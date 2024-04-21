Ошибка Песьякова, отличная игра Медины, работа Слишковича. «Спартак» на выезде разнес «Ростов»

В матче 25-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» со счетом 5:1. На голы Даниила Хлусевича, Срджана Бабича, Хесуса Медины, Кристофера Мартинса и Тео Бонгонда хозяева ответили точным ударом престижа в исполнении Егор Голенкова.

Эксперименты с составом

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов сделал акцент на том, что наставник «Спартака» Владимир Слишкович вновь проводит эксперименты с составом.

«Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" продолжает экспериментировать с составом и тактикой. В Ростове-на-Дону он решил сыграть 3-5-2. Любопытно, что в этой схеме нашлось место в составе для всех центральных защитников, кроме Джикии. Неужели Георгий совсем не в форме? В запасе остался также Соболев. Пару форвардов составили Угальде с Игнатовым, которых поддерживал из глубины, прежде всего, Медина.

При обороне два нападающих "Спартака" оказывали давление на центральных защитников "Ростова", а Медина закрывал, как правило, опорника Глебова. Красно-белые вообще хорошо перекрывали середину, выдавливая ростовчан на фланги. Эпизодами прессинг москвичей очень эффективно работал — команда Карпина допускала потери на своей половине поля. В частности, так на жёлтую карточку "присел" Осипенко за фол на Угальде. Игроку сборной России ещё повезло, что он в спорной ситуации не заработал удаление.

А на исходе трети первого тайма случилось чудо — "Спартак" впервые в этом сезоне РПЛ забил со стандарта! Всего-то требовалось поменять Абаскаля на Слишковича. Медина подал со штрафного в нужную точку, а Осипенко не успел помешать Хлусевичу пробить головой. Красно-белые реализовали первый же удар в створ. Затем "Спартак" при развитии атак активно применял забросы за спины на форвардов и латералей, стремясь использовать свободное пространство.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

У "Ростова" в атаке тоже лучше всего получались стандарты (в позиционном наступлении не хватало дриблинга оставшегося на скамейке из-за повреждения Мохеби). Некоторые из них завершались голевыми моментами. Уроженец Ростова-на-Дону Максименко красивым сейвом спас после удара Вахании, Хлусевич в последнюю секунду не дал пробить Осипенко, а Бабич, наверное, перекрестился, когда проиграл единоборство Голенкову и мяч пролетел мимо цели. Удивительно, как нападающий "Ростова" продавливал любого центрбека "Спартака", включая мощного серба. В результате он и забил после штрафного Уткина. Голенков опять выиграл верх у Бабича с Дуарте и вколотил мяч в сетку ударом головой».

Принципиальность матча

Автор «Советского Спорта» Андрей Тупиков рассказал о том, в чем была принципиальность данного поединка команд.

«Матч 25-го тура премьер-лиги "Ростов" — "Спартак" был принципиальным во всех возможных смыслах. Во-первых, ростовчане здесь и сейчас — лучший клуб весенней части РПЛ. Во-вторых, как ни крути, а главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин (эта игра стала юбилейной 300-й в РПЛ для наставника!) один из основных претендентов на пост наставника красно-белых.

Ну и ещё одна история — в кои-то веки, именно хозяева поля были стопроцентными фаворитами в этом противостоянии. Подопечные Владимира Слишковича слишком неровно проводят остаток чемпионата и по игре выглядят более чем уныло. А после увольнения Абаскаля, появилось ощущение, что москвичи вообще перестроились на некое подобие рабоче-крестьянского стиля игры.

Иного выхода не было, "Спартаку" нужно буквально выскребать свои заветные очки. Поэтому гости вышли на игру в три центральных защитника, чтобы выгрызать, бороться и стараться в первую очередь не проиграть. С игровой точки зрения в столичной команде прямо сейчас руины и не надо было удивляться выполняемой задаче. Она именно такая.

С первых минут "Ростов" вроде чётко обозначил тот самый стиль, в котором собирался взламывать не слишком надёжную оборону красно-белых, но после начальной активной пятиминутки, территориальное и игровое преимущество неожиданно перешло к москвичам. Спартаковцы довольно агрессивно вели себя в прессинге на хозяйской половине поля, а подопечные Карпина как будто не очень ожидали такой прыти от принципиального соперника.

