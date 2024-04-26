Полные нули. ЦСКА и «Спартак» не наиграли на победу, сделав подарок конкурентам

Московские ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче перенесенного 21‑го тура РПЛ. Встреча прошла на домашнем стадионе «красно‑синих» и завершилась со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ‑2023/24. ЦСКА (38) располагается на седьмой строчке.

ЦСКА аукнулся матч с «Ахматом»

Автор «Футбола на Куличках» Глеб Калинин не оставляет без внимания проблемы армейцев с составом из-за дисквалификаций.

«Если бы этот поединок состоялся чуть раньше, то явным фаворитом выступал бы ЦСКА. Армейцы до прошлого тура не проигрывали весной, поэтому неудача в домашней встрече с "Ахматом" стала большой неожиданностью. Игровой дисциплиной в том матче футболисты ЦСКА не отличались, в итоге из-за дисквалификаций в дерби они не досчитались Игоря Дивеева, Виллиана Роши и Аббоса Файзуллаева. Максим Мухин же по-прежнему пребывает в лазарете. Владимиру Федотову предстояла непростая задача по выбору состава. Особенно это касалось линии обороны.

У гостей тоже имелись потери в составе. Помимо Квинси Промеса, им не могли помочь Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин. В первом круге ЦСКА и "Спартак" выдали запоминающийся поединок (2:2). "Красно-белые" дважды отыгрались после мячей Милана Гайича, а второй гол провели лишь на шестой добавленной минуте, когда свою бывшую команду огорчил Хесус Медина. На этот раз также ожидалась упорная борьба. В таких поединках не могло быть по-другому.

Календарь и таблица РПЛ

Обе команды избрали схему с тремя центральными защитниками. У ЦСКА фланги заняли Гайич и Келлвен, а у "Спартака" — Денисов и Хлусевич. У хозяев в нападение были выдвинуты Чалов, Заболотный и Обляков, а у гостей — Медина, Соболев и Угальде».

Накал матча поддерживал только арбитр

Редактор отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев сетует на нехватку опасных моментов в первом тайме и отмечает спорное судейство.

«Слишкович не стал искать добра от добра, выставив практически тот же состав, который на выезде разгромил "Ростов". За одним исключением — Соболев заменил Игнатова. А так — те же три центральных, снова без Джикии. Но на этот раз капитана из-за повреждения не оказалось даже в запасе.

Первый тайм получился спокойным. Команды пребывали в активном поиске, пытаясь нащупать у соперника слабые места. Это взаимное раскачивание выглядело зрелищно. Не было не то что голов — опасных моментов не набралось бы даже на минимальную нарезку. Ни Акинфеев, ни Максименко в игре фактически не участвовали.

Эмоции генерировал только арбитр Казарцев. Сначала больше возмущались армейцы — Заболотный очень выразительно негодовал на поле, Федотов метался по технической зоне. А потом возник момент, который вывел из себя спартаковцев: мяч в чужой штрафной попал в руку Чалову. Красно-белые долго сигнализировали арбитру, требуя пенальти. И как будто зря выплеснулись: никакого 11-метрового рефери не назначил, а игровое преимущество ненадолго перешло к армейцам».

Команды мерились пасами

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует отсутствие у команд даже ударов по воротам до перерыва и задается вопросом, был ли пенальти в воротам красно-белых.

«В общем, на поле шла скорее равная борьба, чем равная игра. Команды почти не теряли мяч на своих половинах, так как фактически отказались от высокого давления. По статистике "Спартак" больше владел мячом, тем не менее превосходил ЦСКА по количеству точных пасов лишь на собственной и средней третях поля. А вот по передачам на чужой трети армейцы имели перевес над красно-белыми в полтора раза. Подачам в исполнении спартаковцев со штрафных или угловых снова недоставало остроты, хотя в Ростове-на-Дону команда Слишковича впервые в сезоне РПЛ забила со стандарта.

