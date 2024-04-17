Личка вернулся в Оренбург и победил. «Динамо» продолжает борьбу за Кубок России

В матче Пути регионов Кубка России «Динамо» на выезде без проблем переиграло «Оренбург» со счетом 4:2. В составе победителей забивали Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль, а за проигравших отметились Мохаммед Горбани и Хорди Томпсон.

Большое давление и мощная ротация Лички

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сделал акцент на том, что у «Динамо» сейчас непростое положение в чемпионате, а в Кубке команде провела ротацию состава.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

«Динамо и Марцел Личка приехали в Оренбург под большим давлением. Четыре проигрыша в пяти матчах для клуба, который только вчера говорил о борьбе за золото, — это катастрофа. Пошли разговоры о возможной отставке чеха, что месяц назад восприняли бы как несуразную шутку. Но слишком болезненными оказались поражения от "Ростова" (1:4) и "Урала" (1:2) при бездарной игре, а также от "Спартака", когда команда как раз выглядела здорово, но уступила из-за двух обиднейших вратарских ошибок. В общем, эмоциональный фон печальный.

А если еще и вылететь из FONBET Кубка России? Единственная победа с 9 марта — как раз в этом турнире, над представителем ФНЛ "СКА-Хабаровск".

Личка не испугался ответственности момента — провел мощную ротацию по сравнению с предыдущим матчем, сменив 8 из 10 полевых футболистов. Остались только Маричаль и Фернандес, образовавшие пару центральных защитников, в остальном — новые лица. Причем преимущественно с российским паспортом. Если в Екатеринбурге пятерку полузащитников составили легионеры, то теперь — сплошь наши соотечественники — Кутицкий, Фомин, Гладышев, Смолов и Макаров.

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Для главного тренера бело-голубых матч был особенным еще по одной причине — он впервые вернулся в Оренбург после трех лет работы с клубом из этого города. И перед началом встречи вручил президенту уральцев Василию Еремякину свой фартовый розовый свитер».

Возвращение Лички в Оренбург

Автор «Советского Спорта» Владимир Лазарев акцентировал внимание на том, что наставник «Динамо» Марцел Личка впервые вернулся в Оренбург после того, как покинул местную одноименную команду и перебрался в Москву.

«Приезда московского "Динамо" на кубковый матч в Оренбурге ожидали с нетерпением. И дело даже не в статусе встречи, победитель которой становился ещё на один шаг ближе к трофею. Марцел Личка, в данный момент возглавляющий бело-голубых — знаковая фигура для города. Именно чешский специалист вывел "Оренбург" в элитный дивизион. После чего за короткий срок превратил клуб из новичка РПЛ в крепкого середняка.

Так что встречали Личку на стадионе "Газовик" очень радушно. Сам же тренер привёз подарок руководству бывшего клуба — знаменитый розовый свитер, в котором его часто можно было видеть на матчах "Оренбурга". Но дружба дружбой, а путёвка в следующий раунд Кубка — только одна на двоих. Проигравший завершал поход за трофеем, которых болельщики "Динамо" не видели уже 29 лет. Так что борьба на всех участках поля завязалась сразу же после стартового свистка.

Календарь и таблица РПЛ

Лучше начало игры удалось "Оренбургу" — хозяева поля в дебюте встречи несколько раз угрожали воротам Шунина. А вот динамовцы использовали первый же свой же свой момент в атаке. Гладышев вошёл в штрафную и тут же переадресовал мяч на ход Смолову. Фёдор мгновенно сориентировался в ситуации и отличным ударом застал врасплох Андрея Ходановича».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» Победа была непростой. «Оренбург» много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить. Первый тайм был «окей» для нас по счету, но счет мог быть другим. Потом мы забили еще два мяча и стало чуть полегче. Замены получились неплохими, Тюкавин и Карраскаль забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру. Счет для нас отличный. Вообще без проблем.

Активный «Оренбург»

Автор «Чемпионата» Никита Паглазов отмечает активную игру «Оренбурга» в этом матче.

