Энергосберегающий режим. «Оренбург» дал бой «Зениту», но не набрал очков

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» обыграл «Оренбург» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке забил нападающий «сине-бело-голубых» Клаудиньо на 23-й минуте

Сохранение чемпионского титула у «Зенита» и приподнятое настроение «Оренбурга»

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно поделился предысторией матча «Зенит» — «Оренбург».

«Зенит прошлом туре сделал большой шаг в направлении сохранения чемпионского титула, обыграв на выезде "Краснодар" со счётом 2:1. Первый тайм той встречи петербуржцы провели не лучшим образом и к перерыву находились в роли отыгрывающейся стороны. Однако после перерыва команда Семака кардинально переломила игру и добилась волевой победы благодаря результативным ударам Кассьерры и Артура. После той победы сине-бело-голубые до четырёх очков увеличили отрыв от "Краснодара". "Быки" благодаря пятничной победе над "Факелом" снова приблизились к петербуржцам на расстояние в 1 балл, но команда Семака в случае домашней победы над "Оренбургом" возвращала преимущество в 4 очка над ближайшим преследователем. А в середине недели "Зенит" вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра клуба с берегов Невы со "Спартаком" обошлась без забитых мячей, хотя сине-бело-голубые создали немало острых моментов у ворот Максименко по ходу встречи. В финале Пути РПЛ петербуржцы в двухматчевом противостоянии сойдутся с действующим обладателем трофея — ЦСКА.

"Оренбург", в свою очередь, в приподнятом настроении подходил к игре в Санкт-Петербурге. Команда Деограсии имела в активе шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате (3 победы, 3 ничьих). В предыдущем туре уральцы у себя дома обыграли "Пари НН" со счётом 3:1. Оренбуржцы находятся на двенадцатом месте в таблице РПЛ. Правда, создать весомый очковый задел над ближайшими преследователями коллективу Деограсии не удаётся, так как многие команды из опасной зоны в последнее время сами стали активно зарабатывать баллы. От зоны прямого вылета "Оренбург" имел отрыв всего в 3 очка. Так что, уральцам предстоит ещё многое сделать в концовке сезона, чтобы не упасть в четвёрку худших команд лиги. На неделе настроение оренбуржцам немного подпортил вылет из Кубка. В рамках очередного раунда Пути регионов команда Деограсии на своём поле уступила "Динамо" — 2:4. Правда, в кубковой встрече у "Оренбурга" полностью играл второй состав.

«Зенит» — «Оренбург» t.me/fcorenburg

Как вы помните, матч "Зенита" и "Оренбурга" в первом круге принёс сенсационный результат. Уральцы на своём поле обыграли петербуржцев со счётом 3:1 благодаря голам Воробьёва, Переса и Мансильи, хотя клуб с берегов Невы быстро захватил лидерство в той встрече усилиями Мантуана. Та победа была для "Оренбурга" первой за всю историю противостояния с "Зенитом" в чемпионате России. Думается, никто всерьёз не верил в повторение этого результата на "Газпром Арене". Петербуржцы должны были уверенно побеждать в родных стенах и возвращать четырёхочковый перевес над "Краснодаром" в турнирной таблице. Хозяева в отчётной встрече не могли рассчитывать на травмированных Фернандеса и Ахметова, а также на дисквалифицированного Сантоса. У гостей в лазарете находились Адамов, Обухов и Мартынов».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита». Матч получился напряжённый — два разных тайма. В первом мы играли неплохо, создавали моменты, преимущество было значительным. Во втором тайме стали больше ошибаться, мяч перестал держаться, а грубые ошибки позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Удача была на нашей стороне. Затем мы выравняли игру, справились. Тяжёлая трудовая победа, календарь сложный.

«Оренбург» не садился в глубокую оборону

Автор «Советского спорта» Сергей Перемутов рассказал о том, как команды начали встречу. Журналист отметился, что «Оренбург» старался ни в чем не уступать «Зениту».

«После тех встреч в Петербурге сделали определенные выводы и не стали выпускать Густаво Мантуана в стартовом составе. Ни в коем случае он не виноват в предыдущих неудачах в матчах с "Оренбургом". Просто Густаво оба раза открывал в матчах счёт, а "Зенит" в итоге упускал победы.

