Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза

Всего шесть матчей осталось сыграть командам РПЛ в этом сезоне. На победу в чемпионате фактически осталось два претендента, зато на бронзу нацелена целая группа столичных клубов. Но еще ожесточеннее идет борьба в подвале турнирной таблицы.

Борьба за золотые медали

Питерский «Зенит» уверенно лидирует в таблице РПЛ с 50 очками после 24 матчей. Он сейчас на четыре очка опережает своего главного преследователя «Краснодар», который еще при Владимире Ивиче несколько сбавил обороты и пропустил питерцев вперед.

Именно «Зенит» является главным претендентом на золотые медали, особенно после успеха в очном поединке в Краснодаре, когда в волевом стиле были добыты три очка. Эта победа снова придала уверенности команде Сергея Семака, которой у нее несколько поубавилось после серии неудачных матчей в первой части сезона.

В пользу «Зенита» говорит то, что почти все зимние приобретения пришлись ко двору и здорово усилили состав. Нино и Артур с ходу стали лидерами команды, а 18-летний Педро близок к тому, чтобы стать главным открытием сезона в РПЛ.

«Краснодар» же пока перестраивается под иные требования Мурада Мусаева, который после возвращения анонсировал, что «быки» возвращаются к традиционному для себя атакующему и комбинационному стилю. Такие перемены не всегда сопровождаются стабильными результатами.

«Краснодар» — «Зенит» globallookpress.com

«Зениту» до конца чемпионата предстоит довольно непростой календарь, где три матча предстоит провести в гостях и три на выезде. Учитывая мощный состав и почти полное отсутствие травмированных игроков, подопечные Сергея Семака могут в них набрать 15 очков, а этого хватит для золота в случае, даже если «Краснодар» выиграет 6 матчей из 6.

Оставшиеся матчи «Зенита» в РПЛ: 24.04 «Рубин» (д);

28.04 «Динамо» (г);

6.05 «Факел» (г);

11.05 ЦСКА (д);

18.05 «Ахмат» (г);

25.05 «Ростов» (д).

Но, вероятно, достаточно будет 12 очков, поскольку «быки» хотя бы раз, но совершат осечку. Тем более, календарь у них тоже довольно непростой: «Спартак», «Динамо», борющиеся за выживание «Балтика», «Ахмат» и «Сочи».

Оставшиеся матчи «Краснодара» в РПЛ: 24.04 «Балтика» (д);

29.04 «Крылья Советов» (г);

4.05 «Ахмат» (д);

11.05 «Краснодар» (г);

18.05 «Сочи» (г);

25.05 «Динамо» (д).

Уже 11 мая, за два тура до конца РПЛ, на своем поле в игре с ЦСКА «Зенит» может завоевать очередной чемпионский титул. Ну, или сделает это через неделю, чтобы не доводить дело до последнего 30-го тура.

Битва за бронзу

В этом сезоне разгорелась нешуточная борьба за последнее место на пьедестале. Сразу четыре московских клуба пытаются забрать себе хоть какие-то медали по итогам чемпионата. Это «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

Расстояние между ними составляет всего четыре очка. Также не стоит забывать о находящихся на некотором удалении от столичных команд «Крыльях Советов», «Ростове» и «Рубине». Но вряд ли они смогут ввязаться в разборку москвичей, все-таки у них не такие серьезные кадровые ресурсы и финансовые возможности.

Пока шансы «Динамо» на третье место выглядят чуть предпочтительнее, команда показывает неплохой футбол и вроде бы снова вернула себе победный ритм после серии неудачных матчей. По крайней мере, победа в гостях в Кубке России над «Оренбургом» (4:2) и в чемпионате над «Пари НН» (4:1) вернули уверенность «бело-голубым» и главному тренеру Марцелу Личке.

Сейчас «Динамо» оторвалось на три очка от «Спартака», и пока даже имеет право на небольшую осечку. Но надо отметить, что у «бело-голубых» очень сложный календарь, где в качестве соперников «Зенит» и «Краснодар», а также дополнительная нагрузка в виде Кубка России.

Оставшиеся матчи «Динамо» в РПЛ: 24.04 «Оренбург» (г);

28.04 «Зенит» (д);

5.05 «Сочи» (д);

11.05 «Балтика» (г);

18.05 «Крылья Советов» (д);

25.05 «Краснодар» (г).

Московский «Спартак» в настоящий момент имеет 38 очков, на три меньше, чем «Динамо». В команде произошла эмоциональная встряска после увольнения Гильермо Абаскаля, который откровенно поплыл как в плане результатов, так и в поведении на пресс-конференциях.

При Владимире Слишковиче «красно-белые» неожиданно разгромили в гостях прямого конкурента «Ростов» (5:1), но, учитывая неудачную игру обороны соперника и вратаря Песьякова, судить по этой встрече и говорить, что «Спартак» выходит из кризиса пока не стоит.

