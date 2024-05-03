«Барселона была моей командой». Игорь Ледяхов — о борьбе в Лиге чемпионов, преимуществе «Зенита» и отъезде из «Спартака»

Эксклюзивное интервью корреспонденту Livesport.ru Михаилу Пукшанскому дал трехкратный чемпион России, полуфиналист Кубка УЕФА, лучший футболист страны 1994-го года Игорь Ледяхов. Поговорили о главных претендентах на Золотой мяч, «лавочке» Миранчука, своих голах в Испании, и паузе в тренерской карьере.

«Реал должен выиграть Лигу чемпионов на опыте»

— Позади первые полуфиналы Лиги чемпионов. Что-то удивило?

— Нет. Все предсказуемо, ожидаемо. «ПСЖ» проиграл, но это проблему они решат у себя дома. Опыт в этом турнире очень многое значит. Мадрид рассматриваю, однозначно, как финалиста и главного претендента.

— Он из квартета и представляется вам главным фаворитом?

— Как обычно. Самая большая команда на сегодня. Со всех точек зрения.

— «Реал» проявил характер, сравняв в конце против «Баварии». Не понимаю только, почему Джуду Беллингему не слишком удаются последние матчи Лиги чемпионов, хотя он в хорошей форме?

— Почему не удаются? Дают где-то отдыхать, меняют. Он играет на коллектив, и в командных действиях неплохо смотрится. Что-то не хватает в завершающей стадии, но Мадрид много обороняется. И выходит вперед краями за счет Винисиуса с Родриго. А Беллингем выполняет большой объем работы в обороне. На первенство Испании у него совсем другие задачи. Поэтому не так часто угрожает воротам соперника, но вносит большой вклад в результат команды.

— И все же он, или Винисиус — главный претендент на «Золотой мяч»?

— Мбаппе еще. Пока не понимаю, как они будут втроем играть, когда он в Мадрид придет. Тем более, ему ближе позиция справа, где Винисиус всегда играет. Головоломка для тренера, будь то Карло Анчелотти, или кто-то еще. Что касается «Золотого мяча», то Беллингему могут не дать, слишком молодой. Но в 20 лет обладать такими качествами... Не припомню, кто еще так мог в последнее время.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

— Килиан Мбаппе откровенно провалил игру в Дортмунде. Мыслями уже в «Реале»?

— Думаю, что да. Но не только он. Команда выглядела не в своей тарелке. При этом забей гол, когда в одной атаке дважды в штангу попали, все могло сложиться иначе. Очевидно, есть сложности во взаимоотношениях с Луисом Энрике. Одной ногой в «Реале». Какому тренеру это понравится? Но все равно хочет выиграть этот турнир. Оставить трофей для арабов, которые ему платят такие деньги. И уйти с высоко поднятой головой. Выигрывать все титулы, которые там были, есть и будут.

— «Боруссия» при территориальном преимуществе «ПСЖ» одержала все же заслуженную победу, согласны?

— Да. Чемпионат Германии проваливают, а в Лиге чемпионов просто разрывают. Команда выстроена очень прилично. Тренерская работа Терзича впечатляет. Но устоять в Париже, еще раз скажу, будет крайне сложно.

«Алонсо — это феномен»

— Переполненные стадионы. Насколько велика сегодня роль трибун по сравнению с вашим временем?

— Я тоже играл и при 80 тысячх, и при 50. Понятно, в России сейчас заполняемость, мягко говоря, не лучшая. А в Европе мы всегда получали от зрителей сумасшедший заряд энергии.

— Меня всегда интересовало, как объяснить эту психологию. Почему свое поле дает такое психологическое преимущество и отнимает его у самых больших мастеров, когда они приезжают на выезд?

— Эмоциональный фон, шумовой эффект. Большой бонус. Даже когда у тебя нет сил, ноги все равно несут. Все сделаешь для того, чтобы пробежаться, достать мяч у бровки. Приходишь в раздевалку, садишься на свое место. Это все располагает к результату.

— Вот кого гостевые игры не пугают, так это «Байер». На сей раз в Лиге Европы повержена «Рома». Что такое им говорит Хаби Алонсо?

— В мировой практике — это единственный раз. Не только в футболе, во всем спорте. Сколько игр без поражений! Ни у «Мадрида», ни у «Барселоны» такого не было. Уникальный случай. Не сказать, что есть большие мастера, пара неплохих футболистов, не более того. Командные действия и та раскрепощенность, с которой они играют, впечатляют. Это заслуга Алонсо, конечно. Что он им говорит, приходится только догадываться. Они из раздевалки ничего не выносят.

— Алексей Миранчук плотно так присел на лавку в «Аталанте». Что случилось после мартовского всплеска?

— Набрал тогда хорошую форму — ассистировал, забивал. Потом микротравма после сборной. А команда играет неплохо, вместо него люди выходят другие. Но как только его партнер присядет на лавочку, будет играть. надо ждать шанса. В Европе это в порядке вещей.

«Спартаку не будет легко в Нижнем»

— К предстоящему уик-энду. За четыре тура до финиша в РПЛ двоевластие. «Зенит» все равно фаворит?

— Да, как обычно. Даже в той форме, что нынче, все равно не отпустят.

— Кому будет проще? «Зениту» в Воронеже, или «Краснодару» дома против «Ахмата»?

