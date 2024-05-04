Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, дважды обладатель Кубка России, а ныне спортивный директор ногинского «Красного знамени» Ренат Янбаев поговорил с нами о негативном влиянии Медиалиги на клубы низших дивизионов, о роли легионеров в российских клубах всех уровней и поделился самыми яркими воспоминаниями из своей богатой футбольной карьеры. С экс игроком сборной России, «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и «Кубани» специально для Livesport.ru побеседовала Анастасия Лукачи.

«За пять лет я успел закончить карьеру, посидеть дома, побегать во Второй лиге и стать спортивным директором»

— Как получилось, что один из лучших российских защитников стал спортивным директором в ногинском «Красном знамени» — не тренером, не агентом, не бизнесменом, а решил поднимать региональный российский футбол?

— К этому я пришел неожиданно. В 2018 году решил закончить с профессиональной карьерой — я уже полтора года как не играл и видимо было пора вешать бутсы на гвоздь.

— «Краснодар» вас подвел к этому решению или просто устали?

— Отчасти «Краснодар». Изначально клуб был настроен на меня, но когда я пришёл, ситуация резко изменилась. Я вернулся в Москву и стали поступать запросы от клубов РПЛ — от «Анжи», например. Но я им сразу сказал нет. Я уже играл в Махачкале в 2003 году у Гаджи Гаджиева. Во второй раз меня попытался уговорить на «Анжи» уже Магомед Адиев.

Также была заинтересована «Балтика». Там как раз сначала был Игорь Черевченко, потом Валерий Непомнящий и все «локомотивчики». Встретился с Кириллом Котовым, мы поговорили и я понял, что уже просто не готов к такой логистике как у них — налетался за свою карьеру. Решил подумать до зимы, но предложений больше не поступало, да и возраст для футбола был уже не самый подходящий — 34 года.

— Дзюбе 35 сейчас и он вряд ли считает себя пенсионером.

— Ну ему бегать особо не надо, а фланговый защитник — это совсем другая история. В общем, я решил посвятить время семье. И перебрался в свой родной Ногинск. А летом 2019 года в ногинское «Знамя» приехали Роман Павлюченко и Александр Шешуков и все завертелось...

— Ваша была идея их пригласить?

— Моя и владельца нашего клуба Алексея Орлова. Можно сказать, что тогда я и начал делать первые шаги как спортивный директор (смеётся). Договаривался с ребятами сам.

— То есть в каком-то смысле они приехали играть за «Знамя» по дружбе?

— В каком-то смысле. Но также и ради идеи поддержать наш клуб и развитие регионального российского футбола в целом. Потом я пригласил сюда Александра Самедова. А Алексей Викторович предложил мне подумать над продолжением профессиональной карьеры и поставил задачу выйти во Вторую лигу. В результате задачу мы выполнили и затем я отыграл за ногинское «Красное знамя» ещё три сезона. А в январе прошлого года уже окончательно решил, что пора заканчивать бегать по полю.

Тем более, к тому моменту клуб покинул спортивный директор (он теперь работает в женском футбольном «Динамо») и для меня образовалось новое поле для деятельности. Трудностей в этом плане для меня не возникло, я понимал, чем придётся заниматься и какие задачи решать. Так что всего за пять лет я успел и закончить карьеру футболиста, и посидеть дома — покайфовать, и побегать во Второй лиге, и поиграть в КФК, и, в результате, стать спортивным директором (улыбается). Вот такой круговорот.

Ренат Янбаев с супругой globallookpress.com

— Вы сказали, что от «Балтики» отказались из-за сложной логистики, но бегать три года во Второй лиге, мне кажется, это испытание покруче будет, разве нет?

— Ну мы на дальние расстояния особо не летали. У нас был выезд на Сахалин, в Хабаровск два раза, Владивосток и в Белгород с Воронежем на поезде. Остальное время мотались на автобусах или машинах по Москве и Московской области.

— Я скорее имею ввиду физические нагрузки во втором дивизионе.

— Да, на поле там много работы, потому что много ошибок. Я долго привыкал к тому, что играю крайнего защитника, но постоянно бегаю назад. Я в премьер-лиге так много не бегал. Так что в первое время было непросто, а потом я понял, что не надо стараться подключаться всегда и везде — ребята могут ошибиться, могут не дать пас.

— Тяжело было во Второй лиге с осознанием того, что вы больше не самый быстрый защитник в мире, как в своё время вас назвал Хиддинк?

