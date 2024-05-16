Золотая лихорадка в РПЛ, последний танец в Первой лиге

Финальный аккорд российского футбольного сезона 2023/2024 зазвучит на стадионах страны уже в ближайшее время. Осталось всего два футбольных уик-энда, чтобы расставить все точки над i в РПЛ и Первой лиге. Данный материал посвящен разбору заключительных туров этих первенств и тех интриг, которые до сих пор остались.

РПЛ

Нынешнее футбольное первенство Российской Премьер-лиги оставляет зрителям немало вопросов на своей финишной стадии. После 28-и туров остается нерешенной судьба чемпионского титула.

Также настоящая драма развернулась в подвале турнирной таблицы РПЛ, где за сохранение прописки бьется целая когорта футбольных коллективов.

Ниже более подробно рассмотрим оба полюса высшего дивизиона России по футболу.

Чемпионские баталии

Невероятный сценарий, достойный экранизации в будущем, дарит чемпионская гонка РПЛ. Сразу три клуба претендуют на золотые медали сезона 2023/2024: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

Складывается ощущение, что никто из футбольных коллективов не хочет становиться обладателем чемпионского трофея. Ведь команды то и дело допускают осечки на финише и делают подарки друг другу.

До 28-го тура на вершине турнирной таблицы РПЛ располагался «Зенит», имеющий в своем активе 51 балл. Следом шли «Краснодар» и «Динамо», набравшие равное количество очков (по 50).

Однако в минувшие выходные коллектив Марцела Лички получил неожиданный презент от других московских клубов. «Спартак» и ЦСКА с одинаковым результатом (1:0) разделались с «Краснодаром» и «Зенитом», оставив их без набранных очков. «Динамо» же, почувствовав себя российским «Байером», в компенсированное время вырвало волевую победу у «Балтики» (2:3) и взобралось на вершину таблицы РПЛ.

Марцел Личка globallookpress.com

Теперь же, когда до окончания нынешнего розыгрыша осталось всего два тура, тройка претендентов на чемпионство выглядит следующим образом:

Лидеры таблицы РПЛ 1. «Динамо» (53 балла)

2. «Зенит» (51 балл)

3. «Краснодар (50 баллов)

Оценим, каких результатов должен добиться каждый из кандидатов на золотые медали РПЛ и какие клубы будут противостоять им в достижении этой цели.

«Динамо»

На данную секунду именно москвичи задают тон в чемпионской гонке. Ведь они опережают ближайших преследователей в лице «Зенита» и «Краснодара» на два и три пункта соответственно. Также «бело-голубые» имеют гандикап в очных противостояниях с клубом из Санкт-Петербурга.

Поэтому для завоевания заветного чемпионства «Динамо» необходимо набрать четыре пункта в двух заключительных встречах. Соперниками москвичей в 29-м туре будут «Крылья Советов», находящиеся в середине таблицы и решившие все задачи на сезон. Данный поединок подопечные Лички проведут на домашней «ВТБ Арене».

Заканчивать же сезон «Динамо» будет выездным матчем против конкурента в борьбе за титул — «Краснодара». Именно данная встреча станет центральной в 30-м туре РПЛ. «Быки» испытывают немалые трудности в заключительной части сезона, добыв в последних трех играх всего одно очко. Поэтому триумф «Динамо» над южанами не выглядит чем-то из области фантастики и именно в их руках все карты, которые могут принести московскому коллективу долгожданное чемпионство.

«Зенит»

Подопечные Сергея Семака неожиданно забуксовали на финише нынешнего розыгрыша РПЛ. Безвыигрышная серия «сине-бело-голубых» в высшем российском дивизионе составляет уже четыре встречи кряду. Причем в трех из них «Зенит» познал горечь поражения. Увезти один балл удалось лишь из Воронежа, где питерцы в 27-м туре сыграли вничью с местным «Факелом» (1:1).

Данная серия уже очень дорого обошлась коллективу Семака, ведь они уступили первую строчку в турнирной таблице РПЛ московскому «Динамо». Несомненно, «Зенит» хочет вернуть утраченные позиции и вновь завоевать чемпионский титул, продолжив свою гегемонию в российском футболе. Возможный триумф может стать для «сине-бело-голубых» шестым подряд. Однако для этого на футбольном небосклоне должно сойтись немало звезд для клуба из Санкт-Петербурга.

Сергей Семак globallookpress.com

Во-первых, «Зениту» необходимо только побеждать в грядущих поединках РПЛ. С этим могут возникнуть трудности уже в ближайшем 29-м туре, когда питерцы отправятся в гости к «Ахмату». За последние девять лет выездные матчи против грозненского клуба являются настоящим испытанием для «Зенита». Лишь однажды за этот период «сине-бело-голубые» увезли три очка из столицы Чеченской Республики. Тем более «Ахмат» набрал сокрушительный ход на финише нынешнего сезона, добыв пять побед в последних пяти встречах.

Завершать сезон «Зенит» будет домашним матчем против «Ростова», который может изрядно потрепать нервы питерцам.

Календарь и таблица РПЛ

Также коллективу Семака необходимо молить небеса о том, чтобы «Динамо» допустило фатальную ошибку в конце сезона. Вот такой не совсем оптимистичный расклад сформировался для питерцев под занавес нынешнего розыгрыша РПЛ. Либо пан, либо пропал — девиз «Зенита» в заключительных турах высшего российского дивизиона.

«Краснодар»

Смена главного тренера, произошедшая весной, не добавила «Краснодару» чемпионского настроя под конец сезона. Мурад Мусаев, занявший место Владимира Ивича, не смог настроить необходимые струны игры южан. Особенно плачевно «быки» смотрелись в последних турах РПЛ.

«Краснодар» разжился лишь одним набранным пунктом в крайних трех матчах, расписав мировую ничью с «Крыльями Советов» (0:0). В роли обидчиков подопечных Мусаева выступили «Ахмат» и «Спартак», одержавшие победы с одинаковым счетом (1:0).

Очень болезнен тот факт, что за все эти поединки «быки» не забили ни одного мяча. Весь атакующий напор и агрессивная манера игры сошли на нет. Пропали определенный лоск и голевое чутье лучшего бомбардира «Краснодара» Джона Кордобы (14 мячей в нынешнем сезоне).

Теперь времени на раскачу у южан нет. Для завоевания золотых медалей результат нужно ковать в заключительных турах, где им будут противостоять «Сочи» (гостевая встреча) и, как говорилось выше, московское «Динамо» (домашний поединок).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Помимо своих подвигов, коллективу Мусаева нужно надеяться и на ошибки конкурентов (все то же «Динамо» и «Зенит»). Не исключен тот момент, что в чемпионской гонке станет судьбоносной встреча 30-го тура, где схлестнутся «Краснодар» и подопечные Лички.

Борьба за выживание

Не одной борьбой за чемпионский титул богат нынешний сезон РПЛ. Интересный сюжет и на самом дне турнирной таблицы российского первенства, где сразу шесть клубов пытаются сохранить место в элитном дивизионе.

Перед двумя финальными турами ситуация в подвале таблицы РПЛ выглядит следующим образом:

Зона вылета таблицы РПЛ 11. «Пари НН» (29 баллов)

12. «Оренбург» (29 баллов)

13. «Урал» (29 баллов)

14. «Факел» (29 баллов)

15. «Балтика» (26 баллов)

16. «Сочи» (23 балла)

Напомним, что напрямую понижаются в классе команды, занявшие 15-е и 16-е места. В стыковые поединки с клубами из Первой лиги отправляются коллективы, расположившиеся на 13-ой и 14-ой позиции.

Можно заметить, что все команды буквально дышат друг другу в спину и никто не гарантировал себе прописку в высшем дивизионе. Особенно занимательным выглядит равенство баллов между четырьмя футбольными коллективами. Давайте остановимся подробнее на каждом из клубов и их шансах остаться в РПЛ.

«Пари НН»

Нижегородцы возглавляют эшелон из клубов, борющихся за выживание. Однако этот момент абсолютно не гарантирует им сохранение прописки в элите российского футбола.

Подопечные Саши Илича испытывают серьезные проблемы в последних 5 играх РПЛ, набрав за этот период лишь одно очко. Настоящей катастрофой выглядит игра команды в обороне. За все те же 5 встреч «Пари НН» пропустил 18 мячей, оставив ворота в неприкосновенности только один раз (0:0 со «Спартаком»).

Под занавес нынешнего сезона РПЛ нижегородцам предстоит встретиться с командами из верхней части турнирной таблицы. ЦСКА и «Крылья Советов» уже решили все свои задачи на сезон. Поэтому дружина Илича за счет большей мотивации имеет шансы разжиться необходимыми баллами, которые помогут остаться в высшем российском дивизионе.

«Оренбург»

В 29-м туре может решиться судьба сразу двух футбольных коллективов, ведущих борьбу за выживание. «Оренбург» и «Урал» схлестнутся в дерби, чтобы разрешить спор, кто более достоин сохранения прописки в РПЛ.

Завершать текущий сезон подопечные Давида Деограсии будут матчем против «Спартака». Данная встреча точно не будет легкой прогулкой для оренбуржцев, ведь «красно-белые» все еще имеют математические шансы на попадание в топ-3. Обеим командам будет необходима только победа.

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«Урал»

Как уже говорилось выше, «Урал» ждет очное противостояние с «Оренбургом». Также коллектив Виктора Гончаренко ожидает непростой выезд к ЦСКА. Отметим, что в 1-м туре РПЛ «оранжево-черные» одолели московский клуб со счетом 2:1. «Армейцы», несомненно, хотят поквитаться за то досадное поражение.

«Факел»

В последних встречах игра «Факела» выглядит так же безнадежно, как и у «Пари НН». Если у нижегородцев серьезные проблемы в оборонительных порядках, то «сине-белые» испытывают острый дефицит забитых голов. За крайние пять туров подопечные Игоря Черевченко распечатали ворота соперника лишь однажды (1:1 с «Зенитом»). В остальных встречах «Факел» настигла голевая засуха.

Времени для разбирательства в сложившейся ситуации и поиске виновных совсем нет. Голы нужны клубу из Воронежа кровь из носу, дабы удержаться на плаву в Российской Премьер-лиге. Тем более заключительные туры подготовили серьезное испытание для «Факела».

Соперниками воронежцев будут «Локомотив», ведущий борьбу за топ-3, и «Ахмат», проводящий сильную концовку сезона и имеющий к 29-му туру за своими плечами пять побед подряд.

«Балтика»

Концовку сезона «Балтика» проводит, сражаясь сразу на двух фронтах. Калининградцы совершили настоящий подвиг, одолев в финале Пути регионов московский «Спартак» со счетом 1:0 (к слову, первая победа над «красно-белыми» за 28 лет). Этот триумф позволил дружине Сергея Игнашевича пройти в Суперфинал Кубка России — не чудо ли это?

Однако в РПЛ дела «Балтики» складываются не столь сказочно. Клуб болтается на предпоследнем месте и имеет все шансы распрощаться с высшим российским дивизионом. Отставание от зоны стыковых матчей составляет три очка. Поэтому калининградцам необходимо набрать как минимум такое количество баллов и надеяться на осечки оппонентов, находящихся выше.

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В соперники «Балтике» судьба уготовала «Ростов» (выездной поединок 29-го тура) и «Локомотив» (домашняя встреча 30-го тура). Посмотрим, сможет ли справиться коллектив Игнашевича со столь непростым испытанием и подойти к суперфиналу Кубка России в приподнятом настроении.

«Сочи»

Многие уже списали со счетов «Сочи» и отправили в Первую лигу. Но «барсы» неожиданно прибавили под занавес сезона РПЛ, и все еще сохраняют шансы остаться в элите. Для этого, конечно, должно произойти что-то из области фантастики.

В первую очередь, «Сочи» необходимо набрать шесть очков в последних двух турах. Оппоненты у них явно не самые легкие — домашняя встреча с «Краснодаром», ведущим борьбу за чемпионство, и выезд к «Рубину», имеющему к 29-му туру беспроигрышную серию из пяти поединков подряд.

Далее подопечные Роберта Морено должны надеяться, что находящиеся выше клубы потеряют свои очки и дадут «Сочи» зацепиться хотя бы за стыковые матчи. Есть ли еще место чуду в нынешнем сезоне РПЛ — узнаем в скором времени.

Первая лига

Не только РПЛ на своем финише богата интригами и разнообразными вариациями относительно того, кто заберет чемпионский титул и покинет высший дивизион.

Первая лига решила не отставать от своей старшей сестры и заставляет зрителей рассчитать немало возможных раскладов под конец сезона. Разберемся ниже, чем именно интересно завершение данного российского первенства?

Претенденты на повышение в классе

Занавес в Первой лиге опустится уже через два с половиной тура. К этому периоду ни один из клубов не гарантировал себе досрочную путевку в элиту российского футбола.

Настоящим туманом покрыт вопрос с выходом в РПЛ, ведь сразу шесть команд числятся в ранге претендентов: «Химки» (60 очков), «Динамо Махачкала» (58), «Акрон» (56), «Родина» (52), «Арсенал Тула» (51) и «Шинник» (44).

Отметим, что прямой билет в высший дивизион российского футбола получают клубы, занявшие первую и вторую строчки. Футбольным коллективам, расположившимся на третьем и четвертом местах, предстоит пройти стадию стыковых матчей с оппонентами из РПЛ.

«Химки» готовы вернуться в РПЛ globallookpress.com

Также некоторые кандидаты на повышение в классе провели уже 32 встречи, а другие имеют на одну игру меньше. 16 мая «Акрон», тульский «Арсенал» и «Шинник» проводят поединки перенесенного 24-го тура.

Далее более подробно рассмотрим шансы шестерки претендентов на повышение и грядущие встречи, которые ожидают их.

«Химки»

Подмосковный клуб выступает в роли главного кандидата на повышение в классе. Футбольный коллектив занимает первое место и уже одной ногой в РПЛ. Для того, чтобы совпали моменты де-юре и де-факто, «Химкам» необходимо одержать две победы в двух оставшихся турах.

Однако, если «Акрон», имеющий на игру меньше, допустит хоть одну осечку, то подопечным Андрея Талалаева хватит и трех набранных очков. Сражаться подмосковному коллективу придется с борющимися за выживание «Кубанью» и «Черноморцем». Кажется, что шесть баллов должны упасть в копилку «Химкам».

«Динамо» (Махачкала)

Пока «Динамо» занимает вторую строчку Первой лиги, которая дает прямую путевку на повышение. Однако «Акрон» отстает от дружины Хасанби Биджиева на два балла и имеет игру в запасе. Команда из Тольятти может подвинуть «Динамо» в зону стыковых матчей.

Календарь также не благоволит махачкалинцам. В последних турах им предстоит встретиться с «Родиной», которая также борется за выход в РПЛ, и крепким орешком «Аланией». «Динамо» для прямого повышения в классе остается верить в свои силы, добыв две победы, и ждать подарка от «Акрона».

«Акрон»

Судьба путевки в высший дивизион находится целиком и полностью в руках «Акрона». Команде необходимо одержать три победы в оставшихся трех матчах для прямого выхода в РПЛ.

Календарь и таблица ФНЛ

Играть же тольяттинцам предстоит против «Шинника», тульского «Арсенала» и хабаровского СКА. Весьма непростой календарь, ведь «Шинник» и «Арсенал» также ведут борьбу за повышение в классе. Поэтому мотивации на грядущие встречи им не занимать.

«Родина»

С малой вероятностью «Родина» получит прямой билет в РПЛ. Главная задача клуба — зацепиться за стыковые матчи. Но и для этого придется очень сильно попотеть. На финише Первой лиги в соперниках «Родины» значатся «Динамо» (Махачкала), которое борется за прямое попадание в элиту, и «Нефтехимик», обитающий в середине турнирной таблицы.

Тульский «Арсенал» «Арсенал»

«Арсенал» (Тула)

Шансы «Арсенала» на попадание в стыковые матчи куда больше, нежели у «Родины». Тульский клуб имеет игру в запасе и даже при ничейном результате обойдет москвичей.

Однако настоящей гарантией для участия в стыках станут три победы в заключительных поединках. Оппонентами «Арсенала» выступят «Ленинградец», «Акрон» и «Шинник».

«Шинник»

Шансы «Шинника» на попадание в РПЛ хоть и имеются, но выглядят крайне призрачно. Слишком много должно сойтись для этого. Подопечные Дмитрия Черышева обязаны добыть три победы в трех последних играх. Встречаться ярославцам придется с «Акроном», «Торпедо» и «Арсеналом».

Плюс оппоненты «Шинника» в лице того же тульского «Арсенала» и «Родины» не должны пополнить свой турнирный зачет более чем одним баллом. Возможен ли такой сценарий, скоро узнаем.

Борьба за выживание

Как и в РПЛ, в Первой лиге также не решена дилемма с командами, которые покинут первый дивизион. Напомним, что сразу три клуба, занявших последние места вылетают в ФНЛ-2.

Сейчас таких кандидатов пятеро: «Черноморец» (35 очков), «Сокол» (32), «Ленинградец» (30), «Волгарь» (28) и «Кубань» (23).

Наибольшие шансы на сохранение места в Первой лиге имеет «Черноморец». Клубу из Новороссийска достаточно набрать 4 пункта, дабы остаться на плаву. За эти баллы дружина Вадима Гаранина поспорит с «Енисеем» и «Химками».

«Соколу», чтобы остаться в первом дивизионе, нужны две победы в заключительных матчах. Играть придется с конкурентом из подвала таблицы «Волгарем» и КАМАЗом. Еще клуб из Саратова должен надеяться на ошибку «Ленинградца», который имеет на одну игру меньше и может отправить «Сокол» в зону вылета.

Клубу из Санкт-Петербурга предстоит провести еще три встречи, где ему будут противостоять тульский «Арсенал», «Нефтехимик» и «Торпедо».

Очень постараться придется «Волгарю», который имеет незавидные шансы на сохранение прописки. Клубу из Астрахани нужно добывать только виктории в последних турах, где суждено им бороться с «Нефтехимиком», «Соколом» и «Кубанью». Как видим, две встречи будут против прямых конкурентов за выживание.

Прогнозы на ФНЛ

Самым плачевным выглядит положение «Кубани», которая расположилась на самом дне турнирной таблицы. Краснодарцы должны заканчивать оставшиеся матчи лишь триумфально и улучшать разницу забитых/пропущенных мячей. Сделать это будет очень непросто. Так как «Кубань» ждут нешуточные баталии с «Торпедо», «Химками» и «Волгарем».