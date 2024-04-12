Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»

Итальянская «Аталанта» на выезде победила английский «Ливерпуль» (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Дубль оформил итальянский нападающий Джанлука Скамакка, еще один мяч забил экс‑футболист «Спартака» Марио Пашалич. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 89‑й минуте, но не смог отметиться результативными действиями. Ответный матч команды проведут 18 апреля в Бергамо.

«Ливерпуль» заплатил высокую цену за плохую игру

Автор ВВС Нил Джонстон винит слабую игру «Ливерпуля» в катастрофическом результате матча с «Аталантой»

«Юрген Клопп выглядел озадаченным после финального свистка, увидев, что его команда полностью разгромлена "Аталантой", которая занимает шестое место в Серии А и отстает от лидирующего "Интера" на 32 очка.

Тренер "Ливерпуля", который сделал шесть замен в команде, которая сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:2 в воскресенье, провел несколько невероятных европейских ночей под огнями "Энфилда" за девять лет у руля команды.

Но это вполне может быть последний раз, когда он участвует в домашней еврокубковой игре после того, как его команда уступала по результативности безжалостной "Аталанте", чьи игроки и руководство еще долго после финального свистка праздновали победу перед ликующими выездными болельщиками.

"Ливерпуль" стремился оставить позади разочарование "Олд Траффорд" и потерю двух очков в чемпионской гонке. Вместо этого им предстоит битва за то, чтобы остаться в Европе после одного из своих худших выступлений в сезоне — и первого домашнего поражения после матча 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале 2023 года, когда "Реал" обыграл их со счетом 5:2.

Даже возвращение Диого Жоты после двухмесячного отсутствия из-за травмы не смогло вдохновить "красных", которые стремились создать удобную подушку безопасности для поездки в Италию перед тремя выездными играми Премьер-лиги подряд в течение недели.

Но им так и не удалось добиться успеха, и надежда Клоппа завершить свою работу в "Ливерпуле" финалом Лиги Европы в Дублине 22 мая выглядит несбыточной мечтой».

Клопп рискует уйти по-тихому

Автор The Guardian Энди Хантер отдает должное итальянской команде, которая уверенно действовала на «Энфилде».

«"Энфилд" лишился своих флагов и "Ливерпуль" потерял всю свою мощь. Разгромное домашнее поражение, первое за 34 матча, от высококлассной "Аталанты" привело к тому, что фаворитам Лиги Европы потребуется еще один впечатляющий камбэк, чтобы воскресить шансы Юргена Клоппа на выход в финал в Дублине. Тренер, ответственный за столь много незабываемых еврокубковых матчей во время своей работы в "Ливерпуле", рискует уйти по-тихому.

Джанлука Скамакка, бывший разочарованием "Вест Хэма", забил дважды, а "Аталанта" продемонстрировала остроту, тактическую дисциплину, физическую мощь и оборонительное мастерство, которых подавленной команде Клоппа не хватало весь вечер. Это было первое поражение "Ливерпуля" на "Энфилде" за 26 игр в этом сезоне и их самое тяжелое домашнее поражение в еврокубках. Никаких оправданий не было. Клопп признал, что его команда "запуталась" тактически, а общий уровень игры был худшим за весь сезон.

"Ливерпулю" не удалось смириться с итальянской системой опеки, и гости одержали бы более убедительную победу, если бы не промахи в явных голевых ситуациях во втором тайме от Скамакки и Тёна Копмейнерса. Не то чтобы атака "Аталанты" заслуживала какой-либо критики. Вместе с Шарлем Де Кетеларом они разрушили оборону "Ливерпуля". Европейское наследие "Ливерпуля" и большие ресурсы по сравнению с их соперниками в Лиге Европы гарантируют, что камбэк в Бергамо в следующий четверг нельзя сбрасывать со счетов, но, судя по этому матчу, это не слишком реальная перспектива. "Аталанта" играла в обороне с тем же удовольствием, с каким Скамакка доказывал, что в насчет него ошибались. У "Ливерпуля" не было ответов.

Отсутствие флагов на "Копе" бросалось в глаза, когда болельщики устроили простой, но эффективный протест против решения "Ливерпуля" поднять цены на билеты на 2% в следующем сезоне. Выступления, организованные группой болельщиков "Спион Коп 1906", стали неотъемлемой частью европейских вечеров на "Энфилде" и создают имидж, который является маркетинговой мечтой клуба. Этот вечер был исключением. Перед началом матча был развернут только один баннер после того, как "Спион Коп" приостановил акции. Надпись гласила: "Нет повышению цен на билеты".

Календарь и таблица Лиги Европы

Отсутствие цвета, но не шума, было не единственным необычным аспектом еврокубкового четвертьфинала на "Энфилде". "Ливерпуль" был напуган и уязвим на протяжении всего матча, пока "Аталанта" боролась с ними своей прессинговой игрой и добилась успеха. Это выступление показало, почему команда Джанпьеро Гасперини не проигрывает в 11 выездных матчах Лиги Европы, причем эта серия насчитывает шесть лет».

