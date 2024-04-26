Смена караула. Пять игроков, которых «Ливерпулю» нужно продать после ухода Клоппа

Прощальное турне Юргена Клоппа подходит к концу, и руководители «Ливерпуля» Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз будут очень заняты, пытаясь гарантировать, что им не придется пережить спад, подобный тому, что случился с «Манчестер Юнайтед» после ухода Фергюсона.

Несмотря на весьма похвальные усилия в гонке за титул Премьер-лиги, «последний танец» Клоппа практически закончился неудачей в матче с «Эвертоном», и будь то Арне Слот или какой-то другой бедняга, столкнувшийся с невозможной задачей стать преемником столь любимого тренера, им будет поручено продолжить реконструкцию, начатую, но не завершенную их предшественником.

Издание Footbal365 помогло им, выбрав пять игроков основы главной команды, возможность продажи или избавления от которых новому тренеру нужно рассмотреть. И многие не будут рады этому выбору.

Кертис Джонс

Он был великолепен в конце прошлого сезона и сохранил эту прекрасную форму в нынешней кампании, своими выступлениями не позволив летнему новичку Райану Гравенберху выдавить себя из состава и закрепив за собой место в лучшей версии полузащиты Юргена Клоппа вместе с Алексисом Мак Аллистером и Домиником Собослаи. Джонс, похоже, отплатил за огромное доверие, которое оказал ему тренер.

Но за последние недели его форма значительно ухудшилась. Он попал в этот список на исходе часа сокрушительного поражения от «Эвертона» в среду, не внося в игру ничего другого, кроме мелких фолов, дающих сопернику шанс использовать их самое лучшее оружие, и предоставив дополнительные аргументы тем, кто сомневается в том, какова его реальная ценность для «Ливерпуля».

Кертис Джонс globallookpress.com

Все составные части блестящего футболиста присутствуют — он хорошо прессингует, может забивать, умеет идти в дрибблинг и перехватывать мяч в ограниченном пространстве — но объединяет он эти части достаточно редко для того, чтобы вызвать сомнения относительно того, будет ли он когда-нибудь достаточно хорош, чтобы стать основным игроком в команде, которая борется за титулы. Ему пока всего 23, но это его четвертый полный сезон в основном составе «Ливерпуля», и в какой-то момент мы начинаем ожидать, что нестабильность молодости уступит место стабильности на высшем уровне.

Эндрю Робертсон

Закон хэви-метал-футбола под руководством Юргена Клоппа в «Ливерпуле» предписывает прибавлять год к возрасту любого игрока клуба за два года карьеры. Итак, после семи лет на «Энфилде» Эндрю Робертсону на самом деле 33 с половиной года. Похоже, все эти рывки вверх и вниз по бровке не прошли для него даром.

Эндрю Робертсон globallookpress.com

Робертсон был травмирован во время 13 из 15 игр беспроигрышной серии «Ливерпуля» в середине сезона, в течение которых Джо Гомес преуспел на позиции левого защитника. Ни один игрок «Ливерпуля» находясь на поле не видел больше пропущенных голов за 90 минут, чем игрок сборной Шотландии (1,24), и он забил всего один гол и сделал две результативные передачи, что является его худшим результатом сезона за «Ливерпуль».

Мохамед Салах

Мнение Вирджила ван Дейка после поражения от «Эвертона» также очень походить в виде комментария как в отношении карьеры Салаха, так и его тренера в «Ливерпуле». «Мы не можем допустить, чтобы сезон закончился вот так», — сказал капитан «красных».

Клопп и Салах многим обязаны друг другу. «Ливерпуль» не добился бы и половины своего успеха под руководством немецкого тренера, если бы Салах не перешел из «Ромы» в 2017 году. Салах, который в то время считался чем-то вроде авантюрного подписания, учитывая его неудачу в «Челси», стал легендой «Ливерпуля» и Премьер-лиги.

Только Иан Раш (339) и Роджер Хант (262) забили больше, чем его 210 голов за клуб, а из игроков, входящих в сотню лучших бомбардиров «Ливерпуля» за всю историю, только Луис Суарес (0,62) имеет лучшее соотношение голов за игру, чем Салах (0,61). Он был феноменом.

Мохамед Салах globallookpress.com

Он также был превосходен на протяжении большей части этого сезона и, если он не начнет пулять мимо ворот в оставшихся играх, чтобы Дарвин Нуньес не выглядел так плохо, то он станет лучшим бомбардиром седьмой сезон подряд. Его будет невозможно заменить, но пришло время ему уйти.

«Ливерпуль» получит щедрую компенсацию за потерю игрока, у которого до конца контракта остался год, а Салах заканчивать карьеру в Саудовской Аравии, как, очевидно, и хотел прошлым летом.

Ибраима Конате

В прошлом сезоне мы все задавались вопросом, кого «Ливерпуль» подпишет в качестве нового центрального защитника в пару к Конате. Место француза было гарантировано, пока мы наблюдали за медленным упадком Ван Дейка. Невероятно, но теперь мы столкнулись с перспективой того, что Ван Дейк — после сезона, в котором он был самым прогрессирующим игроком «Ливерпуля», — продержится в команде дольше центрального защитника на восемь лет моложе его. Конате не очень хорошо выступает.

Ибраима Конате globallookpress.com

Привлеченный в состав в среду, чтобы справиться с атлетизмом Доминика Калверта-Льюина и «Эвертона» в целом, Конате сделал что угодно, кроме того, что от него требовалось, а до этой игры его мало использовали благодаря появлению Джарелла Куанса.

«Ливерпулю» нужно надеяться, что Ван Дейк не уйдет с Клоппом этим летом, что вполне возможно, учитывая, что у голландца остался всего год по контракту, потому что это будет означать не только то, что мерсисайдцам придется подписать как минимум двух новых центральных защитников, но и то, что им придется либо играть с обоими новичками вместе, с одним из них в паре с неопытным Куансой, либо — что, пожалуй, хуже всего — одним из них вместе с Конате.

Нас бы очень беспокоила динамика того, что Конате станет старшим защитником в этом партнерстве. Он не выглядит ведущим, он выглядит так, как будто его нужно вести, и без Ван Дейка он может даже подтвердить подозрения, что на самом деле он не так и хорош.

Алиссон

Мы прекрасно понимаем, что этот выбор не будет слишком популярным среди болельщиков «Ливерпуля», многие из которых, вероятно, все еще будут убеждены, что Алиссон — лучший вратарь Премьер-лиги. Ребята, это действительно не так. Возможно, он даже больше не лучший вратарь «Ливерпуля».

По нашей оценке (вернее, оценке FBRef's), он 13-й лучший игрок в высшем дивизионе, а Куивин Келлехер — десятый. И те, кто сомневается в правдивости показателя, который по сути оценивает вратарей на основе сочетания удачи и способности делать сэйвы, могут принять это, зная, что Алиссон финишировал лучшим в прошлом сезоне и входил в пятерку лучших в Премьер-лиге в четырех из пяти своих предыдущих сезонах на «Энфилде». Эмилиано Мартинес в настоящее время лидирует и явно является лучшим вратарем этого сезона.

Раньше Алиссон был настоящей находкой в качестве последней линии обороны играющего с высокой линией защиты «Ливерпуля», но сейчас он часто выглядит осторожным и неуверенным в себе, и в этом сезоне он допустил такие ошибки — например, в матче с «Арсеналом», — которые раньше казались невозможными для него.