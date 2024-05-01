«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею

Московский «Спартак» победил столичное «Динамо» (2:0) в гостевом матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (9‑я минута) и Михаил Игнатов (39). «Спартак» вышел в финал Пути регионов, где встретится с «Ростовом» или калининградской «Балтикой».

Слишкович перетряхнул состав

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой изучает изменения в составах команд, которые предприняли тренерские штабы соперников по сравнению с предыдущими матчами.

«Нынешняя очная встреча для “Динамо” и “Спартака” стала уже пятой в текущем сезоне. Пути этих команд дважды пересеклись на групповой стадии Кубка, и тогда принципиальные соперники обменялись крупными домашними победами. А вот оба матча в рамках РПЛ остались за красно-белыми. Причём, недавняя волевая победа “Спартака” со счётом 2:1 точно ещё свежа в памяти поклонников бело-голубых из-за двух ужасных ошибок Лещука. Кстати, та виктория была последней для красно-белых при Абаскале.

Перед нынешним противостоянием было крайне тяжело определить предстартового фаворита. Игра обещала быть напряжённой, но всё равно хотелось увидеть яркое дерби в праздничный день. Хозяева подходили к данной встрече без кадровых потерь, а у гостей в лазарете находились Джикия и Зорин.

Личка сделал 2 изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Зенита”. Вместо Фомина и Тюкавина с первых минут появились Бителло и Смолов. Но если появление бразильца в основе было ожидаемым, то выход Фёдора в стартовой обойме стал неожиданностью.

Слишкович, в свою очередь, совершил 8 перестановок в основном сочетании по сравнению с игрой против “Локомотива”. Лишь Чернов, Бонгонда и Игнатов сохранили свои позиции в стартовом составе. Интересно, что в воротах красно-белых вместо Максименко появился Селихов. Кроме того, Слишкович вернулся к схеме с тремя центральными защитниками, которую и.о главного тренера “Спартака” использовал в матчах с “Ростовом” и ЦСКА».

Владимир Слишкович И.о. главного тренера «Спартака» Конечно, «Спартак» играл по счету. Мы же не тупые. Когда ты ведешь 2:0, то не пойдешь вперед, а закроешься и будешь ждать свои контратаки. У нас было 3-4 момента для хороших контратак, но не получилось. Если бы Соболев забил после паса Денисова, то счет стал бы 3:0 и игра была закончена. Мы знали, что «Динамо» — хорошая команда, у которой игроки технически очень хорошо оснащены. Наши ребята защищались и сделали это очень дисциплинировано — в итоге получили победу. Уверен, если «Спартак» будет играть так, как мы договорились, и будет выкладываться на поле, как сегодня, то я не знаю, кто может нас обыграть.

Гол вопреки логике

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов впечатлен тем, что спартаковцы не только забили быстрый гол, но и умудрились сделать это, играя в меньшинстве.

«Игра началась с большой неприятности для "Спартака". Уже через пять минут после первого свистка судьи Сухого за заднюю поверхность бедра схватился Бабич. Лидер обороны красно-белых получил травму, а может, просто усугубил старое повреждение на рывке. Но не было бы счастья, да несчастье помогло.

Спартаковцы остались вдесятером, а динамовцы, вместо того чтобы оказать в этой ситуации максимальное давление на соперника, как будто потеряли концентрацию. И красно-белые забили вдесятером! Гол создали два выигранных единоборства Мартинсом и Хлусевичем слева и мощь Соболева в штрафной. Опытный Бальбуэна поразительно легко отдал эпизод центрфорварду "Спартака".

