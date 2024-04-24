Чемпионская гонка жива! «Зенит» неожиданно проиграл «Рубину»

В перенесенном 21-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» в родных стенах уступил «Рубину» со счетом 0:2. Авторами забитых мячей в этом противостоянии стали Мирлинд Даку и Александр Мартынович

«Зенит» играет с середняками на автопилоте

Автор «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов отмечает тот факт, что «Зениту» крайне тяжело даются матчи с середняками в этом сезоне.

«Зенит образца нынешней весны наглядно демонстрирует, во что может мутировать качественная команда без должного настроя. Хотя предсказать спад в мотивации можно было еще прошлым летом, когда сине-бело-голубые выиграли пятое подряд золото РПЛ и получили право водрузить вторую звезду на свою эмблему. Не просто так в СССР все измерялось пятилетками: огромный пласт работы позади, а дальше — эмоциональное опустошение.

Я уже не раз отмечал в этом году, что "Зенит" проводит матчи с середняками и аутсайдерами на автопилоте. Игры с "Крыльями Советов", "Балтикой" и "Оренбургом" по качеству были очень слабыми — конечно, по меркам самого "Зенита". Очки чемпионы России добывали, но едва ли приносили удовольствие зрителям. Отработали смену, получили зарплату и пошли домой.

Тренерский штаб явно все это понимает, но достучаться до команды чаще всего не удается. Да и внятные аргументы найти сложно: побед же "Зенит" добивается, а зачем менять то, что работает?

Но Семак понимал, что дальше так продолжаться не может, поэтому попытался встряхнуть команду хотя бы неординарным выбором стартового состава. В запасе неожиданно остались Педро, Артур, Дуглас Сантос и Эракович, а с первых минут появились Мантуан, Мостовой, Алип и Родригао.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Рашид Рахимов не стал изменять себе: узкие 5-4-1, отказ от высокого прессинга и явный акцент на разрушение. Вернулись после дисквалификации Вуячич с Иву, так что оборона "Рубина" получила серьезное усиление и могла хоть весь матч душить оборону Зенита».

«Зенит» не смог добыть важные очки

Автор «Советского Спорта» Александр Шульгин объяснил, почему для «Зенита» в борьбе за чемпионство была крайне важна победа в этой игре.

«Несмотря на то, что некоторые эксперты и болельщики уже повесили на шеи футболистов "Зенита" золотые медали, финиш для питерской команды виделся непростым. Если вынести за скобки отчётный матч перенесённого 21-го тура против "Рубина", то в оставшихся поединках команду Сергея Семака ждут "Динамо", "Факел", ЦСКА, "Ахмат" и "Ростов". Вроде бы явными поставщиками чемпионских очков в этом списке выглядят воронежцы и грозненцы, но и те, и другие дома способны преподнести сюрприз. А вот что касается остальных, то здесь всё получается очень любопытно.

Бело-голубые и вовсе пока ещё являются прямыми конкурентами за золото. И матч пройдёт в Москве. От нестабильного "Динамо" в последнее время не знаешь, чего ожидать. Вроде посыпалось, но затем одолело на выезде крепкий "Оренбург". ЦСКА из чемпионской гонки давно выпал, но встречи между этими соперниками всегда являются сверхпринципиальными. Ну а Валерий Карпин против "Зенита" — это отдельный сериал.

На фоне всего этого набирать очки в домашнем поединке с "Рубином" было необходимо кровь из носу. Однако первый тайм оказался на редкость академичным. Чем-то матч напоминал последние две домашние встречи "сине-бело-голубых" в чемпионате с "Балтикой" и "Оренбургом": преимущество на месте, опасные моменты возникают, сопернику позволяется немногое, но вот с результативностью совсем беда.

Кстати, параллельно "Краснодар" выяснял отношения с "Балтикой" и после первого тайма выигрывал 1:0. Настоящие чудеса произошли на 50-й минуте: "быки" забили калининградцам второй мяч, а "Зенит" неожиданно пропустил. Видимо, точный удар Мирлинда Даку особо не привёл "Зенит" в чувство, потому что вместо того, чтобы сравнять счёт, питерцы пропустили ещё. Александр Мартынович, бывший капитан "Краснодара", изрядно повысил шансы своей бывшей команды на золото».

Ращид Рахимов главный тренер «Рубина» Мы совершили чудо? Чудес не бывает. Так говорить нельзя. Это не чудо. Если мы берём игру, то команда играла организованно. Мы выполнили план на процентов 80. Были эпизоды, когда нам не удавалось контролировать ситуацию. Но важны были командные взаимодействия, которые у нас были на хорошем уровне. Можно играть с «Зенитом» по другому. Но получить три.

«Зенит» усложнил себе жизнь

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов сделал акцент на том, что «Зенит» этим поражением существенно осложнил себе жизнь.

