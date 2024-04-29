Трансферный дайджест. 23-29 апреля

Рафаэль Варан

«Манчестер Юнайтед», защитник, 31 год

Центрбек «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан с большой долей вероятности сменит клубную прописку уже во время летнего трансферного окна.

Контракт 31-летнего защитника подходит к концу, а манкунианцы не намерены его продлевать. Уроженец Лилля станет свободным агентом.

Todofichajes информирует, что футболист сборной Франции может вернуться в Испанию, где уже выступал за «Реал». Там в его услугах заинтересованы «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Бетис».

Нынешняя трансферная стоимость Рафаэля составляет 25 миллионов евро.

Рафаэль Варан globallookpress.com

В текущем сезоне АПЛ Варан принял участие в 21 матче и забил один мяч.

Наш прогноз: Варан покинет «Манчестер Юнайтед».

Рональд Араухо

«Барселона», защитник, 25 лет

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо ищет себе новую команду, поскольку по окончании сезона покинет каталонский коллектив.

По информации Sport.es, в борьбу за 25-летнего футболиста включился «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить за трансфер центрбека 80 миллионов евро.

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Ранее была информация, что в услугах защитника также заинтересованы «Челси», «Бавария» и «ПСЖ». «Барселона» же хочет продлить контракт с игроком, однако сам Араухо хотел бы попробовать свои силы в Англии.

Сообщается, что летом Рональд будет рассматривать различные варианты трудоустройства.

Рональд Араухо globallookpress.com

В текущем сезоне Примеры Араухо провел 22 матча, в которых забил один мяч.

Наш прогноз: Араухо перейдет в новую команду.

Начо Фернандес

«Реал», защитник, 34 года

Защитник «Реала» Начо Фернандес уже начал поиски нового места работы.

34-летний футболист может продолжить карьеру в «Байере», сообщает журналист Мигель Анхель Диас. Именно леверкузенский клуб является фаворитом в борьбе за защитника.

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Ранее была информация, что Фернандес точно покинет «Реал» по окончании сезона. У защитника заканчивается трудовой договор с мадридцами и стороны не будут его продлевать.

Начо Фернандес globallookpress.com

В текущем сезоне Начо Фернандес принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Наш прогноз: Начо перейдет в «Байер».

Жоэль Матип

«Реал», защитник, 32 года

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип близок к тому, чтобы уже летом оказаться в новой команде.

Футболист сборной Камеруна с высокой долей вероятности покинет мерсисайдский коллектив и вынужден будет трудоустроиться в другом коллективе.

Corriere утверждает, что 32-летнего защитника хотели бы видеть в своих рядах «Рома» и «Лацио». Именно римские коллективы поведут борьбу за игрока.

Ранее была информация, что «Ливерпуль» намерен расстаться с Матипом во время летнего трансферного окна.

Жоэль Матип globallookpress.com

В текущем сезоне Матип провел 14 матчей и заработал две желтые карточки.

Наш прогноз: Матип уйдет из «Ливерпуля».

Луис Диас

«Ливерпуль», полузащитник, 27 лет

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас будет иметь возможность сменить команду во время летнего трансферного окна.

Mundo Deportivo информирует, что полузащитником активно интересуются в Испании. 27-летнего футболиста сборной Колумбии хочет видеть в своих рядах «Барселона».

Каталонский коллектив намерен попытаться оформить трансфер Диаса летом, поскольку «блаугранас» хотят сделать все, чтобы усилить атакующий потенциал.

Ранее была информация, что «Реалу» также интересен Луис, однако именно «Барселона» является фаворитом на его трансфер.

Луис Диас globallookpress.com

В текущем сезоне Диас провел 47 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Наш прогноз: Луис Диас останется в «Ливерпуле».

Бруну Гимарайнш

«Ньюкасл», полузащитник, 26 лет

Хавбек «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш будет одним из главных действующих лиц во время летнего трансферного окна, поскольку в его услугах заинтересованы многие клубы.

По информации 90min, в услугах 26-летнего бразильского полузащитника заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Ранее была информация, что также опорника сборной Бразилии хотели бы видеть в своих рядах «Барселона» и «Бавария», однако теперь они уже не являются фаворитами на трансфер.

Сообщается, что «Ньюкасл» готов расстаться с Гимарайншем, однако хочет получить за него не менее 93 миллиона евро.

Бруну Гимарайнш globallookpress.com

В текущем сезоне Гимарайнш провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.

Наш прогноз: Бруну Гимарайнш точно перейдет в другую команду.

Алексей Миранчук

«Аталанта», полузащитник, 28 лет

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук летом рискует оказаться в новой команде.

По информации Calciomercato, в услугах 28-летнего полузащитника сборной России заинтересованы «Торино» и «Фиорентина». Оба клуба хотят оформить полноценный трансфер игрока центра поля.

В тоже время «Торино» намерен расстаться с уроженцем Славянска-на-Кубани, чтобы заработать на его трансфере. Туринцы хотят продать россиянина за 9 миллионов евро.

Алексей Миранчук globallookpress.com

В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за бергамасков 32 матча, в которых забил четыре мяча и сделал 11 результативных передач.

Наш прогноз: Миранчук покинет «Аталанту», но останется в Серии А.