В первом тайме ни одного удара в створ "Спартак" с ЦСКА совместными усилиями так и не нанесли. Не получалось даже отыскать возможность просто пробить из пределов штрафной. Разрушали соперники эффективнее, нежели созидали. У армейцев лучший момент тоже был связан с возможным пенальти, когда перед перерывом быстрая атака красно-синих завершилась падением Зделара в штрафной. Ещё один непростой эпизод, поскольку были сомнения, не попал ли Мартинс по ноге сербу на самой линии. Но и здесь судьи действовали по принципу "не уверен — не свисти".».

Нервы, сумбур и грубость

Автор Sportbox.ru Денис Петров недоволен качеством игры, которую показывали обе команды в матче со столь громкой вывеской.

«Главными характеристиками первого тайма стали нервы и сумбур. До перерыва команды на двоих не смогли создать ни одного момента, даже отдаленно напоминавший голевой. "Спартак" с учетом потерь соперника представлялся фаворитом, но на поле этот статус ничем не подтверждал. Качество футбола с обеих сторон явно не соответствовало громкой вывеске.

Нули на табло по итогам первых 45 минут стали логичным отражением происходившего на поле. Ни Акинфеев, ни Максименко до перерыва так по-настоящему и не вступили в игру, что неудивительно при отсутствие ударов в створ ворот. За всю историю дерби столь безсобытийных таймов сложно припомнить.

Еще одним спутником тоскливого дерби стали жесткие стыки и повреждения игроков. Несколько раз игру приходилось останавливать после столкновений футболистов головами, а во втором тайме Чалов отправил в нокдаун Мартинса мощнейшим ударом мячом. Спартаковскому опорнику понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя».

Удар Зиньковского

Обозреватель «Советского Спорта» Александр Шульгин за неимением голов и опасных моментов в столичном дерби радуется хотя бы первому удару по воротам, случившемуся в концовке.

«Вторая половина поначалу не предвещала перемен. Темп убаюкал даже трибуны, которые и без того сейчас максимально интеллигентны. Однако взорвал игру вовсе не опасный момент, а смачный удар Чалова прямо в лицо Кристоферу Мартинсу. Слава Богу, мячом. После этого пошли и моменты: Даниил Хлусевич отдал мяч прямо на ход Ивану Облякову, но тот не попал в дальнюю девятку. Тут же Александр Соболев остался в гордом одиночестве перед Игорем Акинфеевым, но промедлил.

Интересно, что первый удар в створ ворот был нанесён… на 80-й минуте, и его автором стал Антон Зиньковский. В принципе, встреча завершилась логично. На победу не наиграл никто. Даже если бы одна из команд забила, было бы справедливо, если бы вторая отыгралась. Команды остались при своих, но осложнили себе жизнь в борьбе за тройку призёров».

Казарцев и Мешков испортили дерби

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов критикует работу арбитров матча, которые регулярно допускают серьезные ошибки, но продолжают обслуживать матчи

«Однако на первый план вышла не игра команд, а действия судей — главного, которым являлся Василий Казарцев, и арбитра-VAR Виталия Мешкова. Из-за решения первого "Спартак" может лишиться на следующий тур против "Локомотива" защитника Алексиса Дуарте, второй не увидел игру рукой Федора Чалова и не позвал Казарцева посмотреть повтор с возможным удалением Мойзеса.

То, что три решения против "Спартака" — случайность. Судьи и в пользу красно-белых ошибались, пусть и в менее резонансных эпизодах. Тем не менее, удивляет, сколько еще Казарцеву и Мешкову продолжат так судить?

Казарцев неисправим и одновременно непотопляем. Этот рефери регулярно допускал ошибки, за которые его уже отстраняли. В августе 2020-го поставил пенальти в ворота "Спартака", которого не было. В октябре 2021-го, отвечая за VAR, не подсказал главному, что надо поставить пенальти в ворота ЦСКА. В обоих случаях это влияло на результат, в обоих случаях ЭСК признавал ошибки и отстранял арбитра от работы. В апреле 2023-го ошибочно засчитал гол "Локомотива" и назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Снова отстранение.