Матч стартовал активно: зенитовцы забрали мяч под контроль и первый удар по воротам нанес Клаудиньо на шестой минуте, но Сысуев выручил. И тут же дальним ударом отправил Воробьева на рандеву с вратарем "Зенита" Кержаковым — защитники настигли капитана оренбуржцев и не позволили ему отличиться. В ответной атаке хозяева снова угрожали воротам соперника — защитники отправили Артура по флангу в штрафную, тот покатил на линию штрафной, а Клаудиньо пробил в защитника.

«Зенит» — «Оренбург» t.me/fcorenburg

Несмотря на игровое преимущество "Зенита", оренбуржцы старались ни в чем не уступать и не садились в глубокую оборону, а при первой возможности огрызались и выходили в атаку. Однажды такое уже было, когда Марцел Личка решил сыграть с "Зенитом" в атакующий футбол — та встреча закончилась со счетом 0:8 для "Оренбурга".

Петербуржцы продолжали держат мяч на половине поля соперника и на 19-й минуте Клаудиньо вновь пытался забить дальним ударом в нижний угол — вновь Сысуев выручил. А на 23-й минуте вратарь не смог спасти оренбуржцев после еще одной, уже четвертой попытки бразильца. Но на сей раз было без шансов. Полузащитник получил мяч вблизи штрафной и шикарным ударом в самую девятку открыл счет в матче — 1:0».

Давид Деограсия Главный тренер «Оренбурга». Я очень доволен тем, как сегодня сыграла команда. Мы создавали очень много моментов у ворот соперника. Сейчас я немного расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью. Мы выполнили наш план. Насколько сильно давит ситуация в турнирной таблице? Наше давление и обязанность — набирать очки в каждом матче. Понимали, что можно было вырывать ничью. Будем готовиться к следующему матчу.

Клаудиньо — самый активный игрок «Зенита»

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин выделил нападающего «Зенита» Клаудиньо, который забил гол и имел несколько голевых моментов еще в 1-м тайме.

«Начало вышло не самым запоминающимся. Мяч в основном находился в центре поля, "Зенит" держал его чуть больше, но без особого стремления в атаку. Оренбуржцы действовали компактно, стараясь прерывать атаки соперника ещё на уровне идеи. Но понятно, что сдерживать хозяев постоянно — сложно. Первый опасный момент они создали на 19-й минуте. Один из самых активных игроков тайма Клаудиньо примерно с 20 метров запустил мяч в правый угол, но Сысуев среагировал.

Через четыре минуты — аналогичная ситуация: мяч после подачи отскочил в зону дуги штрафной, где первым на подборе был всё тот же Клаудиньо. Со второй попытки удар получился ещё круче. Сысуев поздно среагировал, хотя при любых раскладах достать его было сложно.

"Зенит" забил уж очень дежурно. Не оказывая большого давления, тотально не владея инициативой. Это было словно продолжение матча с "Балтикой", когда вроде и победили, но без какого-то изящества. Любопытно, что сразу после забитого гола момент был у "Балтики". Воробьёв издалека мощно пробил в створ, Кержаков включился и перевёл в штангу. Казалось, учитывая контекст, "Зенит" просто не имеет права бросать игру. Но, по сути, так и получилось.

Клаудиньо — нападающий «Зенита» t.me/fczenit

До конца тайма хозяева не создали ни одного шанса у ворот соперника. В перерыве Деограсия сделал несколько замен, и игра "Оренбурга" оживилась. Не без содействия зенитовцев. Сначала странная перепасовка в центре собственной штрафной привела к потере, мяч отскочил к Томпсону, но он с 10 метров пробил прямо в Кержакова. Через 10 минут уже Воробьёв вылетал один на один, но Алип здорово сыграл в подкате, а всё тот же Томпсон добивал с отскока. Но "Зенит" спас Нино».

Клаудиньо Нападающий «Зенита». Действительно, пришлось пострадать сегодня, чтобы набрать три очка. Не самый лучший второй тайм в нашем исполнении. Соперник прессинговал, нам многое не удавалось. Несмотря на победу, стоит признать, что нельзя допускать таких таймов, тем более когда мы играем дома. Должны гораздо раньше решать исход встречи. При всём уважении к сопернику должны создавать больше моментов и забивать мячей. Сегодня во втором тайме, к сожалению, не совсем получалась наша игра. Будем делать выводы, исходя из ошибок, и не повторять их впредь.

