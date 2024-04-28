Даже Дзюба не помог «Локомотиву». «Спартак» Слишковича не знает поражений

«Спартак» на своем поле принял «Локомотив» в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:2. В составе «Спартака» голы забили Тео Бонгонда, Хесус Медина и Даниил Хлусевич. У «Локомотива» отличились Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели

«Спартак» рано вычеркивать из борьбы за медали

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории матча «Спартак» — «Локомотив». Журналист отметил принципиальность этой встречи с точки зрения турнирного положения.

«У “Спартака” продолжается напряжённый отрезок из трёх московских дерби в течение недели. В четверг красно-белые сыграли очень скучную безголевую ничью с ЦСКА в рамках перенесённого 21-го тура чемпионата. К сожалению, в главном дерби страны мы увидели футбол крайне низкого качества, с минимальным количеством опасных моментов.

Команда Слишковича находилась на шестом месте в таблице и отставала на 5 очков от идущего третьим столичного “Динамо”. Пожалуй, “Спартак” было ещё рано вычёркивать из борьбы за медали, но шансы войти в топ-3 у красно-белых были, прямо скажем, невысокими.

«Спартак» — «Локомотив» t.me/fcsmtg

“Локомотив”, в свою очередь, являлся прямым конкурентом “Спартака” в борьбе за попадание в призовую тройку. “Железнодорожники” перед стартом 26-го тура занимали четвёртую позицию в таблице, отставая от “Динамо” на 3 балла. К матчу на “Лукойл Арене” команда Галактионова подходила в приподнятом настроении. В прошлом туре она одержала драматичную победу в Нижнем Новгороде со счётом 3:2. К 76-й минуте “Локо” проигрывал с разницей в 2 мяча, но сумев организовать грандиозный камбэк и добиться волевой победы. Важные 3 очка “железнодорожникам” принёс результативный удар Сильянова.

Очная встреча “Спартака” и “Локомотива” в первом круге завершилась вничью 1:1. Причём, красно-белые в концовке первого тайма остались в меньшинстве из-за удаления Хлусевича, после чего они повели в счёте в начале второй половины встречи усилиями Зиньковского, однако чуть позже “железнодорожники” использовали численное преимущество и избежали поражения благодаря результативному удару Дзюбы.

Крайне тяжело было определить предстартового фаворита этого противостояния, так как обе команды, прямо скажем, не могут похвастаться стабильными результатами в весенней части сезона. Хозяева в этом дерби не могли рассчитывать на травмированного Джикию, заболевшего Тавареша и дисквалифицированного Дуарте. У гостей, в свою очередь, отсутствовал перебравший жёлтых карточек Баринов, а также находящиеся в лазарете Фассон, Тикнизян и Хамулича».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Забиваем мы достаточно, но пропускаем лёгкие мячи. Нам надо быть более дисциплинированными, работать над этими компонентами. Мы забиваем, но тут же пропускаем. Нам важно индивидуальные вещи поправить, концентрацию.

«Спартак» сразу полетел вперед

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказал о ходе 1-го тайма, в котором команды показали, что не собираются играть в закрытый футбол. Журналист заметил, что «Локомотив» действовал агрессивнее в 1-м отрезке матча.

«С первых минут команды показали, что не собираются играть в закрытый футбол. У "Локо" для этого слишком классная и быстрая атака, а у "Спартака" — не самая надёжная оборона. Да, иногда получается сушить матчи, но вряд ли болельщики в восторге от этого. А Слишковичу сейчас важно понравиться в том числе и им. Может, поэтому "Спартак" сразу полетел вперёд?

Первый момент — уже на седьмой минуте, когда Зобнин после паса Бонгонда классно бил в дальний угол, но Лантратов достал с ленточки. Ещё через пару атак тот самый Бонгонда уже вывел практически один на один Литвинова. Но Руслан растерялся от такого подарка. Вообще, Тео был одним из лучших игроков матча. Явно вдохновился от назначения Слишковича.

