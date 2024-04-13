ЦСКА совершил камбэк с «Локомотивом» и остался в борьбе за медали

В матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» смог уйти от поражения в игре с ЦСКА, уступая со счетом 1:3 к 80-й минуте.

Глушенков вел «Локомотив» к победе, но Федотов заменами перевернул игру

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов эмоционально поделился впечатлениями от увиденного в матче «Локомотив» — ЦСКА.

«Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не впервые в нынешнем сезоне вынужден был экспериментировать с линией обороны. Отсутствовали Виллиан Роша (дело не в контракте — бразилец заработал дисквалификацию) и Дивеев (не из-за травмы, просто приболел). В результате в центре обороны армейцев вышло трио Зделар — Мойзес — Агапов с бразильцем в роли "либеро".

Возможно, именно с этим было связано то, что ЦСКА начал дерби очень осторожно, если не сказать робко. Красно-синие не боролись за инициативу и контроль мяча с железнодорожниками, делали ставку на быстрые ответные атаки, но фактически полтайма они не получались.

У "Локомотива" в центре нападения на этот раз вышел Глушенков. А вот Дзюба, несмотря на возвращение в заявку, остался на скамейке запасных.У ЦСКА в первом тайме по-настоящему получился лишь один эпизод в атаке, в котором армейцы создали сразу два момента.

Сначала Файзуллаев после чудесного паса из глубины убежал один на один, но испортил момент плохим первым касанием. Красно-синие заработали только угловой — Лантратов совершил сейв. А после подачи со стандарта голкипер "Локо" грубо ошибся на выходе, и Обляков бил головой в пустой угол с трёх-четырёх метров. Как не попал — просто невероятно!

Перед перерывом "Локо" забил вполне заслуженный гол, но не так, как мог бы, исходя из хода игры. Глушенков забросил мяч к чужой штрафной на Самошникова, а контролировавший вроде бы зону Гаич растерялся. Экс-защитник сборной России внезапно ударил из-за штрафной — и забросил мяч за спину Акинфеева! Ошибся и опытный голкипер ЦСКА?

Максим Глушенков globallookpress.com

Красно-синие разыграли угловой, Миранчук не заблокировал подачу Файзуллаева, а Морозов упустил Мусаева. Зимний новичок вторым голом подряд показывает, почему именно он выходит сейчас в основе при таких конкурентах, как Чалов с Заболотным.

Но следующие полтайма превратились в театр другого актёра — Глушенкова. Максим разрывал нескладную оборону ЦСКА. В ходе второй голевой атаки он сначала сделал пас на Миранчука, а после неудачного выноса Зделара забил второй гол железнодорожников.

Впрочем, мяч по пути в сетку коснулся Морозова, так что авторство гола под вопросом.Келлвен сломал линию офсайда, благодаря чему задержавшийся у чужих ворот Фассон смог сделать два касания и забить свой первый гол в профессиональной карьере.

ЦСКА разваливался на глазах, а Михаил Галактионов выпустил свежих Дзюбу с Тикнизяном. Но сыграли в итоге перестановки Федотова — сумасшедшая концовка была у этого дерби!

Тренер армейцев выпустил Заболотного, убрал одного защитника. Свежий форвард и сократил отставание в счёте, завершив на добивании атаку, которой дал жизнь ценнейшим подбором Обляков.

На 87-й минуте давление армейцев принесло им спасительный третий гол. Сработал ещё один стандарт. Уставший вроде бы Мусаев нашёл в себе силы на какой-то баскетбольный, фантастический прыжок и сделал скидку на Агапова. Защитник пробил головой, и мяч рикошетом от земли влетел в ворота. Лантратову совсем немного не хватило до сейва».

Михаил Галактионов Тренер «Локомотива» Понятно, что ЦСКА очень хорошая команда, у них хороший подбор игроков. Но главное, что мы дали им вернуться в игру. Хороший матч. Для нас по результату, ведя в два мяча, очень обидно упускать победу. Пиняев провел хороший матч, по движению и скорости, поэтому он в принципе справлялся на фланге. Вся группа атаки выглядела неплохо. Очень хороший матч. Глушенков сам попросил замену, чуть подустал, пришлось сделать изменения.

Грамотные коррективы Федотова

Автор «Советского спорта» Владимир Лазарев хвалит главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за изменения в составе по ходу матча.

«Игра близилась к перерыву — но тут маленькое футбольное чудо сотворил Илья Самошников. Защитник "Локомотива" освободился от опеки сразу двоих соперников и шикарным "парашютом" забросил мяч за шиворот Акинфееву. Игорь до последнего пытался спасти команду, но сумел лишь коснуться мяча руками. Так что на перерыв соперники отправились при минимальном преимуществе хозяев поля.

