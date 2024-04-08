Дежавю на «Олд Траффорд». Расточительность «Ливерпуля» стоила «красным» лидерства в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) в домашнем матче 32‑го тура чемпионата Англии. У хозяев мячи забили Бруну Фернандеш и Кобби Майну, у «Ливерпуля» отличились Луис Диас и Мохамед Салах. «Ливерпуль» с 71 очком занимает второе место в турнирной таблице премьер‑лиги, «МЮ» (49) идет шестым.

Контрастная игра «МЮ» и расточительный «Ливерпуль»

Автор ВВС Фил Макналти считает, что «Ливерпуль» может винить только себя в упущенной на «Олд Траффорд» победе и ухудшении своего положения в титульной гонке.

«"Манчестер Юнайтед" оставит своих болельщиков в равной степени озадаченными и обрадованными после контрастной игры, которая принесла им очко, выглядящее недостижимым для них в первые 45 минут.

Их единственным утешением в первом тайме, в котором они были полностью превзойдены, было то, что "Ливерпуль" не выигрывал с крупным счетом, после того, как легко раз за разом разрывал оборону хозяев.

Доминику Собослаи не удалось забить из-за великолепного сейва Онаны, и венгерский полузащитник упустил еще два хороших шанса, когда "Ливерпуль" расположился на половине поля "Юнайтед". Гол Диаса на 23-й минуте — спокойный гол после того, как его оставили незамеченным в штрафной — оказался скудной наградой.

Свисток в перерыве стал облегчением для хозяев поля на "Олд Траффорд", но, как и в том захватывающем матче Кубка Англии, выигранном со счетом 4:3, "Юнайтед" показал, что, несмотря на все свои недостатки, они по-прежнему представляют собой угрозу, если вы разбазариваете свои моменты.

И это произошло из-за ошибки Куансы, когда Фернандес перехватил на неудачный пас назад и заметил, что Келлехер ушел с линии, и эффектно завершил момент. Майну также обеспечил красивый финиш, но опрометчивый фол Ван-Биссаки на Эллиотте означал, что "Юнайтед" не смог отпраздновать еще одну памятную победу над "Ливерпулем".

Это было настолько неоднозначное зрелище, что оно не давало никаких подсказок находится ли пребывающий под давлением тренер Тен Хаг на правильном пути, но "Юнайтед" утешает то, что они нанесли удар по стремлению "Ливерпуля" к 20-му титулу в высшем дивизионе лиги, что позволило бы мерсисайдцам догнать "МЮ".

"Ливерпуль" лучше остальных понимает, что был упущен отличный шанс восстановить свой авторитет в титульной гонке. Выиграв, команда Клоппа обогнала бы "Арсенал", но ей пришлось довольствоваться ничьей — и она добилась этого только благодаря позднему пенальти Салаха — после того, как нанесла 28 ударов и упустила столько моментов, чтобы хватило бы для победы в нескольких играх. И именно ошибка центрального защитника Куансы и привезенный самим себе гол, помогли "Юнайтед" подняться на ноги и изменила ход игры.

Нанося удары по воротам "Юнайтед" в первом тайме и неоднократно во втором, "Ливерпуль" действовал на удивление прямолинейно в атаке. Салах упустил несколько шансов, которые ему представились, но проявил хладнокровие под давлением и стал первым игроком соперника, забившим гол в четырех визитах подряд к "Юнайтед".

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Тренер Клопп большую часть игры вел себя взволнованно и оживленно, и едва веря в то, что "Ливерпулю" удалось создать такое положение, при котором они могли покинуть "Олд Траффорд" с пустыми руками. Они заработали очко, и это уже кое-что, но "красные" будут очень разочарованы тем, что им самим удалось вернуть "Арсеналу" инициативу в борьбе за титул».

Красивый гол Майну и дырявая защита «МЮ»

Автор The Guardian Джейми Джексон фиксирует серьезное преимущество «Ливерпуля» в первом тайме, которое они не воплотили в забитые мячи.

«"Ливерпуль" первым оступился в трехсторонней борьбе за титул с "Арсеналом" и "Манчестер Сити", и "Манчестер Юнайтед" будет рад, что сумел этому поспособствовать.

Когда Юрген Клопп смотрит на таблицу Премьер-лиги, теперь он видит свою команду второй, равной по очкам с "Арсеналом", но отстающей по разнице мячей и опережающей на одно очко "Сити", при том, что у всех троих осталось семь игр. За дух, проявленный во втором тайме, "Юнайтед" заслужил ничью, но Клопп и его подопечные могут пожалеть, что позволили бестолковой команде Эрика тен Хага отобрать у них два драгоценных очка.

