«Оренбург» играл не хуже, но три очка достались «Динамо»

В перенесенном 21-м туре «Динамо» на выезде победило «Оренбург» со счетом 2:1. Голы за «бело-голубых» забили Константин Тюкавин на 55-й минуте и камерунец Муми Нгамале на 72-й. «Оренбург» ответил мячом Брайана Мансильи на 77-й минуте.

Мастерство и везение принесли победу «Динамо» в Оренбурге

Автор «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев сделал акцент на серьезные изменения в составе, которые произвел главный тренер Марцел Личка и более высокий класс исполнителей «бело-голубых».

«Марцел Личка выставил лучшие силы в атаке. Фомин в Нижнем заменил приболевшего Лаксальта, и сделал это здорово, забив победный гол. Уругваец, проводящий шикарный сезон, в Оренбурге вернулся в состав, но не ценой Фомина — в запас отправился Нгамале, а Карраскаль передвинулся на фланг.

В защите же тренерский штаб пошел на масштабные изменения — на своем месте остался только капитан Бальбуэна: Фернандес и Скопинцев отдыхали, вместо них вышли Даса и Паршивлюк, а Маричаль с правого фланга сместился в центр.

Давид Деограсия неожиданно оставил в запасе Веру — лидера команды в прошлом сезоне (еще при Личке), который чуть менее ярок в нынешнем. Но и без него у хозяев было в первом тайме подавляющее преимущество по моментам. Москвичи словно мыслями были уже в матчах с "Зенитом" и "Спартаком", действовали заторможенно, вяло. "Оренбург" же здорово накрывал прессингом и тут же быстро проводил опасные атаки.

Константин Тюкавин https://fcdm.ru/club/

Огромное везение для "Динамо", что команда ушла на перерыв при ничейном счете. На один момент у Лаксальта, когда выручил голкипер Сысуев, команда Деограсии ответила россыпью своих. Отличиться могли чуть ли не все полевые футболисты, но не хватало точности — всего один удар в створ за первые 45 минут.

А в начале второго тайма бело-голубые взмахнули своей палочкой-выручалочкой — Тюкавиным. Форвард зацепился за мяч, обыгрался с Дасой, отпасовал в штрафную Фомину и сам замкнул прострел — 0:1.

Это 12-й мяч Тюкавина, он догнал в списке бомбардиров Кордобу и вновь вышел на единоличное первое место по системе "гол+пас" с 20 баллами, оторвавшись от Кассьерры (19).

Гол придал уверенности гостям. "Оренбург" старался, но острота атак спала. А на 72-й минуте показалось, что "Динамо" переводит игру в спокойный эндшпиль — Смолов и Нгамале идеально реализовали контратаку — 0:2.

Но хозяева не сдались. Совсем уж без голов остаться в этот день было бы несправедливо — на 77-й минуте Мансилья замкнул прострел Сидорова, оживив интригу, — 1:2.

Марцел Личка Тренер «Динамо» Мы пережили первый тайм, «Оренбург» играл на высокой скорости. Тяжело держать таких игроков, как Воробьев или Мансилья, они не смогли забить только потому, что у них была плохая реализация. Это нас спасало. Во втором тайме мы старались играть за спину, первый гол: Тюкавин хорошо открывается за спину и выигрывает в этой ситуации, потом супероткрытие Феди Смолова за спину, Нгамале хорошо убегает и реализует.Хозяева делали хорошие забеги в штрафную, спасибо нашей защите, очень много было тяжелых мячей, мы успевали закрывать ворота и помогать Шунину, мы выдержали. Может, эта победа не такая красивая, как два дня назад в Нижнем Новгороде, но побеждать «Оренбург» тяжело, особенно два раза подряд. Так что я очень рад. Честно скажу, игра наших нападающих и игра нападающих соперника очень различалась, они были ближе к голу, они стремились забить. Нам замены во втором тайме помогли, первый шанс — и мы забиваем. Это мастерство. Во втором тайме мы были уже чуть‑чуть получше

Однако на большее "Оренбург" уже не хватило. Команда Деограсии по итогам тура рискует переместиться в зону стыков. А "Динамо" благодаря невероятному везению до перерыва и старательности после него выигрывает третью встречу подряд, закрепляясь на третьей строчке».

Хозяева возили «Динамо» весь первый тайм, но потом включился Тюкавин

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что ключевым моментом встречи стал гол нападающего гостей Константина Тюкавина.

«В первом тайме "Оренбург" хорошо развивал атаки, прежде всего за счёт длинных переводов на фланги, откуда мяч доставлялся в штрафную. Крайние защитники бело-голубых далеко не всегда справлялись и закрывали свои зоны.

Игравшему на сей раз правым вингером Карраскалю тоже приходилось часто опускаться глубоко назад, так как левый защитник Гогличидзе активно подключался вперёд. Москвичам недоставало агрессии без мяча, они не прессинговали.

"Динамо" испытывало проблемы с развитием атак, поскольку у "Оренбурга" хорошо работал его план. При владении бело-голубыми мячом хозяева перекрывали опорника Лаксальта, а дальше разбирали игроков москвичей прессингом один в один. Личка ничего не мог придумать против этого.

Ничто не предвещало гола в ворота "Оренбурга", вот только старое футбольное правило никто не отменял: не забиваешь ты — забивают тебе. Голевая атака бело-голубых началась с выхода от ворот через Шунина и длинной передачи.

А потом всё сделал Тюкавин. Он зацепился за мяч на половине поля соперника, после этого отдал пас в штрафную на Фомина и затем после рикошета забил ударом низом.

