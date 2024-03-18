«Квадрупла» не будет. Диалло вывел «МЮ» в полуфинал Кубка Англии, положив конец надеждам «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Ливерпуль» (4:3) в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу. В составе хозяев голы забили Скотт Мактоминей (10‑я минута), Антони (87), Маркус Рэшфорд (112) и Амад Диалло (120+1). У «красных» отличились Алексис Макаллистер (44), Мохамед Салах (45+2) и Харви Эллиотт (105). В концовке игры Диалло был удален с поля за две желтые карточки. Ранее в полуфинал турнира вышли «Манчестер Сити», «Челси» и «Ковентри Сити», выступающий в Чемпионшипе.

Огромная победа Эрика тен Хага

Автор ВВС Фил Макналти считает, что победа «МЮ» укрепит позиции тренера манкунианцев и считает, что «Ливерпуль» может винить в поражении только себя.

«Приход сэра Джима Рэтклиффа в качестве совладельца "Манчестер Юнайтед" усилил внимание к тренеру Тена Хагу и спекуляции о его будущем.

И хотя позиция голландца никогда не будет полностью определяться одной игрой, не было никаких сомнений в том, что многое зависит от этой встречи с главными соперниками "Юнайтед", которых считают образцом для подражания, следуя которому можно снова наслаждаясь успехом, который раньше был образом жизни в этой части Манчестера.

В конце концов, "Юнайтед" одержал впечатляющую победу после игры, которая надолго останется в памяти всех, кто имел удовольствие быть ее свидетелем. Это оставляет Тен Хагу шанс на трофей в этом сезоне и возможность укрепить свои позиции, чтобы остаться на "Олд Траффорд" в новой футбольной структуре, создаваемой под руководством Рэтклиффа.

Так называемый "Театр Мечты" долго ждал возможности стать свидетелем события, подобного этому, с шумной атмосферой, венцом которой стали сцены празднования после победного гола Диалло. "Юнайтед" отлично стартовал с гола Мактоминея, но казалось, что все пошло не так, когда "Ливерпуль" дважды забил перед перерывом.

"Ливерпуль" превосходил "МЮ" во втором тайме, но не смог извлечь из этого выгоду, и это заслуга характера "Юнайтед", что они сумели сравнять счет благодаря голу Антони за три минуты до конца основного времени — и даже прийти в себя после ужасающего промаха Рашфорда после финального удара в основное время.

Им пришлось снова отыгрываться после того, как Эллиотт вернул "Ливерпулю" лидерство в дополнительное время, но Рашфорд не промахнулся, когда ему представилась еще одна возможность, дав Диалло шанс сыграть роль победителя матча. В конце Тен Хаг широко сиял, а почему бы и нет? Фанаты "Юнайтед" выглядели так, будто парили в небесах, а их тренер выглядел так, будто собирался присоединиться к ним.

Игроки "Ливерпуля", попадали на поле "Олд Траффорд", в отчаянии, когда прозвучал финальный свисток в этом великолепном четвертьфинале Кубка Англии, лишившись шансов на выигрыш четырех трофеев, испытывая боль поражения и окруженные бурным празднованием "Юнайтед".

У них все еще есть возможность провести по-настоящему особенный сезон, гоняясь за титулами Премьер-лиги и Лиги Европы после победы в Кубке лиги, но это поражение, а также то, как оно произошло и против кого оно было, нанесет глубокий удар.

И они будут знать, что во многом сами виноваты в своем собственном провале, слишком успокоившись, после того, как доминировали на значительной части второго тайма. Они упустили несколько хороших моментов, чтобы закрепить преимущество 2:1, но им не хватало присущей им скорости и остроты.

Это оставило дверь открытой для все более отчаивавшегося "Юнайтед", который был только рад принять приглашение "Ливерпуля", выглядевшего уязвимым в защите. В хаотичном финале они провели контратаку, когда Диалло отобрал мяч у Эллиота, а затем оставил его Гарначо, в то время как игрок сборной Кот-д'Ивуара рванул по полю, чтобы получить мяч обратно и обеспечить победное завершение.

Юрген Клопп и его игроки теперь удвоят свои усилия, чтобы сделать прощанием с немецким тренером зрелищным, поскольку он готовится уйти в конце сезона, но они сделают это, зная, что упустили большую возможность еще раз выступить на "Уэмбли".».

Сезон для «МЮ» еще не закончен

Автор The Guardian Дэвид Хитнер выделяет автора победного гола Амада Диалло и считает, что победа над «Ливерпулем» сможет вдохнуть новую жизнь в манкунианцев.