— Да нормально. Я играл за Ногинск с 36 до 39 лет. И, кстати, не так уж и проигрывал в скорости молодым ребятам. Понятно, что было уже не так как раньше, но тоже неплохо. Плюс сложно было поддерживать форму. Скажу честно, мы тренировались не каждый день. А если бы у меня были ежедневные тренировки, то кто знает на какую скорость я был бы способен. Я же потом успел ещё и в Медиалиге поиграть за «Наших парней» и за «Сахалинец». Но, недолго. Потом все — силы закончились (смеётся).

«Многие футболисты думают, что после медиафутбола смогут вернуться обратно»

— Как согласись на Медиалигу?

— Меня пригласил Кирилл Терешин из РФС. Команда у нас подобралась отличная — Евгений Алдонин, Егор Титов, Андрей Тихонов, Игорь Семшов, Владимир Гранат и много других заслуженных людей. Тренер — Сергей Овчинников. Так что первый сезон мне понравился. Второй сезон я уже играл за «Сахалинец» — меня позвал Миша Литвин, там тоже были знакомые ребята. В общем, процесс для меня был интересный, новый.

— То есть сразу вписались?

— Первое время терялся в окружающей лигу атмосфере. Помню, у нас был первый матч против 2Drots и мы его проиграли 0:3. Сразу на нас со всех сторон побежали люди — все спорят , орут, мат, в лицо камеры. Но, к следующим играм уже адаптировались (улыбается). Кстати, потом наша команда не проиграла больше ни одного матча.

— Первое время в Медиалигу старались активно приглашать бывших профессиональных футболистов. На ваш взгляд, это помогло турниру дорасти скажем до уровня Второй лиги?

— Сложно, конечно, сравнивать эти два турнира. Но, думаю, да — до уровня Второй лиги точно доросли, потому что многие молодые футболисты из низших дивизионов стремятся сейчас попасть в Медиалигу. Наше ногинское «Знамя» столкнулось с этой проблемой. Нам стало сложнее набирать ребят, формировать состав, потому что медиафутбол предлагает зарплаты больше, чем можем мы.

Янбаев в «Локомотиве» globallookpress.com

— А как же профессиональный рост?

— Многие футболисты думают, что после медиафутбола смогут вернуться обратно. Спешу их расстроить — обычно нет. Если не ошибаюсь, за все существование этого турнира только парочка игроков куда-то выбилась — один паренёк, помню, уехал в «КАМАЗ». Руководство медиакоманд всегда обещает футболистам, что появится шанс подняться выше, их заметят скауты или в крайнем случае они смогут вернуться во Вторую лигу. Но это лукавство. Но одно неоспоримо — в Медиалиге хорошие премиальные. Помимо того, что ты получаешь зарплату, также тебе гарантирована сумма просто за приезд на матч и ещё одна, если команда победит.

— Было сложно собрать команду в рамках третьей лиги?

— Мы вылетели в прошлом году из Второй, но не по спортивному принципу. Просто не смогли по документам заявиться. Пришлось поменять юрлицо, а заодно и название — из просто «Замени» стать «Красным знаменем». Но так даже лучше. Это историческое название команды, которая ведёт отчёт с 1936 года. И под этим названием за клуб играла легенда ногинского и российского футбола Григорий Федотов. И именно «Красное знамя» вышло в полуфинал Кубка СССР, где уступило тбилисскому «Динамо» 1:5.

Отвечая на ваш вопрос про сложность — да, было непросто сформировать состав в этому году. Простой пример — договорился с одним игроком, он утром должен был заселиться в наш спортинтернат и присутствовать на тренировке. А он звонит мне вечером и говорит, что не приедет. Решил играть в Медиалиге, выступать за Fight Night, а совмещать, он знает, мы ему не разрешим. И это правда — у нас железное правило в клубе — мы против совмещения. Кроме того, у нас неплохие премиальные для третьей лиги.

— Не даёте совмещение из-за боязни травм?

— Не только. У нас игры по субботам. В Медиалиге в пятницу. И вот представляете, он вечером в пятницу там сыграет, а потом в субботу приедет к нам — он же до конца не выложится. Ну и риск травм также увеличивается. А мы стараемся, чтобы даже на уровне третьей лиги у нас все было как в профессиональном футболе.

— Получается медиафутбол вставляет палки в колёса профессиональному футболу?

— Определённо. По крайней мере вносит смуту в комплектование команды. Я уже год занимаюсь подбором футболистов и постоянно сталкиваюсь с влиянием Медиалиги. А в новом сезоне команд там станет только больше — уже 20. И им понадобятся игроки. За последние несколько месяцев у нас увели трех игроков, которых мы хотели видеть в составе.