Он же на 23-й минуте выбил мяч из-под ног Ньямси. "Локо" к середине тайма стал куда агрессивнее в атаке, а первый шанс был у защитника. Но Бонгонда спас. Ближе к концу тайма "Локо" врубил максимальные скорости впереди. Глушенков, Пиняев обыгрались в одной из атак, и Сергей оказался на ударной позиции. Правда, только он понимает, почему не попал в створ.

«Спартак» — «Локомотив» t.me/fcsmtg

И когда, казалось, всё шло к голу "Локо", забил "Спартак" — Зобнин пробил с линии штрафной, но руку выставил Сильянов. Честно говоря, в похожих моментах были разные трактовки. Однако Левников указал на "точку". Видеоассистенты согласились с этим решением. К мячу подошёл лучший игрок тайма Бонгонда и вывел команду вперёд».

Владимир Слишкович Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Забиваем мы достаточно, но пропускаем лёгкие мячи. Нам надо быть более дисциплинированными, работать над этими компонентами. Мы забиваем, но тут же пропускаем. Нам важно индивидуальные вещи поправить, концентрацию.

У Слишковича нет любимчиков в «Спартаке»

Журналист издания «Спорт день за днем» Андрей Вернов рассказал о положительных изменениях в игре «Спартака» после прихода Владимира Слишковича на пост исполняющего обязанности главного тренера.

«Матч против "железнодорожников" дал ответ на вопрос, который так или иначе появлялся в головах болельщиков: кто стал бы главным тренером "Спартака", если бы решение было за футболистами? Очевидно, что минувшим воскресным вечером те практически единогласно сказали бы: Владимир Слишкович.

Главное, что он сделал после отставки Гильермо Абаскаля: показал, что у него в отличие от испанца нет ни любимчиков, ни тех, на ком он откровенно ставит крест. Когда разразилась эпопея с непродленным контрактом Георгия Джикии, из клуба разными кулуарными путями потекла информация, что Абаскаль окончательно зачехлил Джикию и вообще иностранцам отдает предпочтение при прочих равных. Так это было или нет, мы уже не узнаем.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Зато видим, как к выбору состава подходит Слишкович. С момента появления приставки "и.о." он провел четыре матча во главе красно-белых, за это время в стартовом составе появились 20 человек. Безусловно, влияли болезни, травмы и дисквалификации. По этой причине сначала не мог играть Зобнин, затем выпали Тавареш и Дуарте, но все равно босниец проявил доверие к большой обойме подопечных. Результаты — ни одного поражения — показали, что крест равно ставить и на Маслове, и на Рябчуке, и на Бонгонде с Мединой.

Двое последних и вовсе раскрылись по-новой с момента замены Абаскаля на Бонгонду. Возможно, это стечение обстоятельств, но оба заиграли результативно — три гола и ассист у парагвайца, два гола и ассист у конголезца.

Если сейчас провести опрос в команде: оставить главным Слишковича или назначить условных Черчесова с Ивичем, то с высокой долей вероятности за боснийца проголосуют даже Маслов с Рябчуком. Тренер напомнил и им, и общественности, что оба являются неплохими футболистами. Нужно лишь найти правильный подход».

Владислав Сарвели Нападающий «Локомотива» Проиграли в равной игре. Допустили ошибки, из-за которых пропустили голы. Но команда показал характер. Ещё бы 5-10 минут, и мы смогли бы отыграться.

Гол Медины — ключевой эпизод матча

Издание «Плеймейкер» проанализировало игру «Локомотива» в матче со «Спартаком», отметив выход на поле нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы, который за 12 минут не смог принести пользу команде.

«Хозяева смотрелись интереснее в первом тайме, но голевые моменты пошли лишь в концовке этого отрезка. На 42-й минуте для железнодорожников прозвенел тревожный звонок. После паса Игнатова Угальде с линии штрафной выстрелил под перекладину, Лантратов свою команду спас. Но уже в следующей атаке пришла новая напасть для гостей.