Голландец потерял за девять дней потерял семь очков в матчах, в которых его команда вела в счете, после ничьей 1:1 с Брентфордом в конце марта и поражения от "Челси" со счетом 3:4 в четверг, и "МЮ" находится на шестом месте, отставая на 11 очков от "Тоттенхэма" и "Астон Виллы", занявших четвертое и пятое место и всего на одно опережая "Вест Хэм" в гонке за еврокубки.

На 67-й минуте эта захватывающая борьба началась. Во-первых, Кобби Майну дал "Юнайтед" маловероятное преимущество благодаря удару, который надолго останется в истории этого соперничества. Приняв мяч справа от штрафной "Ливерпуля", юноша пируэтом обманул двух игроков гостей, прежде чем, никем не прикрытый он закрутил шикарнейший удар и, не оставив колеблющемуся Куивину Келлехеру ни единого шанса, мяч поцеловал левую часть его ворот.

Затем, когда надежды "Ливерпуля" на титул начала угасать, Аарон Ван-Биссака сфолил против Кертиса Джонса, и рефери Энтони Тейлор назначил пенальти. Мохамед Салах, разбазаривавший моменты весь день, обыграл Андре Онану, пробив справа от вратаря "Юнайтед", и подопечные Клоппа сравняли счет.

До этого первый тайм был виртуальной тренировкой для "Ливерпуля", который дошел до перерыва с 15 ударами против нуля в графе у "Юнайтед" и преимуществом 1:0. Проливной дождь сделал поле скользким и усилил зрелищность, когда ворота Онаны перед Стретфорд-Энд подверглись бомбардировке. За рефлекторным сейвом камерунца после удара Доминика Собослаи последовал еще один, когда он выскочил почти к середине поля , запустив диагональ.

На бровке Клопп, который позже был на грани ярости, находился в режиме семафора, недовольный слабым прессингом или неверными передачами, в то время как рядом с ним Тен Хаг мог наблюдать работу ног в стиле Фреда Астера от Маркуса Рашфорда, которая предвещала закрученный мяч, который позволил Расмусу Хейлунну совершить рывок вперед.

"Юнайтед" был быстрее, чем тот тяжелый темп, который он показывал весь сезон. "Ливерпуль" выдержал давление и попытался хирургическим путем разрезать врага, как тогда, когда Энди Робертсон проскочил по левому флангу и прострелил на Собослаи, который промахнулся, потеряв равновесие.

Когда Луис Диас забил на 23-й минуте, это был девятый удар для "Ливерпуля": как обычно для дырявой защиты команды Тен Хага, опека на правом углу после подачи Робертсона была дилетантской — Рашфорд был на нейтральной полосе на ближней штанге, Майну и Каземиро толкались, мешая друг другу, и Дарвин Нуньес, не встретив сопротивления, отправил мяч дальше, а колумбиец вколотил его в сетку через ладонь Онаны».

Фернандеш не упустил свой шанс

Автор The Telegraph Джейсон Барт выделяет гол Бруну Фернандеша, сравнявший счет и приведшую к нему ошибку Джарелла Куанса, которая может стать ключевой для «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство.

«Иногда поворотные моменты в титульных гонках бывают причудливыми и фантастическими. Каким-то образом "Ливерпуль" не обыграл "Манчестер Юнайтед", и во многом это произошло из-за их собственной расточительности и, к сожалению, ошибки их выдающегося в других отношениях молодого защитника Джарелла Куанса.

Хотя это и не совсем похоже по масштабам на тот ужасный промах Стивена Джеррарда в матче с "Челси" в 2014 году, который сделал "Манчестер Сити" стал чемпионом Премьер-лиги, это, безусловно, был момент, который 21-летний защитник захочет забыть.

Время покажет — за семь игр до конца — насколько серьезное значение имеет этот момент и насколько важным был поздний пенальти Мохамеда Салаха, который спас одно очко и принес "Ливерпулю" самое меньшее, что они заслужили.

Взглянув на таблицу, видно, насколько она плотная. Теперь "Арсенал" лидирует после убедительной выездной победы над "Брайтоном", но лишь по разнице мячей с "Ливерпулем". "Сити" отстает на одно очко, и, к счастью, нет никаких признаков того, что эта гонка трех лошадей сбавляет обороты.

