяч в собственные ворота. Это было похоже на гол самих железнодорожников "Зениту". Разве что роль антигероя — голкипера Кержакова — исполнил на сей раз полевой игрок.

    «Локомотив» — «Краснодар»
    fclm.ru

    Но после этого атака "Краснодара" не пела и плясала. В первом тайме "Локомотив" фактически в два раза превзошёл команду Мусаева по передачам, как в средней трети поля, так и на чужой трети. Уже через минуту хозяева могли отыграться. "Локо" здорово разбил неслаженный пока прессинг от Мусаева и организовал контрвыпад, украшенный классным пасом Сулейманова. Глушенков улетал к воротам — его остановил грамотным фолом Кривцов. Если бы опоздал, заработал бы пенальти или удаление. Однако нарушение случилось до штрафной, а на подстраховку всё же успевал Тормена. Вот только сам Кривцов получил в этом эпизоде травму. Потребовалась ранняя замена, и в РПЛ наконец-то дебютировал недешёвый зимний новичок "быков" Кастаньо».

  • Эдуард Сперцян
  • Полузащитник «Краснодара».
  • С одной стороны, «Краснодар» давал создавать, но и мы заставляли его действовать так, как мы хотим. Именно внутри штрафной была суета, необходимо распоряжаться моментами более хладнокровно и мастеровито. В этом нам надо прибавлять. Из обороны мы выходим хорошо, развитие атак хорошее, но под штрафной надо играть лучше.

    • Сафонов — герой «Краснодара» в 1-м тайме

    Автор «Советского спорта» Вениамин Остров рассказал о том, как менялась игра обеих команд по ходу матча, журналист также отметил действия голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, особенно в 1-м тайме.

    «Иногда Его Величество Футбол возвращает долги. В первом круге на Кубани "Локомотив" сравнял на 98-й минуте, причём тогда ни автор гола Миранчук, ни все железнодорожники в целом на ничью не наиграли. Гол был красивым, но совершенно не заработанным.

    И вот — ответочка. Навес Сперцяна встретился с ногой Сулейманова, и мяч оказался в сетке. Шла десятая минута игры. Его Величество Футбол с возвратом долга тянуть не стал.

    «Локомотив» — «Краснодар»
    fckrasnodar.ru

    Во втором тайме оба клуба действовали гораздо более прагматично. Ушёл на лавку Миранчук, символизируя этим отсутствие шального удара. "Краснодар" же с каждой минутой всё больше становился похож на себя образца осени прошлого года. Мотивы Ивича по-прежнему могут давать результат, если их правильно разыгрывать. Правый фланг под свою ответственность забрал Батчи. А ещё очень любопытно смотрелись атаки Кастаньо, который хоть и появился при Ивиче, получил при нём на поле всего несколько минут.

    Ближе к концовке "Краснодар" реально был лучше. Они даже забили, но гол Сперцяна отменили из-за офсайда. И вот тут футбольные боги опять вспомнили, что концовки в этом сезоне лучше даются железнодорожникам. Комбинация Саврели — Глушенков была настолько стремительной, что аргументов в обороне у гостей уже не нашлось. Да и Сафонов не виноват, хотя мяч летел в ближний угол.

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    • "Краснодар" всё же решил бороться за лидерство, и пошёл большими силами вперед, оголив тылы. Так все узнали, что Черников может возвращаться в оборону со скоростью "Сапсана". Момент, когда Александр нейтрализовал выход два в одного стал ярчайшим спасением дня. Вообще последние 10 минут матча, а с учётом компенсированного времени и все 18, стали украшением сезона. Атака на атаку, игра на три результата — всё, как мы любим.

    Ничейный счёт не устраивал ни тех, ни других. "Локо" казался ближе, но уже в добавленное к добавленному Баньяц имел реальный момент, чтобы увести из Москвы три очка. С его ударом Лантратов справился, оставив турнирную таблицу РПЛ в том виде, в котором она была перед началом матча. 1:1, "Краснодар" упустил ещё один шанс возглавить чемпионат».

  • Михаил Галактионов
  • Главный тренер «Локомотива».
  • С одной стороны, «Краснодар» давал создавать, но и мы заставляли его действовать так, как мы хотим. Именно внутри штрафной была суета, необходимо распоряжаться моментами более хладнокровно и мастеровито. В этом нам надо прибавлять. Из обороны мы выходим хорошо, развитие атак хорошее, но под штрафной надо играть лучше.

    • Сперцян стал играть высоко

    Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказал о тактических изменениях в игре «Краснодара», а также о роли полузащитника команды Эдуарда Сперцяна после прихода Мусаева в стан «быков».