— А нельзя придумать как регламентировать подобные истории? Или придумать какие-то джентльменские соглашения?

— Не думаю, что это возможно. Ребята — свободные агенты. Они сначала общаются с нами, вроде соглашаются, а в последний момент выясняется, что параллельно ведут переговоры и с медиаклубами.

— И как же выходить из положения командам низших лиг?

— Россия — страна большая. Не без труда, но команду на этот сезон собрали. И мы довольны нашим составом. Тем более в любительской лиге мы всегда можем дозаявить футболиста, у нас большое трансферное окно или отзаявить. Ты не привязан к профессиональному контракту, поэтому всегда можешь сказать игроку: «Извини, ты не тянешь, найди себе новую команду». Но со всеми мы расстаёмся исключительно по-хорошему и с выплатой трёх зарплат. Никого никогда не кинули. У нас тут в Ногинске все четко. Кстати, два футболиста из школы «Красного Знамени» недавно получили приглашения от клубов премьер-лиги. Один, Гаранин (не сын Вадима Гаранина) перешел в «Спартак» и сыграет в ЮФЛ. А другой, Белотелов, теперь играет в «Локомотиве», в основном составе и уже забил гол. Оба воспитанники нашего главного тренера — Артема Сомова.

«Помешать нам вернуться во Вторую лигу может и наше любимое государство»

— Как вы относитесь к тому, что во Второй лиге хотели разрешить легионеров?

— Почему бы и нет. Если это будут футболисты хорошего уровня — это только привлечет дополнительное внимание к низшим дивизионам. За нас сейчас, например, играет нигериец Тобилоба Макинде. Самое интересное, что в ФНЛ-2 у тебя не может быть легионеров, а в любительской лиге, рангом ниже, одного можно (смеётся).

— А где нашли Макинде?

— Не поверите, в Медиалиге (смеётся). Уже один гол забил за нас. Это наш основной нападающий. Говорят, что Виктор Осимхен из «Наполи» его родственник. Болельщики приходят на матчи болеть уже именно за него, фотографируются с ним. Они тут никогда не видели легионеров. И это тоже плюс для ногинского футбола.

— Я так понимаю, в новом сезоне у «Красного знамени» задача вернуться во Вторую лигу…

— Кровь из носу. Других вариантов нет. Нам необходимо выиграть все здесь — и Кубок, и первенство. И выиграть турнир в Сочи — в этом году там соберутся чемпионы кубков и чемпионы чемпионатов, будет 16 команд. Так что для нас это серьёзная мотивация. Задача максимальная. Будет сложно, но будем стараться. Впереди у нас ещё 26 матчей в чемпионате и, дай бог, четыре игры в Кубке. Два матча мы уже выиграли и сейчас идём в таблице на третьем месте.

— А если не получится вернуться во Вторую лигу?

— Это уже вопрос к нашему руководителю, что мы будем делать. Видимо, пробовать снова, если хотим вернуть Ногинску статус города профессионального футбола. Здесь родился Федотов, я из этого города, Никита Баженов. И для многих ребят, которые учатся сейчас в ногинских футбольных школах необходима серьезная мотивация. И как ни странно, кроме соревновательного принципа, помешать нам вернуться во Вторую лигу может и наше любимое государство.

В правительстве сейчас рассматривается вопрос об увеличении налога НДФЛ, а так как деньги все честно заработанные, соответственно с этих сумм государство будет брать себе больше и на развитие клуба будет оставаться меньше. Особенно, если мы поднимемся на дивизион выше — расходы там резко возрастут. Сейчас взнос во Второй лиге составляет 5 миллионов. И нет гарантии, что в следующем году он не поднимется до 7. Ведь, когда мы начинали в этой лиге в 2020 году, платили всего миллион. И вот, за три года взнос вырос до 5, неплохая инфляция — больше ляма в год.

— «Красное знамя» — это полностью частный клуб?

— На сто процентов. Но помогает и администрация города.

— В России сколько еще таких клубов на уровне любительской и Второй лиг?

— На пальцах одной руки. И есть подозрение, что только в нашем клубе владелец выделяет на содержание команды 70% своего заработка.

— Все из-за любви к искусству?

— Естественно. А что тут ещё может быть.

— Мыслей стать тренером не было?

— Чтобы стать тренером, надо идти учиться. В прошлом году мне предлагали пойти попробовать получить лицензию «В», «А». Но, я уже начал работать как спортивный директор, да и рвения особого тренировать у меня никогда не было. А вот общаться, договариваться, находить игроков, деньги выбивать (смеётся) — это мне нравится.

