АПЛ. «Ман Сити» обыграл «Кристал Пэлас», «МЮ» сразится с «Ливерпулем», а «Брайтон» примет «Арсенал»

Матчи 23-го тура чемпионата Англии пройдут с 6 по 7 апреля

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 2:4

«Манчестер Сити» на чужом поле обыграл «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «горожан» дублем отметился полузащитник команды Кевин Де Брейне, который забил свои голы на 13-й и 70-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Рико Льюис на 47-й минуте и Эрлинг Холанн на 66-й минуте.

У «Кристал Пэлас» отличились Жан-Филипп Матета на 3-й минуте встречи и Одсонн Эдуар на 86-й.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Манчестер Сити 2:4 Голы: 1:0 Жан-Филипп Матета (3'), 1:1 Кевин Де Брёйне (13'), 1:2 Рико Льюис (47'), 1:3 Эрлинг Холанд (66'), 1:4 Кевин Де Брёйне (70'), 2:4 Одсонн Эдуард (86') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл (Натаниэл Клайн, 75'), Хефферсон Лерма, Адам Уортон, Уилл Хьюз (Науиру Ахамада, 82'), Эберечи Эзе (Джеффри Шлупп, 64'), Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 74'), Джордан Айю (Майкл Олисе, 74') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол (Мануэль Аканджи, 46'), Рубен Диаш, Джон Стоунс, Рико Льюис, Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне (Бернарду Силва, 90'), Родриго Эрнандес (Матео Ковачич, 74'), Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес (Матеус Нунес, 74'), Оскар Бобб Предупреждения: Йошко Гвардиол (45 + 2'), Жан-Филипп Матета (62')

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 70-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 14-й позиции (30 баллов).

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