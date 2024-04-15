Трансферный дайджест. 9-15 апреля

Джамал Мусиала

«Бавария», полузащитник, 21 год

Главный талант мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала может покинуть клуб летом в случае интересного предложения.

По данным издания Independent, главным претендентом на немецкого хавбека является «Манчестер Сити», давно следящий за ним. «Горожане» готовы сделать предложение о покупке по окончании сезона за сумму более 100 млн евро.

Контракт Джамала Мусиалы с «Баварией» действует до лета 2026 года и 21-летний игрок пока не намерен его продлевать. Футболист хочет сначала получить гарантии усиления состава от руководства «Баварии», а также узнать, кто возглавит мюнхенцев в следующем сезоне.

«Манчестер Сити» в летнее межсезонье намерен усилить состав двумя игроками атакующего плана мирового уровня, так как Кевин Де Брейне не становится старше и может вообще уйти из команды. Помимо Мусиалы «горожане» еще рассматривают кандидатуры Лукаса Пакета из «Вест Хэма» и Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

Джамал Мусиала globallookpress.com

Сам Мусиала не против играть в АПЛ, он до 17 лет жил в Лондоне и считает Англию своей родиной. В этом году в Бундеслиге Мусиала сыграл 24 матча, забил 10 голов, отдал 6 передач.

Наш прогноз: Мусиала покинет «Баварию».

Луис Альберто

«Лацио», полузащитник, 31 год

Испанский кудесник римского «Лацио» Луис Альберто намерен покинуть команду по окончании сезона.

Он готов расторгнуть контракт, который недавно продлил до 2028 года. 31-летний полузащитник выступает за «орлов» с 2016 года и за эти годы превратился в одного из символов клуба наряду с Чиро Иммобиле.

После победы в 32-м туре Серии А над «Салернитаной» Луис Альберто во всеуслышание заявил после матча, что готов бесплатно расторгнуть свой контракт и не попросит за это ни копейки, так как сыт по горло выступлениями за «орлов».

В этом сезоне в серии А испанский полузащитник сыграл 29 матчей, забил 4 мяча, сделал 6 ассистов. Всего же за «Лацио» он провел 235 игр, забил 46 голов.

Луис Альберто globallookpress.com

Контракт Луиса Альберто действует до 2028 года. На портале Transfermarkt испанца оценивают в 14 млн евро.

Наш прогноз: Луис Альберто покинет римлян.

Пьеро Инкапье

«Байер», защитник, 22 года

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье давно находится в поле зрения ведущих европейских клубов.

Как сообщает FourFourTwo со ссылкой на SportBild, наиболее пристальный интерес к игроку сборной Эквадора проявляет лондонский «Тоттенхэм».

22-летний Пьеро Инкапье является универсальным футболистом, способным играть на левом фланге обороне и в центре, а также в зоне опорного полузащитника.

Леверкузенский «Байер» оценивает трансфер Инкапье в 40 млн евро. За клуб он выступает с августа 2021 года.

Пьеро Инкапье globallookpress.com

Всего за «фармацевтов» сыграл 79 матчей, забил 3 мяча. На портале Transfermarkt его оценивают в 35 млн евро.

Наш прогноз: Инкапье останется в «Байере».

Кингсли Коман

«Бавария», полузащитник, 27 лет

Французский вингер Кингсли Коман намерен сменить обстановку и попробовать свои силы в чемпионате Англии или Испании.

Его контракт с «Баварией» действует до 2027 года и он уже объявил руководству клуба, что собирается уйти по окончании сезона.

За мюнхенцев Коман играет с 2017 года, восемь раз в их составе становился чемпионом Бундеслиги.

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Ранее он выступал за «ПСЖ» и туринский «Ювентус». С этими клубами он также побеждал в национальном чемпионате.

Кингсли Коман globallookpress.com

В текущем сезоне Коман много пропустил из-за травмы, сыграл всего 16 матчей, забил три гола, отдал три результативные передачи. На Transfermarkt его цена составляет сейчас 65 млн евро.

Наш прогноз: Коман покинет «Баварию».

Антон Миранчук

«Локомотив», полузащитник, 28 лет

Игрок московского «Локомотива» Антон Миранчук никак не может найти общего языка со своим клубом по поводу нового контракта.

Как сообщил агент 28-летнего полузащитника Вадим Шпинев, существует вероятность в 99%, что футболист покинет стан «железнодорожников» по окончании сезона.

Контракт Миранчука истекает летом и сейчас «Локомотив», оптимизирующий свой бюджет после нескольких последних «жирных» лет и баснословных трат при немецком руководстве, не готов как прежде платить.

На понижение зарплаты Миранчук идти не готов, хотя и не против остаться в родном клубе, и даже немного уступить в окладе. Но «Локомотив» предложил ему условия почти в два раза меньше, чем прежде.

Антон Миранчук globallookpress.com

Сейчас на Миранчука претендуют клубы чемпионата Турции, Франции, Италии, готовые подписать его летом в качестве свободного агента.

Наш прогноз: Антон Миранчук уйдет из «Локомотива».

Альваро Мората

«Ювентус», нападающий, 31 год

Испанский нападающий Альваро Мората может снова вернуться в туринский «Ювентус».

По данным TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» летом готова выкупить трансфер 31-летнего нападающего за 15-20 млн евро.

Сейчас Мората принадлежит мадридскому «Атлетико». В этом сезоне он сыграл 28 матчей в Примере за мадридский клуб, забил 14 голов.

Ранее Мората уже играл дважды за «Ювентус», с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.

Альваро Мората globallookpress.com

В случае покупки испанского форварда будут проданы Мойзе Кин и Аркадиуш Милик.

Наш прогноз: Мората вернется в «Ювентус».

Джереми Фримпонг

«Байер», защитник, 23 года

Правый защитник «Байера» Джереми Фримпонг проводит феноменальный сезон и понятно, что европейские толстосумы выстроились в очередь на его приобретение.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, на 23-летнего нидерландца сейчас претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и мадридский «Реал».

Игрок в настоящее время пока не определился со своим будущим, но известно, что в его контракт имеется фиксированная сумма отступных в размере 40 млн евро до начала Евро-2024. Для игрока такого калибра это сущий мизер.

В этом сезоне Фримпонг сыграл 26 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 8 голов.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

На интернет-портале Tramsfermarkt его оценивают в 50 млн евро. В «Байер» он перешел в январе 2021 года из «Селтика» за 11 млн евро.

Наш прогноз: Фримпонг останется в «Байере».