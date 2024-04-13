«Зенит» можно поздравлять с чемпионством? Питерцы в волевом стиле победили «Краснодар» и упрочили лидерство

В матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:2. Открыли счет в поединке хозяева усилиями Лукаса Оласы, однако гости во втором тайме перевернули игру и благодаря голам Матео Кассьерры и Артура добыли волевую победу

Апрель — месяц «Зенита» и «Краснодара»

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин начал свой рассказ о матче с предистории о том, как апрель связан с противостоянием «Краснодара» и «Зенита».

«Апрель — месяц "Зенита" и "Краснодара". Просто мифологическая история. Весной 2019-го петербуржцы приехал на этот же стадион в качестве претендента на титул. А уехали, по сути, с ним. Помните гол Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте? Потом апрель 2021-го — тогда "Краснодар" не проиграл сине-бело-голубым, но всё равно отправил их к трофею. Спустя год — та же локация и поражение. Зенитовцы совсем скоро подтвердили свой четвёртый трофей.

В этот раз ситуация ещё более интересная: "Краснодар" — главный преследователь действующих чемпионов. Снова апрель. Домашний стадион. И какая-то сумасшедшая поддержка.

Вообще, это первое, что бросалось в бросалось в глаза и уши. Такого шумового сопровождения многие точно не слышали давно. Даже коллеги удивлялись: сколько раз были на стадионе, но на игре с "Зенитом" удивительное единение. Забыты Владимир Ивич и все скандалы, окружавшие его уход. Теперь цель одна — побороться за титул уже с новым тренером. Бывший остался, кстати, только в картонном виде. Для посетителей фан-шопа. Фигура пользуется спросом.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

"Краснодар" вышел на игру мегазаряженным. То ли это настроение стадиона, но с первых минут чувствовалась бешеная агрессия. В каждом эпизоде. В какой-то момент показалось даже, что это создаст проблемы Сергею Иванову. Однако после нескольких стартовых провокаций и споров рефери успокоил игру, не став слишком завышать градус. Его и так хватало. Мурад Мусаев не удивил схемой. Да и стартовым составом. А вот Сергей Семак устроил сюрприз.

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Ведь Вендела, который пропускал матч из-за дисквалификации, по сути никто не заменил. Да, ситуативно в его роли оказывался Дуглас Сантос, но и он после стартовых минут отошёл на привычный левый фланг. Помогать Нуралы Алипу. И всё реже добегал в центр. В какой-то момент "Зенит" и вовсе играл в три центральных защитника, плюс Дуглас и Вячеслав Караваев — на флангах. Минус один игрок в центре поля. Вероятно, это и привело к первому голу».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Игра получилась эмоциональная, пропустил первыми, поставили себя в условия догоняющих. Ведь сильная сторона «Краснодара» контратаки. У нас были моменты и в первом тайме, но во втором удалось переломить ход встречи. Ребята молодцы, игра непростая, но победа заслуженная

Градус матча

Автор «Советского Спорта» Владимир Лазарев рассказал о значимости этого поединка для обеих команд.

«Суббота в Российской Премьер-лиге получилась богатой на события. Но главное блюдо всё же ожидало болельщиков в Краснодаре, где во второй очной встрече в нынешнем чемпионате сошлась пара соискателей золота. В случае победы южане отбирали у "Зенита" место на первой строчке. И, учитывая не самый сложный календарь в концовке, становился фаворитом чемпионской гонки.

Градус игры стал чувствоваться уже с первых минут, на которых произошли сразу две небольших стычки. После чего команды всё же перешли к решительным действиям. Герой недавних матчей со "Спартаком" и "Балтикой" — молодой бразилец Педро — оказавшись первым на отскоке в чужой штрафной, запустил мяч в небеса. А вот одна из ответных атак команды Мурада Мусаева оказалась голевой. Батчи подал в штрафную, Алип неудачно вынес мяч — и набежавший Лукас Оласа вывел хозяев поля вперёд.