Ренат Янбаев globallookpress.com

— А кстати учат у нас где-то именно на спортивного директора?

— В Европе точно учат. У нас о таком не слышал. Помню, когда я играл в «Локомотиве» Кирилл Котов стал спортивным директором, но он нигде специально этому не учился и у него все нормально получалось. Сейчас он в «Факеле» на такой же должности. Так что тебе либо дано, либо нет.

— Не собираетесь в этом сезоне вернуться к старой практике и попробовать пригласить в команду какого-нибудь звездного игрока?

— Мысль такая есть и более того есть договоренность. Если все сложится, то скоро к нам присоединится Владимир Гранат. Пока у него не получается, он работает помощником тренера в «Строгино» во Второй лиге, но в июне, скорее всего, дебютирует за нас. Ещё есть смелая идея позвать к нам Артема Дзюбу. Наш владелец давно об этом мечтает. Но, думаю, пока без вариантов. Даже если он и уйдёт из «Локомотива», то уедет в Китай к Слуцкому или ему предложат очень много денег в Медиалиге (улыбается).

Ещё планировали пригласить Юру Жиркова. Я два раза вёл с ним переговоры и два раза он отказался. Последний раз на эту тему общались буквально месяц назад. Юра сказал, что очень устал от футбола. Тоже самое ответил и Женя Луценко. Он сначала, как и Юра, попробовал вернуться в футбол через Медиалигу, но уже после первой игры понял, как ему это все надоело.

— За карьерой и успехами известных европейских спортивных директоров следите? За Рагником, например.

— Специально ни за кем не слежу. Но про Рагника наслышан, конечно.

— Знаете, что он был одним из кандидатов на пост тренера «Баварии»?

— Да, читал. Ну не зря же говорят, что он очень сильный и как спортивный директор, и как тренер. При нем же вырос Юрген Клопп и Томас Тухель.

— А почему у нас в Москве тогда при нем никто не вырос?

— Потому что, видимо, задачи у него такой не было — вырастить кого-то здесь (улыбается).

— Но вы же наверняка следили за его деятельность в клубе, где играли целых десять лет?

— Слушайте, я за это время много что видел. Я пришёл при Юрие Сёмине, который был президентом, а тренером Анатолий Бышовец; потом президентом стал Николай Наумов, затем пришла Ольга Смородская и наконец президентом назначили Илью Геркуса. Так что у меня в этом смысле богатая биография и воспоминания (улыбается).

«Только при Семине Ян Дюрица мог сесть на замену, а Бурлак играть»

— Про сегодняшнего главного тренера «Локомотива» все чаще говорят, что он слишком рефлексирующий. Вы что-то подобное заметили?

— Когда Галактионов только пришёл, все перестроил, начал играть в атаку — мне это очень импонировало. Что случилось сейчас? Возможно, давит руководство. Хотя руководство все время заявляет о доверии тренеру. Но, в прошлом году, честно вам скажу, мне «Локомотив» нравился больше. Тот же Дзюба тогда, когда все в очередной раз списали его со счетов, в «Локомотиве» заиграл.

— Любимый тренер в «Локомотиве»?

— Юрий Палыч Сёмин. Пока я играл за клуб он два раза возвращался в команду и оба раза легендарно. Помню, как в 2009 году он сменил у нас Рашида Рахимова. Мы шли в самом низу таблицы, а как только Семин пришел сразу прыгнули на 4-е место и попали в еврокубки. С «Зенитом» набрали равное количество очков, но по личным встречам и по голам Юрий Палыч просил переигровку с ними сыграть. Потому что 3-е место тогда давало Лигу чемпионов. И «Зенит» попал в квалификацию, а мы попали в Лигу Европы. Потом он пришёл в 2016 году, в последний мой сезон, сменив Игоря Черевченко. Мы выиграли Кубок России и я ушёл в «Краснодар». Получается Сёмин приглашал меня один раз как президент клуба, и два раза как главный тренер. Что ещё сказать? Все и так знают, что он великий российский тренер.

— Про Сёмина, думаю, точно нельзя сказать, что он излишне рефлексирующий человек…

— При Юрии Палыче «Локомотив» был как семья и при нем всегда были результаты. Семин человек строгий, но справедливый. Само главное, он честный. Для него не было авторитетов. Того же Питера Одемвингие Юрий Палыч взял и спокойно отправил в дубль за излишнюю конфликтность. При нем дебютировали Магомед Оздоев и Тарас Бурлак. Только при Семине Ян Дюрица мог сесть на замену, а Бурлак играть. За это Юрия Палыча все и любили. Все чувствовали, что он всегда за команду. На поле никто ножку не убирал, все работали!

