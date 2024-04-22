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    РПЛ. «Зенит» стал на шаг ближе к титулу чемпиона

    Итоги 25-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Оренбург»
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    «Зенит» — «Оренбург»
    «Зенит» сохранил преимущество над «Краснодаром» в 4 очка, продолжает сражаться в гонке за чемпионство. В топ-4 РПЛ ворвался «Спартак», а «Сочи» ухудшил положение в зоне вылета.

    Изменения в турнирной таблице

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги произошло всего одно изменение. После матчей 25 тура на 4 место поднялся «Спартак», взлетев аж на три позиции.

    Календарь и таблица РПЛ

    От успеха «красно-белых» пострадали два клуба: вниз по таблице скатились ЦСКА и «Крылья
    Советов», которые расположились на 6 и 7 местах соответственно.

    Топ-4

    По-прежнему в чемпионате России лидирует «Зенит», команда из Санкт-Петербурга закрепилась на первом месте в турнирной таблице после победы над главным конкурентом в битве за титул — был обыгран «Краснодар» (2:1).

    В минувшем 25-м туре российского первенства «Зенит» столкнулся с сопротивлением со стороны «Оренбурга». Однако невский клуб справился со своим соперником, переиграв его с минимальным счётом (1:0). Единственный и победный гол на 23-й минуте встречи забил Клаудиньо. Таким образом «Зенит» набрал 50 очков и это за шесть матчей до окончания сезона.

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    • В оставшихся турах «Зенит» дома сыграет с «Рубином», ЦСКА и командой «Ростов». В гостях будут игры против «Динамо», «Факела» и «Ахмата».

    На втором месте чемпионата России расположился «Краснодар» с активом в 46 баллов. В рамках минувшего игрового дня «быки» на своём поле оказались сильнее «Факела» (2:0). В составе победителей голами отметились Жуан Витор Са и Джон Кордоба.

    «Локомотив» — «Краснодар»
    globallookpress.com

    До окончания сезона «Краснодар» примет «Балтику», «Ахмат», «Динамо» и будет гостить у «Крыльев Советов», «Спартака», «Сочи».

    На третьей строчке РПЛ идёт «Динамо», который аккумулировал 41 очко в чемпионате. Московский клуб сильно отстал от «Зенита» и «Краснодара» и уверенно держится на своей позиции. В 25-м туре «Динамо» разгромил на вызде «Пари НН» (4:1).

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    • В топ-4 турнира вернулся «Спартак», который взелетел сразу на три строчки, переиграв на выезде «Ростов» (5:1). За «красно-белых» голами отметились Даниил Хлусевич, Кристофер Перейра, Богонда, дубль на свой счёт записал Хесус Медина. Таким образом «Спартак» набрал 38 очков.

    Топ-клубы

    Дальше в таблице идёт «Локомотив», который сохранил за собой 5 место. «Железнодорожники» обменялись голами с «Рубином» (1:1) и набрали 38 очков.

    «Локомотив» — ЦСКА
    globallookpress.com

    На 6 строчке чемпионата с активом в 37 баллов расположился ЦСКА. «Армейцы» потерпели в матче с «Ахматом» (1:2).

    Зона вылета

    «Ахмат» в итоге набрал 23 очка и улучшил положение в зоне вылета, сократив отставание от «Оренбурга», который занимает спасительное 12 место до 3 очков. Сам «Ахмат» занимает 15 строчку чемпионата.

    Победы в туре добился и «Балтика», переиграв «Крылья Советов» (2:1). Калининградцы набрали 23 пункта и остались на 14 позиции.

    От успешной игры «Ахмата» и «Балтики», ухудшилось положение в таблице «Сочи», который занимает последнее 16 место при 19 набранных очков. В игре против «Урала» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

    Отложенный 21 тур

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 24 и 25 апреля. Это будут игры отложенного 21 тура.

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    Лидер РПЛ «Зенит» свой поединок проведёт дома против «Рубина»: игра запланирована на среду, 24 апреля.

    В этот же день «Краснодар» у себя дома примет «Балтику». «Динамо» отправится на гостевую игру против «Оренбурга».

    В четверг, 25 апреля состоится центральная битва тура: ЦСКА примет «Спартак».

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