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    АПЛ. Трио лидеров уходят в отрыв

    Итоги 31-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»
    Английская Премьер-лига выходит на финишную прямую, в чемпионской гонке участвуют три клуба: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити». За 7 туров до окончания сезона соперников разделяют всего 3 очка. Претенденты на титул увеличили отрыв от преследователей: «Астон Виллы» и «Тоттенхэма».

    Изменения в турнирной таблице

    Перестановки в АПЛ коснулись лишь середины турнирной таблицы. На 10 место поднялся «Челси», который обошёл в чемпионате «Вулверхэмптон». Местами поменялись «Борнмут» и «Фулхэм», которые расположились на 12 и 13 строчках соответственно.

    Чемпионская гонка

    Возглавляет турнирную таблицу в английской Премьер-лиге «Ливерпуль». Мерсисайдцы вернули себе первое место ещё в позапрошлом туре и отдавать лидерство пока не собирается.

    Календарь и таблица АПЛ

    В 31 туре чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл на своём поле «Шеффилд Юнайтед» (3:1). В составе победителей голами отметились Дарвин Нуньес, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо. Таким образом коллектив набрал 70 очков.

    В чемпионской гонке участвуют ещё два клуба, которые также заработали 3 очка в рамках минувшего игрового дня. Например, «Арсенал», который занимает второе место, выиграл у «Лутона» (2:0). За «пушкарей» мяч забил Мартин Эдегор, был ещё зафиксирован автогол в исполнении Даики Хасиока. Лондонский клуб в итоге набрал 68 баллов.

    «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    Топ-3 замыкает «Манчестер Сити» с активом в 67 пунктов. Прошедшая игра английского первенства для горожан прошла успешно. МС разгромил своего главного конкурента в битве за первую тройку, была обыграна «Астон Вилла» со счётом 4:1. За «Манчестер Сити» хет-триком отметился Фил Фоден, ещё один гол на счету Родри.

    Еврокубковая зона

    В лигочемпионскую четвёрку также входит «Астон Вилла», которая набрала 59 очков после 31 сыгранного матча.

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    • На пятом лигоевропейском месте идёт «Тоттенхэм», который к концовке чемпионата аккумулировал 57 очков. Прошедший тур для «шпор» завершился вничью (1:1), играли против «молотобойцев» из «Вест Хэма».

    Центральный матч

    В центральном поединке тура сошлись «Челси» и «Манчестар Юнайтед». Можно считать, что оба клуба провели крайне неуданый сезон. Команды не входят в число лидеров АПЛ, однако устроили яркое футбольное шоу, забив на двоих 7 мячей. «Чели» одержал победу над МЮ со счётом 4:3 и набрал 43 очка.

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    После поединка «Челси» улучшил положение в таблице и поднялся на 10 месте. «Манчестер Юнайтед» расположился на 6 позиции с 49 набранными баллами.

    Зона вылета

    В зоне вылета английской Премьер-лиги всё без изменений. На троих команды набрали всего 1 очко. Итак, идём по порядку: на 18 месте расположился «Лутон», который проиграл «Арсеналу» (0:2), но сохранил за собой 18 место с надеждой на сохранение прописки в АПЛ.

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    • Одно очко в чемпионате выиграл «Бёрнли», клуб сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). Замыкает топ-аутсайдеров «Шеффилд Юнайтед», который набрал лишь 15 баллов.

    Тур №32

    Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут 6 и 7 апреля.

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    Откроет программу 32-го игрового дня матч с участием действующего чемпиона. «Манчестер Сити» отправится в гости к «Кристал Пэлас», игра запланирована на субботу, 6 апреля.

    Все прогнозы на АПЛ

    Лидер АПЛ «Ливерпуль» свой поединок проведёт в воскресенье, 7 апреля. Мерсисайдцы будут гостить у МЮ. А вот «Арсенал», в субботу сыграет против «Брайтона», на его же территории.

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