Тюкавин вернул «Динамо» в борьбу за чемпионство. Команда Лички выиграла у «Зенита»

В домашнем матче 26-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Победный гол на 76-й минуте забил форвард динамовцев Константин Тюкавин

Противостояние Тюкавина и Кассьерры

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов не увидел особых неожиданностей в составах команд, а также акцентировал внимание на противостоянии Константина Тюкавина и Матео Кассьерры.

«В стартовый состав "Зенита" вернулся после травмы капитан Дуглас Сантос. А вот в основу "Динамо" неожиданно не попал, казалось бы, важнейший для команды бразилец — Бителло. Впервые после своего дебюта за бело-голубых в сентябре 2023 года хавбек не сыграл с первых минут. По словам Марцела Лички, он почувствовал у игрока усталость.

Одной из интриг этого матча было противостояние двух самых результативных игроков чемпионата — Тюкавина и Кассьерры. Динамовец мог забить быстрый гол уже на третьей минуте, когда выходил фактически один на один после проникающего паса, но центрбек "Зенита" Нино сумасшедшим рискованным подкатом выбил мяч из-под ног форварда. Ещё в нескольких случаях зимний новичок сине-бело-голубых хорошо контролировал движение Тюкавина при забросах на него на свободное пространство. Видно, что "Зенит" получил классного защитника в лице кандидата в сборную Бразилии.

У "Динамо" было несколько неплохих эпизодов с прессингом в дебюте игры, которые привели, в частности, к первому удару в матче — из-за штрафной от Чавеса (после ужасного обреза Клаудиньо). Но потом "Зенит" завладел большим территориальным преимуществом, вынудив команду Лички довольно глубоко сесть в оборону. В первом тайме чемпион контролировал мяч 70% времени. Статистическое преимущество петербуржцев по точным передачам на чужой трети впечатляло — 123:35. Тем не менее бело-голубые, пусть и играя в несвойственный для себя футбол, успешно оборонялись. Сохраняли организованность и нужную плотность, эффективно сбивали темп. Разве что контригра у хозяев не клеилась, так как "Зенит" быстро возвращал себе мяч.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

В результате первый тайм получился фактически равным по моментам и ударам. У "Зенита" был лучший шанс забить после стандарта, когда Кассьерра бил низом, а Шунин потащил. Вингеры петербуржцев Артур и Мостовой активно действовали в полуфлангах между линий, открывая фланги для подключения крайних защитников — в этом смысле возвращение Дугласа Сантоса заметно усилило игру "Зенита" в позиционном наступлении. Вот только от Артура по-прежнему не хватает тонких ходов, а у Мостового ноги зачастую работают быстрее мысли».

Семак не перестроил игру в перерыве

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что наставник «Зенита» Сергей Семак не смог улучшить игру команды в перерыве.

«Зенит в новом календарном году намного опаснее после отдыха в раздевалке. Объяснение на поверхности. Поскольку Нино, Эракович, Мостовой и Артур не такие высококлассные мастера, как их предшественники, то приходится брать паузы для изучения соперников. Расшатывают линии, вносят коррективы в составе. Могут сработать замены — сегодня перешли на "4-4-2", ведь у "Зенита" не худшая скамейка в РПЛ. Хотя в целом мастеров стало меньше.

Семак всегда надеется выждать, увидеть явную ошибку соперника и использовать её. Так было, например, против "Спартака", когда ужасный для "Зенита" первый тайм с ошибочной схемой сменился удачной второй половиной, когда Педро реализовал два момента. Но юные футболисты нестабильные, а ветераны гостей не в лучшей форме. Сегодня непросто давалась игра Венделу и Клаудиньо. Барриос тоже не царил в центре поля, Вильмар сбавил.

Личка использовал схему со сменой позиций Лаксальта, Фомина и Чавеса в центре поля, а защита "Зенита" потратила много ресурсов и сил, чтобы надежно закрывать Тюкавина. В итоге всё свелось к разговору о надежности линии обороны "Динамо" и реализации хозяев. У этой команды несколько режимов работы у своих ворот. И почти все они включают вольницу для соперника. По допущенным ударам в чемпионате московский клуб на предпоследнем месте.

