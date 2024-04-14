Без шансов на чемпионство для «Динамо». Команда Лички на последних секундах проиграла «Уралу»

В матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Урал» одержал неожиданную победу победу над «Динамо» со счетом 2:1. На голы Даниэля Мишкича и Алексея Каштанова гости ответили точным ударом Константина Тюкавина

Неудачные серии команд

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сделал акцент на том, что обе команды перед этой игрой имели серию из неутешительных результатов.

«Не самая громкая вывеска матча "Урал" — "Динамо", но сколько за ней было напряжения. Уральцы, набрав в первых 5 турах 13 очков, в следующих 17 — только 7. Катастрофа! Лишь одна победа с августа в РПЛ, а после победы "Балтики" в Грозном (7:1) команда Виктора Гончаренко вообще опустилась в зону прямого вылета. Отступать некуда.

Как и "Динамо". У бело-голубых с сентября, наоборот, была "белая" полоса, которая в марте споткнулась о "Ростов" с разгромом — 1:4, а потом случился блэкаут со "Спартаком", когда динамовцы полностью держали игру в своих руках, чтобы подарить сопернику победу двумя вратарскими ошибками.

Команда Лички вычеркнула себя из претендентов на золото, да и место в тройке оказалось под большой угрозой. Остановить падение "Динамо" требовалось в Екатеринбурге.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Однако москвичи начали встречу так, словно результат не имеет никакого значения — сонно и пассивно. Не могли отдать три точных передачи подряд, проигрывали заряженным гостям весь подбор, позволяли создавать моменты у своих ворот. С двумя ударами Шунин справился, а вот с третьим — на 10-й минуте — уже нет. Мишкич без помех пробил после углового точно под штангу, без шансов для голкипера».

Виктор Гончаренко главный тренер «Урала» Все очень эмоционально. На протяжении достаточно длительного времени мы чувствовали нервозность, перед игрой с «Динамо» напряжение в раздевалке было достаточно высоким. Рад сегодняшней победе, спасибо болельщикам, они здорово нас в конце мотивировали. Рад за ребят, характер у команды есть. Где‑то было много невезения, мы уступали в равных матчах, сегодня все собралось воедино. Мы по делу выиграли — и давление оказывали, и хорошо позиционно атаковали.

Вырванная победа «Урала»

Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко подробно описал, что происходило на футбольном поле в этом матче.

«Первыми в атаку полезли екатеринбуржцы: создали несколько интересных подходов и заработали угловой, после которого Итало размял Шунина ударом головой по воротам. Немного погодя Антон эффектно отразил и выстрел Эрика Бикфалви прямо в правую шестёрку. На 10-й минуте спасти уже не получилось: Даниэль Мишкич поймал отскок и из-за штрафной хлёстко пробил в нижний дальний угол.

По игре было вообще непонятно, какая из команд совсем недавно билась за лидерство в РПЛ, а какая претендует на вылет. "Урал" забил и подуспокоился. А "Динамо" хоть и завладело мячом, толком даже не могло войти в штрафную соперника. Первый удар в сторону ворот хозяев гости нанесли на 27-й минуте усилиями Луиса Чавеса. И то слабый и прямо по центру. Там находился Илья Помазун, а не Лещук, так что проблем у него не возникло.

Календарь и таблица РПЛ

Всё изменилось на 33-й минуте, когда оборона "Урала" грубо ошиблась. Диего Лаксальт с центра поля закинул вперёд на Константина Тюкавина, екатеринбуржцы плохо организовали искусственный офсайд, и нападающий бело-голубых в лучших традициях Филиппо Индзаги убежал один на один. Единственный момент за тайм — и сразу гол.

В первой половине встречи соотношение ударов было с заметным уральским преимуществом: семь (четыре в створ) против двух (оба — в створ). Проблема в том, что у "Динамо" есть Тюкавин, а у "Урала" — нет. Да и классный распасовщик вроде Лаксальта ему не помешал бы.

После перерыва первый опасный эпизод сотворили тоже хозяева: Эммерсон отреагировал на заброс со штрафного и шипами в прыжке ткнул мяч в дальний угол. Бело-голубым повезло, что на подстраховке разобрался Лаксальт.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Первая половина второго тайма была не столь событийной. Никто из соперников не хотел брать инициативу, будто ничья их целиком устраивала. Хотя по турнирной таблице так и не скажешь. Зато на 70-й минуте впервые за четыре с небольшим месяца после тяжёлой травмы вышел на поле Андрей Егорычев.

А вот далее пошла жара. Сначала Хорхе Карраскаль набросил справа на Чавеса, и тот в касание красиво пальнул в штангу. Затем убойный момент не реализовал Даниил Фомин. После этого Тимур Аюпов скинул мяч головой на Каштанова. Алексей находился прямо перед воротами, но Роберто Фернандес вовремя подставил ногу.