Кроме того, было бы либо чрезвычайно смело, либо глупо, либо и то, и другое, объявить победителя, и неудивительно, что в ближайшие недели все три команды побывают в роли фаворитов. В течение следующих двух недель у нас также есть вероятность того, что все трое будут участвовать в интенсивных еврокубовых баталиях.

Но ошибки имеют значение; особенно когда ставки настолько высоки. И это, несомненно, была ошибка Куансы, поскольку он, не глядя, развернулся и отдал пас Вирджилу ван Дейку. Бруну Фернандеш ухватился за этот шанс, но, тем не менее, ему предстояло еще очень многое сделать.

Именно здесь проявилось его великолепие, когда он нанес удар прямо из центрального круга. Полузащитник не предпринял бы такую попытку, если бы вратарь Куивин Келлехер не оказался за пределами штрафной площади, но Фернандеш хорошо видел всю ситуацию, подловив стража ворот. Келлехер схватился за воздух, мяч проскочил над ним, и "Юнайтед" сравнял счет.

Находясь на грани разгрома, находясь под полным доминированием соперника, испытывая облегчение от того, что они, без преувеличения, не пропустили, по крайней мере, три гола к перерыву, и столкнувшись с унижением, это был великолепный подарок, который придал энергии "Юнайтед".

Хотя это казалось самым удивительным инцидентом в матче, его увенчал замечательный гол Кобби Майну. На глазах помощника тренера сборной Англии Стива Холланда 18-летний полузащитник начал и завершил атаку, вырвавшись из центра поля и потребовав мяч обратно от Аарона Уан-Биссаки, чтобы дать "Юнайтед" маловероятное преимущество, нанеся роскошный удар за пределами досягаемости Келлехера.

Это было за четыре дня до 15-й годовщины памятного гола, забитого другим подростком "Юнайтед", Федерико Македы, в драматической победе над "Астон Виллой" на пути к титулу, и он был почти точной копией этого гола, заставив домашних болельщиков на "Олд Траффорд" сойти с ума от радости.

"Юнайтед" преуспел в этом хаосе — так же, как они это сделали в недавнем четвертьфинале Кубка Англии между этими двумя командами. По правде говоря, это была их единственная надежда, потому что "Ливерпуль" явно превосходил соперника, что подчеркивалось их абсолютным доминированием в полузащите».

Утешительный приз не спасет Тен Хага

Автор Daily Мail Оливер Холт считает, что болельщики «МЮ» будут рады, если эта ничья лишит «Ливерпуль» чемпионства, но это вряд ли спасет от увольнения наставника манкунианцев.

«После очередного печального сезона "Манчестер Юнайтед" дарил болельщикам моменты утешения в матче против "Ливерпуля", как и в бурном четвертьфинале Кубка Англии в марте. Несмотря на свою посредственность, они показали свою лучшую игру за последние несколько недель против команды Юргена Клоппа.

"Юнайтед" не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне. Они даже близко не подойдут. Вероятно, они даже не попадут в пятерку лучших. Но "Юнайтед" подорвал надежды "Ливерпуля", и для игроков и болельщиков манкунианцев, это, вероятно, лучший утешительный приз, который можно получить в этой ситуации.

"Ливерпуль", который упускал шанс за шансом, должен был оставить их далеко позади. Это сделает ситуацию еще приятнее для команды Эрика тен Хага, которая была полностью переиграна в первом тайме и цеплялась за любой шанс побороться за что-то большее, чем нестыдное поражение, потому что "Ливерпуль" был настолько расточителен в завершении своих моментов.

Но когда Джаррел Куанса, который был одним из лучших игроков на поле, допустил ошибку в начале второго тайма, и Бруну Фернандеш воспользовался этим, залепив с 40 метров плюху над Куивином Келлехером, "Юнайтед" воодушевился и вырвался вперед благодаря еще одному блестящему голу, первому на "Олд Траффорд", который забил все более впечатляющий Кобби Майну.

Сила характера Куанса, его отказ сдаться и его не по годам развитый талант сыграли важную роль в том, что "Ливерпуль" в концовке сравнял счет благодаря пенальти Мо Салаха, но ничья 2:2 означала, что это был всего лишь второй раз с Нового года, когда кто-либо из тройки лучших потерял очки, и это стоило "Ливерпулю" первого места.

