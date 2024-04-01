Трансферный дайджест. 26 марта — 1 апреля

Марио Эрмосо

«Атлетико» Мадрид, 28 лет, защитник

У центрального защитника мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо истекает летом контракт и пока он не может договориться с клубом о его продлении.

28-летнего игрока готов подписать в летнее межсезонье миланский «Интер», собирающийся обновить оборонительную линию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» рассматривают Эрмосо в качестве замены 36-летнего Франческо Ачерби. Нынешний лидер обороны миланцев может покинуть клуб на фоне скандала с игроком «Наполи» Жуаном Жезусом.

«Интер» предлагает Эрмосо соглашение по схеме «4+1» с зарплатой 5 млн евро в год плюс различные бонусы.

Марио Эрмосо globallookpress.com

В этом сезоне защитник сыграл за «Атлетико» 23 матча в Ла Лиге, сделал одну результативную передачу. На Transfermarkt его оценивают в 25 млн евро.

Наш прогноз: Эрмосо уйдет из «Атлетико».

Рис Джеймс

«Челси», защитник, 24 года

Лондонский «Челси» находится на грани нарушения финансовых правил АПЛ. Чтобы избежать санкций со стороны федерации, «синим» необходимо избавиться от нескольких дорогостоящих футболистов.

В числе кандидатов на выход входят капитан «Челси» Рис Джеймс и полузащитник Конор Галлахер. Защитник часто травмируется в последнее время и почти не выходит на поле, что стало катализатором к его планируемой продаже.

Купить 24-летнего Джеймса готовы «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и еще несколько клубов АПЛ, пишет The Times. В этом сезоне воспитанник «Челси» сыграл всего 9 матчей. За Джеймса клуб намерен получить 60 млн фунтов.

Такая сумма не устраивает претендентов, которые не готовы столько платить за «хрустального» футболиста, они намерены уменьшить стоимость. Также «Челси» готов отпустить и другого своего воспитанника Конора Галлахера.

Рис Джеймс globallookpress.com

С ним пока не получается договориться об условиях нового контракта, который истекает летом 2025 года. Полузащитник хочет существенного повышения оклада, а «Челси» не может себе этого позволить.

При этом лондонскому клубу надо успеть продать их до 30 июня, чтобы включить стоимость их трансферов в отчеты за сезон-2023/24 и избежать нарушения в виде снятия очков.

Наш прогноз: Джеймс покинет «Челси».

Дани Себальос

«Реал», полузащитник, 27 лет

Полузащитник Дани Себальос давно имеет статус запасного в мадридском «Реале», а после приобретений этого сезона фактически превратился в глубокого резервиста.

Такое положение дел категорически не устраивает 27-летнего хавбека, по окончании сезона он намерен найти клуб, где станет основным футболистом, сообщает Marca.

Летом 2023 года Дани Себальос подписал новый контракт со «сливочными» до 2027 года, но игрового времени больше не стало, оно даже сократилось.

Сейчас главными претендентами на трансфер 27-летнего полузащитника являются мадридский «Атлетико» и «Интер». Несмотря на небольшую игровую практику, Дани Себальоса все устраивает в «Реале» и он решает, стоит ли принимать предложения других клубов.

Дани Себальос globallookpress.com

В текущем сезоне испанец провел за «королевский клуб» 21 матч, 503 минуты, отдал одну голевую передачу.

Наш прогноз: Дани Себальос будет играть в «Реале».

Каван Салливан

«Филадельфия», 14 лет, полузащитник

Главный талант американского футбола Каван Салливан давно на радаре ведущих европейских клубов, готовых заключить с ним долгосрочный контракт.

Сейчас полузащитнику 14 лет и он играет в «Филадельфии» за резервную команду в третьем американском дивизионе. Там недавно состоялся его дебют, где выйдя на замену он сделал результативную передачу.

По данным The Athletic, контракт с вундеркиндом практически согласовал «Манчестер Сити», который выплатит «Филадельфии» около 2,1 млн долларов. Эта сумма за счет бонусов позже может увеличиться до 5 млн долларов.

Скауты «горожан» нашли Салливана год назад на юниорском турнире за сборную США U15 против сборной Англии U15, где он сделал дубль.

Каван Салливан globallookpress.com

Стать футболистом «Манчестер Сити» 14-летний игрок сможет только, когда ему исполнится 18 лет. Но Салливан имеет возможность адаптироваться к европейском футболе в других командах системы City Football Group («Жироне» и «Палермо»), там можно играть с 16-17 лет или со временем пробьется в основную команду «Филадельфии».

Наш прогноз: Салливан еще пару лет поиграет в МЛС.

Георгий Мамардашвили

«Валенсия», 23 года, Грузия

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили проводит великолепный сезон за «Валенсию» и национальную сборную, поэтому неудивительно, что им интересуются многие топ-клубы.

По данным Tuttosport, на 23-летнего вратаря положил глаз «Милан», готовящийся к уходу из команды основного голкипера Майка Меньяна.

Француз хочет новый контракт на 8 млн евро, тогда как «россонери» готовы предложить ему оклад по верхней планке в размере 7 млн евро, которая только у Рафаэля Леао.

За Меньяна, которым интересуются некоторые клубы АПЛ, «Милан» хочет выручить 70-80 млн. Часть этих денег пойдет на покупку Мамардашвили, который оценивается в 40-50 млн евро.

Георгий Мамардашвили globallookpress.com

Грузин сыграл в текущем сезоне за «Валенсию» в Ла Лиге 29 матчей, из них 11 раз сыграл на ноль, пропустил 32 мяча.

Наш прогноз: «Валенсия» продаст Мамардашвили.

Жоау Канселу

«Манчестер Сити», 29 лет, защитник

Португальский защитник Жоау Канселу не нужен «Манчестер Сити», а испанская «Барселона», где он сейчас играет на правах аренды и где им очень довольны, не готова совершить трансфер из-за сложного финансового положения.

По данным издания Diario Sport, Жоау Канселу может оказаться в Саудовской Аравии, где им интересуются несколько клубов и готовы предложить шикарные условия.

Первым претендентом на Жоау Канселу является «Аль-Хилаль», который намерен укрепить свой состав, и не поскупится на зарплату.

Жоау Канселу globallookpress.com

В этом сезоне защитник сыграл в Ла Лиге 25 матчей, забил 2 гола, отдал 3 результативные передачи. На Transfermarkt его оценивают в 30 млн евро.

Наш прогноз: Жоау Канселу переедет в Саудовскую Аравию.

Дин Хейсен

«Ювентус», 18 лет, защитник

Один из самых талантливых центральных защитников Европы Дин Хейсен заинтересовал ряд клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

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Сейчас 18-летний голландец принадлежит «Ювентусу», но во второй части сезона играет на правах аренды за «Рому», где очень ярко смотрится.

По данным La Gazzetta dello Sport, интерес к нему проявляют «Ливерпуль», «Боруссия» и «Лейпциг». Не против оставить его в своем составе и «Рома», но она не может заплатить 30 млн евро, которые просит за Хейсена «старая синьора».

Еще одним претендентом на 18-летнего защитника является «Аталанта», которая может включить его в сделку по продаже Тена Копмейнерса, которым активно интересуется «Ювентус».

Дин Хейсен globallookpress.com

Сейчас на Transfermarkt Хейсен стоит 10 млн евро. За «Рому» защитник сыграл 4 матча, забил один гол.

Наш прогноз: Хейсен уйдет из «Ювентуса».