Пока прошло слишком мало времени, но уже заметно, что Слишкович имеет свое видение футбола, пробует другую тактическую схему и сочетания игроков. Календарь у «красно-белых» также непростой: два матча с прямыми конкурентами в борьбе за бронзу, «Краснодар» и на закуску «Оренбург» с его искусственным полем.

Оставшиеся матчи «Спартака» в РПЛ: 25.04 ЦСКА (г);

28.04 «Локомотив» (д);

5.05 «Пари НН» (г);

11.05 «Краснодар» (д);

18.05 «Рубин» (д);

25.05 «Оренбург» (г).

«Локомотив», как и «Спартак», имеет 38 очков после 24 матчей. В команде тоже не все спокойно, есть проблемы во взаимоотношениях между тренерским штабом и некоторыми лидерами, что выливается в нестабильные результаты на футбольном поле.

Вроде бы после встречи тренеров, руководства и игроков пожар несколько затух, а Михаил Галактионов остался во главе «Локомотива», но нет никаких гарантий, что после пары неудачных матчей снова не полыхнет.

Максим Глушенков стал лидером «Локомотива» в этом сезоне globallookpress.com

Главной проблемой «железнодорожников» по-прежнему остается слабая игра в обороне, в то время как с атакой все относительно нормально. Когда команде удается наладить игру сзади, «Локомотив» довольно легко берет три очка.

Календарь у «Локо» несколько легче, чем у конкурентов, но главную проблему таят встречи против аутсайдеров, особенно непростыми получатся выезды в Оренбург и Калининград.

Оставшиеся матчи «Локомотива» в РПЛ: 25.04 «Пари НН» (г);

28.04 «Спартак» (г);

6.05 «Ростов» (д);

11.05 «Оренбург» (г);

18.05 «Факел» (д);

25.05 «Балтика» (г).

ЦСКА немного отстает от своих главных конкурентов и набрал 37 очков. В последнем туре Владимир Федотов неожиданно уступил дома «Ахмату» (1:2) и лишился двух ключевых игроков обороны (Вильяма Роши и Дивеева), который были удалены за грубые фолы.

Главной проблемой «армейцев» этого сезона по-прежнему остается нестабильность и высокая травматичность лидеров. Постоянно два-три или больше ведущих футболистов находятся в лазарете, а скамейки у ЦСКА фактически нет, там сидят сплошь необстрелянные дублеры.

Да и календарь у команды Владимира Федотова как на подбор, один соперник лучшего другого. Сначала принципиальное дерби со «Спартаком», затем сложные выезды в Калининград, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Оставшиеся матчи ЦСКА в РПЛ: 25.04 «Спартак» (д);

28.04 «Балтика» (г);

6.05 «Рубин» (д);

11.05 «Зенит» (г);

18.05 «Пари НН» (г);

25.05 «Урал» (д).

Борьба за выживание

Сразу шесть клубов будут до последнего тура вести битву за сохранение прописки в РПЛ. Также туда можно включить и «Пари НН», который имеет 28 очков, но вряд ли команде Сергея Юрана что-то серьезно грозит.

Лучшие шансы остаться в РПЛ у «Факела» и «Оренбурга», оба клуба имеют по 26 очков и оторвались от зоны стыковых матчей на три балла.

Главной проблемой подопечных Сергея Ташуева является откровенно слабый состав, который уже какой год выжимает из себя максимум. Сейчас «Факел» идет на серии из трех поражений подряд, а после зимней паузы взял всего 2 очка из 18 возможных.

Вероятно, ключевыми для команды станут домашние матчи против «Крыльев Советов», «Урала» и «Ахмата» Как известно, «Факел» — сугубо домашний клуб.

Оставшиеся матчи «Факела» в РПЛ: 25.04 «Крылья Советов» (д);

28.04 «Сочи» (г);

6.05 «Зенит» (д);

11.05 «Урал» (д);

18.05 «Локомотив» (г);

25.05 «Ахмат» (д).

«Оренбург» зимой при Давиде Деограсия неплохо потрудился на сборах и выглядит очень мощно после паузы. Даже в последнем туре в гостях против «Зенита» (0:1) он создал массу проблем лидеру РПЛ и был достоин хотя бы одного очка.

Это пока единственное поражение «Оренбурга» во второй части чемпионата. До этого были три победы и две ничьи, что дало команде возможность вынырнуть из глубин турнирной таблицы. Что интересно, команда Деограсия научилась играть в гостях, чего ранее за ней не всегда замечалось. Также известно, что чем теплее становится на улице, тем ярче начинают действовать на поле многочисленные латиноамериканцы «Оренбурга».