«После первого мяча во встрече менее интересно не стало. Игра выравнялась, команды обменивались хорошими атаками. На 16-й минуте полузащитник 'Оренбурга' Мохаммад Горбани пробил головой в перекладину после подачи с правого фланга от Андрея Малых. Затем дальний удар нанёс вингер 'Динамо' Денис Макаров — спас голкипер Андрей Ходанович. В концовке тайма воротам гостей снова угрожал Горбани, но после его удара головой москвичей спасли Антон Шунин и Роберто Фернандес. Первый тайм получился равным: 'Оренбург' на свой гол точно наиграл, но и 'Динамо' забило заслуженно.

Радость футболистов «Динамо» ФК «Динамо»

Старт второго тайма можно назвать косплеем на первый. Снова 'Оренбург' был активнее и опаснее в начале, но гол забило 'Динамо'. На 62-й минуте отличился вышедший на замену Тюкавин. Карраскаль (также появился со скамейки) поиздевался над защитой 'Оренбурга' на левом фланге и закинул мяч во вратарскую, откуда Константин пробил головой. Тренерский гол Марцела Лички, выпустившего футболистов всего за пару минут до этого.

Но 'Динамо' не умеет проводить встречи без нервяка. На 67-й минуте гости подарили гол 'Оренбургу': Джастин Куэро сделал скидку во вратарскую, однако получилось слабо. Проблема в том, что голкипер Шунин и защитник Фернандес не разобрались, кто должен забрать мяч. Их неразберихой воспользовался Горбани, сокративший отставание в счёте. Очередной эпичный провал от обороны 'Динамо'.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

'Оренбург' почувствовал, что способен изменить ход игры. Деограсия сделал замены, а футболисты пошли вперёд. К несчастью для хозяев, атака 'Динамо' сегодня была на кураже. Ошибку полузащитника 'Оренбурга' Габриэля Флорентина подкараулил Даниил Фомин, перехвативший мяч и убежавший в штрафную 'Оренбурга'. Денис Макаров подоспел туда вслед за партнёром и нанёс удар по воротам Ходановича. 3:1 — оренбуржцев выключили из игры. А на 82-й минуте Карраскаль воспользовался ещё одной ошибкой 'Оренбурга'. Полуяхтов поскользнулся, колумбиец перехватил мяч, убежал от всех и поразил ворота гостей.

В концовке 'Оренбург' огрызнулся, забив второй гол во встрече: Хорди Томпсон сместился с правого полуфланга в центр и нанёс точный удар в левый нижний угол ворот Шунина. Результативная вышла встреча».

Давид Деограсия главный тренер «Оренбурга» Нам забили после наших ошибок. Результат не по матчу, игра была равной, у нас были моменты. Но мы учимся на ошибках. Мне понравилось, что команда сражалась и не сдавалась, показала характер победителя, который поможет нам в оставшихся матчах.

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Антон Зак назвал три, по его мнению, главных факта данного поединка.

«1. Счет на 11-й минуте открыл нападающий 'Динамо' Федор Смолов. 34-летний форвард забил первый мяч в 2024 году и прервал семиматчевую безголевую серию. В 27 матчах этого сезона Смолов забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.

2. На 62-й минуте нападающий 'Динамо' Константин Тюкавин забил с голевой передачи Хорхе Карраскаля. Оба игрока вышли на поле на 59-й минуте, заменив Федора Смолова и Вячеслава Грулева.

3. В последних шести матчах 'Динамо' выиграло два матча и потерпело четыре поражения. Обе победы 'бело-голубые' одержали в Кубке России».

Константин Тюкавин нападающий «Динамо» Игра никак не изменилась. Хорошо, что после нашего выхода на замену сразу получилось забить гол. Думаю, он помог нам. «Оренбург» — удобный соперник? Не совсем. Игра складывалась тяжело, у «Оренбурга» в первом тайме было много моментов, постоянные переводы с фланга на фланг. Было тяжело справиться с этим, но мы выиграли и прошли дальше.

Лучший игрок матча — Хорхе Карраскаль

Автор «Футбол на Куличках» Глеб Калинин решил определить лучшего футболиста игры.

Хорхе Карраскаль ФК «Динамо»

«Замены Лички оказали значительное влияние на ход встречи, а лучше всех вошёл в игру Карраскаль. Колумбиец организовал второй гол 'Динамо', Тюкавину только оставалось не промахнуться по воротам с близкого расстояния. А после Карраскаль похоронил надежды 'Оренбурга' и отличился сам, воспользовавшись неточной передачей назад соперника».