Тактические перестановки Деограсии

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказал о существенных изменениях в игре «Оренбурга» после 1-го тайма. Журналист признал, что главному тренеру команды Давиду Деограсии удалось встряхнуть футболистов.

«Оренбург за всю весну не проиграл ни в одном матче чемпионата и, конечно, нуждался в очках, учитывая то, как лихорадочно набирают их конкуренты уральцев. Поэтому Деограсия попытался взбодрить команду перед стартом второго тайма и неожиданно убрал с поля аргентинских лидеров обороны и полузащиты — Переса и Веру.

Встряска пошла на пользу гостям. Они еще и стали применять высокий прессинг, которого не было в первом тайме, и на 50-й минуте едва не забили — Нино грубо ошибся под давлением в своей штрафной, но Кержаков выручил бразильца и "Зенит". Следом мог забить и Воробьев, а в середине второго тайма уже Нино оказался в роли спасителя — защитник вытащил мяч из пустого угла.

«Оренбург» t.me/fcorenburg

"Оренбург" во втором тайме выглядел лучше "Зенита" и вполне мог увезти с Невы ничью. Но и сине-бело-голубые подобрались ко второму голу очень близко: Мантуан нашел руку Прохина в гостевой штрафной, однако арбитр Владислав Безбородов никак на нее не отреагировал. ВАР порекомендовал главному судье подойти к монитору, он пару минут разглядывал эпизод со всех ракурсов, но своего мнения не поменял. Вся скамейка была шокирована таким решением. А пикантности ситуации добавляет то, что Безбородов, как известно, петербуржец и только в этом сезоне стал работать на матчах "Зенита".

Без нервотрепки у хозяев на финише встречи не обошлось. "Оренбург" давно понял, что играть с чемпионом можно и бояться нечего, поэтому стал активнее лезть вперед. "Зенит", напротив, никуда не торопился, а Семак еще и разбавлял добавленное время тактическими заменами.

В последней атаке "Оренбург" имел шанс выгрызть ничью: Кержаков не без труда спас "Зенит" после удара Оганесяна. Но все-таки чемпион победил и сохранил комфортный отрыв от второго места».

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Команды играли в энергосберегающем режиме

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов заявил, что «Зенит» и «Оренбург» показывали медленный темп игры, но ближе к концовке встречи команды разогнались.

«Не удивил "Зенит" и началом матча: сразу же завладели преимуществом и искали возможности подобраться к воротам Николая Сысуева. При этом, темп был невысоким — будто в энергосберегающем режиме играли. Да и гости неспешно прессинговали.

Активнее всех в атаке сине-бело-голубых действовал Клаудиньо. В первом тайме бразилец не раз проверял вратаря соперников на бдительность, и без гола все же не остался. На 23-й минуте Клаудиньо сделал красоту: обводящим ударом с подступов к штрафной площади, по очень эффектной дуге и прямо в девятку. Это был его 20-й гол за "Зенит".

Все, чем смог ответить "Оренбург" на пропущенный гол до перерыва, — опасным ударом Воробьева из-за пределов штрафной площади. Кержаков с трудом перевел мяч в штангу, а Эракович не успел накрыть сместившегося форварда.

Во второй тайм "Оренбург" вошел довольно смело — с двух опасных атак: сначала Воробьев подхватил мяч после ошибки Нино в своей штрафной и отыграл на Томпсона, который пробил, но не очень сильно для Кержакова, а затем уже сам Воробьев проверил Кержакова мощным ударом с линии штрафной площади — Михаил в прыжке выручил "Зенит".

«Зенит» — «Оренбург» t.me/fcorenburg

А "Оренбург" все не успокаивался. Чуть позже у них возник реальный шанс на гол: Флорентин вывел Воробьева один на один классным пасом на ход, Кержаков рванул на выход, и мяч отскочил к Флорентину, который покатил его в пустой угол. Однако, на помощь подоспел Нино и спас команду от пропущенного гола».

Нервозность Семака

Издание «Плеймейкер» объяснило, почему главный тренер «Зенита» Сергей Семак в конце встречи начал нервничать. Все дело в напоре «Оренбурга».

«Зенит проводил не лучший свой матч, как-то пассивно в нападении действовали игроки Сергея Семака. Потерялись даже зимние новички, которые очень старались в предыдущих турах — Педро и Артур. Не лучше выглядели и старожилы.