После этого футболисты "Краснодара" заставили болельщиков вспомнить о времени, когда командой руководил Владимир Ивич. Южане постарались максимально успокоить игру и не форсировали события. Петербуржцы в свою очередь попытались обострить обстановку у чужих ворот. Но момент, загубленный Педро, так и остался самым опасным в исполнении "Зенита" в первом тайме. "Краснодар" грамотно оборонялся и заслуженно отправился в раздевалку, ведя в счёте».

Первый тайм за «Краснодаром»

Автор Sportbox Денис Петров подметил тот факт, что в первом тайме преимущество было на стороне подопечных Мурада Мусаева.

«В предыдущем туре лидер "Зенита" Вендел получил четвертую карточку в сезоне и встречу в Краснодаре пропускал из-за дисквалификации. Потеря ключевого игрока вынуждала Семака искать нестандартные варианты в центре поля. В итоге выбор был сделан в пользу неосновной для команды схемы 5-2-3 с явным уклоном в оборону. За середину отвечали Клаудиньо и Барриос, а впереди ставка была сделана на Педро, Мостового и Кассьерру.

У "Краснодара" проблем с составом не наблюдалось. Мусаев также решил насытить оборону, в центре которой действовали Оласа, Тормена и Алонсо. Впервые в матче чемпионата с первых минут вышел зимний новичок Кастаньо.

Турнирное значение игры на первых минутах отразилось на игроках обеих команд. Нерв чувствовался в каждом эпизоде, что сказывалось на количество фолов. Только за первый тайм хозяева успели десять раз нарушить правила. В самом начале Оласа попытался спровоцировать удаление Мостового. Россиянин рукой еле задел грудь уругвайца, а тот повалился на газон, пытаясь показать, что его со всей силы ударили кулаком. Наивному актерскому этюду южноамериканца главный арбитр встречи Сергей Иванов не поверил.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

С учетом повышенной важности матча, обилия моментов ждать не приходилось. Цена каждого редкого шанса в такой ситуации возрастала многократно. В итоге "Зенит" свою возможность упустил, а "Краснодар" прощать соперника не стал. Вначале нападающий гостей Педро не сумел попасть в практически пустые ворота, запустив мяч на верхний ярус.

Чуть позже с потери Педро началась голевая атака "быков". Хозяева быстро доставили мяч до чужих ворот, а подключившийся к атаке Оласа воспользовался удачным для него отскоком от головы Алипа.

У "Зенита" до конца тайма оставалось полно времени для исправления ситуации, но краснодарцы действовали предельно надежно, не оставляя свободных зон на своей половине. При минимальной опасности хозяева не стеснялись фолить, сбивая темп зенитовских атак. Как же все изменилось после перерыва».

Смена схемы

Автор bobsoccer.ru Алексей Андрианов отметил схему игры «Зенита» после перерыва и не совсем удачного первого тайма.

«В перерыве "Зенит" вернулся к схеме 4-3-3 и тут же поймал синюю птицу: сначала филигранный удар в дальний угол нанес Кассьерра, а затем похожий мяч в ворота Сафонова забил вышедший на замену Артур. В строгой, казалось, обороне "Краснодара" образовались огромные дыры, в которые и врывались быстрые футболисты "Зенита". Не думаю, что Мусаев давал установку сесть на свою половину поля, однако факт остается фактом: во втором тайме у хозяев не было ни обороны, ни контригры. С "Зенитом" такие вещи не проходят. Поделом.

Но все-таки позволю себе один совет: "Зениту" не стоит плясать от соперника (а изначальная схема с тремя центральными точно была под "Краснодар"), а действовать с позиции силы на протяжении всего матча. Впрочем, как известно, не стоит слушать никаких советов, в том числе этот. "Зенит" первый, имеет хорошие шансы на выход в финал Кубка России пути РПЛ. На данный момент все хорошо. Ключевые слова — на данный момент».

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. Отдали все силы, старались сравнять счёт. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному. Судейство? Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даёшь играть жёстко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч. «Поплыл»

Шаг к золоту

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов акцентировал внимание на том, что после этой победы «Зенит» стал очень близок к очередному чемпионскому титулу.

