Кака, Роналдиньо, Хави? Игроки, которых мы хотели бы видеть возобновившими карьеру

Новость о том, что бразильский победитель чемпионата мира Ромарио, которому сейчас 58 лет, решил возобновить карьеру игрока, чтобы сыграть вместе с сыном, заставила задуматься о том, кого из бывших игроков было бы интересно увидеть на поле.

Кто еще может дирижировать игрой? Смогут ли некоторые игроки адаптироваться к современному футболу? Какие клубные легенды все еще могут выполнять столь необходимую работу для своих старых команд?

Авторы издания The Athletic выбирают одного игрока, которого они больше всего хотели бы видеть вернувшимся в строй прямо сейчас— некоторые по эмоциональным причинам, другие по практичным, а некоторые просто из чистого интереса, чтобы посмотреть, как игроки справятся.

Роналдиньо

В белой манишке и с волосами, собранными в пучок, Роналдиньо пронесся мимо группы защитников, прежде чем закатить мяч в сетку. Это был не «Камп Ноу» или «Маракана», а пыльное поле в Парагвае в марте 2020 года.

Это Роналдиньо, который принимал участие в тюремном турнире по мини-футболу после того, как местные власти задержали его за поддельный паспорт. Бывшему игроку «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» на тот момент было 39 лет, но он забил шесть голов, когда его команда выиграла финал со счетом 11–2.

Четыре года спустя все еще интересно представить, чего бразилец мог бы добиться на поле, если бы вернулся в строй. К концу своей карьеры, когда он представлял «Милан», а затем метался по разным бразильским клубам, он немного потерял скорость, но все же мог творить волшебные моменты на поле.

Представьте себе, что вы добавляете его к команде, которая доминирует по владению мячом, такую ​​как «Манчестер Сити», где Родри может делать всю черновую работу, и наблюдаете, как он раздает пасы, прежде чем закрутить штрафной удар в верхний угол.

Однако на данный момент Роналдиньо вполне доволен тем, что, в стильных шмотках от Jordan, темных очках и кепке Kangol, наблюдает за своими бывшими командами из VIP-ложи. Без особых усилий крут как на поле, так и на пенсии.

Хаби Алонсо

Игрок, которого мы хотели бы видеть возобновившим карьеру, — это тот, кто, по мнению многих, все еще может играть: Хаби Алонсо. Задолго до того, как он стал одним из самых востребованных молодых тренеров Европы в леверкузенском «Байере», Алонсо был фигурой высочайшей стабильности в полузащите «Ливерпуля», «Реала», «Баварии» из Мюнхена и сборной Испании.

В футболе было мало более приятных зрелищ, чем один из его размашистых пасов через все поле, и не так уж много игроков, чье имя внушало бы столько уверенности, когда вы видели его в стартовом составе своей команды.

Болельщики «Ливерпуля» до сих пор с тоской вспоминают время пребывания Алонсо на «Энфилде» с 2004 по 2009 год, а позже он стал культовым героем, играя перед защитой «Реала». Он покинул «Бернабеу» на своих условиях после того, как помог «Лос-Бланкос» завоевать ранее неуловимую «Десиму» (их 10-й титул в Кубке Европы/Лиге чемпионов) в 2014 году, а три года спустя завершил карьеру, дойдя с «Баварией» до самой вершины.

И кто может забыть тот культовый пост в социальной сети, в котором объявлялось, что он вешает бencs на гвоздь?

Хаби прощается с карьерой игрока twitter.com

Неудивительно, что левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо ранее в этом году сказал The Athletic, что «Хаби все еще в форме» и «легко может продолжать играть».

42-летний футболист выглядит практически не изменившимся со времен своих игровых дней, и, если ему когда-нибудь надоест эта тренерская работа, его бывшим командам наверняка не помешали бы его лидерские качества на поле.

Алан Ширер

В случае «Ньюкасла» это будет Алан Ширер. Это очевидный ответ, но он не будет играть очевидную для себя роль. Вместо центрального нападающего он будет центральным защитником.

Это не только незнакомое поле деятельности, это граничит с богохульством с точки зрения «Ньюкасла». В любом случае,мы понимаем, что возвращение бомбардира-рекордсмена Премьер-лиги и лучшего снайпера в истории «Ньюкасла» на альтернативную позицию звучит нелепо, но вот логика.

Александр Исак — отличный центральный нападающий, на его счету 21 гол в этом сезоне, и в свои 24 года он будет играть еще долгие годы. Игрок сборной Швеции является идеальным нападающим для схемы Эдди Хау 4-3-3, и он, несомненно, быстрее на поле, чем 53-летний Ширер.

Алан Ширер globallookpress.com

Тем не менее, несмотря на то, что колени и лодыжки легенды «Ньюкасла» серьезно ограничивали его подвижность, он определенно все еще мог выполнять свою работу в виде верховой борьбы. «Ньюкаслу» не хватает центральных защитников из-за травм крестообразных связок, полученных Свеном Ботманом и Джамаалом Ласселлсом, а Ширер часто был лучшим защитником клуба при стандартных положениях в свои игровые дни. Он также все еще может внести свой вклад, забив несколько голов с угловых и при стандартах в атаке.