Александр Соболев «Спартак»

"Динамо" долго искало свою игру в дерби. "Спартак" спокойно защищался по схеме 5-4-1, перекрывая все зоны, а бело-голубым недоставало коллективной скорости. Что-то придумывали только за счёт индивидуальных действий дриблёр Нгамалё и Бителло, игравший "десятку". Лишь после трети тайма первый удар нанёс Чавес — издали, неопасно. Впрочем, Личка мог посчитать это хорошей приметой, ведь и с "Зенитом" первым у бело-голубых пробил из-за штрафной мексиканец».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» Соперник, к сожалению, забил быстрый гол. Мы искали возможности войти в игру, были ситуации, когда могли не то что сравнять счет… Смолов выходил один на один с вратарем. Могли уйти на перерыв при счете 1:2, гол придал бы ментальных сил. Мы старались играть, но большого количество моментов у нас не было. Хотели использовать фланги, много кроссов в штрафную не пошло, не повезло. Включили и Грулева, давления в штрафной не было. Мы делали одно‑два лишних касания, соперник мог прикрыть «дыру». Наша игра была медленной. Во многих ситуациях мы выигрывали борьбу, но потом игроки делали еще один замах и возвращались назад. Первый гол — Соболев там стоял три‑четыре секунды, со скамейки кричали: «Соболев стоит за вами». Там не докричишься. В последних 4-5 играх мы хорошо справлялись с ситуациями, в том числе в игре со «Спартаком» — фланговая игра, кроссы на Соболева. Соперник забил нам два легких гола.

У «Спартака» была лучше реализация

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков считает, что несмотря на счет первого тайма, большого преимущества по игре у «Спартака» не было.

«При этом, красно-белые выглядели сверхуверенными в себе и при каждой возможности старались вырваться на оперативный простор. Спартаковцы не пользовались длинными забросами, а старались разыгрывать мяч накоротке и внизу. Тактика Слишковича от упрощений ушла больше во владение и быстрые перепасовки. И, скорее всего, босниец этим удивил Личку. Вариативность тактики — новая фишка "Спартака".

На 39-й минуте у подопечных Слишковича всё прошло по старинке. Длинный заброс от Селихова вперёд, перевод головой мяч от Соболева на ход Игнатову, который вышел на рандеву с Шуниным. Полузащитник красно-белых оказался убийственно точен, уложив мяч точно в угол динамовских ворот. Идеальная комбинация в три касания.

Однако судейская бригада сначала зажгла офсайд, но после долгих обсуждений с коллегами на ВАР решение изменили, и "Спартак" повёл 2:0. Динамовцы ко всем бедам, получили ещё и гол в раздевалку. Под конец тайма хозяева усилили давление на ворота Селихова, но оборона и вратарь красно-белых справились с угрозами, хотя было близко. Не сказать, что "Динамо" уступало по игре в первом тайме, но гости свои возможности реализовали, а бело-голубые — нет».

Хесус Медина Полузащитник «Спартака» Мы сыграли хорошо и заслужили эту победу. Можем ли выиграть Кубок? Да, думаю, что да. Мы сейчас в хорошем состоянии и набрали форму.

Несостоявшийся пенальти

Автор Sportbox.ru Кирилл Гальцов не оставляет без внимания, что счет после перерыва мог стать еще крупнее, но судья не стал назначать пенальти в ворота «Динамо».

«Личка на второй тайм предсказуемо выпустил Тюкавина, но поменял он не Смолова, как можно было предположить, а Бителло. Главный снайпер "Динамо" тут же включился в игру, постоянно искал пространство в штрафной. Было видно, что "бело-голубые" очень хотят отыграться, однако каких-то внятных моментов в первые 10 минут после перерыва у них не было. При этом давление выглядело очень мощным. Слишкович прекрасно это понимал, поэтому заменил подуставших Бонгонда и Пруцева. Вместо них вышли Медина и Литвинов.

Вообще надо отметить, что "Спартак", хоть и оборонялся, но выглядел весьма организованно. На 70-й минуте случилось неоднозначное падение Соболева в штрафной соперника. Форвард боролся с Фернандесом и получил рукой по краю лица от игрока "Динамо". Александра корчился от боли, однако судьи не увидели в этом повод для каких-то санкций. Личка на последний отрезок выпустил Грулева и Макарова, которые заменили Смолова и Скопинцева соответственно. Только ничего нового они, как и вышедший чуть позже Фомин, в игру "Динамо" не привнесли».

