РПЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Локомотив» встретится с ЦСКА, а «Краснодар» сразится с «Зенитом»

«Сочи» — «Спартак» 1:0
«Сочи» одолел «Спартак» с минимальным счетом 1:0 в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол в этом матче южане забили на 76-й минуте. Защитник команды Яхья Аттийят-аллах смог удачно пробить с угла.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Сочи — Спартак 1:0
Гол: 1:0 Attiyat Allah Y. (76') Сочи: Николай Заболотный, Кирилл Заика, Ванья Дркушич, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Marcelo Alves, Attiyat Allah Y., Saavedra I., Kramaric M., Guarirapa S., Jukic A. Спартак: Александр Максименко, Леон Классен, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Babic S., Ugalde M. Предупреждения: Даниил Хлусевич (80'), Miguel (80'), (90+5')
После этого матча «Сочи» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (35 баллов).
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