«В начале прошлого сезона Эрик тен Хаг наблюдал за победой в Премьер-лиге со счетом 2:1 над "Ливерпулем" на "Олд Траффорд", которая дала стартовый толчок его работе на посту главного тренера манкунианцев. Никто не ожидал, что это произойдет после поражений в первых двух матчах. Это было похоже на сказку.

В этом сезоне ситуация несколько испортилась, трудности накапливались, но теперь это — еще одна победа над "Ливерпулем", которую мало кто предсказывал. И в самый разгар матча на безумном "Олд Траффорде", когда его клуб предвкушал полуфинал Кубка Англии против "Ковентри" Марка Робинса, казалось, что этот результат может спасти Тен Хага.

С чего начать? Вероятно, с самого конца, когда игралось добавленное время к экстра-таймам и вышедший на замену Амад Диалло набегал на передачу неутомимого Алехандро Гарначо в контратаке. Он не мог забить, не так ли? Амад смог, нанеся удар низом в дальний угол, и на этом моменте все наконец закончилось.

Конечно, были и другие подробности. Амад сорвал с себя футболку, чтобы получить вторую желтую карточку, но, похоже, никого это не волновало. Уж точно не Амада, который направился по подтрибунному туннелю к огромному успеху.

К 90-й минуте "Юнайтед" выглядел законченным, уступая 1:2, "Ливерпуль" доминировал во втором тайме основного времени только для того, чтобы никто иной как Антони, вышедший на замену, перевел игру в дополнительное время, забив свой лишь второй гол в сезоне.

Дополнительный тайм не понадобился бы, если бы Маркус Рашфорд не упустил блестящий шанс в самом конце основного времени, но после того, как вышедший на замену у "Ливерпуля" Харви Эллиотт сделал счет 3:2 на 105-й минуте, "Юнайтед" снова вернулся в игру.

Именно Рашфорд сравнял счет во втором периоде дополнительного времени, хладнокровно завершив момент после того, как Амад выиграл мяч, а Скотт Мактоминей отдал последний пас. В преддверии маячившей на горизонте серии пенальти, все было готово для того, чтобы Амад проявил себя.

Результат стал неприятным для Юргена Клоппа и "Ливерпуля", уничтожив мечту мерсисайдцев о завоевании четырех трофеев в последнем сезоне своего тренера, но для Тен Хага это было очень важно. "Юнайтед", похоже, вряд ли сможет обеспечить финиш в Лиге чемпионов благодаря позиции в Премьер-лиге (хотя, судя по этому матчу, кто знает?), но их сезон продолжается, и то же самое можно сказать о Тен Хаге».

Тен Хаг пошел ва-банк и это окупилось

Автор The Telegraph Джейсон Барт отмечает, что в концовке матча наставник «МЮ» изменил себе и отошел от излишне осторожной игры, вместо этого рискнув, что принесло свои плоды.

«Менее чем за 20 минут до конца матча Эрик тен Хаг стоял в своей технической зоне, положив руку на плечо Антони. Похоже, что все было кончено, так ведь?

"Манчестер Юнайтед" вяло покидал Кубок Англии, снова униженный "Ливерпулем" на "Олд Траффорд", их сезон фактически закончился, а вместе с ним и таяли надежды Тен Хага остаться на посту тренера. И вот он сделал ставку на неудачника стоимостью 85 миллионов фунтов, который был его самым большим приобретением и величайшей глупостью и который, не забив ни одного гола или даже не сделав результативной передачи в этом сезоне, стал символом системного провала "МЮ".

Но когда прозвучал финальный-префинальный свисток — после последнего гола, забитого другим вышедшим на замену игроком Тен Хага, Амадом Диалло — казалось, что все изменилось, и, возможно, благодаря этому Тен Хаг спас себя, а также этот сезон. Диалло, уже получивший предупреждение, получил красную карточку во время празднования, поскольку снял футболку и зарабол второе предупреждение. Этот хаотичный момент точно запечатлел безумие этого матча.

9000 болельщиков "Ливерпуля" стояли в недоумении среди диких празднований вокруг. Они найдут этому объяснение. Их мечты о "квадрупле" закончились, если они когда-либо и верили, что это возможно в последнем сезоне Юргена Клоппа, и они будут утверждать, что это был меньший из приоритетов, которые у них остались, поскольку они уже выиграли Кубок Лиги. И все же это будет обидно. И не в последнюю очередь из-за того, как они проиграли и кому. "Юнайтед" не сбил "Ливерпуль" с их позиций. Но они дрогнули и они запомнят это.