Авантюра Клоппа обернулась неприятными последствиями

Автор Daily Mail Джо Бернштайн считает, что желание наставника «Ливерпуля» поберечь силы в матче Лиги Европы сыграло против его команды.

«Никто бы не смог предсказать, что трансферный провал "Вест Хэма" Джанлука Скамакка станет ответственным за прощание с мечтой Юргена Клоппа, но именно так все выглядит после совершенно неудачного вечера для "Ливерпуля".

Тысячи болельщиков "красных" уже забронировали авиабилеты и отели на финал Лиги Европы в Дублине 22 мая в ожидании присутствия их команды на финальной игре их тренера. Эти надежды теперь висят на тончайшей ниточке после того, как попытка Клоппа произвести шесть замен обернулась шокирующим провалом.

Скамакка, который обошелся "Вест Хэму" в 30 миллионов фунтов стерлингов, но пробыл там всего один сезон, прежде чем вернуться в Серию А прошлым летом, воспользовался ужасной ошибкой Куивина Келлехера, чтобы дать итальянцам преимущество к перерыву, и удвоил счет на исходе часа после того, как паникующий Клопп уже сделал сделал четыре замены.

Третье место Марио Пашалича дает "Аталанте", шестой в Серии А, полный контроль над четвертьфинальным матчем. Хотя они обыграли "Ливерпуль" со счетом 2:0 на "Энфилде" в Лиге чемпионов в 2020 году, а потом проиграли дома со счетом 0:5, даже самым оптимистичным фанатам мерсисайдцев будет трудно надеяться на повторение истории.

Виновата ли менее красочная атмосфера на "Энфилде" — болельщики отказались принести свои обычные флаги в знак протеста против роста цен на билеты — "Ливерпуль" будет горячо надеяться, что их драматический спад не перекинется на выходные, когда они встретятся с "Кристал Пэлас" в матче решающем для своих перспектив на титул в Премьер-лиге.

Возможно, Клопп уже имел в виду эту игру, выбирая состав для этой встречи. Мо Салах был среди корифеев, оставшихся на скамейке запасных, хотя там также были долгожданные Диогу Жота и Трент Александер-Арнольд, каждый из которых пропустил пару месяцев из-за травмы».

Ошибки и в обороне, и в атаке

Автор The Telegraph Крис Баскомб сетует на большое количество неудачных действий игроков «Ливерпуля» во всех линиях.

«Хорошо, что протестующие болельщики не принесли на "Энфилд" флагов. Возможно, они все время были бы приспущены, чтобы обозначить вероятный конец последнего европейского приключения Юргена Клоппа на посту тренера "Ливерпуля".

Если это был последний танец Клоппа в еврокубовый вечер в Мерсисайде, он был полон ошибок и был медленным, грустным и спотыкающимcя. Вялые аплодисменты трибунам, а не привычные удары кулаками в воздух, отражали шок после первого домашнего поражения за 34 игры.

Оптимисты будут мечтать и предполагать, что прощание Клоппа с "Ливерпулем" не будет полным без впечатляющего еврокубкового камбэка. Смогут ли они еще раз провернуть это против "Аталанты" на следующей неделе, остается спорным. Уставший "Ливерпуль" был разорван на части итальянской командой, которая могла забить больше, чем те три мяча, которые обеспечили крупную победу. Они постараются увеличить свой счет в Бергамо.

История, конечно, дает надежду. Самый крупный скальп Клоппа случился в матче против "Барселоны" пять лет назад, когда его команда столкнулась с таким же отставанием в счете после первого матча. Чтобы выявить сходства, требуется полет фантазии. В ту головокружительную ночь на "Камп Ноу" поражение с тремя пропущенными голами было несправедливым. "Ливерпуль" мог поверить в чудесный камбэк.

На этот раз "Ливерпулю" предстоит выйти из почти невозможной ситуации на фоне потенциального провала всего сезона. Это была их первая игра из шести за 16 дней — худшее время для того, чтобы появились признаки, будто у них кончается бензин.

Их врагом был бывший нападающий "Вест Хэма" Джанлука Скамакка. Его считали неудачей в Восточном Лондоне, где он забил всего три гола в 16 играх после трансфера за 30 миллионов фунтов стерлингов. Английский футбол, возможно, недооценил его, поскольку он забил здесь дважды, а третий гол добавил Марио Пашалич.

Несмотря на все свои выдающиеся достижения в этом сезоне, "Ливерпуль" подготовил несколько оригинальных моментов самосаботажа. Вспомните колебания Вирджила Ван Дейка и Алиссона Беккера в матче с "Арсеналом", которые способствовали поражению от их соперников за титул в решающей игре.

Затем были две поездки на "Олд Траффорд", где они сами организовали свое поражение в Кубке Англии, а затем пригласили "Манчестер Юнайтед" оформить нелепую ничью во встрече Премьер-лиги в прошлое воскресенье.

