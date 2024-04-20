«Рубин» зацепился за результат в меньшинстве и без Рахимова

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» и «Локомотив» поделили очки. Сначала казанцы вышли вперед на 21-й минуте благодаря голу Валентина Вада. «Локомотив» сумел сравнять счет на 43-й минуте, отличился Дмитрий Баринов.

Борьба за бронзовые медали в самом разгаре

Автор издания «Футбол на куличках» Глеб Калинин рассказал о предыстории матча «Рубин» — «Локомотив». Журналист отметил, что казанцы все никак не могут одолеть «железнодорожников» в рамках чемпионата.

«Этой весной "Рубин" и "Локомотив" пока выступают не лучшим образом. После возобновления сезона обе команды одержали лишь по одной победе — огорчили пребывающий в кризисе "Ахмат". У "Локомотива", помимо невыразительных результатов в чемпионате, были и кубковые неудачи в поединках с "Балтикой" и "Уралом". Однако неделю назад дружина Михаила Галактионова отрезками показала весьма неплохую игру в дерби с ЦСКА. Однако не удержала перевес в два мяча и была вынуждена довольствоваться лишь одним набранным баллом. А ведь в случае победы "железнодорожники" взлетели бы на третье место.

Борьба за бронзовые медали в самом разгаре. На третье место претендуют сразу шесть команд, это одна из самых больших интриг сезона. "Рубин" тоже мог оказаться в этой группе, но два поражения кряду от "Оренбурга" и "Крыльев Советов" отбросили команду Рашида Рахимова на девятую строчку. По итогам поединка с самарцами главный тренер казанского клуба получил дисквалификацию. "Рубин" перед отчётной игрой столкнулся с некоторыми кадровыми проблемами. Им не могли помочь травмированные Никола Чумич и Александр Ломовицкий, а также дисквалифицированные Игор Вуячич и Угочукву Иву. Зато в строй вернулись Мацей Рыбус, Егор Тесленко и Руслан Безруков.

«Локомотив» t.me/fclokomotiv

У "Локомотива" потерь были меньше — в Казань не приехали Гилерме и Марио Митай. Интересно, что "Рубин" уже давно не может обыграть "Локомотив" в чемпионате, безвыигрышная серия насчитывала одиннадцать матчей. Кроме того, в текущем сезоне "железнодорожники" дважды обыграли волжан в Кубке России с общим счётом 4:0. Правда, в поединке первого круга премьер-лиги была зафиксирована боевая ничья (2:2). И в той встрече "Локомотиву" дважды пришлось отыгрываться».

Олег Кузьмин Тренер «Рубина». «Сегодня очень довольны командой, было видно, что была команда, бились друг за друга, старались. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех причастных с днём рождения "Рубина". Ребята об этом знали и после серии неудач хотели порадовать болельщиков. 1:1 — приемлемый результат? Думаю, да. Учитывая удаление в концовке, то да.

Проход Даку в стиле Лионеля Месси

Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко сравнил индивидуальные действия нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, который прошел 3-х игроков соперника и сделал голевую передачу на полузащитника Валентина Ваду. Журналист также рассказал о проблемах «Локомотива».

«Казанцы перед игрой с "Локо" лишились двух важнейших игроков — дисквалифицированных Вуячича и Иву. Но была и ещё одна потеря: Рашида Рахимова забанили на два матча за предложение выйти "раз на раз" помощнику Игоря Осинькина Сергею Булатову за посыл в далёкие дали.

«Рубин» — «Локомотив» t.me/fclokomotiv

Тем не менее "Рубин" и без главного тренера на скамейке начал вполне бодро. Да, первые опасные моменты организовал "Локомотив": удары Пиняева и Самошникова юрко потащил Дюпин. И всё же казанцы также подходили к воротам соперника и открыли счёт. Причём как! Даку в стиле Месси (реально не преувеличение) на дриблинге ушёл от троих (!), в том числе от Лантратова, и проткнул мяч в сторону дальней штанги. Соперники сборной Албании на Евро-2024, бойтесь!