Помню, приехали мы в Казань с «Рубином» играть, а там поле такое мягкое на новом стадионе. А Семин всегда шипы проверял — нам защитникам нельзя было в 13-ти играть, только на искусственном покрытии. И этот закон был для всех. А Леша Миранчук все-таки решил выйти в 13-ти шипах — пятая минута матча, выход один на один, он поскальзывается и не забивает. Мы 0:2 проигрываем. Что потом творилось в раздевалке! Туда даже Чорлука пошел — спасать Миранчука от гнева Юрия Палыча, говорить за него, потому что Леха не мог играть в шести шипах. На следующую игру Миранчук все же вышел в правильных бутсах.

Янбаев и Алексей Миранчук globallookpress.com

— С Юрием Павловичем связь сейчас поддерживаете?

— Уже нет.

— Это правда, что особенно отличившимся игрокам он презентовал вино из своей винодельни?

— Когда мы ездили на сборы в Испанию, а у Семина дом в Марбелье, он потом винишко с собой в Москву вез — это я знаю точно, в железных ящиках для формы (смеется). А так, на командных ужинах при нем можно было выпить не больше бокала вина или пива! Но, если ты потом решишь еще где-то дегустацией заняться, главное на следующее утро отработай как следует. Тогда Юрий Палыч слова не скажет.

— Вы как-то сказали, что одно из самых приятных ваших футбольных воспоминаний — выход с «Кубанью» в премьер-лигу…

— Совершенно верно. У меня тогда был очень удачный сезон, 2006 — 2007 год. Я отыграл все 42 матча, попал в символическую сборную, и только на двух играх меня заменили. Для Первой лиги это был супер результат — дивизион был тяжелый, команды сильные и еще надо учитывать количество наших перелетов. Хорошая у нас была команда при Павле Яковенко — молодая, заряженная, все бежали вперед. И тогда, кстати, мы попали на карандаш к Гусу Хиддинку — я, Олег Иванов и Саша Орехов. Помню, после выхода в РПЛ к нам приезжал «НТВ-плюс» и Тимур Журавель, снимали про нас репортаж. А летом я уже перешел в «Локомотив».

«У меня был отличный шанс выйти против "Ливерпуля" с Джеррардом и Суаресом»

— А в сборную когда попали?

— В 2008 году в январе мы были на сборах с Рашидом Рахимовым и мне с незнакомого номера позвонил Александр Бородюк. Я, как ни странно, взял трубку. Так я узнал, что вызван в Турцию на первый тренировочный сбор перед Евро. Так что все закрутилось стремительно — еще в 2007 году я проводил сборы с «Кубанью», а уже в 2008 играл в клубе РПЛ и был вызван в сборную России. Мне еще повезло, что я сразу влился в состав «Локо», играл во всех матчах. Потому как Хиддинк тогда старался присутствовал на каждой игре «Локомотива», вместе с Бородюком и Корнеевым делали заметки.

— В отрыв не ушли от такого внимания и успеха — рестораны, казино и прочее…

— В казино точно не играл, а повеселиться с друзьями иногда могли. Но, именно в тот период своей карьеры я старался вкалывать и ни на что особо не отвлекался. Был, можно сказать, на режиме.

— А как решились на «Зенит»? Все-таки «Локомотив» и питерцы — это как две разные планеты…

— Если честно, пока я играл в «Локомотиве», «Зенит» два раза выходил на мое руководство с предложением о покупке. Один из случаев — мы с Оздоевым лежим в гостинице, у нас игра на Лигу Европы, а мне звонит мой агент и говорит, что я перехожу в «Зенит». В тот раз не получилось, Смородская отказалась меня продавать. Потом уже, при Славене Биличе, который пришел к нам после работы в сборной Хорватии, меня отдали в аренду в «Зенит». Правда, сам Билич, уже после того как я вернулся из аренды, рассказал мне, что просто не успел разобраться в ситуации. Он увидел, что я не играл в 2012 году шесть игр подряд и не знал, что у меня была жесткая аллергия на цветение. Поэтому был не против моего перехода. Тем более, Спаллетти настаивал на моем подписании. Так я и оказался в Питере.

Единственное, что очень обидно, меня не успели заявить в Лигу чемпионов. Я перешел в последний день трансферного окна и подавать заявку уже было поздно. Так что я поиграл только чемпионате и за три месяца, что я был в команде, сыграл все матчи и меня хотели оставлять. У меня была аренда на год, но она была бесплатной и поэтому «Локо» мог в любой момент меня вернуть. Так и вышло. Зимой Андрея Ещенко продали в «Анжи», а меня решили срочно вернуть в Москву. Мне звонит Кирилл Котов и объясняет ситуацию и все что я мог сказать ему в тот момент — Кирилл, я не хочу возвращаться.

Ренат Янбаев в «Зените» globallookpress.com

— Неужели не было вариантов?

— Нет. Мой агент попытался, но безрезультатно. А я только адаптировался и в городе, и в команде. Мне очень нравилось работать под началом Лучано Спаллетти, он, конечно, топ-тренер. И, кроме всего прочего, «Зенит» вылетел из ЛЧ и попал на «Ливерпуль» в 1/16 в Лиге Европы. У меня был такой отличный шанс выйти против известного английского клуба, где тогда играли Стивен Джеррард и Луис Суарес. В результате «Зенит» ту игру выиграл, благодаря голам Сергея Семака и Халка, но без меня.

— Тренер и болельщики «Локо» как вас встретили после возвращения?

— Билич сразу поставил меня в основу, а вот болельщики еще какое-то время кричали — «Янбаев — бомж!». Но, все делается не без причины — «Зенит» перезапустил мою карьеру и я стал еще лучше играть в «Локо».

«Сложнее всего было играть против сборной Германии»

— Вы собрали за свою карьеру просто «дрим тим» из лучших тренеров.

— Это да. Мне удалось поработать с Юрием Семиным, Юрием Красножаном, Леонидом Кучуком, Гусом Хиддинком, Фабио Капелло, Лучано Спаллети, Славеном Биличем, Жозе Коусейру. Я счастливый футболист (улыбается). А еще в моей карьере был просто идеальный матч — это игра со сборной Голландии на Евро-2008, которую я смотрел со скамейки запасных. Помните, как никто не верил, что мы выиграем и как праздновала страна потом? Голландцы были тогда в сильнейшем своём составе.

Кстати, наш владелец рассказывал мне забавную историю, как перед этой игрой он дозвонился на «Радио Спорт» в эфир к Юрию Розанову и сказал ведущему, что уверен, что сборная России выйдет в полуфинал. Розанов тогда просто над ним посмеялся.

— Получается, вам удалось поиграть против сборной Германии, Голландии, Уэльса и Аргентины. С кем было сложнее всего?

— С Германией. Полный «Вестфаленштадион», все орут, состав у немцев очень сильный и мы еще пропустили на первых минутах. А вот с Аргентиной в Москве было круто.

Ренат Янбаев в сборной России globallookpress.com

— И все же, почему не получилось в «Краснодаре»? Дело было в тренере?

— Там тогда спортивным директором был Леша Зинин, который знал меня по «Локомотиву» и в октябре 2016 года они на меня вышли. Я встретился с Владимиром Хашигом, который сказал, что я им очень нужен. Плюс, тогда от них уходил крайний защитник поляк Артур Енджейчик. У меня летом с «Локо» заканчивался контракт и получается в январе я мог подписываться с «быками». Я долго думал. Но за плечами уже было десять в лет в «Локомотиве», а «Краснодар» вроде развивается — новый стадион построили, команда борется за еврокубки. Созвонился с Геркусом, все взвесил и 5 января чирканул контракт, хотя мог продлиться с «Локо». В июле я был в «Краснодаре», а 1 августа Леша Зинин ушел. Соответственно, я сыграл всего три матча и все.

— То есть Игорь Шалимов, который на тот момент был главным тренером, так и не увидел вас в составе?

— Ну да. В «Краснодаре» своя кухня, я вам так скажу. Но, я тренировался, ко мне относились хорошо, я не халявил. Год я провел в таком свободном режиме, а потом мы с клубом по обоюдному договорились расстаться. Так что к руководству у меня вопросов нет.

«У меня отец всегда болел за "Спартак", так что в детстве я тоже переживал за них»

— Давайте теперь немного про наш чемпионат. Как думаете, «Зенит» опять вырвет чемпионство?

— Сборная Рио-де-Жанейро имеет больше шансов (улыбается). Но и вариант и другого развития событий безусловно остается. «Зенит» сейчас все-таки не такой как 2-3 года назад. Вполне может оступиться. Но, за «Краснодар» обидно — они на протяжение всего сезона показывали хороший футбол, создали интригу. Она, конечно, и сейчас есть, но уже поменьше.

— А не обесценивает ли чемпионство в РПЛ постоянные победы одного и того же клуба?