"Арсенал" сейчас находится там по разнице мячей, за ним следуют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", а дискомфорт, который "Юнайтед" вызвал у "Ливерпуля", по крайней мере, частично снимет давление на тренера "Юнайтед" Эрика тен Хага, хотя кажется все более вероятным, что его судьба уже решена, и что он не будет тренером "Юнайтед" в следующем сезоне.

Ничья с "Ливерпулем", забитые два эффектных гола и подорванные надежды команды Юргена Клоппа на то, чтобы сравняться с "Юнайтед" и завоевать 20 чемпионских титулов в конце сезона, станет бальзамом для болельщиков "Юнайтед", но реальность такова, что им нужно было больше, чем одно очко, чтобы укрепить свои слабые надежды на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

А "Юнайтед" не заслуживал большего, чем ничья. Если бы Доминик Собослаи, Салах, Луис Диас и Дарвин Нуньес воспользовались множеством явных возможностей, которые им представились, "Ливерпуль" закончил бы игру на вершине таблицы лиги.

Но у нападающих "Ливерпуля" такие дни бывают нечасто, и эта игра с ее богатой и бурной историей, возможно, стала для них самым тяжелым матчем за всю их карьеру, а в остальных семи играх, возможно, будет намного легче.

Так что в последних семи турах еще слишком многое предстоит сыграть, чтобы сказать, что потеря двух очков против посредственного "Юнайтед" что-то решит. Но поскольку "Сити" и "Арсенал" продолжают безостановочно побеждать, это была неудача. "Ливерпуль" сейчас уступает "Арсеналу" по разнице мячей, но они очень настойчивы. Они вернутся снова».

Успех «МЮ» — дело случая, а не результат тактики

Автор ESPN Марк Огден считает, что манчестерскому клубу очень везло в матчах с «Ливерпулем» в этом сезоне — при полном преимуществе мерсисайдцев подопечные Тен Хага добивались успеха.

«Самым большим достижением "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне может стать лишь то, что они лишили Юргена Клоппа возможности уйти из "Ливерпуля", завоевав на прощание титул чемпиона. Но если это так, они понятия не имеют, как им это удалось.

В трех играх против своих непримиримых соперников в этом сезоне — дважды в Премьер-лиге и один раз в Кубке Англии — "Ливерпуль" создал 87 моментов против "Юнайтед" и не смог выиграть ни одной игры. Воскресная хаотичная ничья 2:2 на "Олд Траффорд" стала еще одной историей расточительности, которая в итоге может стоить им титула.

"Мы должны были выиграть игру, это ясно", — довольно сдержанно сказал Клопп после игры. Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк более откровенно высказался о неспособности своей команды одержать победу и вернуться на вершину таблицы.

"Это похоже на поражение и это снова наша вина", — сказал он BBC. "У нас было так много моментов, и мы должны завершить игру намного раньше. Мы должны были вести со счетом 2:0 как минимум [к перерыву], но в футболе, к сожалению, если такие вещи не случаются, вы даете сопернику ощущение, что они могут вернуться. И это произошло".

Команда Клоппа создала 28 моментов в матче и должна была уверенно вести в счете к перерыву после того, как вышла вперед благодаря Луису Диасу. Но два потрясающих гола "Юнайтед" во втором тайме — удар с 40 метров Бруну Фернандеша и шикарный гол Кобби Майну — заставили "Ливерпуль" полагаться на Мохамеда Салаха, чтобы спасти очко благодаря пенальти на 84-й минуте после неосторожного подката Аарона. Ван-Биссака под Харви Эллиотта.

Еще в декабре "Ливерпуль" создал 34 моментов во время ничьей 0:0 на "Энфилде" — единственной игры, в которой им не удалось забить в этом сезоне — и в эпическом четвертьфинале Кубка Англии между двумя командами в марте, который "Юнайтед" выиграл со счетом 4:4, игроки Клоппа создали 25 моментов.

"Юнайтед" был раскатан "Ливерпулем" каждый раз, когда они встречались в этом сезоне, но им удалось выбить их из Кубка и теперь лишить их решающих очков в гонке за титул. Команда Эрика тен Хага еще может выиграть Кубок Англии в этом сезоне, но даже если им это удастся, радость от того, что они могут сорвать рывок "Ливерпуля" за титулом, который будет 20-м, что повторит рекорд "МЮ", будет на вкус столь же сладкой для болельщиков "Юнайтед".

Однако все вышеперечисленное во многом стало результатом удачи, а не умной тактической работы "Юнайтед". И удача заключалась в том, что "Ливерпуль" не смог воспользоваться стопроцентными шансами на победу в каждой из этих игр».