Хуже только бывшая команда Лички — "Оренбург". А вот "Зенит" с отрывом лучший по допущенным ударам. Но здесь объяснения не нужны. Команда Семака защищается древним бразильским методом — атакой и контролем мяча. Чем дольше фаворит катает снаряд по полю, тем чаще приходится нервничать сопернику. "Динамо" после перерыва важно было подготовиться к атакам "Зенита", которые подкрепляла усталость игроков хозяев».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» К сожалению, неудачный для нас результат. Что касается хода матча — мы много контролировали мяч, но остроты в атаке нам не хватало. К сожалению, мы не реализовали моменты, «Динамо» реализовало. В целом, в последних матчах нам не хватает голевых моментов. В остальном, что касается контроля мяча, контроля игры, в принципе, мы действовали нормально, соперник ждал наших ошибок, хотел использовать быстрые ответные атаки для того, чтобы создавать опасные моменты у наших ворот. К сожалению, сегодня мы не получили тот результат, которого хотели.

Слишком высокие ставки

Автор «Советского спорта» Александр Шульгин сделал акцент на важности данного противостояния.

«Тем не менее, первый тайм заставил вспомнить скорее другое московское противостояние — ЦСКА и "Спартака" несколькими днями ранее. Моментов команды создали критический минимум. И все они были на счету "Динамо". Сначала с близкого расстояния мог поражать ворота соперника Константин Тюкавин, но его вовремя накрыли защитники, а Луису Чавесу не хватило точности. Могло показаться, что оба коллектива просто не лезут на рожон. Оно и понятно — ставка слишком высока. Одни могут лишиться лидерства, вторые — окончательно вылететь из чемпионской гонки.

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Но, глядя на игру гостей, голову не покидала и ещё одна мысль: есть подозрение, что у "Зенита" не всё в порядке с мотивацией. Пока легионерам было интересно играть в чемпионате России, результат был. Как только им надело вариться в собственном соку, а "Реал" и "Барселона" почему-то так и не заинтересовались их персонами, так команда сразу и зачахла. Впрочем, давно было известно, что "Зенит" с бразильцами и без — две разные команды, а когда латиноамериканцы играть не хотят, можно сказать, что они отсутствуют.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Оставалась надежда на второй тайм. Кто-то просто обязан был рискнуть, особенно — хозяева. Вдруг у Марцела Лички и Сергея Семака проснулась бы интуиция Владимира Слишковича и Михаила Галактионова, которые своими заменами превратили поединок в Тушино в настоящий триллер? Но нет, вторая половина вообще началась со скучнейшего футбола в исполнении обеих команд. Так бы разборки до золота и докатились до безликой ничьей, если бы не мастерство Тюкавина, который смог обработать прострел Фабиана Бальбуэна и вторым касанием аккуратно в ближнем бою перебросить Михаила Кержакова.

Удивительно, но гол не особо взбодрил игру. Да, "Зенит" начал двигаться поактивнее, Семак внёс коррективы, но ощущение неизбежности второго подряд поражения питерцев не покидало вплоть до финального свистка. И оно не обмануло. Команда Семака дважды подряд проиграла и дважды подряд не смогла забить. Чем ответит "Краснодар"? Да и "Динамо" теперь недалеко. Интрига — это здорово, но правы были те, кто ещё в начале сезона говорил, что "Зенит" может проиграть только сам себе. Питер сам создал себе трудности. Преодолеет ли?»

Фактор Тюкавина

Автор Sportbox.ru Денис Петров сделал акцент на том, что судьбу матча решил набравший форму Константин Тюкавин.

«Во втором тайме команды продолжили играть в футбольные шахматы при отсутствии явных голевых моментов. Оба соперника возможность малейшей ошибки свели к минимуму, что не в лучшую сторону сказывалось на зрелищности. "Динамо" оборонялось низким блоком, вскрыть который при всех талантах зенитовских бразильцев было проблематично. В такой ситуации оставалось проверять Шунина дальними ударами, но и этот способ особой опасности в себе не таил.

Личка попытался оживить игру в атаке, убрав с поля незаметного Чавеса, которого заменил Бителло. Семак ответил тройной заменой: Алип вышел вместо травмированного Караваева, а Артур и Мостовой уступили место Мантуану и Сергееву. "Зенит" перешел на игру в два чистых нападающих, но моментов у ворот Шунина все так же не возникало.

А вот "Динамо" свой первый реальный шанс в матче реализовало на 76-й минуте. Набравший потрясающую форму весной Тюкавин классно прочувствовал ситуацию во вратарской и среагировал на сброс от Бальбуэны. Нападающий "бело-голубых" забил в четвертой игре подряд и упрочил лидерство в споре самых результативных игроков сезона (13+9).