После часа матча тренеры сделали серию замен. У "Оренбурга" вышел Вера, которого Деограсия, видимо, воспитывает. В Санкт-Петербурге отправил на скамейку в перерыве, с "Динамо" не включил в основу. Личка неожиданно поменял Тюкавина на Смолова. Может быть, держит в уме встречу с "Зенитом" в уикенд.

Давиде Деограсия globallookpress.com

Появился на поле и Нгамалё, чьё участие в игре, по словам Лички, не планировалось из-за искусственного газона. Тем не менее именно камерунец забил второй гол бело-голубых за 20 минут до конца — с передачи Смолова. "Динамо" поймало совсем раскрывшийся "Оренбург" на контратаке, а защитник Сидоров упустил Нгамалё.

Впрочем, было бы несправедливо, если бы всё так просто закончилось. Оренбуржцы не опустили рук, бились изо всех сил. И за четверть часа до конца забили давным-давно заслуженный гол. Сидоров исправился голевой передачей на Мансилью — хорошим кроссом».

«Бело-голубые» могли утонуть в Оренбурге, но вовремя провели две контратаки

Автор «Советского спорта» Вениамин Остров отмечает два гола «Динамо» в контратаках, принесших ему три очка, а также вспомнил предысторию этого матча.

«Оренбург переживает тяжелейшее бедствие. Последствия чудовищного наводнения будут ещё долго напоминать жителям Оренбурга, о том, как бессильны люди перед лицом стихии. Но футбол продолжается. В середине прошлой недели московское "Динамо" прилетало сюда на матч Кубка России.

Прилетало одним днём. Игрокам разъяснили о временных санитарных нормах. Например, футболистам запретили не только пить воду из-под крана, но и, на всякий случай, даже принимать душ.

Неделю спустя большинство ограничений было уже снято. "Динамо" прилетело накануне. Игроки как следует выспались. Скорее всего даже помылись. Вот что могло пойти не так?

"Оренбург" реально был лучше. Если убрать за скобки момент Лаксальта в дебюте, то вся опасность в первом тайме исходила от хозяев. Деограсия рассчитывал на оборонительный матч. Но ближе к середине игрового отрезка он понял, что это "Динамо" бояться не стоит. Главным оружием были выбраны навесы. К "воздушной тревоге" гости оказались не готовы.

К перерыву счёт запросто мог быть 2:0. Мансилья бил в пустой угол, но мяч пролетел чуть выше ворот. Затем светлая голова Воробьёва пустила мяч в сантиметрах от штанги, но не с нужной нападающему стороны. Были ещё моменты у Хотулёва и того же Мансильи. Во втором тайме "Оренбург" в серьёз претендовал на пенальти. Но попадание мяча в руку Бальбуэны Евгений Булавин проигнорировал.

Брайан Мансилья fcorenburg.ru

А потом забили динамовцы. Атаку запустил Бальбуэна. Мяч, сожрав огромное расстояние, неподалёку от чужой штрафной был обработан Тюкавиным. Вариантов особо не нашлось, и Костя подключил прилетевшего на выручку Фомина. Тот отыгрался, и через серию рикошетов мяч вернулся к Тюкавину, но уже в шикарной точке для удара. 7 секунд занимательной футбольной геометрии и 1:0.

При втором голе Караскаль разогнал атаку, Смолов покатил на Нгамалё, и камерунец забивал уже в пустые. К чести "Оренбурга", он тут же ответил. В этот раз обошлось без Марина. Настырный Мансилья, сыграв на опережение, заставил Шунина достать мяч из сетки. Пожалуй, это был самый красивый гол дня».

Давиде Деограсия Тренер «Оренбурга» В первую очередь зол, что проиграли. Хочу поздравить наших футболистов с потрясающей игрой. У нас было очень много опасных моментов у ворот соперника, к сожалению, мяч так и не залетел. Мы сейчас едем в Ростов‑на‑Дону, там мы обязаны набирать очки. Чего не хватает, чтобы выигрывать? Забить больше голов. Была уйма моментов, надо было забивать. Мы тренировали завершение атак, можно было забивать и в матче с «Зенитом», но ничего страшного, надо продолжать работать — голы будут.

Смолов отдал голевую передачу и помог «Динамо» уехать с 3 очками

Издание «Спорт день за днем» обращает внимание на удачный выход на замену нападающего «Динамо» Федора Смолова, который сделал результативное действие впервые с ноября прошлого года.

«Нападающий "Динамо" Федор Смолов оформил ассист на полузащитника Муми Нгамале, что стало первым голевым действием 34-летнего россиянина в РПЛ с 6 ноября прошлого года, когда москвичи сыграли вничью в 14-м туре национального первенства с "Сочи" (3:3).

Федор Смолов globallookpress.com

"Оренбург" потерпел второе поражение подряд в РПЛ. В 25-м туре чемпионата уральский коллектив уступил в гостях лидеру чемпионата — "Зениту" (0:1). В предыдущих пяти матчах команда Давида Деограсии не потерпела ни одного поражения: три победы и две ничьих.

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин забил 12-й гол в чемпионате России. 21-летний игрок поднялся в рейтинге лучших бомбардиров первенства и делит вторую строчку с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой. Лучший голеадор розыгрыша — нападающий "Зенита" Матео Кассьерра с 16-ю голами».

Мансилья был лучшим на поле, хотя «Оренбург» и проиграл

Автор «Футбола на куличках» Глеб Калинин традиционно назвал лучшего игрока матча. По его мнению, им стал аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья.

«Мансилья не случайно получил капитанскую повязку после ухода с поля Воробьёва. Брайан продемонстрировал лидерские качества, редкая опасная атака проходила без его участия. Мансилья оказался самым бьющим футболистом на поле и отдал больше всех отдал передач под удар. В итоге своего Брайан всё же добился, однако его гол не спас "Оренбург" от поражения».