Мяч после удара Зобнина попал в руку Сильянову, что судьи расценили как пенальти. Бонгонда сильно пробил в правый нижний угол, а вратарь "Локо" завалился в противоположный. Тем не менее гол в раздевалку красно-зеленых не деморализовал, они быстро отыгрались после перерыва.

Галактионов угадал с заменой, выпустив вместо Самошникова Сулейманова. Гости быстро разыграли угловой, Глушенков загрузил на дальнюю штангу, где Сильянов выиграл воздух и сделал скидку во вратарскую, откуда абсолютно свободный Сулейманов с метра не промахнулся.

Развить успех "Локомотив" не смог, хотя пару раз потревожил защиту хозяев. Более того — пять минут спустя железнодорожники оказались снова в роли догоняющих, когда Литвинов с правого фланга выполнил отличный кросс в центр штрафной, а Медина головой расстрелял Лантратова. Пожалуй, именно этот эпизод стал ключевым. А после этого сработала уже спартаковская замена. Слишкович отрядил на поле Хлусевича с Мартинсом, на что гости ответили вводом в игру Жемалетдинова и Сарвели. Последнему также было суждено отличиться, но перед этим "Спартак" довел свое преимущество до двух голов.

«Спартак» — «Локомотив» t.me/fcsmtg

Красно-белые убежали в быструю контратаку, Бонгонда пасом вывел Хлусевича один на один с голкипером, и Даниил уверенно расправился с Лантратовым. "Локомотив" много стал пропускать, и если с "Пари НН" удалось переломить игру в концовке, то в дерби такой номер не прошел. Хотя мяч Сарвели ударом в дальний угол был забит на 71-й минуте, оставались на спасения целых 25 минут. "Локомотив" не смог доставить сложности защите соперника, и голевых шансов — таких, что можно было бы сожалеть о невезении — не было.

Вышел на концовку даже Артем Дзюба, который пропускал предыдущие матчи. Ветеран получил двенадцать минут, но никак себя не проявил. Как и спартаковец Соболев, появившийся на 82-й».

Владимир Слишкович Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Проиграли в равной игре. Допустили ошибки, из-за которых пропустили голы. Но команда показал характер. Ещё бы 5-10 минут, и мы смогли бы отыграться.

Интересный, но не очень качественный футбол

Редактор отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев поделился впечатлениями после голевой «феерии» в матче «Спартака» и «Локомотива».

«Матч ЦСКА и "Спартака" в четверг настолько впечатлил, что даже на третий день продолжаешь сравнивать весь футбол с той "феерией". И тут, понятно, любое сравнение не в пользу нулевого дерби. Тогда первого удара по воротам нам пришлось ждать аж 80 минут, а здесь это случилось уже на пятой — Зобнин подключился и напряг Лантратова. В целом футбол был не самым выдающимся с точки зрения качества, но скучно не было. "Локо" был более инициативен и должен был открывать счет. Глушенков разогнал атаку, и сместившийся в центр Пиняев не попал в угол.

Концовка тайма осталась за "Спартаком". Сначала Угальде и Лантратов создал красивейший момент: костариканец здорово пробил с носка с линии штрафной, вратарь в эффектном броске вытащил мяч из-под перекладины. И после этого углового "Спартак" заработал пенальти: после удара Зобнина мяч попал в отставленную руку Сильянова. Случайность, но при этом момент настолько очевидный, что Левников сразу указал на точку — без наушника и монитора. Редкость для современного футбола. Пенальтистом у "Спартака" оказался Бонгонда, и реализовал он свою попытку уверенно.

«Спартак» — «Локомотив» t.me/fclokomotiv

Красно-белые при Слишковиче пропускают действительно мало, но "Локо" — самая волевая команда, для которой 0:1 и даже 0:2 — вообще не проблема. Второй тайм должен был показать, как будут сочетаться два этих факта.

Галактионов в перерыве сделал то же самое, что и в Нижнем, где "Локо" в середине недели сделал 3:2 из 0:2, — выпустил центрфорварда Сулейманова. И он забил сразу же. Скидку на своего нападающего на пустые ворота сделал Сильянов, отмазавшись тем самым за пенальти. "Спартак", кстати, впервые пропустил после углового в этом чемпионате.