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Для "Зенита" Тюкавин в этом сезоне стал настоящим злым гением. В матче первого круга он оформил дубль, а теперь отметился победным голом. В оставшееся время гости так и не сумели соорудить комбинацию, доставившую серьезные проблемы обороне "Динамо".

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Команда Лички, которую еще пару туров назад все поспешили списать со счетов, вернулась в чемпионскую гонку, впервые в истории обыграв "Зенит" дважды за один чемпионат. Теперь отставание динамовцев от "сине-бело-голубых" составляет всего три очка».

Кошмарная реализация «Зенита»

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов отметил плохую реализацию и мало забитых мячей «Зенитом» в последних матчах.

«Реализация "Зенита" в последнее время — это беда. Команда не забивает уже пять таймов подряд. 21 апреля забили "Оренбургу" в первом тайме, а после — тишина. И если в том случае это не помешало победить (1:0), то вот отсутствие голов во встрече с "Рубином" привело к поражению (0:2). Такая же участь настигла петербуржцев и в Москве. Второе сухое поражение подряд.

Впереди у обеих команд — противостояния с московскими командами в Кубке России. 1 мая "Динамо" сыграет со "Спартаком", а "Зенит", 2 мая, будет гостить у ЦСКА. В следующем туре РПЛ динамовцы примут на своем поле "Сочи" (5 мая), а "Зенит" отправится в гости к воронежскому "Факелу" (6 мая).

А чемпионская гонка не просто жива, но и теперь буквально "кипит" от напряжения. "Динамо" впервые в истории одержало две победы в чемпионате над "Зенитом" (в Петербурге в августе было 2:3), и теперь имеет преимущество по личным встречам в случае потенциального равенства очков. У "Зенита" осталось 50, а у "Динамо" стало 47. А у "Краснодара", который завтра сыграет в Самаре с "Крыльями Советов", — 49. И шанс выйти на первое место.

Двумя поражениями подряд подопечные Семака осложнили себе задачу по защите чемпионского титула. До конца розыгрыша осталось четыре тура».

Антон Шунин голкипер «Динамо» Мы сегодня победили, что может быть лучше? По игре со «Спартаком» будем думать потом. Мы говорим о сегодняшнем матче. Про чемпионство тоже не хочу говорить. Слабый ли это «Зенит»? Некорректно так говорить. Не хочу отвечать на такой вопрос. «Зенит» так же борется за чемпионство.

Гегемонии «Зенита» конец?

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов сделал акцент на том, что «Динамо» вернулось в чемпионскую гонку, а «Зенит» может прервать серию из побед в чемпионате.

«Семак еще до гола "Динамо" освежил атаку, совершив сразу три перестановки, а затем отправил в бой еще и Педро с Изидором. В атаку были брошены все силы, но петербуржцам никто не смог помочь. Из опасных моментов в концовке можно вспомнить разве что удар Мантуана выше, да и то с натяжкой. Никакого навала: "Динамо" образцово защищалось, а "Зенит" нервно пытался найти несуществующие дыры в тылах соперника. И не нашел.

Сине-бело-голубые проигрывают невероятно важный матч, который реально ставит под угрозу их гегемонию. А "Динамо" после серии поражений не только оживляет чемпионскую гонку, но и само возвращается в нее. Если "Краснодар" в понедельник победит "Крылья Советов", то возглавит таблицу РПЛ.

Финиш сезона будет захватывающим».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» Победа над «Зенитом» — это праздник, потому что сегодня «Зенит» показал свою силу. Сейчас надо признать, что до момента с нашим голом у соперника все было под контролем, он владел мячом, искал дыры в нашей обороне. В защите у нас была дисциплина. У нас получалось закрывать игроков атаки «Зенита». Но в первом тайме мы не были опасными, мы были пассивными. Во втором тайме попробовали поменять тактику, старались натягивать игру, забегать за спину соперника. И мы стали лучше действовать между линиями и владеть мячом. Гол придает сил, когда ты бегаешь за мячом, это тяжело.

Лучший игрок матча — Константин Тюкавин

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой снова назвал лучшего футболиста данного матча.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

«Нападающий “Динамо” проводит отличный сезон. Константин стал главным героем матча с “Зенитом”. У него по ходу встречи не было возможностей регулярно создавать опасные моменты, так как бело-голубые много времени проводили в обороне. Тем не менее, Тюкавин в очередной раз показал, что он обладает отличным голевым чутьём. Во втором тайме он всё-таки нашёл свой момент и реализовал его, принеся победу столичному клубу».