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На 15-й минуте "Спартак" забил самый нестандартный гол в нынешнем сезоне. Мячи со стандартов — ахиллесова пята столичного клуба (ни одного гола к 25-му туру РПЛ!), но здесь всё сошлось. Последовал навес в штрафную, Хлусевич выиграл воздух и головой переправил мяч в ворота Песьякова. А нацеленную передачу сделал Медина».

Валерий Карпин главный тренер «Ростова» Несчастный случай. Что предопределило такое развитие событий? Индивидуальная ошибка. И заключалась она не в том, что вратарь не вынес мяч и не забрал его перед пенальти. А в том, что он не сказал, что травма не позволяет играть так как нужно. Но это от большого желания. С одной стороны это хорошо, а с другой нет. Было видно после второго гола, что с ним не все в порядке. Начали готовить замену. Это было совместное решение, в связке

Мотивация «Спартака», ошибка Песьякова

Автор Bobsoccer Александр Владыкин рассказал о том, как протекало противостояние «Ростова» и «Спартака».

«"Спартак" вышел на игру весьма мотивированным, что было видно уже по первым минутам матча. Слишкович перед встречей заметил, что команда должна играть по — спартаковски, что нужно вернуть футбол, который красно-белые потеряли в последнее время. Прозвучало не без намека на прежнее руководство Гильермо Абаскаля… И уже на первых минутах выяснилось, что под Угальде и Игнатовым Слишкович поставил по центру Медину, у которого прежде явно не шла игра на фланге. И как результат — красно-белые открывают счет со стандарта! Впервые в этом чемпионате. Тот самый Медина подает в штрафную площадь на Хлусевича, который, выпрыгнув выше всех, забивает головой! Через 20 минут ростовчане отыгрались примерно в такой же ситуации. И тут уже Голенков оттеснив в воздухе Бабича и Дуарте также головой сравнивает счет — 1:1.

А между этими двумя событиями в целом шла довольно зрелищная игра. Не скажу, что особо качественная, но довольно задорная. Возможно даже "Спартак" где-то несколько удивил ростовчан, что не стал отсиживаться на своей половине поля, как в Санкт-Петербурге, а повел живую игру. Правда, по воротам красно-белые били очень редко. Не раз пытался убежать в отрыв на скорости Угальде, не совсем все получалось у Игнатова, а вот в середине поля выпадал Пруцев. Зато Медина на новой позиции уже после перерыва отличился еще раз. Правда, что-то случилось в этом матче с вратарем "Ростова" Песьяковым. До перерыва Сергей сорвался из ворот, промахнулся мимо мяча и… И тут "Ростову" повезло, потому что Угальде не успел подхватить мяч. А вот после перерыва Песьяков неожиданно сделал точную передачу на Медину, выбивая мяч из штрафной, и спартаковец не промахнулся.

Случается такое с вратарями. И мне их чисто по-человечески бывает жаль. Тем более, что с Сергеем Песьяковым я познакомился в ту пору, когда он играл в "Спартаке" и прекрасно помню, что он тогда произвел на меня очень приятное впечатление. Так что — пережить ему эту неудачную игру. А, что касается Медины, то этот матч стал для него истинным бенефисом. Он забил в этой встрече и второй гол, когда в ворота хозяев поля был поставлен пенальти. Кстати, в этот момент Валерий Карпин уже поменял Песьякова на Медведева, что, думаю, было сделано верно. Но Медине это не помешало увеличить счет — 3:1.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Этот поворот событий во втором тайме, конечно же, не мог не подействовать на игру "Ростова". От напора и былой уверенности хозяев поля многое ушло, а спартаковцы как-то подуспокоились, стараясь больше контролировать мяч. Ростовчане же, как говорится, "поплыли". Еще одна ошибка в обороне, мяч попадает к Мартинсу и тот с близкого расстояния забивает — 4:1. И уже в концовке игры Бонгонда убежал со своей половины поля и довершил разгром ростовчан — 5:1».

Слишкович — новый Каррера?

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев отметил отличную Хесуса Медины и оценил работу Владимира Слишковича в «Спартаке».

«Два гола и ассист Медины — это, конечно, сенсация. Его покупка из ЦСКА изначально вызывала много вопросов, и Абаскаль объяснял: команде нужен левоногий игрок, который хорош на стандартах и может сыграть как в центре, так и на фланге. Испанец упорно ставил его в состав, однако толка от парагвайца практически не было — играй он хоть "восьмерку", хоть вингера. Ни подач, ни дальних ударов — ничего. И стоило только Абаскалю уйти, как левая нога Медины заработала. Безусловно, это лучший его матч за "Спартак".

Преимущество в два мяча оказалось для "Спартака" комфортным. "Ростов" не нашел в себе сил вернуться в эту игру, и получил еще два мяча. Сначала защитники подарили гол Мартинсу, а на самых последних минутах Бонгонда убежал со своей половины и реализовал выход один на один. 1:5 — очень болезненное поражение для "Ростова".

Календарь и таблица РПЛ

При счете 4:1 Слишкович дал время 19-летнему воспитаннику "Спартака" Рощину. Это атакующий полузащитник, обладающий очень интересным дриблингом и способный фактически в любой ситуации дать обостряющий пас. У Рощина есть все задатки, чтобы вырасти в качественную "десятку", которыми исторически славился "Спартак".

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Горячие головы наверняка скажут, что Слишкович — это новый Каррера для "Спартака". То есть принявший команду помощник, у которого поперло. Конечно, это поспешный вывод. "Спартак" прорвало в Ростове, и это обычное дело в футболе. Состав красно-белых не настолько плох, чтобы вообще не забивать и ничего не показывать в атаке, как это было практически во всех весенних матчах. Просто сотрудничество Абаскаля и этой команды исчерпало себя, а теперь команда просто раскрепостилась. А вообще эта победа подняла "Спартак" на четвертое место, до идущего третьим "Динамо" три очка. Красно-белые воспользовались осечками "Локомотива" и ЦСКА и сохранили возможность побороться за медали».

Владимир Слишкович главный тренер «Ростова» Легко говорить после 5:1 и сказать, что мы красавчики и умные. Но первый тайм, опасные моменты были со стандартов. Из игры мы сделали два‑три хороших момента. Да, тоже был «стандарт», но что же. Но сейчас, что важно, у нас не получалось забить со «стандартов», тут мы это сделали. В первом тайме пропустили после ошибки, а дальше стало только проще. «Ростов» стал атаковать. Наши игроки быстрые и могут создать всем проблемы. Я считаю, что наша победа заслуженная. Особенно в такой момент и против такого соперника. Главное — ребята. Они играли и сделали все, что мы от них хотели.

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Влад Тимуров определил главные факты прошедшего в Ростове-на-Дону поединка.

«1. Главный тренер 'Ростова' Валерий Карпин провел 300-й матч в статусе главного тренера в чемпионате России.55-летний наставник стал 10-м тренером в истории РПЛ, кому покорилась данная отметка.

2. Полузащитник 'Спартака' Хесус Медина оформил второй дубль в РПЛ. Впервые 26-летний игрок дважды забивал в одном матче в чемпионате России в июле 2022 года против 'Сочи', будучи игроком ЦСКА.

3. 'Спартак' не проигрывает два матча подряд после отставки Гильермо АБаскаля с поста наставника команды. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича москвичи сыграли вничью с 'Зенитом' в Кубке России (1:1) и сегодня победили Ростов».

Лучший игрок матча — Хесус Медина

Автор «Футбол на Куличках» Сергей Зариков выделил лучшего футболиста прошедшего поединка.

Радость футболистов «Спартака» ФК «Спартак»

«Несомненно, это лучшая игра Медины в красно-белой футболке. В первом тайме парагваец сделал нацеленную передачу со штрафного прямо на голову Хлусевичу, во втором — воспользовался ошибкой голкипера Песьякова, подарившего ему мяч в безобидной ситуации, и реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Осипенко. Сделав дело, Медина отправился отдыхать. Шутки про 'троянского коня' больше неуместны».