Если эти потерянные очки отчасти объясняются неопытностью Джарелла Куанса, молодого игрока, чьи сверстники удерживали "Ливерпуль" в борьбе за титул, то их первая головная боль в этом матче была связана с несвоевременной ошибкой Куивина Келлехера.

Ради справедливости, если бы не ирландский вратарь, "Ливерпуль" мог бы отставать на три мяча уже к перерыву. На третьей минуте он каким-то образом помешал Пашаличу, отразив лицом то, что выглядело как неминуемый гол. Он также выскочил из своих владений, чтобы не дать Тену Копмейнерсу оформить катастрофический результат еще раньше. Но Келлехер не будет уклоняться от ответственности за гол на 38-й минуте, когда Скамакка нанес приличный, но вполне спасабельный удар, прошедший под рукой вратаря.

Если такое великодушие со стороны обороны стало слишком частым, то и расточительность на противоположном конце поля стала слишком частой. Можно было бы подумать, что "Ливерпуль" проводит странный эксперимент, в ходе которого они определяют, сколько попыток необходимо, прежде чем забить гол.

Дарвин Нуньес снова оказался в числе виновников, уругваец за последние недели превратился в игрока, который постоянно колеблется между чем-то экстраординарным и чем-то приводящим в ярость. Он вышел на ворота после великолепного паса Кертиса Джонса, но вместо того, чтобы легко завершить момент мимо выходящего вратаря, он, естественно, выбрал более сложный вариант, совершил ошибку и увидел, как вялый удар прошел мимо ворот. "Коп", который обычно первым скандирует имя Нуньеса, независимо от того, что тот делает, предпочел молчание».

Худшая игра «Ливерпуля» за два года

Автор Football365 Джейсон Сутар считает, что у «Ливерпуля» практически не было шансов отыграться.

«"Ливерпуль" не особенно хорошо сыграл во многих своих победах в этом сезоне, а клубы Премьер-лиги часто поддавались фактору запугивания на "Энфилде", но у "красных" не было такого психологического преимущества над "Аталантой" в четверг вечером.

Команда Серии А просто не заботилась о репутации "Ливерпуля" или "Энфилда", навязывая свою игру команде "красных", которую Юрген Клопп в значительной степени заменил. Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Диогу Жота, Луис Диас, Энди Робертсон, Трент Александер-Арнольд и Конор Брэдли начали матч на скамейке запасных, и "Аталанта" знала, что у них есть шанс вырвать результат у хозяев.

Марио Пашалич упустил шанс в первые минуты, пробив мячом в лицоа Куивина Келлехера с близкого расстояния, и ему почти пришлось пожалеть об этом промахе, когда Дарвин Нуньес вышел один на один, но его удар над Хуаном Муссо прошел мимо ворот.

"Ливерпуль" вообще играл не очень хорошо, и его заставил заплатить за это бывший нападающий "Вест Хэма" Джанлука Скамакка — человек, который забил восемь голов за один сезон в составе "молотобойцев", прежде чем решил, что хочет вернуться в Италию. Дэвид Мойес не смог добиться толку от 25-летнего парня, но он преуспевает на родине.

Попытка Келлехера остановить удар Скамакки вызвала огромные вопросы. Мяч прошел через него. Он должен был сделать сэйв. По правде говоря, это была крайне плохая вратарская игра со стороны игрока, который в целом доказал свою надежность, заменяя Алиссона.

Забитый гол перед перерывом и беспорядочная игра — можно только представить, что сказал Клопп своим игрокам в раздевалке. Тот факт, что он выпустил Салаха, Собослаи и Робертсона на второй тайм, говорит вам обо всем, что вам нужно знать.

Несмотря на положительные 10 минут в начале второго тайма, "Ливерпуль" снова заиграл ужасно. Тем не менее, их поразительный опыт волевых побед всегда был в нашей памяти. Монстры менталитета Юргена Клоппа всегда находят выход. Ну, не в этот раз. Вратарю "Аталанты" Муссо пришлось сделать пару сейвов, но только один удар от Салаха стал для него настоящим испытанием.

Ужасная игра в целом принесла нам и плохую игру в защите. Ибрагима Конате и Джо Гомес решили полностью проигнорировать присутствие Скамакки, поскольку нападающий "Аталанты" умело пробил левой ногой в нижний угол, оставив беспомощного Келлехера прикованным к месту.

"Ливерпуль" вообще не был близок к голу, и даже когда мяч каким-то образом оказался в сетке ворот, удар Салаха был исключен из-за офсайда. Вскоре после этого Пашалич сделал счет 3:0, что несомненно сняло все вопросы о победителе.

Есть что-то прекрасное в том, что провал Премьер-лиги возвращается, чтобы победить английский клуб в Европе. Но то, что он позволил Скамакке забить дубль на глазах у своих болельщиков будет наименьшей из забот Клоппа. "Ливерпуль", вероятно, не играл так плохо за последние два года».