Защитникам гостей после такого светит глубокая депрессия — их игра выглядела бестолковой и хаотичной. Ну а Ваде оставалось только замкнуть.

Казанцы отдали мяч сопернику, при этом вылетали в острые контратаки и чаще били по воротам (соотношение 8-5 в первом тайме). А забил всё равно "Локо": подачу Глушенкова с углового головой замкнул Баринов. Закрывал ли его кто-нибудь? Неа.

У москвичей, помимо пропущенного гола, были и другие неприятности. Во-первых, из-за травмы в середине тайма пришлось менять Фассона на Тикнизяна. Во-вторых, жёлтую схватили сразу три оборонительных игрока — Морозов, Сильянов и как раз Тикнизян.

В начале второй половины встречи беды продолжились: Глушенков уловил контрвыпад, прямо с центра поля убежал один на один с Дюпиным и коряво пальнул мимо ворот. В последних двух сезонах Максим крайне хорош и поражает испаноподобной техникой, однако конкретно здесь точность его совсем подвела. А вот Лантратову позже пришлось потрудиться, чтобы засейвить мощный выстрел Даки в угол и закидушку за шиворот от Зотова».

Мирлинд Даку Нападающий «Рубина». Думаю, я, как и вся команда, можем быть недовольны тем, что не удалось выиграть. Мы играли очень здорово и заслужили победу. «Локомотив» — очень сильный соперник, но «Рубин» сегодня заслуживал большего. После удаления «Рубин» стал создавать больше моментов, чем при равных составах? Думаю, это дух команды. Ребята показали, что они большие молодцы и бойцы.

Спорная красная карточка

Автор издания «Спорт-Экспресс» Андрей Кузичев разобрал момент с красной карточкой защитника «Рубина» Рустамжона Ашурматова, а также поделился впечатлениями от игры полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев сразу решил продемонстрировать все грани своего таланта и доказать, что разговоры об интересе "Челси" возникли не на ровном месте. Фирменное смещение в центр с плотным ударом. Потом — классный пас шведкой на замыкавшего передачу в падении Самошникова. Смотрелось круто, но закончилось одинаково — спасениями Дюпина.

Удивительно, но именно в этот момент игра развернулась на 180 градусов. И если за Пиняевым следит "Челси", то на Даку вполне может обратить внимание английский клуб статусом пониже. Благо гол казанской команды получился одним из самых красивых в нынешнем сезоне, и заслуга форварда в нем — процентов 90. Так почему бы не пофантазировать?

Суммы качеств казанских игроков хватило, чтобы открыть счет. А вот чтобы отстоять собственные ворота, возможно, не хватило Вуячича. Черногорский защитник (как и Уче) отбывал дисквалификацию и мог порадовать болельщиков только во время автограф-сессии. Теоретически же как раз Вуячич мог помешать Баринову сравнять (капитан "Локо" классно открылся на угловом и подрезал мяч в дальний угол), практически — хозяев поставила в тупик подача Глушенкова.

К тому же, получив албанское футбольное гражданство, выступавший ранее за Косово Даку здорово проявил себя в решающей части отборочного цикла Евро-2024 (1+1 при пяти выходах на поле). А летом можно будет показать товар лицом уже на континентальном первенстве. Ну и, собственно, с футбольными навыками у него все в порядке. Мощь, которую так ценят в Англии, помогла смять на фланге Лукаса Фассона. А техники хватило, чтобы уйти от прокатившегося мимо в подкате Морозова и пробросить мяч между Фассоном и Лантратовым. Опередивший своего оппонента Вада не имел права дать пропасть такой красоте.