    «Первый тур премьер-лиги после трехнедельной паузы оказался переполнен сюрпризами. В пятницу и субботу не смог победить ни один представитель топ-6, хотя никто из них не играл друг с другом. А вот "Локомотиву" и "Краснодару" предстояла очная встреча, которая и без аномального тура была перегрета интригами.

    Главная из них — разумеется, возвращение Мурада Мусаева в "Краснодар". Отставку Владимира Ивича до сих пор не все переварили, но сезон развивается стремительно, и теперь уже нужно привыкать к старому-новому тренеру "быков". Мусаев во время паузы изолировал команду от внешнего внимания, новости оттуда вообще не просачивались в прессу, поэтому взглянуть на черно-зеленых было особенно интересно. Тем более что осечка "Зенита" дала им шанс вернуться на первое место.

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    • "Локомотив" же в марте оставался в тени — кажется, обо всех остальных топ-клубах говорят больше, чем о красно-зеленых. Хотя поводы есть: железнодорожники набрали лишь одно очко в двух встречах чемпионата до паузы и сенсационно вылетели из кубкового Пути РПЛ от "Балтики". Очевидно, что Михаилу Галактионову нужно исправлять ситуацию, а не то и главный тренер "Локомотива" может потерять работу.

    В строй у "Краснодара" вернулся Сперцян, и роль полузащитника сборной Армении была едва ли не самой интригующей накануне встречи. Как известно, при Ивиче Эдуард действовал достаточно глубоко, хотя при Мусаеве он раскрылся в амплуа атакующего хавбека.

    Действительно, в Черкизове Сперцян играл высоко, но это не главное, чем выделялся "Краснодар". Возвращение Мусаева, казалось, означало возвращение "быков" на широкие 4-3-3 и атакующую игру, но уж в дебютной встрече Мурад Олегович поразил: черно-зеленые оборонялись в три центральных защитника. В основе не вышел и 7-милиионный новичок Кастаньо, которого в мартовских встречах не выпускал Ивич. Зато воссоединился любимый многими болельщиками треугольник Черников — Кривцов — Сперцян.

    «Локомотив» — «Краснодар».
    fclm.ru

    Мусаев поразил и тем, что заставил "Краснодар" впервые в сезоне забить в стартовую четверть часа. Конечно, это стечение обстоятельств, а не конкретная установка, но получилось любопытно: до этого "быки" оставались единственными, кто не забивал в первые 15 минут. Тут технически тоже забили не они, но автогол Сулейманова — в пользу черно-зеленых.

    "Краснодар" действовал по счету и почти не подбирался к воротам. Большинство ударов "быков" во втором тайме — из-за штрафной. Но они у гостей хотя бы были, а вот "Локомотив" аж до 81-й минуты вообще не бил по воротам. Но затем блеснул мастерством Глушенков — он получил шикарную передачу от Сарвели и поразил ближний угол Сафонова. Занятно, что буквально за пару минут до этого забил Сперцян, но его гол отменили».

  • Мурад Мусаев
  • Главный тренер «Краснодара».
  • Мы ждали, что «Локомотив» будет играть активно. Так и получилось, они оказывали давление. Это не стало неожиданностью. Быстрый гол всегда идёт на пользу. Мы хотели его забить. Но надо было идти дальше и не прижиматься к своим воротам.

    • Арбитр потерял нить игры

    Журналист издания «Спорт день за днем» Андрей Вернов рассказал об эмоциональном 1-м тайме со стороны команд. Автор отметил, что в 1-й половине матча был «несправедливый» футбол.

    «Было очевидно, что Безбородов потерял нить игры и в какой-то момент не прочувствовал ее кардинальное изменение. Как итог: шесть желтых карточек уже к перерыву. Две недели назад "Арсенал" и "Порту" выдали похожую рубку в Лиге чемпионов, когда искры летели каждую минуту, а кости футболистов трещали. Француз Тюрпен сумел погасить страсти не карточками, а разговорами и объяснениями. Безбородов пошел по другому пути, в результате чего вынудил футболистов апеллировать по поводу каждого решения, постоянно требуя "горчичников" для соперников.

    «Локомотив» — «Краснодар»
    fclm.ru

    Хорошо, что перерыв остудил обе команды и помог выдохнуть Безбородову. Первый тайм был яркой иллюстрацией несправедливости футбола: "Локомотив" сидел на чужих воротах, создавал момент за моментом, заставляя соперника просто выносить мяч на Кордобу, но уступал в счете 0:1. Голом завершился угловой "быков", после которого Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме "железнодорожники" сбавили обороты и большую часть времени ничем особым не выделялись. Михаил Галактионов, вынужденный обходиться без травмированного Артема Дзюбы, стал делать странные замены, которые работали только в минус.