Оставшиеся матчи «Оренбурга» в РПЛ: 24.04 «Динамо» (д);

29.04 «Ростов» (г);

4.05 «Крылья Советов» (д);

11.05 «Локомотив» (д);

18.05 «Урал» (г);

25.05 «Спартак» (д).

«Урал» продолжает находиться в зоне стыковых матчей, сейчас у подопечных Виктора Гончаренко 13-е место и 24 очка. В начале сезона команда демонстрировала мощную игру и стабильно набирала очки, но затем пошли постоянные неудачи, которые в итоге вылились в нервную концовку кампании.

Даже домашние матчи перестали приносить «Уралу» очки, что было визитной карточкой команды последние годы. Раньше любой фаворит опасался приезда в Екатеринбург, а сейчас многие аутсайдеры спокойно увозят оттуда три очка.

Капитан «Урала» Эрик Бикфалви globallookpress.com

Главной проблемой дружины Гончаренко в этом сезоне является отсутствие лидера на поле и в раздевалке, раньше эту роль всегда играл Эрик Бикфалви, но он уже не тот. Финиш сезона «Уралу» предстоит очень жаркий и сложный, в календаре сплошь матчи против конкурентов.

Оставшиеся матчи «Урала» в РПЛ: 25.04 «Ростов» (д);

29.04 «Рубин» (г);

6.05 «Балтика» (д);

11.05 «Факел» (г);

18.05 «Оренбург» (д);

25.05 ЦСКА (г).

«Балтика» мощно спуртовала после зимней паузы и чуть ли впервые в сезоне поднялась в зону стыков, сейчас у команды 23 очка. Мощно усилившись в последнее трансферное окно, калининградцы теперь представляют крепкий орешек для любого соперника.

К традиционному характеру и организованности «Балтики» теперь добавилось исполнительское мастерство, которого очень не хватало в первой части сезона. Многочисленные легионеры быстро освоились в клубе, Лисакович и Фамейе усилили игру впереди, а игра молодого Козлова из «Зенита» стала настоящим откровением.

«Балтика» с таким мощным составом и поставленной игрой вряд ли сможет потонуть в пучине РПЛ и снова опуститься в Первую лигу. Хотя календарь у команды Сергея Игнашевича очень непростой.

Оставшиеся матчи «Балтики» в РПЛ: 24.04 «Краснодар» (г);

28.04 ЦСКА (д);

6.05 «Урал» (г);

11.05 «Динамо» (г);

18.05 «Ростов» (г);

25.05 «Локомотив» (д).

В этом сезоне «Ахмат» стал главным разочарованием сезона, сейчас грозненцы идут только на 15-м месте с 23 очками, а ранее это был крепкий середняк РПЛ с претензией на более высокие места. Но тренерская чехарда, увольнение Сергея Ташуева и приход Мирослава Ромащенко сделали свое дело.

Магомед Адиев пришел спасать «Ахмат» premierliga.ru

Сейчас функции спасителя возложены на Магомеда Адиева, который в бытность игроком выступал в «Ахмате» несколько сезонов и является уроженцем Грозного. При нем «Ахмат» в последнем туре победил ЦСКА (2:1) и несколько улучшил турнирное положение. Но игра команды даже в этом матче оставляла желать лучшего, ей банально повезло с удалениями у соперника, а также глупыми ошибками обороны и вратаря Торопа.

Календарь у «Ахмата» на финише сезона очень сложный и, видимо, матч последнего тура в Воронеже против прямого конкурента станет определяющим.

Оставшиеся матчи «Ахмата» в РПЛ: 25.04 «Сочи» (д);

28.04 «Пари НН» (д);

4.05 «Краснодар» (г);

11.05 «Крылья Советов» (г);

18.05 «Зенит» (д);

25.05 «Факел» (г).

Минимальные шансы остаться в РПЛ сейчас у «Сочи», который имеет всего 19 очков и отставание от 14-го места в пять баллов за шесть туров до конца чемпионата. Руководство южан поздно «вспомнило» о команде и начало перестройку в составе, пригласив тренером именитого Роберто Морено.

При нем «Сочи» пока не знает поражений в чемпионате, сыграв пять раз вничью и победив «Спартак» (1:0). Причем, во многих играх команда спасалась на последних минутах, демонстрируя характер и желание бороться. Да и состав сейчас у клуба не чета тому, что был на старте сезона.

Оставшиеся матчи «Сочи» в РПЛ: 25.04 «Ахмат» (г);

29.04 «Факел» (д);

5.05 «Динамо» (д);

11.05 «Пари НН» (д);

18.05 «Краснодар» (д);

25.05 «Рубин» (г).

В этом сезоне борьба за вылет предстоит как никогда жаркая, в подвале турнирной таблице давно не было такой плотности. Две команды вылетят напрямую, еще две будут играть стыковые матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги.