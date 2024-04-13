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    РПЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Локомотив» встретится с ЦСКА, а «Краснодар» сразится с «Зенитом»

    Результаты матчей 24-го тура российской Премьер-лиги

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    Максим Глушенков — нападающий «Локомотива»
    Матчи 24-го тура чемпионата России пройдут с 13 по 14 апреля

    «Сочи» — «Спартак» 1:0

    «Сочи» одолел «Спартак» с минимальным счетом 1:0 в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Единственный гол в этом матче южане забили на 76-й минуте. Защитник команды Яхья Аттийят-аллах смог удачно пробить с угла.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Спартак 1:0
    Гол: 1:0 Attiyat Allah Y. (76') Сочи: Николай Заболотный, Кирилл Заика, Ванья Дркушич, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Marcelo Alves, Attiyat Allah Y., Saavedra I., Kramaric M., Guarirapa S., Jukic A. Спартак: Александр Максименко, Леон Классен, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Babic S., Ugalde M. Предупреждения: Даниил Хлусевич (80'), Miguel (80'), (90+5')

    После этого матча «Сочи» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (35 баллов).

    «Ахмат» — «Балтика»

    суббота, 13 апреля, 16:30 мск

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    «Краснодар» — «Зенит»

    суббота, 13 апреля, 17:00 мск

    «Локомотив» — ЦСКА

    суббота, 13 апреля, 19:30 мск

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    воскресенье, 14 апреля, 12:00 мск

    «Урал» — «Динамо»

    воскресенье, 14 апреля, 14:15 мск

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