    "Краснодар" все чаще оказывался у чужих ворот, на 80-й минуте даже забив второй гол: "проспавший" весь матч Эдуард Сперцян точно пробил после скидки Кордобы. Но судьи справедливо гол отменили из-за офсайда. В ответной атаке Владислав Сарвели выдал шикарный пас на Максима Глушенкова, не оставившего шансов Матвею Сафонову — 1:1. Тут же "быки" еще раз провалились на своей половине поля и позволили москвичам выйти "два в один". Саид Хамулич испортил все, что только можно было, в очередной раз заставив болельщиков задаться вопросом, как такой футболист мог попасть в "Локо".

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    • Мусаев прыгал по бровке, активно жестикулировал, ругался на подопечных, злился из-за травм Никиты Кривцова и Сергея Волкова, а также ждал неприятного разговора с Галицким. На последних минутах команды забыли о центре поля и принялись отвечать друг другу атакой на атаку. Победить мог любой, а сделал это Зенит».

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    Галактионов не переставал искать возможности встряхнуть игру

    Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Милорадович рассказал о том, как проходил 2-й тайм и смог ли главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов изменить ход матча.

    «Второй тайм начался с активных встречных атак. Но в динамике наступательным действиям не хватало завершенности и точности. Глушенков на 50-й минуте мог вырваться один на один, но не успел за передачей Митая. Ответный выпад "Краснодара" закончился ударом Батчи в защитника. Потом пара вылазок закончилась подачами слева без адреса. Пытаясь исправить положение, Михаил Галактионов выпустил Батракова и Жемалетдинова вместо Сулейманова и Митая. Завязалась новая борьба в центре поля. Там перестарался Баринов, который срезал Сперцяна и получил желтую карточку.

    "Краснодар" обострил после углового. Подбор на линии штрафной остался за Кастаньо, который с ходу пробил неточно. В другой атаке издали пробивал Кади. Получилось в створ, но точно в руки вратарю. Его повторная попытка через пару минут выглядела опаснее, но тут уже подвела точность. У "Локомотива" появился на поле Сарвели вместо Ненахова. А в середине тайма хороший момент упустил Кордоба. Он получил мяч в штрафной от Волкова и пробил с разворота в защитника. Мог бы вернуть пас партнеру, получилось бы опаснее.

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    • В целом второй тайм получался менее острым, чем первый. И это шло на руку "Краснодару", который старался удержать преимущество и избежать потрясений. Упал и темп получения желтых карточек. Очередное предупреждение получил Глушенков, который слишком много разговаривал с судьями. Галактионов не переставал искать заменами возможность встряхнуть игру. Выпустил Хамулича вместо Миранчука. У "Краснодара" появился Баньяц вместо Кади. Он сразу поучаствовал в опасной атаке. Она зародилась слева, Сперцян протолкнул мяч в штрафную на Баньяца, который пробил, а мяч после рикошета пролетел рядом со штангой.

    Через пару минут мяч все же оказался в воротах "Локомотива". Кордоба в центре штрафной собрал окружение из четырех соперников, пробил в одного из них, а с отскока в сетку добил Сперцян. Но судьи обнаружили офсайд еще в начале атаки. Не успели команды это переварить, как железнодорожники провели быструю атаку. Сарвели исполнил проникающий пас на Глушенкова, который низом поразил цель. 1:1. Тормена лишь сопровождал Максима. Тут еще и пауза возникла, потому что Волкову потребовалась помощь. Во время перерыва "Краснодар" убрал Батчи и Волкова, выпустив Са и Эктова. На 86-й минуте в центре поля хорошо поборолся Жемалетдинов с Кайо и организовал атаку два в одного. Он отдал пас Хамуличу, который замешкался перед Торменой, а когда вернул пас партнеру, того уже опередил Черников. Партнеры выразили Хамуличу свое негодование.

    «Локомотив» — «Краснодар»
    fckrasnodar.ru

    Остался в атаке "Локомотив", а когда Черников попытался убежать в контратаку, Жемалетдинов его остановил ценой желтой карточки. "Быки" разогнали все же свою комбинацию, она завершилась мягким набросом в штрафной, Кордоба в падении через себя до мяча не дотянулся, а Кастаньо головой пробил в руки вратарю. И тут же чудом не забил "Локомотив". Прострел справа прошил вратарскую, где Хамулич пяткой пробил неточно, а Сарвели не успел в упор замкнуть передачу. В ответной атаке два удара подряд от Сперцяна блокировали защитники. Закончился наскок неточной попыткой от Баньяца. Рисковали обе команды в конце матча, хотя усталость уже накатывала, приводя к ошибкам.

    Сарвели мог выкатывать мяч в центр штрафной на свободного Хамулича, но точности передаче не хватило. Прострел Са у других ворот тоже оказался не лучшим — в руки Лантратову. В компенсированное время успел желтую карточку получить Сперцян. Он наступил на ногу Батракову в центре поля. После розыгрыша стандарта Морозов в штрафной скинул грудью мяч на Сарвели, чей удар с лету вышел неточным. Навалились на последних секундах москвичи на чужие ворота, но получили контратаку. Кордоба протащил мяч и отдал его Баньяцу, который раскачал защитника и бил в ближний. Но Лантратов выручил».

  • Александр Сильянов
  • Защитник «Локомотива».
  • Соперник хороший, а если говорить по фолам, то так просто пошло по игре. Не настраивались на это. Не считаю, что вначале мы отдали мяч. Я считаю, что мы первый тайм лучше провели, чем «Краснодар». Не хватило реализации моментов. Мы были готовы к тому, что «Краснодар» выйдет в три центральных, поэтому получался и прессинг. По прошлым матчам поняли это. Не знаю, почему есть тенденция забивать в концовке. Хотим не проиграть, бежим в атаку. Первые игры начались не очень, но сегодня был хороший матч. Первый тайм был очень хороший, второй уже не такой. Думаю, с этой ничьей всё пойдёт в хорошую сторону.

    • Увольнение Ивича — ошибка?

    Автор Sports.ru Тимур Боков рассказал о том, что происходило вокруг матча «Локомотив» — «Краснодар», а также кратко о происходящем на поле.

    «Краснодар повел уже на 10-й минуте. Помог форвард "Локо" Тимур Сулейманов: слегка выставил ногу на пути мяча после углового у ворот Ильи Лантратова — и срезал прямо в свои. Через шесть минут травмировался Никита Кривцов: вероятно, повредил бедро. Уходил в слезах.

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    • "Локо" лез отыгрываться, но ко второму голу долго приближался именно "Краснодар": на 80-й минуте Эдуард Сперцян даже забил, но Джон Кордоба залез в офсайд во время атаки. Судья Владислав Безбородов с помощью ассистента справедливо отменил.

    Это спасло "Локомотив", сразу же москвичи сравняли: Владислав Сарвели отдал диагональный пас на ход Максиму Глушенкову, а он проскочил в штрафную и точно пробил в ближний.

    Баннер болельщиков «Краснодара».
    fckrasnodar.ru

    Перед игрой фанаты "Краснодара" вывесили баннер с надписью: "Спасибо, мистер Ивич!". Однозначная поддержка. Их мнение остается прежним: увольнение серба — ошибка. Сам Владимир тоже прощался в первую очередь с аудиторией: Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего».

    «Краснодару» не хватило сил в концовке встречи

    Издание «Плеймейкер» объяснило, почему возвращение Мусаева не получилось таким ярким.

    «Неоднозначным получился у "Краснодара" первый матч после возвращения на пост наставника Мурада Мусаева. История с увольнением Владимира Ивича наделала много шуму, босса клуба Сергея Галицкого критиковали очень сильно за это кадровое решение, фанаты "быков" даже вывесили в Черкизове баннер в поддержку серба, с которым команда бросила вызов гегемону последних лет "Зениту". Мусаев шанс сразу заявить о себе упустил, хотя мог в случае успеха обойти в таблице питерцев.

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    • Не хватило гостям сил на концовку, которую обе команды провели в зажигательном футболе. Не часто увидишь, что оба соперника готовы рисковать в попытке вырвать победу при ничейном счете. Чаша весов могла склониться в любую из сторон, но, наверное, ничья была справедливым итогом, хотя не устроила ни "Локомотив", ни "Краснодар".

    «Локомотив» — «Краснодар»
    fckrasnodar.ru

    Гости довели свою безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей (две ничьи и два поражения). В Москве никто из них не смог отличиться. Железнодорожники привезли себе гол на ровном месте. Сулейманов после розыгрыша краснодарцами углового неудачно пытался вынести мяч, срезав его в свои ворота над головой опешившего от такого поворота Лантратова».

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