Если бы "МЮ" проиграл, им пришлось бы вести борьбу за пятое место, надеясь, что они смогут догнать "Тоттенхэм" или "Астон Виллу", и надеясь, что это может принести им место в Лиге чемпионов. Вместо этого они также получили неожиданную поездку на "Уэмбли" и вполне проходимый полуфинал против "Ковентри Сити".

Командой Чемпионшипа руководит Марк Робинс, и, возможно, было бы преувеличением сказать, что он спас сэра Алекса Фергюсона еще в 1990 году, забив головой в ворота "Ноттингем Форест" в третьем раунде того же соревнования, когда "Юнайтед" выиграл свой первый трофей под руководством своего легендарного тренера, но никто не должен недооценивать значение гола Антони, который привел к дополнительному времени. И гола Диалло — принесшего победу.

Они были не одни. Маркус Рэшфорд также забил, тоже в дополнительное время, и то, как он продолжал идти вперед, отражало внезапный дух "Юнайтед". Рашфорд упустил моменты и был виноват в сравнявшем счете голе "Ливерпуля", который сделал счет 1:1, как казалось, целую жизнь назад. Но он проявил стойкость.

Новообретенный дух или возвращение к старому? Подобные дебаты о будущем Тен Хага возникли с тех пор, как сэр Джим Рэтклифф получил контроль над футбольной стороной бизнеса "Юнайтед", и не в последнюю очередь из-за явного отсутствия индивидуальности, которое тренер привнес в команду.

Даже такая замечательная, запоминающаяся игра, как эта, сама по себе не может быть достаточной, чтобы спасти Тен Хага, но — наконец — он пошел на это. Наконец, он вернулся к традиции Фергюсона бросать на поле больше и больше нападающих, отстегивать ремни безопасности и нажимать на педаль газа. Ручник был выключен. "Мы пошли на риск", — сказал Тен Хаг. А он обычно этого не делает.

По мере того, как они боролись за ничью, как только Антони вышел на поле, Тен Хаг внес еще больше изменений — не в последнюю очередь благодаря Диалло, Кристиану Эриксену и даже Гарри Магуайру, которые внесли свой вклад. Схема даже изменилась с 4-2-3-1 на 3-2-4-1 с Магуайром в центре защиты и Диогу Далотом и Виктором Линделофом с обеих сторон.

Затем Магуайр появился на позиции центрального нападающего, Линделоф перекрыл Алехандро Гарначо, который становился все более важным игроком, и пробил в сетку с внешней стороны. Кто это был на позиции левого защитника? Именно Бруну Фернандеш, который так часто подвергался справедливой критике, но проявил мужество. Он играл как капитан, и это было то, что нужно "Юнайтед".

Тен Хаг должен использовать это как поворотный момент. Как бы он ни был рад уйти на международный перерыв после такой впечатляющей победы, он не может не испытывать сожаления о том, что он не может сохранить импульс».

Тен Хаг порадовал Фергюсона

Автор ESPN Марк Огден отмечает, что «МЮ» удалось помешать «Ливерпулю» добиться успеха, но манкунианцам еще предстоит добиться успеха самим.

«Итак, оказывается, что Эрик тен Хаг может мотивировать свою команду и может привести "Манчестер Юнайтед" к победе над весьма грозным соперником.

Победа "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3 в четвертьфинале Кубка Англии над "Ливерпулем" в воскресенье ответила на многие вопросы о способности тренера добиваться результата тогда, когда это имеет значение. Это был день, когда "Олд Траффорд" чувствовал себя неприступной крепостью эпохи сэра Алекса Фергюсона.

В захватывающей игре, в которой было абсолютно всё, победный гол вышедшего на замену Амада Диалло в добавленное время в конце экстра-тайма обеспечил полуфинал Кубка Англии против команды Чемпионшипа "Ковентри Сити" в апреле. Амад, сезон которого был испорчен из-за травмы, был удален за вторую желтую карточку после того, как в знак празднования снял футболку, что стало, пожалуй, самым неприятным удалением года.

Поскольку будущее Тен Хага на посту тренера "Юнайтед" все еще далеко не безопасно, есть ирония в том, что "Ковентри" тренирует Марк Робинс — человек, которому часто приписывают то, что он удержал Фергюсона на работе и забил решающий для "Юнайтед" победный гол в матче Кубка Англии против "Ноттингем Форест" в 1990 году. Сможет ли Робинс снова решить судьбу тренера "Юнайтед", которую держит в своих руках? Тен Хаг, конечно, надеется, что нет.