Павел Маслов защитник «Спартака» Ранний гол позволил нам немного откатиться, играть где‑то на удержание. «Динамо» добавило, они поняли, что терять нечего и побежали вперед. Мы на «Реал» насмотрелись, решили сесть в свою штрафную. Надеюсь, таких матчей будет мало, мы все же должны уметь играть и ведя в счете, на мяче более уверенно контролировать игру, потому что обороняться — это явно не то, чего ты хочешь. В перерыве тренер отметил, что, скорее всего, на замену выйдет Тюкавин, так что будет больше длинных мячей и сбросов, они сделают игру более вертикальной.

В концовке страсти накалились

Автор Bobsoccer Александр Владыкин обращает внимание на нервное поведение ряда латиноамериканских футболистов «бело-голубых», у которых в этот вечер мало что получалось.

«В середине второго тайма Слишкович заменил Пруцева, получившего предупреждение в игре и Бонгонда, которые проводили не лучший свой матч, на Литвинова и Медину. К тому времени страсти в дерби стали понемногу накаляться, поскольку динамовцев явно не устраивало очередное, четвертое по счету, поражение от спартаковцев в этом сезоне. Что-то арбитры замечали, что-то пропускали, а ВАР, как нередко случается в нынешнем футбольном сезоне в российском футболе, не всегда реагировал.

Хотя, возможно необходимость в реакции ВАР как раз и была. Тем более, что динамовец Бальбуэна во второй половине матча не стеснялся размахивать руками в единоборствах, попадая по лицу соперников. И только после того, как Карраскаль, явно не скрывая своего неудовольствия стал выражать его всем подряд — и соперникам, и арбитру, Сухой наконец-то достал желтую карточку.

В концовке матча Слишкович решился заменить сразу и Соболева, и Мартинса, выпустив Зиньковского и Умярова. Видимо, тренерский штаб был уже в достаточной степени верен, что красно-белые не отдадут игру. "Динамо" между тем пыталось давить на ворота соперника, а "Спартак" оборонялся весьма грамотно. Да, инициатива во владении мячом в этот момент уже была на стороне хозяев поля, однако этого не хватало, чтобы переломить игру».

Диего Лаксальт Защитник «Динамо» Надо сказать, что «Спартак» хорошо использовал свои моменты. Нам же не хватило использовать свои. У нас были важные игры. Два дня назад буквально. В этом году можно сказать, что «Спартак» для нас неудобный соперник. Сейчас и «Сочи» все хвалят. Естественно, и против сочинцев будет сложный матч. Будем стараться взять три очка. Есть ли тема борьбы за чемпионство? Если мы выиграем у «Сочи», то да.

Быстрый гол стал ключевым

Редактор отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев хвалит то, как красно-белые умело воспользовались преимуществом в виде быстро забитого мяча.

«Ключевым моментом матча стал быстрый гол "Спартака": команда Слишковича идеально воспользовалась этим преимуществом. Красно-белые отдали мяч сопернику, не прогнулись в обороне и нашли свой момент на контратаке. Мы уже успели привыкнуть к прагматизму временного тренера красно-белых, так что нет сомнений: так и было задумано.

И надо отметить исполнение игроков "Спартака". Не сплоховал никто: Селихов подтащил в нужный момент, Денисов с Масловым провели свои лучшие матчи за очень долгое время, хорош был Мартинс в центре, ну а Соболев с Игнатовым все решили впереди и сделали два гола. Идеально. "Спартак" — в финале Пути регионов; победой в Кубке красно-белые еще могут спасти этот сезон.

Вылететь от "Спартака" — это болезненно для "Динамо", но сейчас для бело-голубых самое важное — не зацикливаться на этом поражении. Вряд ли кто-то в Петровском парке всерьез рассчитывал на золотой дубль, так что нужно как можно скорее переключаться на чемпионат, где "Динамо" реально участвует в чемпионской гонке».

Павел Пивоваров Генеральный директор «Динамо» Сегодня не получилось победить. Играли недостаточно хорошо, не реализовали моменты. Соперник идет дальше, а у нас остался только чемпионат. «Спартак» — злой гений «Динамо»? Действительно, с ним в этом сезоне неудачно складываются игры.

В поражении «Динамо» виноват Личка

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров считает, что бело-голубые проиграли важный кубковый матч из-за излишней осторожности наставника команды.