Насколько легко "Спартак" упустил преимущество, настолько же — снова вышел вперед. Гол получился из ничего — из тягучей позиционной атаки, которых десятки за матч и которые обычно ни к чему не приводят. Но тут Литвинов выполнил идеальную подачу, и набежавший Медина забил головой. Через 10 минут пришел третий гол "Спартака". Красно-белые поймали соперника на контратаке, Бонгонда вывел Хлусевича один на один, и тот переиграл Лантратова.

"Минус два" — "Локо" оказался в своей стихии. Галактионов продолжил вводить в игру нападающих. Сулейманов забил через шесть минут, Сарвели потребовалось семь — ему удался сложный удар от газона после очередного пожара в штрафной "Спартака". На концовку в игру был брошен даже Дзюба, которого мы уже привыкли видеть на скамейке запасных. И который всегда много забивал бывшей команде, в том числе и лишил красно-белых победы в первом круге. Но не в этот раз — хозяева сдержали волевой "Локо" и забрали три очка».

Во втором тайме градус матча не падал

Автор издания Sportbox.ru Денис Петров рассказал о ходе 2-го тайма, в котором сохранялась высокая интенсивность.

«Спартак после пропущенного гола долго не рефлексировал и вскоре сумел забить сам. Центральные защитники железнодорожников предоставили полную свободу в своей штрафной Медине. Ни Морозов, ни Ньямси не смогли прервать навес Литвинова на голову парагвайцу, классно пробившему мимо Лантратова. Для Медины этот гол стал пятым в чемпионате, три из которых он забил головой.

Градус веселого дерби не падал на протяжении всего второго тайма. Игра фактически проходила без центра поля, что только добавляло ей зрелищности. "Локомотив", увлекшийся атакой, пропустил быстрый выпад "Спартака", завершившийся голом Хлусевича. Крайний защитник, заменивший Игнатова, после паса от Бонгонды записал на свой счет уже пятый гол в сезоне.

«Локомотив» t.me/fclokomotiv

На этом перформанс игроков, вышедших со скамейки не закончился. Владиславу Сарвели удалось отличиться через семь минут после появления на поле. Вновь "Локомотиву" помог розыгрыш углового, после которого нападающий оказался в нужном месте и записал на свой счет первый гол в чемпионате».

«Спартак» приходит в себя

Автор издания «Советский спорт» Александр Шульгин отметил, что большинство голов в прошедшем матче забили футболисты, который вышли на поле по ходу матча.

«Спартак с удовольствием подхватил эстафету, в которой мячи забиваются каждые 5 минут. И ровно через этот отрезок Хесус Медина снова выел вперёд красно-белых. Кстати, именно после этого мяча на поле стали появляться футболисты, отсутствие которых изначально в составе хозяев было трудно объяснить: Кристофер Мартинс и Даниил Хлусевич. Теперь не хватало лишь Срджана Бабича и Антона Зиньковского.

«Локомотив» t.me/fclokomotiv

Затем "Спартак" показал "Локомотиву", как нужно разыгрывать 2 в 1 — блестящий гол забил Даниил Хлусевич. Но, как в Европе есть "Ферги-тайм", у нас — "Локо-тайм". Дважды железнодорожники уходили от поражений, забивая по 2 мяча в последние минуты. Попытались они проделать этот фокус и сейчас. Сначала Владислав Сарвели снова воспользовался неразберихой в обороне хозяева после стандарта.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Таким образом, 3 из 4 голов во второй половине организовали игроки, которые появились на поле после перерыва — Хлусевич, Сулейманов и Сарвели. Случай во многом уникальный. С одной стороны, он говорит о том, что тренеры могли не угадать с составом, а с другой — об их отличной интуиции и чувства игры. А матч в итоге остался за "Спартаком", который всё больше приходит в себя. Теперь красно-белых ждёт третье подряд дерби — 1 мая они сразятся в кубковом матче с Динамо».