Но каждый раз Казарцеву давался шанс вернуться — и главным, и на VAR. А сколько было спорных эпизодов с его участием, которые просто не выносились на суд ЭСК?

То же самое и с Мешковым. Тот результативно ошибался еще в 2017-м, а в марте прошлого года был отстранен за слабую работу на игре "Спартак" — "Урал". "Люди будут уезжать из РПЛ, когда такой беспредел", — говорил Леонид Слуцкий как раз на эмоциях от решений Мешкова. "Две игры пропустил и опять безобразие устраивает", — жаловался на судью в сентябре 2022-го Сергей Семак. Идет апрель 2024 года, а Казарцев с Мешковым по-прежнему работают в РПЛ и допускают грубейшие ошибки».

Трусливый футбол без ворот

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что причиной такой осторожной игры обеих команд стала высокая значимость результата.

«А сейчас вообще получилось как плей-офф крупного турнира, где из-за высокой цены ошибки соперники действуют излишне осторожно. Проигравший практически гарантированно выбывал из медальной гонки. Уступить принципиальному оппоненту и параллельно вывалиться из борьбы за тройку — что может быть хуже? Поэтому несильно удивило то, что мы увидели футбол почти без ворот.

Стыков и выбегающих врачей (что тоже рвало игру на лоскуты) — в достатке, старания — тоже. В пассивности команды точно не упрекнешь, но все это не рождало голевых моментов. Стоит отметить и отсутствие в составах исполнителей, которые за счет индивидуального мастерства могли бы вспороть плотную оборону, сделать разницу. Таким в теории способен был стать тот самый Файзуллаев, но хавбек укатил в молодежную сборную Узбекистана, схлопотав внелимитный горчичник.

Ноль ударов в створ на двоих к 80-й минуте — максимально красноречивая статистика. В таких случаях часто все решает одна ошибка. И Хлусевич-то ее допустил, выведя Облякова один на один, но Иван обвел не только Максименко, но дальнюю "девятку". Нулевая ничья — самый справедливый исход в дерби страха. А города берет смелость. Набрав по одному очку, ЦСКА и "Спартак" помогли не себе, а конкурентам. Теперь выше их в таблице даже "Крылья".».

Класса не хватило и командам, и арбитрам

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой не считает убедительными причины команд осторожничать в принципиальном дерби и считает, что им банально не хватило класса.

«На команды должны были повлиять и конкуренты. "Крылья" вымучили победу в Воронеже в матче с "Факелом" и обошли сегодняшних соперников в турнирной таблице. К тому же, по три очка набрали "Локомотив" и "Динамо", с которыми ЦСКА и "Спартак" ещё могут побороться за бронзу.

После матча и.о. главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович заявил, что команды больше боялись проиграть, чем думали о победе. Но не совсем понятно, чего они собственно боялись? Отстранение России от еврокубков в принципе сделало актуальной борьбу лишь за первое место и выживание. В связи с этим, какая вообще разница, займёшь ты 5-е место или 6-е? Всё равно никакие еврокубки не светят. И, опять же, непонятно, чего было бояться и почему команды не выдали огненное шоу с такой яркой вывеской?

Тем не менее, как уже говорил Аршавин, ваши ожидания — ваши проблемы. Нельзя сказать, что ЦСКА и "Спартак" действовали слишком консервативно. Скорее, командам не хватило класса.

Под стать происходящему на поле был и арбитр Казарцев. По ходу матча судья принял несколько спорных решений, среди которых — не назначение пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой Чалова. А особняком стоит миролюбие Казарцева по отношению к Мойзесу, который варварским наступом сзади размял икру Угальде. Костариканец, как показалось, не мог поверить, что бразилец сыграл против него так грубо. Мойзес в итоге отделался лишь жёлтой карточкой».

Встреча двух середняков

Автор Bobosoccer.ru Максим Квятковский считает, что игра команд соответствовала занимаемым ими в таблице РПЛ местам.

