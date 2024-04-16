Победа на классе и выход в финал. ЦСКА без проблем одолел «Балтику»

В ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ ЦСКА на своем поле одержал победу над «Балтикой» со счетом 2:0 и пробился в финал. Авторами забитых мячей стали Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев.

Ротация состава

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев сделал акцент на том, что состав «Балтики» претерпел серьезных изменений, а вот ЦСКА не стал сильно ротировать состав.

«В воскресенье "Балтика" всех шокировала, забив аномальные семь мячей в Грозном. Однако из того состава на игру Кубка России с ЦСКА вышли только трое. Сергей Игнашевич объяснил такую существенную ротацию стратегией: на этой стадии ведь невозможно вылететь из турнира, а у команды полным ходом идет борьба за выживание. Добавить сюда тот факт, что первый матч в Калининграде со счетом 1:0 выиграли армейцы, и все расклады становились очевидны.

При этом Владимир Федотов не сильно отошел от того состава, который выходил на игру с "Локомотивом". Парадоксально, но непривычнее всего смотрелось появление Чалова в старте, первое за месяц. Ну а место в воротах занял Тороп: это еще не та стадия Кубка, когда пора вступать Акинфееву.

Удивительно, но полтайма на Песчанке вообще ничего не происходило. Если бы фанаты ЦСКА бойкотировали еще и кубковые матчи, то была бы совсем тоска. А так хоть можно было прочувствовать уже подзабытую атмосферу.

Армейцам хватило двух минут, чтобы снять все вопросы в этой паре. А ключевым моментом стала случайность — "Балтике" откровенно не повезло: Гайич сделал скидку головой, и мяч попал в руку Осипову. Арбитр Бобровский долго прижимал наушник, а потом сам пошел к экрану. И все же решил, что рука защитника была отставлена недозволенным образом. Чалов с точки переиграл Бориско. Но главное то, что ЦСКА моментально добил соперника. Вторую голевую атаку также разогнал Чалов, а забил Файзуллаев, поймавший рикошет в штрафной».

Владимир Федотов главный тренер ЦСКА «Балтика» сегодня применила ротацию, и нам было важно на этом фоне не поймать волну благодушия. Тем более в родных стенах хотелось порадовать болельщиков. Получилась трудовая победа: график напряжённый, так что сохранённые эмоции нам ещё понадобятся в ближайшее время. Рады, что вышли в финал Пути РПЛ, теперь ждём соперника.

Замены после перерыва

Автор «Советского Спорта» Елизавета Самсонова считает, что после проведенных в перерыве замен команда из Калининграда смогла ожить.

«Перед началом второго тайма команды произвели замены. У ЦСКА вышел на второй тайм Заболотный, заменив Мусаева. А у "Балтики" сразу тройная замена: на поле вышли Иван Остойич, Кирилл Маляров и Виталий Лисакович. Ушли Андраде, Роберто Фернандес и Алекс Фернандес.

Ожила "Балтика" после перерыва. Кузьмин сделал пас в штрафную на ход Рыбчинскому, который пробил метров с семи в ближний нижний угол. Тороп отбил мяч на угловой. Очень бодрое начало второго тайма получилось у команды Сергея Игнашевича, но после показалось, что к середине игры немного успокоились гости из Калининграда.

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Этим воспользовались армейцы, которые шли в прессинг на чужой половине. Агапов с левого фланга сделал пас на Федора Чалова. Нападающий ЦСКА метров с двадцати решился пробить в правый от голкипера угол, но немного в створ Чалов не попал.

Ближе к середине второго тайма вернулись гости к контролю, но всё же мяч не так быстро двигается. После этого начали издалека чаще бить хозяева. Чалов сделал пас на подключившегося к атаке Мойзеса. Защитник армейцев метров с девятнадцати зарядил в дальний нижний угол, но немного в створ не попал.

Все полевые футболисты ЦСКА находились на чужой половине поля и уверенно катали мяч между собой. Кажется, что окончательно сдались уже гости. Возможно, поэтому один гол забили хозяева, который отменили. Виктор Давила мягко закинул сферу в штрафную на Антона Заболотного, который метров с двенадцати зарядил под перекладину. Однако из положения "вне игры". Антон даже радоваться не стал, понимая, что удар пошёл из явного офсайдного положения».

Победа на классе

Автор Bobsoccer Максим Квятковский отметил, что ЦСКА смог выиграть в этом матче на классе.

«ЦСКА в этом Кубке России не очень похож на самого себя в нынешнем чемпионате. Чего стоит факт, что команда в третий раз подряд отыграла на ноль. Сегодня "Балтика" вроде бы обозначала территориальное преимущество, но армейцы настолько четко отработали в обороне, что гости за весь матч не создали ни одного голевого момента. Когда же они подходили к воротам, безупречно действовал Владислав Тороп. Да, у "Балтики" в стартовом составе вышли только три футболиста из тех, что три дня назад громили "Ахмат" со счетом 7:1. Тем не менее, играть калининградцы умеют, но на сей раз их действия сковали армейцы.