Очередной шанс "газовики" упустили на 62-й минуте. Флорентин классной передачей на ход вывел Воробьева один на один, Нино успел догнать нападающего, но Кержаков уже рванул из ворот, оставив их пустыми. Мяч отскочил к Флорентину, аргентинец бил в оставленный без присмотра угол, однако Нино успел вернуться и спас свою команду от гола.

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Потом пошли замены, дважды ВАР просматривал повторы на предмет нарушения в штрафной гостей, но 11-метровым сине-бело-голубые не разжились. Причем во втором случае Владислава Безбородова пригласили к монитору, но главный арбитр не согласился с подсказками видеоассистентов, не усмотрев игры рукой со стороны Прохина.

В концовке Семак сильно нервничал, и тому были причины. "Оренбург" не сдавался, а хозяева очень пассивно играли в атаке. В таком футболе случиться могло все что угодно, особенно опасным был угловой в исполнении гостей на последней компенсированной минуте. После навеса в штрафную Нино вынес мяч, Томпсон был первым на подборе и прострелил к вратарской. Оганесян пробил пяткой, Кержаков не без труда, но угрозу отвел.

«Зенит» — «Оренбург» t.me/fcorenburg

"Зенит" все-таки выстоял и заработал очередные три очка. Отрыв от "Краснодара" снова вырос до четырех баллов. Играть осталось всего по шесть матчей».

Кто мешал «Оренбургу» играть столь же агрессивно с первых минут?

Автор издания bobsoccer.ru Алексей Андрианов подвел итоги матча «Зенит» — «Оренбург». Журналист также отметил пассивную игру «сине-бело-голубых», оценив выступление команды как «выиграли — и молодцы».

«Зенит выиграл "по заказу" и восстановил четырехочковый гандикап от "Краснодара". Не худшая, но и не лучшая игра чемпионата. Вообще поймал себя на мысли (абсурдной, признаю), что матчи "Зенита" с "Оренбургом" и иже с ними надо проводить исключительно в гостях: и местным болельщикам интересно, и интрига ярче. В ответ на реплики "А как же второй тайм?" отвечу так: сорок пять минут с "Зенитом" в давление сыграет и нынешний "Ленинградец", после поражения от "Сокола" расставшийся с Сергеем Кирьяковым (спасать областную команду от возвращения во второй дивизион теперь будет экс-зенитовец Максим Юрьевич Астафьев). Это к разговору об уровне РПЛ.

«Зенит» — «Оренбург» t.me/fcorenburg

И тем не менее вопрос: кто мешал "Оренбургу" играть столь же агрессивно с первых минут? Сам и отвечу — психология кролика перед удавом. Добровольно отдав инициативу и территорию, гости держали строй ровно половину тайма — до тех пор, пока Кассьерра не скинул мяч Клаудиньо, а бразилец эффектно закрутил мяч в левую от Сысуева "девятку". "Зенит" неплохо комбинировал, используя короткий и средний пас, но, мне показалось, петербуржцам не хватало ширины: действовавший на позиции Дугласа Сантоса Караваев и вернувшийся на правый фланг обороны Эракович до перерыва редко подключались к атаке. Зенитовская схема 4-3-3 работала, но не настолько эффективно, чтобы довести дело до второго забитого мяча.

А вот после перерыва картина на поле изменилась. Деограсия провел неочевидные, казалось, замены, однако ход испанского специалиста сработал: гости стали еще чаще использовать длинные передачи и создали четыре (!) момента у ворот Кержакова. Семак ответил своими перестановками — вслед с вышедшим на 46-ой минуте Мостовым на поле появились Сергеев и Мантуан. Петербуржцы выровняли игру (неожиданный речевой оборот), но укрепить преимущество в счете не смогли.

Отмечу уверенную работу петербургского арбитра Владислава Безбородова (эпизод с попаданием мяча в руку Прохина — на усмотрение судьи). Не могу не обратить внимания на принципиально разную атмосферу кубкового матча со "Спартаком" и отчетной встречи. Вновь посетую на ошибки составителей календаря: в среду состоятся матчи перенесенного 21-го тура, а затем невероятно напряженный май. Энергосберегающие технологии — штука прогрессивная, но я за "лампочку Ильича". Впрочем, выиграли — и молодцы. Поехали дальше».