«Из хорошего с точки зрения ЦСКА — наконец при кадровом дефиците в обороне вышел Матвей Лукин, а Саша Зделар занял законное место в опорной зоне. Результат — первая игра армейцев на ноль в чемпионате более чем за полтора месяца. И Лукин, и Зделар, и Илья Агапов были сегодня хороши. Кроме них, отметил бы Игоря Акинфеева, который выручил в нужный момент.

Объективно говоря, "Спартак" и ЦСКА этой игрой показали, почему идут в таблице лишь на шестом и седьмом месте соответственно. Чтобы продолжать борьбу за третье место (очевидно, выше ни тем, не другим уже не подняться), необходимо было выигрывать. Никто не смог. Армейцы одержали всего 9 побед в 25 турах, это очень, очень мало. У других клубов первой девятки РПЛ в графе побед двузначные показатели. Что до сегодняшнего матча, то на три очка никто не наиграл. Тот случай, когда итоговый счет полностью соответствует происходившему на поле».

«Спартак» давно не проигрывает в дерби в РПЛ

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что красно-белые, несмотря на все свои проблемы, умеют собираться на важные матчи.

«Приговором для чемпионских амбиций клубов из Москвы служит один статистический факт. "Спартак" не проиграл 12 дерби подряд в РПЛ. Это лучшая серия "красно-белых" в чемпионате против соседей за семнадцать лет, лишь в далеком прошлом было 14 дерби без поражений подряд. И это приговор для "Динамо", ЦСКА и "Локомотива". Если они не обыгрывают нынешний "Спартак", то вряд ли заслужили чемпионский титул по качеству футбола. "Красно-белые" сохраняют умение настроиться на центральные матчи.

Нулевая ничья — уникальный результат дерби ЦСКА и "Спартака". Ничего подобного не было 21 год, сорок один поединок в чемпионатах России. Так что уникальность не только из-за позднего выхода к ударам в створ — в итоге вымучили пять попыток в концовке, когда обе команды устали. Мало кто предполагал, что коллективы с таким количеством ляпов в обороне сыграют настолько организованно. Но грамотность одной команды перекрыла грамотность другой. Никто не заслужил явное преимущество и итоговую победу.

Поставив на строгие линии, широкую и глубокую игру, а также разрыв между обороной и атакой, тренеры Федотов и Слишкович получили дерби, в котором не имеют права упрекать своих подопечных за отсутствие желания бороться. Не могут набрать много претензий из-за явных ошибок, как у Хлусевича с пасом на Облякова. И одновременно победила только недосказанность. Жесткий прогноз госпожи Салиховой не оправдался. А вот ничья хорошо объясняет, почему "Спартак" и ЦСКА вне чемпионской борьбы».

Беспросветный «Спартак»

Автор Sports.ru Глеб Чернявский уже не надеется на то, что красно-белые изменятся к лучшему после встрески из-за очередной смены тренера.

«Это был отличный шанс для Слишковича: снести ЦСКА сразу после разгрома "Ростова" и зацепиться за возможность стать главным.

Это был отличный шанс для Медины: зажечь во втором матче подряд и внезапно превратиться в лидера.

Это был отличный шанс для Угальде: наконец забить в чемпионате, когда у соперника просто катастрофа с кадрами в центре обороны.

Это был отличный шанс для всего "Спартака" ощутить себя чуть иначе и реально воспрять после тупика Абаскаля.

Ничего, абсолютно ничего из этого не получилось: Слишкович как тренер не предложил вообще ничего, а ошибок в духе Песьякова и Мелехина не дождался. Медина откатился к той версии, к которой мы привыкли. Угальде так и не оказался в позиции для голевого удара.

А "Спартак" был ровно таким же, как и при позднем Абаскале: безыдейным, прямолинейным и не способным усложнить жизнь сопернику

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Нет, я не говорю, что с "Зенитом" в Кубке или с "Ростовом" в чемпионате от этого далеко ушли, но там хотя бы чувствовалась легкость. Какое-то ощущение, что началась новая жизнь, в которой пробуют быть лучше.

С ЦСКА лучше никто быть не планировал. Провести две трети дерби без моментов и ударов в створ — даже сложно как-то комментировать».