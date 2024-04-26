РПЛ. «Краснодар» вернулся в чемпионскую гонку

В российской Премьер-лиге прошли матчи отложенного 21-го тура. «Зенит» умудрился проиграть, «Краснодар» шансом воспользовался. Теперь главных претендентов на титул разделяет всего 1 очко. «Ахмату» удалось покинуть зону вылета, его место в группе аутсайдеров занял «Оренбург». До окончания чемпионата России командам осталось провести по 5 матчей.

Изменения в турнирной таблице

В верхней части турнирной таблицы произошли кардинальные изменения, за исключение первой тройки команд: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» по-прежнему занимают места в первой тройке.

«Локомотив» улучшил своё положение в чемпионате, поднявшись на 4 место. «Крылья Советов» поднялись с 7 на 5 позицию. Потеряли несколько строчек «Спартак» и ЦСКА, которые расположились на 6 и 7 местах соответственно.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» одержал вторую победу подряд в чемпионате и покинул зону вылета, взлетев с 15 на 12 место. Команде удалось обойти в таблице «Оренбург» (13 место), «Урал» (14 место) и «Балтика» (15 место).

Чемпионская гонка

«Зенит» растерял солидное преимущество, которое было у клуба перед «Краснодаром». В минувшем туре команда из Санкт-Петербурга проиграла «Рубину» (0:2). Да, «лазурные» остались на первом месте с 50 набранными очками. Однако, преимущество «Зенита» теперь составляет не четыре очка, а одно.

«Зенит» — «Краснодар» globallookpress.com

«Краснодар» подобрался вплотную к «Зениту», одержав победу над «Балтикой» (3:2). В составе южан голами отметились Джон Кордоба, который оформил дубль, ещё один мяч на свой счёт записал Эдуард Сперцян. «Краснодар» в итоге набрал 49 пунктов.

В Топе

На 3 месте уверенно держится «Динамо», которое набрало 44 балла. Московский клуб одержал вторую победу подряд. В рамках 21 тура «динамовцы» переиграли «Оренбург» (2:1).

«Локомотив» вернулся в топ-4 российского чемпионата, набрав 41 очко.

«Железнодорожники» в минувшем туре одержали волевую победу в поединке против «Пари НН» (3:2). «Локомотив» вырвал викторию в компенсированное время. Сначала Антон Миранчук реализовал пенальти, а затем Александр Сильянов забил решующий гол.

Улучшили положение «Крылья Советов», самарский коллектив выиграл у «Факела» (1:0) и аккумулировал 39 баллов.

Следом расположились ЦСКА и «Спартак», который разошлись миром в очном поединке (0:0). В итоге «красно-белые» опустились на 6 место с активом в 39 очков, а «армейцы» опустились на 7 позицию с 38 набранными пунктами.

Зона Вылета

«Ахмат» одержал важную победу в поединке против «Сочи» (1:0). Единственный и победный гол на 30-й минуте забил Лечи Садулаев. Таким образом команда набрала26 очков и поднялась на 12 место турнирной таблицы.

«Рубин» — «Ахмат» globallookpress.com

В зоне вылета РПЛ сейчас расположились «Оренбург» (13 место), «Урал» (14 место), «Балтика» (15 место) и «Сочи» (16 место).

Тур № 26

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 28 и 29 апреля.

В центральном поединке 26 тура сойдутся «Динамо» и «Зенит»: их встреча запланирована на воскресенье, 28 апреля. В этот же день сразятся «Спартак» и «Локомотив».

В понедельник, 29 апреля свою игру проведёт «Краснодар» против «Крыльев Советов».