— Слушайте, ну если так рассуждать, то до этого сезона в Германии вообще не было смысла на футбол ходить. Там 10 лет подряд побеждала только «Бавария». Бундеслига, кстати, по этому показателю поставила рекорд. Ни в одной лиге больше не было такого, чтобы за 10 лет был всего один чемпион.

Халк и Янбаев globallookpress.com

— Хорошо, что пришёл Тухель и изменил расклад, да?

— Ну вы так рано не радуйтесь. Сейчас выиграет Лигу чемпионов и останется (смеется).

— Или есть шанс уйти красиво…

— У «Баварии» объективно сильный состав. Они прошли сильный «Арсенал», который «Челси» убил в чемпионате 5:0.

— Вы кстати какую лигу чаще всего смотрите?

— Да, наверное, все, где хороший футбол. Но, с детства болею за «Манчестер Юнайтед». У меня был шарф команды, смотрел все матчи, которые комментировал Елагин по «РЕН ТВ».

— Почему-то многие футболисты у нас болеют за «МЮ»…

— Наверное, потому что цвета клуба напоминают спартаковские цвета (улыбается). У меня, кстати, отец всегда болел за «Спартак», так что в детстве я тоже активно переживал за эту команду. А матчи «Манчестер Юнайтед» не пропускаю до сих. У нас в городе образовался клуб по интересам, так сказать, и на каждую игру мы бронируем места в баре и все вместе смотрим. Но, этот сезон команды меня, конечно, очень разочаровывает. Если Кубок Англии они не выиграют, то, считаю, что Эрику тен Хагу надо уходить. Понятно, что в клубе сейчас очень много травм. Но, тогда есть вопросы к тренерам по физподготовке, ко всем, кто за это отвечает. Последний матч играл Каземиро в защите — это вообще как?!

— Надо нашим футболистам, несмотря на все сложности, стараться уехать в Европу?

— Обязательно. Я считаю, что ребята там реально прибавляют. Достаточно посмотреть на Лешу Миранчука. Кроме того, для клубов продать талантливого футболиста — это источник заработка. Хотя, например, Галицкий так и не продал Сперцяна за которого предлагали 10 миллионов евро. Пока не продал.

— Игорь Акинфеев за свою богатую карьеру так не куда и не уехал и не сказать, что он стал от этого как-то слабее.

— Игорь — это отдельный случай (улыбается). Я кстати вместе с ним в школу ЦСКА ходил, мы оба ее воспитанники, вместе на турниры ездили. Я как пришёл туда в 10 лет, Игорь уже там был. Он меня на два года младше, он играл за 1984 год, значит он в ЦСКА с 7 лет. Мы вместе играли до дубля, а потом он сразу попал в основу клуба. Отразил пенальти в Самаре и так в ЦСКА и остался.

«Я так себе так пальцы отморозил, что просто плакал»

— Если Ивича пригласят в «Спартак»- это будет правильно?

— Почему бы и нет? Ивич сильный тренер, он это своей работой доказал. «Спартаку» такой наставник не помешает.

— Кто останется в гонке за тройку?

— Шансы есть у «Динамо», ЦСКА и «Локомотива».

— В РПЛ хотят подвинуть старт следующего сезона, чтобы не играть в сильные морозы. Как вы к этому относитесь?

— Я помню самый холодный матч в своей карьере — с «Локо» был выезд в Оренбург. Играли в -15. Не понимаю зачем нужны такие игры. Или снежные матчи, как у нас были недавно: ЦСКА — «Ростов», например, когда даже мяча не было видно. Такой матч точно надо было отменять. Играть при таких условиях — это бред. А какого числа тогда закончится первая часть чемпионата?

— 8 декабря

— Честно, не понимаю, что это особо изменит (улыбается). Я помню, мы с «Локомотивом» играли в начале декабре с «Рубином», так я себе так пальцы отморозил! Я просто плакал, реально, так больно было. Я правда перед игрой руки себе «Никофлексом» растер, может зря. Это был последний тур, первый круг, Кучук тогда тренер был у нас, 0:0 сыграли. Так что, мое мнение, заканчивать играть надо в ноябре. А также построить побольше стадионов с крышей. Или, например, перенести всем последние 2-3 тура в Краснодар или Сочи.

Дмитрий Баринов и Ренат Янбаев globallookpress.com

— Отношение к FAN ID у вас не изменилось?

— Да, у меня его по-прежнему нет. Я на матчи не езжу. И очень полюбил смотреть футбол по телевизору (смеётся). На стадионах я в своё время был достаточно часто, так что теперь если и посещаю стадион, то только родного «Красного Знамени».

— Кстати, как у вас обстоят дела с заполняемость стадиона?