— Проще не будет ни тем, ни тем. «Факелу» деваться некуда. Приблизились к зоне вылета, а мы знаем, как они играют дома, при своих болельщиках. Поле очень плохого качества, бразильцам будет сложно показать техничный футбол. «Краснодару» тоже. «Ахмат» выиграл три игры,сейчас, на подъеме. Но все равно недалеко от зоны стыков, надо еще набирать очки.

— У «Динамо» довольно простая, как кажется, игра против «Сочи». Или обманчивое ощущение?

— Обманчивое. «Сочи» очень неплохой футбол показывает, я сейчас здесь, уже месяц. Видел их со «Спартаком». Они поменяли 80 процентов игроков. Тренер испанец пришел, Морено. Он мне, кстати, звонил перед тем, как приехать в Россию. Спрашивал, что ему предстоит здесь увидеть. Я ему немножко обрисовал картину. И он правильно сделал, набрал новый состав. У «Сочи» еще есть шанс вылезти в «стыки». Маленький, но есть. А «Динамо» играет очень неровно после возобновления чемпионата. То неплохая игра, то проваливаются.

— Что со «Спартаком», то в жар то в холод? Чего, или кого не хватает для стабильности?

— Он нас уже к этому приучил. Но после того, как Абаскаля убрали, чуть наладил его помощник. Показывают неплохой футбол. Другое дело, что к такому стилю спартаковские болельщики не привыкли. Но рациональный, дает результат. Им его и надо сейчас придерживаться, пока не закончится чемпионат. Если будут набраны очки, еще можно побороться за «тройку».

— Что ждет красно-белых в Нижнем после увольнения Сергея Юрана?

— Здесь не понятно. «Пари НН» тоже приблизился к зоне вылета. Юрана убрали, тренерский штаб поменялся. Остался Хазов, который парень с характером. По последней игре, правда, выглядят очень плохо. Им надо переломить ситуацию именно сейчас, если не хотят вылететь.

«В Испании поезд ушел»

— Ваш отпуск не слишком затянулся?

— Да, затянулся. Ну, что сделать? Такая у нас участь, так сказать.

— В грузинский «Телави» не хотите к вашему другу Олегу Василенко, которому помогали в «Балтике»?

— Только на днях узнал, что он там. Неважно выглядят, как понимаю. Но представляю, какие там зарплаты мизерные. Хотя испанцы работают где-то, и не жалуются.

— Почему из Барселоны в Сочи перебрались?

— Чтобы в России быть, и на что-то рассчитывать. Нужно находиться здесь, в контакте с людьми.

— Нет шансов получить работу в Испании?

— Там поезд ушел. С момента конца карьеры столько времени прошло, на русских никто не рассчитывает.

— Рядом с семьей и детская школа не лучше, чем первая лига в РФ?

— Нет, я еще не такой старый. Привык к профессиональному футболу. На детскую школу пока не готов.

— В Хихоне же большой интернат, все условия. Почему не едете в город, где провели большую часть карьеры?

— Там не был с 2004-го, уже никого не знаю. Все владельцы поменялись.

— Но общаетесь с бывшими партнерами, руководством?

— Нет. Но недавно было 25 лет, как выиграли переходные. Они организовали по Скайпу видеоконференцию. Я с удовольствием пообщался, своих бывших коллег увидел воочию. Постарели. Не у всех свежий взгляд.

«Барсе забил в первом же матче»

— За 209 матчей в Примере вы забили 41 гол. Как такое возможно с позиции опорного, или ближе к атаке играли?

— Заканчивал уже почти нападающим. Сложно было креативить, но забивал. Удовольствие получал при этом. Играли на меня.

— Самые памятные голы «Реалу» и «Барселоне»?

— «Реалу» так и не забил. «Барсе» один, в первом же матче, метров с 30 двинул. Вообще мой любимый соперник. Всегда хорошо играл против них. Дима Черышев забивал Мадриду с моей передачи.

Гол Ледяхова «Барселоне»

— С Луисом Энрике вы в Хихоне разминулись. Что говорили о нем те, кто застал?

— О нем вообще не говорили. За год до моего приезда перешел в «Реал». Потом играл против него много раз. Но он еще не был такой звездой.

— Напомните, как уезжали в Испанию из «Спартака»?

— Контракт уже был оговорен. Мы играли финал Кубка в 94-м с ЦСКА. В Лужники приехал тренер «Спортинга» Гарсия Рамон, бывший голкипер «Реала». Вместе со спортивным директором. Я забил с пенальти, и мы выиграли. Вот тогда окончательное решение и приняли.

— Трижды подряд выиграли чемпионат России, вышли в полуфинал Кубка УЕФА. Не было соблазна остаться, и по-прежнему завоевывать трофеи, чего в Хихоне по определению быть не могло?

— Время было сложное для России. Играть в испанской лиге хотел каждый. Поэтому поехал.

Ледяхов в «Спортинге» twitter.com/olympia_vintage

— Разница в зарплате без абсолютных цифр?

— Точно не помню, но существенная. В 94-м в «Спартаке» еще не было больших денег. Достаточно хорошие, только для внутреннего пользования. Подписал контракт «3+1». Раза в два больше.

— Напоследок хочу спросить о вашем папе, который долгие годы заведовал базой в сочинской Кудепсте, где зимой тренировались лучшие команды страны...

— На пенсии. 83 года. Дома, здесь. Я у него. Уже этих футбольных полей нет, дома построили. Министерству обороны принадлежала турбаза.

— А Юрий Семин в Хосту «Локомотив» все время возил?

— Да, рядом с речкой. Вот там Министерство путей сообщения командовало.