Абсурдная игра на «Олд Траффорд»

Автор Football365 Дэйв Тикнер считает, что «Ливерпулю» надо было еще постараться, чтобы свести такой односторонний в первом тайме матч вничью с «МЮ».

«Есть что-то, несомненно, прекрасное в такой игре, заканчивающейся тем, что обе команды разочарованы конечным результатом почти двух часов хаоса, иногда великолепного, но зачастую фарса.

Все три игры между этими двумя историческими соперниками в этом сезоне были очень забавными, но лучшее было оставлено напоследок. То, как "Ливерпуль" пережил этот сезон без единой победы в трёх матчах над "Манчестер Юнайтед", просто поражает воображение. То, что они повторили так много глупостей, которые сделали в матче Кубка Англии, просто смехотворно.

Какое-то время казалось, что это та же самая игра. Первый тайм был близок к карикатуре на эти две команды и их недостатки. "Юнайтед" охотно позволяет соперникам делать миллион ударов, не имея при этом ни одного своего. "Ливерпуль" стоически отказывается использовать больше одного из этих шансов, чтобы игра не стала вдруг рутинной, ведь этого слова нет в их словаре.

Однако даже при счете 1:0 от "Ливерпуля" всегда требовалось что-то особенное, чтобы воплотить этот план в жизнь против столь умирающей на ходу команды "Юнайтед". Честно говоря, "Ливерпуль" справился.

Судя по статистическому состоянию игры, почти неизбежный гол "Юнайтед" не мог быть чем-то иным, кроме как веселым, но вряд ли существовал смелый человек, который предсказал бы, что это будет настолько забавно, насколько это было на самом деле.

Вид невинного, отступающего назад Куивина Келлехера, выскочившего за пределы своей штрафной, и пытающегося добиться своего удаления с поля, делая сейв против блестящей атаки в касание Бруну Фернандеша, подловившего самодовольную небрежность Джарелла Куансы, может быть единственным определяющим образом этого почти идеального фрагмента игры.

Но давайте поговорим о втором мяче "Юнайтед". На самом деле он может быть даже лучше. Дань уважения Федерико Македе от игрока момента Кобби Майну была на высоте, но давайте не будем забывать, что вся атака начался с удара через себя в исполнении Каземиро, который провел остаток игры, бродя вокруг, выглядя потерянным, растерянным и усталым.

Есть веские основания полагать, что это был самый абсурдный момент абсурдной игры, а это о чем-то говорит. Где же он нашел для этого удара энергию и атлетизм? Человек, которому в других ситуациях не собрать силы, необходимые для выноса мяча за пределы штрафной площади "Юнайтед"?».

Неудачник: Юрген Клопп

Издание Goal привычно называет победителей и неудачников завершившегося матча и во вторую категорию на этот раз попал наставник «Ливерпуля».

«Мечта каждого болельщика "Ливерпуля" — чтобы Клопп опустил занавес своего замечательного правления на "Энфилде", выиграв второй титул Премьер-лиги. Это было бы поистине удивительным достижением, учитывая, что "Манчестер Сити" действует в совершенно иной финансовой плоскости, чем "красные" (и "Арсенал", если уж на то пошло), но воскресный результат представляет собой серьезный удар по этим мечтам.

Клопп сказал, что он "нормально" относится к ничьей, но то, как два драгоценных очка были потеряны после такого тотального доминирования, только укрепит веру, разделяемую многими нейтральными болельщиками, что "Ливерпуль" еще раз оступится до конца сезона.

Действительно, сейчас существует тревожное чувство неизбежности того, что "Ливерпуль" будет пропускать голы — что резко контрастирует с солидностью, которую демонстрирует "Арсенал", — и для Клоппа будет серьезным поводом для беспокойства то, что его команда сохранила лишь один раз ворота "сухими" за последние 10 игр чемпионата. Его разочарование по поводу неудачной игры нападающих проявилось и в первом тайме; он прекрасно знал, что такое расточительство в конечном итоге будет наказано, даже такой слабой командой, как "Юнайтед".

Как он еще раз доказал на "Олд Траффорд", Клопп обладает фантастической способностью влиять на игру своими заменами, но запасные не смогут и дальше вытаскивать его команду. Мечта, возможно, все еще жива благодаря тому, что Мохамед Салах сравнял счет, но кошмарный сценарий, когда "Ливерпуль" снова упустит титул с минимальным отрывом, только что стал еще более вероятным».