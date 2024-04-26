ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Краснодар» вернулся в чемпионскую гонку

    Итоги 21-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Сочи Спартак Урал Факел Химки ЦСКА Балтика
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004 Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер10 самых посещаемых турниров в истории UFC ЦСКА — «Спартак»Полные нули. ЦСКА и «Спартак» не наиграли на победу, сделав подарок конкурентам
    Все новости спорта
    «Зенит» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» — «Краснодар»
    В российской Премьер-лиге прошли матчи отложенного 21-го тура. «Зенит» умудрился проиграть, «Краснодар» шансом воспользовался. Теперь главных претендентов на титул разделяет всего 1 очко. «Ахмату» удалось покинуть зону вылета, его место в группе аутсайдеров занял «Оренбург». До окончания чемпионата России командам осталось провести по 5 матчей.

    Изменения в турнирной таблице

    В верхней части турнирной таблицы произошли кардинальные изменения, за исключение первой тройки команд: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» по-прежнему занимают места в первой тройке.

    «Локомотив» улучшил своё положение в чемпионате, поднявшись на 4 место. «Крылья Советов» поднялись с 7 на 5 позицию. Потеряли несколько строчек «Спартак» и ЦСКА, которые расположились на 6 и 7 местах соответственно.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» одержал вторую победу подряд в чемпионате и покинул зону вылета, взлетев с 15 на 12 место. Команде удалось обойти в таблице «Оренбург» (13 место), «Урал» (14 место) и «Балтика» (15 место).

    Чемпионская гонка

    «Зенит» растерял солидное преимущество, которое было у клуба перед «Краснодаром». В минувшем туре команда из Санкт-Петербурга проиграла «Рубину» (0:2). Да, «лазурные» остались на первом месте с 50 набранными очками. Однако, преимущество «Зенита» теперь составляет не четыре очка, а одно.

    «Зенит» — «Краснодар»
    globallookpress.com

    «Краснодар» подобрался вплотную к «Зениту», одержав победу над «Балтикой» (3:2). В составе южан голами отметились Джон Кордоба, который оформил дубль, ещё один мяч на свой счёт записал Эдуард Сперцян. «Краснодар» в итоге набрал 49 пунктов.

    В Топе

    На 3 месте уверенно держится «Динамо», которое набрало 44 балла. Московский клуб одержал вторую победу подряд. В рамках 21 тура «динамовцы» переиграли «Оренбург» (2:1).
    «Локомотив» вернулся в топ-4 российского чемпионата, набрав 41 очко.

    «Железнодорожники» в минувшем туре одержали волевую победу в поединке против «Пари НН» (3:2). «Локомотив» вырвал викторию в компенсированное время. Сначала Антон Миранчук реализовал пенальти, а затем Александр Сильянов забил решующий гол.

  • Полные нули. ЦСКА и «Спартак» не наиграли на победу, сделав подарок конкурентам
  • Реакция спортивных СМИ на безголевое «Дерби всея Руси»
  • Сегодня

    • Улучшили положение «Крылья Советов», самарский коллектив выиграл у «Факела» (1:0) и аккумулировал 39 баллов.

    Следом расположились ЦСКА и «Спартак», который разошлись миром в очном поединке (0:0). В итоге «красно-белые» опустились на 6 место с активом в 39 очков, а «армейцы» опустились на 7 позицию с 38 набранными пунктами.

    Зона Вылета

    «Ахмат» одержал важную победу в поединке против «Сочи» (1:0). Единственный и победный гол на 30-й минуте забил Лечи Садулаев. Таким образом команда набрала26 очков и поднялась на 12 место турнирной таблицы.

    «Рубин» — «Ахмат»
    globallookpress.com

    В зоне вылета РПЛ сейчас расположились «Оренбург» (13 место), «Урал» (14 место), «Балтика» (15 место) и «Сочи» (16 место).

    Тур № 26

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 28 и 29 апреля.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В центральном поединке 26 тура сойдутся «Динамо» и «Зенит»: их встреча запланирована на воскресенье, 28 апреля. В этот же день сразятся «Спартак» и «Локомотив».

  • «На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004
  • Интервью с лучшим бомбардиром двух чемпионатов России и автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы
  • Вчера

    • В понедельник, 29 апреля свою игру проведёт «Краснодар» против «Крыльев Советов».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монпелье — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры