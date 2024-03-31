«Спасибо, мистер Ивич!». «Краснодар» Мусаева не смог одолеть «Локомотив»

«Локомотив» избежал поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром». Команды поделили очки, закончив встречу со счетом 1:1. Единственный гол «быки» забили благодаря автоголу игрока «Локомотива» Тимура Сулейманова на 10-й минуте. «Железнодорожникам» удалось сравнять счет на 81-й минуте, отличился Максим Глушенков.

«Краснодар» начал агрессивно

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказал, сильно ли поменялась игра «Краснодара» после прихода Мурада Мусаева на пост главного транера «быков», а также какие проблемы испытывал «Локомотив» перед матчем.

«Тренеру "Локомотива" Михаилу Галактионову пришлось поломать голову над составом. Из-за дисквалификаций и повреждений команда потеряла целую группу игроков основной обоймы — Ньямси, Тикнизяна, Карпукаса, Пиняева и Дзюбу. У "Краснодара" тоже были потери, но меньше и, прямо скажем, менее значимые — перебрали жёлтых карточек Оласа с Олусегуном. Ещё по сравнению с последним матчем Владимира Ивича в РПЛ из основы "быков" выпали Ленини и Виктор Са. Шанс от Мусаева получили Кайо и Кади Боржес.

Интриговало, как поменяется "Краснодар" с новым тренером. Команда вышла на поле с тремя центральными защитниками, словно иронизируя над словами о том, что с Мусаевым "быки" будут играть в более смелый и атакующий футбол, чем при Ивиче. Но "Краснодар" начал достаточно агрессивно, высоко встречал соперника. В результате гости забили быстрый гол. После хитрого углового в исполнении Сперцяна с левого фланга, закрутившего мяч к ближней штанге, Сулейманов неожиданно для Лантратова срезал мяч в собственные ворота. Это было похоже на гол самих железнодорожников "Зениту". Разве что роль антигероя — голкипера Кержакова — исполнил на сей раз полевой игрок.

«Локомотив» — «Краснодар» fclm.ru

Но после этого атака "Краснодара" не пела и плясала. В первом тайме "Локомотив" фактически в два раза превзошёл команду Мусаева по передачам, как в средней трети поля, так и на чужой трети. Уже через минуту хозяева могли отыграться. "Локо" здорово разбил неслаженный пока прессинг от Мусаева и организовал контрвыпад, украшенный классным пасом Сулейманова. Глушенков улетал к воротам — его остановил грамотным фолом Кривцов. Если бы опоздал, заработал бы пенальти или удаление. Однако нарушение случилось до штрафной, а на подстраховку всё же успевал Тормена. Вот только сам Кривцов получил в этом эпизоде травму. Потребовалась ранняя замена, и в РПЛ наконец-то дебютировал недешёвый зимний новичок "быков" Кастаньо».

Эдуард Сперцян Полузащитник «Краснодара». С одной стороны, «Краснодар» давал создавать, но и мы заставляли его действовать так, как мы хотим. Именно внутри штрафной была суета, необходимо распоряжаться моментами более хладнокровно и мастеровито. В этом нам надо прибавлять. Из обороны мы выходим хорошо, развитие атак хорошее, но под штрафной надо играть лучше.

Сафонов — герой «Краснодара» в 1-м тайме

Автор «Советского спорта» Вениамин Остров рассказал о том, как менялась игра обеих команд по ходу матча, журналист также отметил действия голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, особенно в 1-м тайме.

«Иногда Его Величество Футбол возвращает долги. В первом круге на Кубани "Локомотив" сравнял на 98-й минуте, причём тогда ни автор гола Миранчук, ни все железнодорожники в целом на ничью не наиграли. Гол был красивым, но совершенно не заработанным.

И вот — ответочка. Навес Сперцяна встретился с ногой Сулейманова, и мяч оказался в сетке. Шла десятая минута игры. Его Величество Футбол с возвратом долга тянуть не стал.

«Локомотив» — «Краснодар» fckrasnodar.ru

Во втором тайме оба клуба действовали гораздо более прагматично. Ушёл на лавку Миранчук, символизируя этим отсутствие шального удара. "Краснодар" же с каждой минутой всё больше становился похож на себя образца осени прошлого года. Мотивы Ивича по-прежнему могут давать результат, если их правильно разыгрывать. Правый фланг под свою ответственность забрал Батчи. А ещё очень любопытно смотрелись атаки Кастаньо, который хоть и появился при Ивиче, получил при нём на поле всего несколько минут.

Ближе к концовке "Краснодар" реально был лучше. Они даже забили, но гол Сперцяна отменили из-за офсайда. И вот тут футбольные боги опять вспомнили, что концовки в этом сезоне лучше даются железнодорожникам. Комбинация Саврели — Глушенков была настолько стремительной, что аргументов в обороне у гостей уже не нашлось. Да и Сафонов не виноват, хотя мяч летел в ближний угол.

"Краснодар" всё же решил бороться за лидерство, и пошёл большими силами вперед, оголив тылы. Так все узнали, что Черников может возвращаться в оборону со скоростью "Сапсана". Момент, когда Александр нейтрализовал выход два в одного стал ярчайшим спасением дня. Вообще последние 10 минут матча, а с учётом компенсированного времени и все 18, стали украшением сезона. Атака на атаку, игра на три результата — всё, как мы любим.

Ничейный счёт не устраивал ни тех, ни других. "Локо" казался ближе, но уже в добавленное к добавленному Баньяц имел реальный момент, чтобы увести из Москвы три очка. С его ударом Лантратов справился, оставив турнирную таблицу РПЛ в том виде, в котором она была перед началом матча. 1:1, "Краснодар" упустил ещё один шанс возглавить чемпионат».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива». С одной стороны, «Краснодар» давал создавать, но и мы заставляли его действовать так, как мы хотим. Именно внутри штрафной была суета, необходимо распоряжаться моментами более хладнокровно и мастеровито. В этом нам надо прибавлять. Из обороны мы выходим хорошо, развитие атак хорошее, но под штрафной надо играть лучше.

Сперцян стал играть высоко

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказал о тактических изменениях в игре «Краснодара», а также о роли полузащитника команды Эдуарда Сперцяна после прихода Мусаева в стан «быков».

«Первый тур премьер-лиги после трехнедельной паузы оказался переполнен сюрпризами. В пятницу и субботу не смог победить ни один представитель топ-6, хотя никто из них не играл друг с другом. А вот "Локомотиву" и "Краснодару" предстояла очная встреча, которая и без аномального тура была перегрета интригами.

Главная из них — разумеется, возвращение Мурада Мусаева в "Краснодар". Отставку Владимира Ивича до сих пор не все переварили, но сезон развивается стремительно, и теперь уже нужно привыкать к старому-новому тренеру "быков". Мусаев во время паузы изолировал команду от внешнего внимания, новости оттуда вообще не просачивались в прессу, поэтому взглянуть на черно-зеленых было особенно интересно. Тем более что осечка "Зенита" дала им шанс вернуться на первое место.

"Локомотив" же в марте оставался в тени — кажется, обо всех остальных топ-клубах говорят больше, чем о красно-зеленых. Хотя поводы есть: железнодорожники набрали лишь одно очко в двух встречах чемпионата до паузы и сенсационно вылетели из кубкового Пути РПЛ от "Балтики". Очевидно, что Михаилу Галактионову нужно исправлять ситуацию, а не то и главный тренер "Локомотива" может потерять работу.

В строй у "Краснодара" вернулся Сперцян, и роль полузащитника сборной Армении была едва ли не самой интригующей накануне встречи. Как известно, при Ивиче Эдуард действовал достаточно глубоко, хотя при Мусаеве он раскрылся в амплуа атакующего хавбека.

Действительно, в Черкизове Сперцян играл высоко, но это не главное, чем выделялся "Краснодар". Возвращение Мусаева, казалось, означало возвращение "быков" на широкие 4-3-3 и атакующую игру, но уж в дебютной встрече Мурад Олегович поразил: черно-зеленые оборонялись в три центральных защитника. В основе не вышел и 7-милиионный новичок Кастаньо, которого в мартовских встречах не выпускал Ивич. Зато воссоединился любимый многими болельщиками треугольник Черников — Кривцов — Сперцян.

«Локомотив» — «Краснодар». fclm.ru

Мусаев поразил и тем, что заставил "Краснодар" впервые в сезоне забить в стартовую четверть часа. Конечно, это стечение обстоятельств, а не конкретная установка, но получилось любопытно: до этого "быки" оставались единственными, кто не забивал в первые 15 минут. Тут технически тоже забили не они, но автогол Сулейманова — в пользу черно-зеленых.

"Краснодар" действовал по счету и почти не подбирался к воротам. Большинство ударов "быков" во втором тайме — из-за штрафной. Но они у гостей хотя бы были, а вот "Локомотив" аж до 81-й минуты вообще не бил по воротам. Но затем блеснул мастерством Глушенков — он получил шикарную передачу от Сарвели и поразил ближний угол Сафонова. Занятно, что буквально за пару минут до этого забил Сперцян, но его гол отменили».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара». Мы ждали, что «Локомотив» будет играть активно. Так и получилось, они оказывали давление. Это не стало неожиданностью. Быстрый гол всегда идёт на пользу. Мы хотели его забить. Но надо было идти дальше и не прижиматься к своим воротам.

Арбитр потерял нить игры

Журналист издания «Спорт день за днем» Андрей Вернов рассказал об эмоциональном 1-м тайме со стороны команд. Автор отметил, что в 1-й половине матча был «несправедливый» футбол.

«Было очевидно, что Безбородов потерял нить игры и в какой-то момент не прочувствовал ее кардинальное изменение. Как итог: шесть желтых карточек уже к перерыву. Две недели назад "Арсенал" и "Порту" выдали похожую рубку в Лиге чемпионов, когда искры летели каждую минуту, а кости футболистов трещали. Француз Тюрпен сумел погасить страсти не карточками, а разговорами и объяснениями. Безбородов пошел по другому пути, в результате чего вынудил футболистов апеллировать по поводу каждого решения, постоянно требуя "горчичников" для соперников.

«Локомотив» — «Краснодар» fclm.ru

Хорошо, что перерыв остудил обе команды и помог выдохнуть Безбородову. Первый тайм был яркой иллюстрацией несправедливости футбола: "Локомотив" сидел на чужих воротах, создавал момент за моментом, заставляя соперника просто выносить мяч на Кордобу, но уступал в счете 0:1. Голом завершился угловой "быков", после которого Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме "железнодорожники" сбавили обороты и большую часть времени ничем особым не выделялись. Михаил Галактионов, вынужденный обходиться без травмированного Артема Дзюбы, стал делать странные замены, которые работали только в минус.

"Краснодар" все чаще оказывался у чужих ворот, на 80-й минуте даже забив второй гол: "проспавший" весь матч Эдуард Сперцян точно пробил после скидки Кордобы. Но судьи справедливо гол отменили из-за офсайда. В ответной атаке Владислав Сарвели выдал шикарный пас на Максима Глушенкова, не оставившего шансов Матвею Сафонову — 1:1. Тут же "быки" еще раз провалились на своей половине поля и позволили москвичам выйти "два в один". Саид Хамулич испортил все, что только можно было, в очередной раз заставив болельщиков задаться вопросом, как такой футболист мог попасть в "Локо".

Мусаев прыгал по бровке, активно жестикулировал, ругался на подопечных, злился из-за травм Никиты Кривцова и Сергея Волкова, а также ждал неприятного разговора с Галицким. На последних минутах команды забыли о центре поля и принялись отвечать друг другу атакой на атаку. Победить мог любой, а сделал это Зенит».

Галактионов не переставал искать возможности встряхнуть игру

Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Милорадович рассказал о том, как проходил 2-й тайм и смог ли главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов изменить ход матча.

«Второй тайм начался с активных встречных атак. Но в динамике наступательным действиям не хватало завершенности и точности. Глушенков на 50-й минуте мог вырваться один на один, но не успел за передачей Митая. Ответный выпад "Краснодара" закончился ударом Батчи в защитника. Потом пара вылазок закончилась подачами слева без адреса. Пытаясь исправить положение, Михаил Галактионов выпустил Батракова и Жемалетдинова вместо Сулейманова и Митая. Завязалась новая борьба в центре поля. Там перестарался Баринов, который срезал Сперцяна и получил желтую карточку.

"Краснодар" обострил после углового. Подбор на линии штрафной остался за Кастаньо, который с ходу пробил неточно. В другой атаке издали пробивал Кади. Получилось в створ, но точно в руки вратарю. Его повторная попытка через пару минут выглядела опаснее, но тут уже подвела точность. У "Локомотива" появился на поле Сарвели вместо Ненахова. А в середине тайма хороший момент упустил Кордоба. Он получил мяч в штрафной от Волкова и пробил с разворота в защитника. Мог бы вернуть пас партнеру, получилось бы опаснее.

В целом второй тайм получался менее острым, чем первый. И это шло на руку "Краснодару", который старался удержать преимущество и избежать потрясений. Упал и темп получения желтых карточек. Очередное предупреждение получил Глушенков, который слишком много разговаривал с судьями. Галактионов не переставал искать заменами возможность встряхнуть игру. Выпустил Хамулича вместо Миранчука. У "Краснодара" появился Баньяц вместо Кади. Он сразу поучаствовал в опасной атаке. Она зародилась слева, Сперцян протолкнул мяч в штрафную на Баньяца, который пробил, а мяч после рикошета пролетел рядом со штангой.

Через пару минут мяч все же оказался в воротах "Локомотива". Кордоба в центре штрафной собрал окружение из четырех соперников, пробил в одного из них, а с отскока в сетку добил Сперцян. Но судьи обнаружили офсайд еще в начале атаки. Не успели команды это переварить, как железнодорожники провели быструю атаку. Сарвели исполнил проникающий пас на Глушенкова, который низом поразил цель. 1:1. Тормена лишь сопровождал Максима. Тут еще и пауза возникла, потому что Волкову потребовалась помощь. Во время перерыва "Краснодар" убрал Батчи и Волкова, выпустив Са и Эктова. На 86-й минуте в центре поля хорошо поборолся Жемалетдинов с Кайо и организовал атаку два в одного. Он отдал пас Хамуличу, который замешкался перед Торменой, а когда вернул пас партнеру, того уже опередил Черников. Партнеры выразили Хамуличу свое негодование.

«Локомотив» — «Краснодар» fckrasnodar.ru

Остался в атаке "Локомотив", а когда Черников попытался убежать в контратаку, Жемалетдинов его остановил ценой желтой карточки. "Быки" разогнали все же свою комбинацию, она завершилась мягким набросом в штрафной, Кордоба в падении через себя до мяча не дотянулся, а Кастаньо головой пробил в руки вратарю. И тут же чудом не забил "Локомотив". Прострел справа прошил вратарскую, где Хамулич пяткой пробил неточно, а Сарвели не успел в упор замкнуть передачу. В ответной атаке два удара подряд от Сперцяна блокировали защитники. Закончился наскок неточной попыткой от Баньяца. Рисковали обе команды в конце матча, хотя усталость уже накатывала, приводя к ошибкам.

Сарвели мог выкатывать мяч в центр штрафной на свободного Хамулича, но точности передаче не хватило. Прострел Са у других ворот тоже оказался не лучшим — в руки Лантратову. В компенсированное время успел желтую карточку получить Сперцян. Он наступил на ногу Батракову в центре поля. После розыгрыша стандарта Морозов в штрафной скинул грудью мяч на Сарвели, чей удар с лету вышел неточным. Навалились на последних секундах москвичи на чужие ворота, но получили контратаку. Кордоба протащил мяч и отдал его Баньяцу, который раскачал защитника и бил в ближний. Но Лантратов выручил».

Александр Сильянов Защитник «Локомотива». Соперник хороший, а если говорить по фолам, то так просто пошло по игре. Не настраивались на это. Не считаю, что вначале мы отдали мяч. Я считаю, что мы первый тайм лучше провели, чем «Краснодар». Не хватило реализации моментов. Мы были готовы к тому, что «Краснодар» выйдет в три центральных, поэтому получался и прессинг. По прошлым матчам поняли это. Не знаю, почему есть тенденция забивать в концовке. Хотим не проиграть, бежим в атаку. Первые игры начались не очень, но сегодня был хороший матч. Первый тайм был очень хороший, второй уже не такой. Думаю, с этой ничьей всё пойдёт в хорошую сторону.

Увольнение Ивича — ошибка?

Автор Sports.ru Тимур Боков рассказал о том, что происходило вокруг матча «Локомотив» — «Краснодар», а также кратко о происходящем на поле.

«Краснодар повел уже на 10-й минуте. Помог форвард "Локо" Тимур Сулейманов: слегка выставил ногу на пути мяча после углового у ворот Ильи Лантратова — и срезал прямо в свои. Через шесть минут травмировался Никита Кривцов: вероятно, повредил бедро. Уходил в слезах.

"Локо" лез отыгрываться, но ко второму голу долго приближался именно "Краснодар": на 80-й минуте Эдуард Сперцян даже забил, но Джон Кордоба залез в офсайд во время атаки. Судья Владислав Безбородов с помощью ассистента справедливо отменил.

Это спасло "Локомотив", сразу же москвичи сравняли: Владислав Сарвели отдал диагональный пас на ход Максиму Глушенкову, а он проскочил в штрафную и точно пробил в ближний.

Баннер болельщиков «Краснодара». fckrasnodar.ru

Перед игрой фанаты "Краснодара" вывесили баннер с надписью: "Спасибо, мистер Ивич!". Однозначная поддержка. Их мнение остается прежним: увольнение серба — ошибка. Сам Владимир тоже прощался в первую очередь с аудиторией: Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего».

«Краснодару» не хватило сил в концовке встречи

Издание «Плеймейкер» объяснило, почему возвращение Мусаева не получилось таким ярким.

«Неоднозначным получился у "Краснодара" первый матч после возвращения на пост наставника Мурада Мусаева. История с увольнением Владимира Ивича наделала много шуму, босса клуба Сергея Галицкого критиковали очень сильно за это кадровое решение, фанаты "быков" даже вывесили в Черкизове баннер в поддержку серба, с которым команда бросила вызов гегемону последних лет "Зениту". Мусаев шанс сразу заявить о себе упустил, хотя мог в случае успеха обойти в таблице питерцев.

Не хватило гостям сил на концовку, которую обе команды провели в зажигательном футболе. Не часто увидишь, что оба соперника готовы рисковать в попытке вырвать победу при ничейном счете. Чаша весов могла склониться в любую из сторон, но, наверное, ничья была справедливым итогом, хотя не устроила ни "Локомотив", ни "Краснодар".

«Локомотив» — «Краснодар» fckrasnodar.ru

Гости довели свою безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей (две ничьи и два поражения). В Москве никто из них не смог отличиться. Железнодорожники привезли себе гол на ровном месте. Сулейманов после розыгрыша краснодарцами углового неудачно пытался вынести мяч, срезав его в свои ворота над головой опешившего от такого поворота Лантратова».