Мы уже знаем, что тренер Юрген Клопп покинет "Ливерпуль" в конце сезона, и это поражение означает, что он не будет праздновать "квадрупл", когда будет покидать "Энфилд". Это связано с тем, что Тен Хаг нашел способ превратить проигрышную ситуацию в выигрышную с помощью смелых замен, пока "МЮ" пытался отыграться. Затем Тен Хаг отбросил осторожность, отыграв последние минуты дополнительного времени с Гарри Магуайром, Диогу Далотом и Бруну Фернандешем, составившими импровизированную тройку защитников.

"Юнайтед пошел на большой риск — я это абсолютно уважаю", — сказал Клопп. Насколько это было случайно или задумано, остается спорным, но Тен Хаг, по крайней мере, повлиял на исход игры. Его первая замена, замена Расмуса Хёйлунна на Антони, принесла дивиденды, когда бразильский вингер сделал счет 2:2 в конце основного времени, забив лишь второй гол в сезоне.

К этому моменту Тен Хад также выпустил Кристиана Эриксена и Амада вместо Кобби Майну и Рафаэля Варана — двух атакующих игроков вместо двух более оборонительных. Несмотря на то, что все это казалось отчаянными мерами в отчаянные времена, его решения окупились

Когда Харви Эллиотт сделал счет 3:2 и восстановил лидерство "Ливерпуля" на 105-й минуте, "Юнайтед" выглядел лишенным энергии и веры, но в короткой летучке во время перерыва между экстра-таймами Тен Хаг сплотил своих игроков для последнего рывка. И он снова пошел ва-банк, на этот раз заменив защитника Виктора Линделефа атакующим полузащитником Мэйсоном Маунтом.

В течение долгого времени болельщики "Юнайтед" призывали Тен Хага быть смелее, идти на больший риск, и вот он ответил на этот призыв, когда время истекало, против крупнейших соперников клуба. Фергюсон, ушедший с поста тренера в 2013 году, бурно праздновал победу в ложе руководства, как и любой другой болельщик "Юнайтед" на стадионе.

Этот стадион не видел подобного события со времен Фергюсона на посту тренера, и менее чем через месяц после того, как новый миноритарный владелец Джим Рэтклифф заговорил о том, чтобы "сбить 'Манчестер Сити' и 'Ливерпуль' с их позиций", Тен Хаг стал свидетелем победы, которая подорвала надежды "Ливерпуля" на четыре трофея.

Это была знаковая победа для Тен Хага, но для того, чтобы "Юнайтед" действительно вернулся, а также для того, чтобы Тен Хаг сохранил работу, его клуб должен наслаждаться собственным успехом, а не просто мешать своим соперникам добиваться его».

Победители: доморощенные герои «Юнайтед»

Авторы Goal привычно называют победителей и неудачников завершившегося матча и в первую категорию попали воспитанники академии «Манчестер Юнайтед».

«До героических действий Амада в дополнительное время два игрока оставили свой след в игре за команду Тен Хага больше, чем кто-либо другой: Алехандро Гарначо и Кобби Майну, звездные воспитанники "Выпуска 2022" "Юнайтед".

На прошлой неделе Гарет Саутгейт не включил Майну в свой окончательный состав сборной Англии, и игрок выглядел так, будто он поставил перед собой задачу доказать неправоту тренера "Трех львов", взяв под свой контроль полузащиту. На этот раз рядом с 18-летним футболистом не было Каземиро, но, во всяком случае, без бразильца он играл лучше.

Он продолжал тушить пожары, но также диктовал игру "Юнайтед", и он был ответственен за один из лучших моментов игры, который не привел к голу, когда он протанцевал, пробираясь мимо двух игроков "Ливерпуля", чтобы освободить Рашфорда, что, в свою очередь, привело к выстрелу Мактоминея прямо в Келлехера.

Болельщики аплодировали Майну стоя, когда его заменили, а Клопп был настолько впечатлен, что уважительно стукнулся с ним кулаками. Действительно высокая похвала.

Говоря о высокой похвале, Гарначо был выдающимся игроком с первой и до последней минуты. Он сыграл свою роль в трех голах "Юнайтед": его удар привел к первому удару Мактоминея, его забегание создало опасность, из-за которой Антони сравнял счет, а затем он бескорыстно ассистировал Амаду.

Майну и Гарначо несли флаг последнего поколения доморощенных игроков "Юнайтед", но Рашфорд и Мактоминей также представляли предыдущую сеть доморощенных игроков со своими голами, так что у академия "Юнайтед" был незабываемый день».