«Безусловно, "Краснодар" был шокирован таким переворотом, причем мог пропустить еще: Мостовой загубил выход один на один. И очень долго "быки" не могли прийти в себя. Хотя Мусаев довольно быстро отреагировал заменой, выпустив на поле Виктора Са. Бразилец вышел хорошо, заработал опасный штрафной для Сперцяна, однако армянский хавбек его не реализовал.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

С одной стороны, могло показаться, что Мусаев затянул с заменами. С другой стороны, у "Краснодара" на скамейке было мало футболистов, способных улучшить командную картину. А вот у "Зенита" хватало ресурсов: и Артур, и Мантуан, и Сергеев отлично вошли в игру.

Для хозяев результат этого матча — громадное разочарование, учитывая еще и то, что они вели к перерыву. К концу встречи у них сдали нервы: посыпались желтые карточки, а Тормена и вовсе был удален.

"Зенит" победил, сохранил лидерство и впервые в сезоне оторвался от преследователей на солидное расстояние — четыре очка. Разумеется, золотая гонка еще не закончена, но сине-бело-голубые сделали очень большой шаг к шестому титулу подряд».

«Зенит» — чемпион?

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов задается вопросом, можно ли уже «Зенит» уже считать чемпионом или же еще не все решено?

«К тому моменту эмоции игроков обеих команд начали зашкаливать. Оно и понятно — все осознавали значимость матча. В качестве успокоительной меры главный арбитр встречи Сергей Иванов полез за карточками. И если в первом тайме "горчичник" был всего один, у Тормены, то во втором они посыпались словно листья с деревьев осенью: две желтые — у игроков "Зенита" и пять — у "Краснодара", включая главного тренера Мурада Мусаева и Тормену, для которого вторая желтая автоматически превратилась в красную.

"Краснодару" был крайне необходим финальный штурм, но его не случилось. Зато "Зенит", освежившийся после серии замен, до последнего активно прессинговал Сафонова. "Быки" потерпели первое домашнее поражение в РПЛ-2023/24.

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Петербуржцы увезли из Краснодара важнейшие три очка. Пока не решающие, но они безусловно будут учитываться на оставшейся части чемпионской дистанции. Да и психологически "быкам" будет тяжелее. Тут может сработать банальный принцип: хочешь стать новым чемпионом — обыграй действующего. В этом сезоне не получилось — 1:1 на выезде и 1:2 дома.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Отрыв "Зенита" от "Краснодара" увеличился до четырех очков. Это еще не так много, но право на ошибку у команды Семака уже есть, на всякий пожарный. Говорить о том, что "Зенит" — чемпион, пока преждевременно. Но в том, что победа над главным конкурентом приблизила сине-бело-голубых к заветной цели, нет никаких сомнений».

Артур нападающий «Зенита» Счастлив, потому что это первая моя награда лучшему игроку, первый гол за «Зенит» с правой ноги. Счастлив помочь команде. Это очень важный матч, важно было победить. Рады, что набрали три очка, двигаемся дальше. Действительно, это была игра между двумя претендентами на титул, но даже несмотря на то, что впереди еще много матчей, думаю, сегодня мы сделали хороший шаг. На один матч осталось меньше, но игр впереди еще много. Не время думать о том, кто чемпион

Лучший игрок матча — Матео Кассьерра

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой по сложившейся традиции определил лучшего футболиста матча.

«Колумбиец довольно долго находился в тени и не оказывал постоянного напряжения на оборону “Краснодара”. Зато второй тайм Матео провёл здорово и внёс огромный вклад в волевую победу “Зенита”, приняв участие в обоих голах своей команды. Сначала Кассьерра отличился сам, отметившись классным обводящим ударом. А чуть позже лидер бомбардирской гонки РПЛ ассистировал Артуру. Вот таким удачным выступлением колумбиец порадовал себя в 27-й день рождения».