«Не выиграть у "Рубина" не зазорно. Проиграть — не постыдно. Но только в том случае, если ты не борешься за чемпионство, а тебе на пятки не наступает соперник, которого пару недель назад ты уверенно положил на лопатки. Что в оправдание? Ну, объективно, практически ничего: некорректный календарь (»Рубин« сыграл на день раньше), состояние здоровья Дугласа Сантоса, ошибка Чистякова, не увидевшего фол на Мантуане в двадцати сантиметрах от линии штрафной. Все. Выбор состава, настрой на игру, стратегия и тактика — все это зона ответственности тренерского штаба. С него спрос.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Глупо упрекать "Зенит" в нежелании бороться. До перерыва петербуржцы показали неплохой комбинационный футбол и создали несколько голевых моментов (выход один на один Кассьерры и промах Мостового, напомнивший мне удар головой Александра Панова в печально-памятном поединке Россия — Украина 1999-го года). Однако к середине первого тайма скорости упали — и "Рубин", выстроивший двухуровневую оборону из десяти футболистов, хладнокровно отбивался от медленных и весьма прямолинейных атак петербургской команды.

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Зенитовские 4-3-3 после пропущенных мячей (петербуржцы не вошли во второй тайм) с выходом Артура и Педро трансформировались в 4-2-4. Но — вот парадокс — напряжение у ворот Дюпина не конвертировалось в голевые моменты. Пара опасных стандартов с хорошим выпрыгиванием центральных защитников и вынос мяча с линии ворот после ошибки Дюпина — вот и все, на что сподобилась атакующая громада "Зенита". 0:2 — закономерный результат этого грустного матча. Рахимова, однако, обязательно поздравлю.

Да, "Зенит" сам себе осложнил жизнь, но очень не хочется, чтобы сейчас началась охота на ведьм. В сотый раз повторю: выводы (в том числе и критические) сделаем после окончания сезона. Пока же, как говорится, будем "и в горе, и в радости". Позже поговорим».

План Семака не сработал

Автор Sportbox Денис Петров рассказал о том, как протекал поединок в Санкт-Петербурге.

«С первых минут хозяева действовали максимально собранно и не позволяли "Рубину" даже помыслить об атаках.

Ударной для "сине-бело-голубых" получился отрезок с 12-й по 16-ю минуту, когда у ворот Дюпина удалось создать сразу три момента. Сначала один на один с голкипером выскочил Кассьерра, но лучший бомбардир чемпионата пробил слишком бесхитростно. В следующей атаке забивать мог уже Клаудиньо, и вновь Дюпин не позволил себя переиграть. Третье спасение вратаря состоялось после опасного удара подключившегося к атаке Алипа.

"Рубин", выдержав натиск фаворита, сумел успокоить игру и в дальнейшем уверенно справлялся с позиционными атаками "Зенита". Гости оборонялись вдесятером, почти не оставляя пространства сопернику. В предыдущей игре при похожем сценарии первого тайма на помощь зенитовцам пришло мастерство Клаудиньо, пробившего издали. На этот раз "сине-бело-голубым" просто не позволяли наносить удары без сопротивления.

Изначальный план Семака явно не работал. Максимум, что удалось создать после бодрого начала, так это момент Мостового, пытавшегося замкнуть навес Мантуана. В этом эпизоде Дюпин уже был отыгран, но зенитовский вингер просто не попал в створ.

Семак, несмотря на ступор в нападении, в перерыве не стал менять атакующую группу, зато выпустил Эраковича вместо Алипа. В начале тайма "Зенит" заработал опасный штрафной, но Клаудиньо пробил в стенку. "Рубин" же свой первый момент в матче реализовал: хозяев в тупик поставила простая комбинация в исполнении Зотова и Даку.

Пока "Зенит" приходил в себя, казанцы едва не удвоили преимущество. Вновь соавтором гола мог стать Зотов, после удара которого Кержаков отбил прямо на ногу Вуячичу. Черногорский защитник находился всего в пяти метрах от ворот, но переиграть голкипера не сумел.

Критическая ситуация вынуждала Семака реагировать заменами. Главный тренер убрал с поля Родригао, Барриоса и Мостового, сделав ставку на Артура, Сергеева и Педро. "Зениту" нужно было время, чтобы понять, как играть в новом сочетании. "Рубин" же не собирался охранять минимальное преимущество, а пошел вперед за вторым голом. Смелость гостей в итоге была вознаграждена: притаившийся в чужой штрафной опытный защитник Мартынович классным ударом пробил Кержакова.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

"Рубин", просидевший весь первый тайм в засаде, неожиданно получил преимущество в два мяча. В заключительные 20 минут встречи гости вновь вернулись в режим глухой обороны. Дюпин в концовке опять стал главным действующим лицом на поле, отразив в итоге около десяти ударов в створ.