«Локомотив» t.me/fclokomotiv

Причем железнодорожники к тому времени поменяли не только исполнителя корнеров (до этого справа навешивал Миранчук), но и расстановку игроков. Тектонические сдвиги спровоцировала травма главного неудачника дня Фассона, из-за чего пока еще набирающему кондиции Тикнизяну пришлось вступать в игру уже в середине первого тайма. Следующий этап перестройки от Михаила Галактионова начался во второй половине, когда Баринова сменил Сулейманов.

С учетом разных амплуа игроков ход не казался очевидным, но эффект проявился моментально — когда настырный форвард едва не накрыл Дюпина. А потом именно Сулейманова после классного паса Миранчука зацепили перед штрафной, и Евгений Кукуляк посчитал, что Ашурматов заслуживает за это прямой красной карточки. Если бы Рашид Рахимов не отбывал дисквалификацию, а находился на скамейке, ему было бы крайне трудно сдержать эмоции».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива». Немного не хватило остроты, именно последнего паса у штрафной. Мы рассчитывали, что два свежих нападающих, которые у нас вышли, принесут свои дивиденды именно при фланговых подачах, при навесах. Большую часть матча мы пытались зайти через середину, более комбинационно, но эти попытки пресекались соперником. Поэтому был расчёт на то, что и фланговая игра Тикнизяна с левой ногой, и два нападающих в створе ворот принесут нам определённый плюс. Но, к сожалению, остроты нам немножко не хватило.

Команды показывали красивый футбол

Автор «Советского спорта» Елизавета Самсонова рассказала об атаках «Локомотива» после пропущенного гола. «Железнодорожники» имели несколько шансов забить, а получилось только у Дмитрия Баринова.

«После гола накал страстей не угас: опасно разыграли корнер хозяева. Грицаенко на неожиданном дриблинге слева ворвался в штрафную площадь и пробил с острого угла, но Лантратов закрыл ближний угол. "Локомотив" ответил, совершив заброс в штрафную площадь "Рубина", где Глушенков вывалился один на один с Дюпиным, но, обыгрывая голкипера, он слишком сильно прокинул мяч себе на ход, сместившись к лицевой линии. Бить с острого угла Глушенков не стал, а затем и вовсе упустил момент для обострения.

Казалось, что в таких условиях матча допускать ошибки нельзя, но Сильянов в середине поля ошибся с передачей, приведя контратаку на свои ворота, но Ненахов в подкате накрыл. А затем через пару минут он снова на своей половине поля подарил мяч казанцам, после чего Баринов уже напихал партнеру.

«Рубин» — «Локомотив» t.me/fclokomotiv

Однако несмотря на это Глушенков с правого фланга навесил на ближнюю штангу, а там вообще один остался Баринов, который головой здорово подрезал в дальний угол мяч и рикошетом от штанги он влетел в ворота.

Сразу после гола последовала затяжная атака "Локомотива". Сначала Тикнизян с левого фланга навесил, затем Баринов подобрал отскок, после чего Самошников справа ворвался в штрафную площадь и там выдал полупрострел. Но Дюпин ногой отбил мяч.

В конце тайма Тикнизян стал высказывать Евгению Кукуляку претензии, поэтому не удивительно, что ему предъявили "горчичник". Красивый футбол показывали команды — и "Рубин", и "Локомотив". Много и здорово атаковали, зрелищно играли».

Три главных факта после матча «Рубин» — «Локомотив»

Издание «Спорт день за днем» отметило несколько интересных фактов после ничейного результата в матче (1:1).

«1. "Локомотив" становится самой ничейной командой РПЛ: в 24 турах подопечные Галактионова 11 раз сыграли вничью.

2. "Рубин" не может обыграть "Локомотив" в 17 матчах подряд. Последняя победа казанского клуба над "железнодорожниками" была в октябре 2016 года.

«Локомотив» t.me/fclokomotiv

3. "Локомотив" не проигрывает в 10 из 12 последних матчей в РПЛ. Два поражения у команды Галактионова от "Ростова" (0:1) и московского "Динамо" (1:2)».