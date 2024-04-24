РПЛ. «Оренбург» уступил «Динамо», «Зенит» примет «Рубин», ЦСКА и «Спартак» выявят сильнейшего в Дерби всея Руси

Матчи 21-го тура чемпионата России пройдут с 24 по 25 апреля.

«Оренбург» — «Динамо» 1:2

В перенесенном 21-м туре РПЛ «Оренбург» уступил на своем поле московскому «Динамо» со счетом 1:2.

Первый тайм не принес забитых голов, преимуществом владели хозяева, но пробить Антона Шунина не смогли.

Гости открыли счет на 55-й минуте после точного удара Константина Тюкавина с передачи Даниила Фомина.

Через 17 минут «бело-голубые» увеличили свое преимущество, отличился Муми Нгамале, ассист ему сделал Федор Смолов.

«Оренбург» смог забить гол на 77-й минуте, он на счету аргентинца Брайана Мансильи.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Динамо 1:2 Голы: 0:1 Константин Тюкавин (55'), 0:2 Муми Нгамал (72'), 1:2 Брайан Мансилья (77') Оренбург: Николай Сысуев, Лео Гогличидз, Данила Хотулёв, Матиас Перес, Иван Башич, Габриэль Флорентин, Максим Сидоров, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M., Thompson J. Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Николас Маричал, Элазар Даса, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Bitello

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 44 очками идет на третьем месте. «Оренбург» с 26 баллами на 12-й позиции.

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