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Казанцы без стеснения играли на отбой, а порой и откровенно затягивали время. Главный арбитр встречи Артем Чистяков вынужден был добавить восемь минут к основному времени, но их "сине-бело-голубым" не хватило даже для одного ответного гола. Впервые в истории "Зенит" при Семаке потерпел домашнее поражение с разницей в два мяча. В текущем чемпионате петербуржцы уже в третий раз уступили на своем поле: ранее победы с "Газпром Арены" удалось увезти "Динамо" и Локомотиву».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Тяжелая игра. В первом тайме выглядели надежно. Во втором позволили сопернику забить. Имели большое преимущество, но конвертировать в голевые моменты не смогли. Сопернику сегодня улыбнулась удача, а мы не использовали наши моменты. И создавали их недостаточно. К сожалению, проиграли сегодня. Будем готовиться.

Шок и сюрприз

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин сделал акцент на том, что первый пропущенный мяч стал для «Зенита» настоящим шоком.

«В перерыве Семак неожиданно убрал Алипа — человека, у которого был момент в первом тайме. Вместо него вышел Эракович, но на правый фланг. Вячеслав Караваев ушёл налево. Возможно, планировалось, что это добавит агрессии впереди, но чуть ли не сразу петербуржцы пропустили.

На ровном месте. Александр Зотов сделал передачу на Даку, которого никто особо не накрывал. А этот парень умеет разобраться: моментально сориентировался и пробил точно в угол. Без шансов для Михаила Кержакова.

Шок, сюрприз и ситуация, в которой "Зенит" оказываться не привык. Сине-бело-голубые полетели вперёд, но Андрей Мостовой не использовал хороший шанс. Зато сразу после второй мог забивать "Рубин", но Вуячич, оказавшись перед Кержаковым, умудрился попасть прямо во вратаря.

Удивительно, но "Зенит" не взбодрился. Продолжил оказывать давление, однако без вау-эффекта. В этот момент Семак выпустил на поле почти всю атаку — Педро, Артур, Иван Сергеев. Но вместо гола команда пропустила второй мяч. Удар Даку, отскок на Александра Мартыновича, и мяч в сетке.

Да, петербуржцы явно завелись. Мяч стал ходить быстрее, но Дюпин и остальные в этот вечер точно не собирались пропускать. И как могли тянули время. За последние 20 минут на поле полежали, кажется, все футболисты казанцев.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Моменты были у Нино, у Сергеева, у ещё нескольких игроков. Иногда били даже в пустые ворота. Но "Рубин" не паниковал, не стал играть на отбой и просто грамотно тянул время».

Первое поражение «Зенита» в 2024 году

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов рассказал о статистических раскладах по итогам этого поединка.

«Зенит потерпел первое поражение в РПЛ в 2024 году. В последний раз петербуржцы проигрывали в чемпионате "Локомотиву", 3 декабря на выезде (1:3). После этого была серия из семи матчей без поражений, которая на этот раз прервалась. Дома "Зенит" не проигрывал с 24 сентября 2023 года — тогда они тоже пострадали от "Локо".

"Рубин" обыграл "Зенит" впервые с 2021 года — тогда, 8 марта, команда праздновала успех в Казани. Годом ранее случилась предыдущая победа "Рубина" в Санкт-Петербурге, 24 октября.

В следующем, 26-м туре "Зенит" отправится в Москву на игру с "Динамо" (28 апреля), а "Рубин" примет на своем поле "Урал" (29 апреля).

Фрагмент матча ФК «Зенит»

До конца чемпионата осталось пять туров. Интрига в борьбе за чемпионство все еще жива: "Краснодар" обыграл "Балтику" (3:2), набрал 49 очков и приблизился ко все еще лидирующему "Зениту", уступая ему лишь один балл».

Андрей Мостовой полузащитник «Зенита» Сезон складывается так, что стали плохо дома играть. Не то что плохо — не можем забить. Наш конёк был — у нас доминация была. В первом тайме по два-три забивали. В этом году у нас большая проблема с этим. Нужно разобрать то, что сегодня произошло. Во втором тайме перестроились на навал. Хотя у нас не особо высокая команда — так получилось. В последние 10 минут это нормально. Может быть, рановато перешли на такой навал.

Лучший игрок матча — Юрий Дюпин

Автор «Футбол на куличках» Андрей Жаркой считает, что лучшим игроком встречи был голкипер «Рубина» Юрий Дюпин.

«Рубин добился сенсационной победы, в первую очередь, благодаря слаженной командной работе. Но, если всё же выделять кого-то персонально, то мы отметили Дюпина. Юрий запомнился несколькими важными спасениями в начале первого тайма, когда он нейтрализовал опасные удары Клаудиньо и Алипа. Дальше у вратаря “Рубина” был приличный игровой отрезок без серьёзной работы, однако в концовке матча Дюпин отметился ещё несколькими шикарными спасениями и сохранил собственные ворота в неприкосновенности».