— Понятно, что когда за нас играли Самедов и Павлюченко стадион был всегда полон. Игра при участии только Саши Самедова собрала 2,5 тысяч человек, при том, что наша арена рассчитана на 2300 зрителей. И это было даже больше, чем в 1997 году, когда к нам приезжал «Спартак» играть на Кубок России. А когда во времена ковида мы принимали «Ахмат» в рамках элитного раунда Кубка России, была выделена квота всего на 1200 человек. Так вот, билеты были распроданы за 10 минут. Сейчас продолжим работу над хорошей посещаемостью, для нас это очень важно. Будем придумывать варианты.

«Слышал много разговоров о том, что если хочешь выйти из Второй лиги, то надо работать с судьями»

— Вас удивили участники полуфинала Лиги чемпионов?

— Я изначально болел за «ПСЖ» и был уверен, что они выйдут в эту стадию ЛЧ. В «Реале», думаю, никто не сомневался. А вот «Бавария» действительно удивила. Я был настроен , что выйдет «Атлетико Мадрид» и «Арсенал».

— Кто сейчас самый сильный тренер в мире, Анчелотти?

— Нет. Думаю, что это Пеп Гвардиола. Его схема работает безотказно. А Анчелотти — второй по силе.

— Я думала, скажете — Семак.

— Ну, мы же говорим про мир (смеётся). А так, Серёжа Семак проделывает очень большую работу в «Зените», вопросов нет.

— Желание Клоппа покинуть «Ливерпуль» и его признания об усталости от футбола вас удивили?

— Особо нет. Думаю, он реально устал. Столько лет на одном месте, где, к тому же он уже все выиграл все, что мог. Отдохнёт годик и вернётся в какой-нибудь топ-клуб. Отдохнуть от футбола какое-то время — это вполне нормально.

Ренат Янбаев в «Краснодаре» globallookpress.com

— У вас же была такая пауза, правда вынужденная. Как себя ощущали в ней ощущали?

— Да, я не собирался заканчивать с футболом, но раз в «Краснодаре» сложилась такая ситуация, надо было взять из неё максимум. Мне сказали, ищи клуб, а мы пока будем платить тебе зарплату. И честно, мне понравилось отдыхать. Я полтора года не тренировался, мяч в руки ни разу не взял за это время, да и особо не тянуло. А в сентябре 2019 года уехал к себе в Ногинск, где дебютировал с Самедовым за «Знамя». Кстати, любопытный факт — в 2019 году больше заслуженных мастеров спорта чем у нас, было только в «Зените». Саша Самедов, правда сыграл за нас всего две игры, потом сломался. Собирался вернуться, но его пригласил «Локомотив» на позицию ведущего селекционера, так что возращение не состоялось.

— Недавно футбольный агент Дмитрий Селюк, обсуждая увольнение Абаскаля, предложил всем клубам ввести новую практику — за провал сезона увольнять не только главного тренера, но и спортивного директора. Разделяете эту мысль?

— Если они пришли вместе, то, наверное, это было бы справедливо. Если спортдир разделял все решения тренера и у них не было разногласий, то, конечно, по-честному, он тоже должен уйти. А если нет, то тут руководитель клуба должен подключаться и решать на своё усмотрение. Часто ведь у тренера и спортивного директора возникают разногласия, как например у Юрия Сёмина и Ильи Геркуса.

— С судьями как обстоят дела в любительской и Второй лиге?

— Скажу сразу, тут у нас все строго. Никаких закулисных сдач, ставок, иначе наша команда просто закроется. А так, слышал много разговоров о том, что если хочешь выйти из Второй лиги, то надо работать с судьями. Если говорить в целом о профессионализме наших арбитров, то в премьер-лиге ситуация с судьями намного лучше. Да ещё и VAR есть. Когда я играл, его не было.

— VAR помогает нашему футболу?

— В большинстве случаев. Но даже с VAR пока у нас не исключены грубые ошибки. Некоторые судьи как будто смотрят в книгу и видят фигу.

— Во всем мире есть дефицит левых защитников. А возможно ли с детства из правши натренировать игрока такого амплуа?

— Возможно, но зачем? Все равно это будет не то. Когда твоя ведущая нога левая, ты даже по другому думаешь. Есть, конечно, такие футболисты, которые одинаковы по силе с двух ног, например, Дима Лоськов, Дембеле. Но это уникумы и их мало. И этому не научить. Как не научить быть Месси, который просто родился талантливым.

— Кого из наших молодых футболистов могли бы выделить?

— Константин Тюкавин, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Федор Чалов.