С возвращением Виллиана Роши оборона приобрела стройность. Впереди хорошо комбинировали Аббос Файзуллаев, Федор Чалов, Тамерлан Мусаев, очень прилично отыграли латерали. Милан Гайич справа смотрится лучше, чем на противоположном фланге. Тем более, слева теперь есть Илья Агапов — удачная находка Владимира Федотова.

Аббос Файзуллаев ПФК ЦСКА

Подытожим. ЦСКА обыграл "Балтику" на классе. Завтра выяснится, кто будет соперником армейцев в финале Пути РПЛ. "Зенит" либо "Спартак". В первом матче петербуржцы выиграли на поле спартаковцев со счетом 2:1».

Для «Балтики» РПЛ важнее

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов акцентировал внимание на том, что этот матч был не очень нужен «Балтике», поскольку для калининградцев важнее РПЛ.

«Если ЦСКА вышел на этот матч фактически основой — только Тороп по традиции заменил в кубковом турнире Акинфеева, да Чалов вернулся в атаку, — то состав "Балтики" был далёк от оптимального. Главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич недвусмысленно дал понять, что сейчас для его команды РПЛ намного важнее. А вот армейцы защищают трофей, они действующие обладатели Кубка России.

Тем не менее "Балтика", которая вынуждена была раскрываться, чтобы отыграть домашнее поражение со счётом 0:1, попыталась поддавить хозяев. Гости высоко встречали команду Владимира Федотова, при этом полтайма хорошо возвращали себе мяч после потерь, поэтому у ЦСКА не получались контрвыпады. Было много борьбы за подборы, единоборств. Любопытно, что обе команды играли по схеме 3-4-2-1. Они крепко схватили друг друга в центре поля и заблудились там, словно в лабиринте.

У "Балтики" на сей раз ничего не показал герой матча в Грозном Алекс Фернандес, оформивший хет-трик в прошедший уикенд, но его поменяла другая звезда той игры — Лисакович. Потом на поле появился и разрывавший оборону "Ахмата" Энрикес. Калининградцы эпизодами здорово комбинировали, тем не менее голевых моментов больше не создавали. За четверть часа до конца ЦСКА мог остаться вдесятером, когда Лукин сфолил, что называется, на розовую карточку — жёстко въехал в ногу Кузьмину, правда, через мяч. Это, видимо, и уберегло от удаления.

ЦСКА едва не наиграл и на крупную победу. На последних минутах два свежих нападающих армейцев Давила и Заболотный соорудили ещё один гол. Чилиец сделал проникающий пас, Антон забил, но, к своему огорчению, из офсайда. А вот обеспечивших классный антураж болельщиков ЦСКА, которых на кубковом матче собралось почти 17 тысяч человек, эта локальная неудача едва ли расстроила. Их точно порадовал ещё один сейв Торопа в концовке, который достал сложнейший мяч после удара низом в самый гол. У сменщика Акинфеева — сухарь».

Сергей Игнашевич главный тренер «Балтики» Класса нам не хватило, это очевидно, в первом и втором тайме. Но главное, что мы продолжаем борьбу за Кубок. Выполнены ли задачи футболистами? Нет, конечно, жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков. Мы хотели выиграть сегодня. Мы хотели привезти домой «Зенит» или «Спартак», сыграть в полуфинале на заполненном стадионе. Но пойдём другим путём.

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Александр Греков выделил три главных факта данного противостояния.

«1. На 31-й минуте встречи после удара защитником ЦСКА Миланом Гайичем в сторону ворот "Балтики" мяч попал в руку защитнику гостей Александр Осипову. Главный арбитр встречи Ян Бобровский после консультаций с ВАР отправился самостоятельно изучить момент, после чего назначил пенальти в ворота "Балтики". Штрафной удар на 34-й минуте игры реализовал нападающий Федор Чалов.

Календарь и таблица РПЛ

2. ЦСКА одержал вторую победу над клубом из Калининграда в 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) и вышел в следующую стадию, где сыграет с сильнейшим в паре "Спартак" — "Зенит". Первый матч московского и петербургского завершился со счетом 1:2, ответная игра состоится завтра, 17 апреля.

Победная раздевалка ЦСКА ПФК ЦСКА

3. "Балтика" продлила безвыигрышную серию в матчах с армейцами. Калининградцы еще ни разу не обыгрывали ЦСКА на уровне чемпионата России и Кубка страны. В четырех из пяти предыдущих матчей клубов победу одержал ЦСКА, а еще одна игра в мае 1998 года завершилась вничью. "Балтика" после поражения от ЦСКА не выбыла из дальнейшего розыгрыша Кубка России, а продолжит выступление по Пути регионов».

Лучший игрок матча — Федор Чалов

Автор «Футбол на Куличках» Сергей Зариков определил лучшего футболиста этого матча.

Федор Чалов ПФК ЦСКА

«Чалов был лучшим на поле — от футболиста ЦСКА постоянно исходила опасность. Сперва с его ударом справился Бориско, следом Чалов бросил в прорыв Облякова, которого совсем немного опередил голкипер гостей. На 35-й минуте Чалов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Осипова, а спустя минуту стал зачинателем второй голевой атаки, выполнив пас в центр штрафной. Во втором тайме Чалов не ушёл в тень, он опасно бил по воротам и действовал в подыгрыше. А после передачи Келлвена с правого фланга мог оформить дубль».