«Бело-голубые сами виноваты в том, что отдали матч красно-белым. Марцел Личка должен взять вину за неудачу на себя. Во многом его кадровые решения повлияли на ход встречи. Чешский специалист оставил на скамейке запасных двух важнейших футболистов, игра которых в апреле привела к положительным метаморфозам внутри коллектива.

Константин Тюкавин на днях вошел в число избранных. Отличившись в пятом матче подряд, он повторил рекорд "Динамо" в XXI веке по голам в чемпионате за сезон. Ранее 13 мячей было только у Дерлея и Кевина Кураньи. Голевые свершения Тюкавина ценны еще и по причине слабой формы Фёдора Смолова. По сути, равнозначной замены Тюкавину у Лички сейчас нет.

Смолов в среду не воспользовался своим очередным шансом. Серая игра могла затмиться голом в конце первого тайма, когда Федор убежал один на один с Александром Селиховым, но динамовец проиграл дуэль спартаковцу. Других возможностей проявить себя форвард не создал. Вышедший во втором тайме Тюкавин своим давлением и нацеленностью на мяч выглядел намного интереснее. Очевидно, что окажись Константин в стартовом составе, красно-белым было бы намного тяжелее.

Кроме того, Личка оставил на скамейке запасных Даниила Фомина — футболиста, благодаря которому у бело-голубых появился столь нужный баланс в полузащите. В среду "Спартак" слишком легко преодолевал центр поля. Выход Фомина лишь на 82-й минуте был слишком поздним, к тому моменту время на спасение уже ушло.

То есть, главный тренер "Динамо" испугался, что два его ведущих игрока в матче со "Спартаком" устанут настолько, что им не хватит сил на игру с худшей командой РПЛ? График, безусловно, сложный. Спартаковец Слишкович тоже произвел много перестановок. Вот только победителей не судят: в последнем туре РПЛ он обыграл "Локомотив", а 1 мая — "Динамо" в Кубке. Личка же лишил команду первого трофея с 1995 года».

Никита Чернов Защитник «Спартака» В чем секрет суперсии? Да ничего особенного. Были подобраны определенные слова. И прошлая игра достаточно хорошо сложилась, и эта. Мы хорошо подготовились, либо соперник был удобным. На самом деле, все победы были сложными. Было слышно болельщиков, они нас подбадривали везде, где бы мы ни играли! Везде чувствуем себя как дома.

Для развития «Динамо» нужен лидер защиты и резервисты

Автор Soccer.ru Вадим Багров размышляет о причинах поражения бело-голубых и о том, как команда Марцела Лички может улучшить свою игру.

«У наставника есть стиль, который активно ломал в этом сезоне в "Динамо". В манере "Оренбурга" москвичи побеждать не могли, поэтому после серии странных матчей чешский тренер начал учитывать особенности новой команды. От "Динамо" дождались классических матчей вторым номером, когда классно справлялись против сложных соперников. Но против середняков проходной двор в защите работал не в пользу претендента на титулы. В результате у "Динамо" не будет финала Кубка России, потеряли шанс на долгожданный трофей.

А вот "Спартак" может ещё раз сыграть в "Лужниках", если доберется до главного финала. Соседи близки по уровню футбола, но в конкретном поединке "Динамо" наступило на все старые мозоли. Например, снова не сумели включиться по заказу Карраскаль и Бителло. Колумбиец и бразилец — техничные парни, но их успех слишком сильно завязан на вдохновении. Вопрос стабильности. Если Лаксальт даже в опорной зоне всегда играет плюс-минус одинаково — шикарно на мяче и заметно хуже в прессинге, то Чавесу и Фомину не хватает уровня.

Кроме того, Личка не всегда доверяет резервистам. Макаров и Грулёв не выручали "Динамо" в сложных поединках текущего сезона. Также некем усилить фланги ниже. Странно выпускать Паршивлюка, если надо устроить камбэк с 0:2. "Динамо", как и "Спартак", не собраны до конца. Необходимо попрощаться с отдельными футболистами. Крайне важно найти лидера защиты, поскольку за последние годы лучший отрезок выдал юный Майсторович, которого нет на поле после сложнейшей травмы. Если юниор лучший, то у команды проблемы.

Понятно, что даже ответ Лички о Лещуке — его время придёт, напоминает о стадии развития проекта "Динамо". Сезон неожиданно подарил шансы на успех в чемпионате, поскольку ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" синхронно выступают хуже, чем от себя ждали. "Динамо" близко к лидерам в РПЛ, но дерби против "красно-белых" в Кубке получается символическим. Пока им сложно на одном дыхании проводить два классных матча в неделю. А вот команда Слишковича, невзирая на жесткий апрельский календарь, стала "чемпионом Москвы".».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Игра была очень тяжелой. Да, «Спартак» забил два мяча, и могло показаться, что победа далась легко, но это не так. «Динамо» нас прижало, и мы играли по счету на контратаках. Иногда это получалось, но игра была тяжелейшая. Я снова забил в игре с «Динамо», но для меня главное забивать и в остальных матчах, но там пока суховато. Осталось два матча до трофея и хочется просто сыграть в финале, это мечта любого футболиста. Приложим все усилия, чтобы выйти в финал и победить.

У «Спартака» появился характер

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев обращает внимание на то, как изменилась к лучшему игра красно-белых после смены тренера.

«Красно-белых ругали за бесхребетность, но сейчас самый крепкий характер в России показывают именно они. По качеству футбола вопросов до сих пор много: спартаковцы не доминируют и не унижают, порой навевают тоску действиями в атаке, как, например, в недавнем нулевом дерби с ЦСКА. Но всегда действуют с огромным желанием и настроем. Переиграть коллектив Слишковича можно, сломать — нет.

Матч с "Динамо" — лучшая демонстрация этого тезиса. Бело-голубые давили первые 45 минут, а красно-белые ответили дважды. Но из этих моментов выжали максимум — два гола. В самом начале дерби гости Петровского парка остались без лидера обороны Бабича, в запасе нет капитана Джикии — повод если не приуныть, то хотя бы призадуматься и взять паузу на то время, пока готовился выйти на поле Маслов. Однако спартаковцы даже не обратили внимания — забили в меньшинстве, выцарапав мяч на фланге в силовой борьбе.

"Спартак" сейчас силен и характером, и составом. Слишкович может перед кубковым матчем с "Динамо" сделать мощнейшую ротацию, заменив шесть человек в игре с "Локомотивом". И все равно победить ближайшего конкурента в РПЛ. Тренер сэкономил силы лидеров, что помогло и бело-голубых пройти в Кубке, выйдя в финал Пути регионов. "Спартак" не был лучше в плане чисто футбола, массу времени провел в обороне, но явно вышел на газон более заряженным и мобилизованным».

Спартаковский Гвардиола

Автор Sports.ru Глеб Чернявский проводит неожиданные параллели в своих комплементах временному тренеру «Спартака».

«Мы много шутили над внешней схожестью Владимира Слишковича и Пепа Гвардиолы, но ведь есть и тренерское сходство. Состав "Спартака", как и состав "Манчестер Сити", угадать совершенно невозможно!

С "Динамо" закончились последние незаменимые. Манфред Угальде (4 из 4 в старте Слишковиче) пропускал матч из-за дисквалификации, а вот Александр Максименко (4 из 4) и Хесус Медина (3 из 3 в РПЛ) наконец-то тоже попали под ротацию.

А еще Слишкович подарил новую схему — да, базово она выглядит как 3-4-3, но "Спартак" играл настолько аккуратно сзади, что получились редкие 5-2-3. Да и позиция Михаила Игнатова на месте левого вингера довольно условна, он постоянно сваливался в центр. Получается, эксклюзивная расстановка.

Мне даже жаль тренера "Пари НН" (там и.о. Антон Хазов), который просто не сможет угадать, что ждет его в следующем туре. Да и никто из нас не сможет.

Владимир Слишкович «Спартак»

Более того, Слишковича не смутят даже травмы Бабича и Джикии, он может спокойно поставить правоногого Павла Маслова на позицию левого центрального защитника — прямо по конспектам Хаби Алонсо в "Байере" (Тапсоба) и Томаса Тухеля в "Челси" (Рюдигер).

Осталось только дождаться, когда Слишкович попробует схему Пепа с четырьмя центральными — только ее пока и не было».