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Второй тайм армейцы начали активнее. И довольно быстро смогли восстановить равенство на табло. Один из лучших игроков ЦСКА в первой половине игры — Аббосбек Файзуллаев — вырезал подачу точно на голову Тамерлану Мусаеву. Который и оставил Лантратова не у дел.

Но радость красно-синих была недолгой. С коротким интервалом в воротах Акинфеева побывали три мяча. Два из которых были засчитаны. Главный претендент на звание лучшего игрока матча Максим Глушенков при помощи рикошета от Морозова вновь вывел "Локомотив" вперёд. Уже совсем скоро гол-красавец Сильянова после подачи всё того же Глушенкова не состоялся из-за офсайда. Но пятнадцатый номер хозяев и не думал останавливаться, выведя на разящий удар Лукаса Фассона, для которого этот гол стал первым во взрослой карьере.

Казалось бы, дело сделано. Но армейцы с таким развитием были не согласны. И замены Владимира Федотова уже не в первый раз в этом сезоне помогли ЦСКА спасти встречу. Свежий Антон Заболотный вернул красно-синих в эту игру. После чего гости прижали железнодорожников к воротам — и Илья Агапов восстановил равенство на табло.

Могло всё закончиться и полным триумфом ЦСКА — в одной из атак "Локомотив" отбился не без изрядной доли везения. 3:3 — ничья в пользу идущего третьим "Динамо", но игрокам команд, подарившим болельщикам вечернее шоу в Черкизове, упрекнуть себя точно не в чем».

Глушенков — новый герой «Локомотива»

Автор Sportbox Дмитрий Панов впечатлен игрой Максима Глушенкова и считает его новым героем «железнодорожников».

«У "Локомотива" бросалось в глаза отсутствие Артёма Дзюбы — форвард сидел на скамейке запасных. Вместо него на острие атаки был выдвинут Максим Глушенков, который в последнее время расцвел.

ЦСКА ФК ЦСКА

Главным героем первого тайма неожиданно стал Илья Самошников. За считанные минуты до конца он получил пас из глубины и в касание закинул за шиворот Акинфееву — тот не сумел вытащить мяч из ворот. Действия Игоря стоит признать ошибкой, но она не умаляет красоты в исполнении Ильи. Также отметим классную передачу в исполнении Максима Глушенкова.

В начале второго тайма ЦСКА пробовал перехватить инициативу, и временами у него это даже получалось. Давление переросло в гол на 53-й минуте: Тамерлан Мусаев замкнул подачу от Файзуллаева и сравнял счет. Полузащитник, перешедший зимой из "Балтики", забивает уже в четвертом матче за "красно-синих".

Но "Локомотив" воспользовался козырем в виде Глушенкова — спустя три минуты он прошил Акинфеева с отскока. В этом голе есть вина Саши Зделара, который толком не выбил мяч из штрафной. Чуть позже преимущество хозяев упрочил Лукас Фассон, которому навесил Глушенков.

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У Максима получился феноменальный матч. Гол и две передачи — лучшее тому доказательство! Сделав свое дело, герой уступил место на поле Рифату Жемалетдинову. Еще один Артём — Дзюба — вышел при счете 3:1. Но он растворился на поле, в то время как ЦСКА заиграл с новыми силами. Сократив отставание до минимума с помощью Заболотного, армейцы нарастили давление и сумели выровнять положение: Илья Агапов пробил Илью Лантратова после классного паса от Тамерлана Мусаева».

ЦСКА и его характер

Автор bobsoccer.ru Максим Квятковский отмечает характер «армейцев» и возвращение их в игру при 1:3.

«Ничьи бывают разными. Эта, на мой взгляд, пойдет армейцам в плюс. Многим, возможно, при счете 1:3 показалось, что все кончено. Главное, так не посчитали футболисты ЦСКА. Когда у команды есть характер, когда она не опускает рук, уступая два мяча, это дорогого стоит.

Всего 6 раз в этом чемпионате армейцы позволяли соперникам открыть счет. И в итоге четыре матча удалось спасти, причем всякий раз ЦСКА забивал два последних гола в матче! С нижегородцами превратили 1:2 в 3:2, а с самарцами, ростовчанами и вот теперь с железнодорожниками сводили матчи к ничьим, уступая по ходу второго тайма два гола.

Как объяснить эту метаморфозу? Почему команда то отпускает свои матчи, то героически вытаскивает безнадежные? У меня нет ответа. Но если в какие-то моменты сегодня казалось, что хозяева переигрывают армейцев, то в концовке 'Локо' просто отбивался. Счет едва не стал 3:4!

Антон Заболотный ФК ЦСКА

Выручили ЦСКА отличные стандарты, а еще хочу отметить выход на замену Заболотного. Его принято критиковать, однако я возьму на себя смелость поддержать форварда. Как он старался, как вместе с партнерами пытался спасти этот матч. А как вам Агапов, забивший уже второй гол за ЦСКА, и вновь — важнейший! А как угадали с Мусаевым!».

«Кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный»

Автор «Спорт-экспресс» Марк Бессонов считает, что по зрелищности игра точно не уступила чемпионской разборке севера и юга; а по эпичности развязки явно превзошла.

«ЦСКА в первом тайме сделал ставку на контратаки и надежную игру в среднем блоке — 3-4-3 с Обляковым на фланге, подвижными Давилой и Файзуллаевым, а также фактурным Мусаевым для длинных передач.

Баринов и Пиняев пристреливались издали в первую четверть матча, да и в целом 'Локо' владел преимуществом — Сулейманов и Дзюба остались на скамейке, а вышедший на острие Глушенков здорово комбинировал с Пиняевым, Самошниковым и Миранчуком.

Самошников после шикарного паса Глушенкова исполнил не менее шикарный удар, перебросив Акинфеева из-за пределов штрафной — и это не понты: по-другому забить, казалось, было просто невозможно. Определенно номинант на гол сезона, да еще в таком матче! Хотя выбор позиции Игоря оставляет большие вопросы.

На второй тайм 'Локомотив' вышел с явным желанием удвоить преимущество — уже на 46-й минуте Фассон пробил рядом со штангой после навеса Миранчука. Но после череды стандартов повезло ЦСКА — Мусаев откликнулся на подачу Файзуллаева и переправил мяч в ворота. Кажется, у армейцев растет солидный форвард.

Затем на поле вместо потерявшегося Давилы появился Чалов с очевидным намерением укрепить преимущество в атаке. Но вместо этого футболисты ЦСКА вновь увидели мяч в своих воротах — Зделар неудачно прервал пас от Миранчука и позволил Глушенкову не без помощи рикошета снова вывести свою команду вперед. 1+1 — мощное возвращение Максима.

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Так складывался матч — «качели», мы не реализовали моменты. Мы первые их создали — выход Аббоса, еще когда Иван не забил в пустые ворота. Так и получается — не забиваешь ты, (забивают тебе), футбольное правило, наверное, сыграло. Мы были первыми на мяче, нас оттолкнули, забили нам гол в раздевалку. Вышли после перерыва, отыгрались, вроде бы на этой волне должны были закрепить преимущество, но что‑то нам не позволило это сделать. Опять говорил про психологию. Выдали хороший темп, могли перевернуть этот матч и получить три очка. Так бывает, когда тебя припирают к стенке. Незримый посыл команда получает, что терять нечего. Наверное, кто‑то должен своим примером что‑то показать, вся команда заводится и делает великие дела.Мы понимали, что нам нужен при осаде (ворот) еще один большой форвард, перешли на два центральных, появился Заболотный. Наверное, это добавило остроты, Антон забил, имели еще ряд моментов на «стандартах».

Через пять минут Глушенков чуть не сделал еще один гол, но вмешался ВАР, отменивший взятие ворот Сильяновым. Однако настойчивость Глушенкова просто не могла не остаться без награды. Форвард 'Локо' вскоре устроил очередной балаган в штрафной Акинфеева, выполнив классный навес на Фассона, который в одиночестве без труда сделал счет 3:1. Это первый гол в карьере 22-летнего футболиста.

Когда казалось, что 'Локомотив' сейчас-то спокойно доведет матч до логического завершения, на поле появился Антон Заболотный, сменивший защитника Келвена, и спустя всего две минуты четко сыграл на добивании после соло неугомонного Файзуллаева.

Команда Галактионова как будто встала на месте, в то время как ЦСКА лишь наращивал обороты, заставляя Лантратова скакать в рамке как ужаленный. Но и Илья ничего не смог сделать на 86-й минуте, когда защитник Агапов сравнял счет после очередного углового — Артем Дзюба, который также появился на поле при счете 1:3, упустил защитника и наблюдал за решающим голом со стороны. Так ЦСКА показал, как умеет давить соперника мышечной массой. А главное — характером».

Лучший игрок матча — Максим Глушенков

Как обычно автор «Футбола на куличках» Глеб Калинин выбрал лучшего игрока матча.

«Глушенков выдал великолепную игру. Редкая опасная атака 'Локомотива' проходила без его участия. В итоге Максим записал на свой счёт три результативных балла. После его забросов отличились Самошников и Фассон, сам Глушенков тоже однажды огорчил Акинфеева. Мог у Максима быть ещё один результативный балл, однако гол Сильянова судья не засчитал».