В конце матча "Урал" претендовал на пенальти. Чавес остановил удар Ибраимы Сиссе то ли плечом, то ли рукой. Судья Василий Казарцев долго смотрел VAR и чётко объявил на весь стадион: "Нарушение правил отсутствует". Судя по повторам, вполне справедливо.

Немного погодя уральцам было уже всё равно, ведь они забили решающий гол! Каштанов принял случайную скидку Александра Кутицкого, который боролся с Алексеем Ионовым, продавил Лаксальта и пробил на технику в ближний угол. Причём и здесь вмешался VAR, тем не менее решение оказалось уже в пользу "Урала". Никаким офсайдом там и не пахло.

Каштанов на радостях оголил торс и получил вторую жёлтую. Бело-голубые помчались отыгрываться, и всё же времени им уже не хватило».

Личку уволят вслед за Абаскалем?

Автор «Советского Спорта» Андрей Тупиков считает возможным увольнение Марцела Личка с поста главного тренера «Динамо» после этого поражения.

«Обидное поражение в дерби против "Спартака" динамовцы ещё могли списать на неудачную игру голкипера Лещука, но осечку в матче с "Уралом" при похожем сценарии, иначе как личной трагедией главного тренера бело-голубых Марцела Лички не назовёшь.

После матча на "ВТБ-Арене" всю неделю судачили об удаче абсолютно раздробленных в игровом и моральном плане спартачей и о невезении одного из претендентов на самые высокие места в чемпионате столичное "Динамо". Ну как так, возить чем угодно по зелёному газону соперника, а в итоге на носовом платке отдать не только победу, но и не разжиться даже ничьей. Динамовцам сочувствовали, но констатировали факт — команда вылетела из борьбы за золото, а также в ней нет железного стержня, который помог бы решить проблемы психологического характера.

При абсолютно равной игре, раскрыться командам удалось лишь в концовке матча. За 15 минут до финального свистка шикарные возможности не использовали Чавес, Фомин, Каштанов и Сиссе. Казалось, что этот аттракцион небывалой щедрости должен закончиться логичной ничьей, но не с динамовским везением.

Когда на секундомере пошла пятая дополнительная минута, Каштанов оказался вторым футболистом в составе "Урала", который способен решить эпизод за счёт точного сильного удара. И, вновь, Шунин не у дел. Самое смешное, что для форварда екатеринбуржцев этот отрезок стал как самым радостным в игре, так и самым печальным. За три минуты у Каштанова — жёлтая карточка — гол — вторая жёлтая и удаление. Воистину, натуральный хет-трик Алексея Каштанова! Уже не 9-й добавленной бело-голубые могли отыграться, но Гладышев не попал в створ, стреляя в упор головой.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

В итоге, столичный клуб проиграл вторую игру подряд на последних минутах, с одинаковым счётом и, вновь, с не самой уверенной игрой голкипера. И может так получиться, что вслед за испанским тренером "Спартака", в отставку могут отправить и Марцела Личку. Хоть клуб и показывает при нём симпатичный футбол, но так разбрасываться очками в конце чемпионата нельзя. От мыслей от золоте, до вылета из тройки, как оказалось — всего две неудачные игры».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» Мы проспали первые 10 минут игры, когда соперник забил нам гол. Команда не должна играть первые минуты с таким настроем. Соперник забил гол, владел мячом, во втором тайме не забили свои моменты. Когда ты не забиваешь свои моменты, соперник забивает тебе, так и получилось. Даня Фомин упустил хороший шанс, Чавес попал в штангу, была возможность у Гладышева, к сожалению, он не ударил. Соперник наказал нас, что еще сказать. Обидно.

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Влад Тимуров определил три главных факта по итогам этой игры.

«1. Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин сравнял счет в матче и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ, опередив форварда ЦСКА Федора Чалова и полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна — у обоих по 9 мячей. На счету 21-летнего игрока бело-голубых 10 голов. Лидирует форвард "Зенита" Матео Кассьерра с 16 забитыми мячами.

Все прогнозы на РПЛ

2. "Урал" впервые в 2024 году одержал победу в РПЛ. Команда Виктора Гончаренко не проигрывает уже в двух матчах подряд. Всего у екатеринбуржцев одна победа, одна ничья и три поражения после возобновления сезона. "Урал" — 13-й в РПЛ.

Фрагмент матча ФК «Урал»

3. "Динамо" проиграл в третьем матче подряд. Коллектив Марцела Лички занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков».

Лучший игрок матча — Даниэль Мишкич

Автор «Футбол на Куличках» Глеб Калинин по традиции определил лучшего футболиста матча.

«Мишкич проделал огромную работу в центре поля. Он и в разрушении преуспевал, и атаки поддерживал. Именно хорват открыл счёт в дебюте поединка эффектным ударом под дальнюю штангу после подачи "шмелями" углового. А во втором тайме Даниэль организовал опасный момент с участием Каштанова, когда Алексей с нескольких метров не попал в створ ворот».