Ему понадобятся атлетичные игроки вокруг себя, но понимание Ширером того, где нападающие хотят быть и как они забивают голы, действительно может помочь ему мешать центральным нападающим соперника.

Вы все еще не убеждены, не так ли? Ну, мы попробовали. Извините, фанаты «Ньюкасла», и извини, Алан.

Хави

Если бы мы могли заставить лишь одного бывшего игрока натянуть бутсы, то это был бы Хави, который был одним из лучших полузащитников в мире.

Команда «Барселоны» конца 2000-х и начала 2010-х годов — лучшая команда, которую мы когда-либо видели, и Хави был в ее центре. Он также является единственным завершившим карьеру игроком сенсационной полузащиты этой команды, в которую также входили Серхио Бускетс и Андрес Иньеста.

Его видение поля и качество передач были превосходными, а также он обладал почти уникальной способностью сканировать поле и знать, где находятся все остальные игроки обеих команд.

Месси, Иньеста и Хави globallookpress.com

Но есть еще более серьезная причина, по которой было бы здорово увидеть его играющим за «Барселону» прямо сейчас, и это потому, что существующая полузащита клуба, которым управляет тренер Хави, действительно могла быть исправлена только Хави-игроком.

Кто знает, его быстрый пас, спокойствие и контроль могли бы стать теми ингредиентами, которые нужны команде для дальнейшего прогресса и возвращения на победный путь. Кроме того, Ламин Ямаль выиграет от его возвращения, и мы бы хотели, чтобы эти двое объединились.

Понимание игры Хави означает, что, возможно, только Хави-игрок может на 100 процентов понять то, чего хочет Хави-тренер.

Келли Смит

Одной из величайших привилегий для футбольного болельщика было наблюдать за тем, как Келли Смит почти три сезона играла за «Бостон Брейкерс».

Она только что пережила захватывающие годы в «Арсенале» и в свои 30 лет все еще находилась на пике своей карьеры. Был период, когда она была в «Бостоне», где могла диктовать ход игры, даже не выходя из центрального круга. Это произошло благодаря ее невероятному видению поля и тому, как она понимала ритм игры и игроков вокруг нее.

К сожалению, ее карьеру осложнила травма — кто знает, сколько голов и передач могла бы записать на свой счет полностью здоровая Смит?

Келли Смит globallookpress.com

Таким образом, желание снова посмотреть ее игру связано как с сентиментальностью, так и с любовью к ее конкретному стилю футбола: чистой классической «десятке», которая сочетает в себе техничность с артистизмом.

Мы не знаем, насколько хорошо она будет поддерживать темп матча сейчас, но опять же, возможно, именно она будет диктовать ход игры в первую очередь.

Гюнтер Нетцер

Потерпите — позвольте объяснить. Во-первых, Нетцер был скорее персонажем новеллы, чем футболистом. Своими длинными волосами, спортивными автомобилями и высокомерными повадками он излучал веру — в себя. Он знал, насколько он хорош. Если вы не согласны, вы были неправы.

Нетцер был крутым, он был бунтарем. Прочтите о нем сейчас, и вы обнаружите персонажа, который пренебрежительно относится ко всему в футболе, кроме изобретательности и красоты. Бегать без мяча? Это была чужая задача.

И еще история, которую знают все. О том, как Нетцер, собиравшийся перейти в «Реал Мадрид», был оставлен на скамейке запасных в финале Кубка Германии 1973 года, затем объявил тренеру Хеннесу Вайсвайлеру, что выходит на поле в дополнительное время, и несколько минут спустя забил один из лучших голов в истории турнира.

Гюнтер Нетцер в матче с Англией на Евро-1972 globallookpress.com

Итак, в первую очередь: Нетцер как персонаж — зрелище. Это то, что мы хотим вернуть. Но он и отличный игрок. Вы его видели? Вы находили лучшие моменты на YouTube и смотрели, как он держит мяч и делает пируэты с ним, как он играет с изяществом и порой с мощью?

Или как даже в 1970-е годы он мог пасовать с такой дальностью и точностью, которые в те времена редко можно было увидеть. Если да, то как можно не желать видеть его на сегодняшних полях, со всеми преимуществами современной эпохи?

Кака

Когда мы впервые начали смотреть футбол в середине-конце 2000-х, мы почувствовали вкус к полузащитникам, которые умели вести мяч. Александр Глеб, Самир Насри и Томаш Росицки были такими примерами для болельщиков «Арсенала» каждую неделю, а Йоанн Гуркюфф и Уэсли Снейдер были лишь парой среди многих талантов с континента.

Однако единственным игроком, который в этом отношении стоит выше всех остальных, является Кака. Элегантность и скорость, которыми он обладал при прохождении через оборону, не позволяли поверить, что его рост составлял 185 см.

Кака в «Милане» globallookpress.com

Трансляции Лиги чемпионов на ITV во время пика его карьеры позволили миллионам жителей Великобритании увидеть, насколько он был уникален, особенно в том сезоне 2006/07, когда он привел «Милан» к европейской славе.

Он мог прорваться через половину поля, как он это сделал в матче с «Селтиком», но при этом обладал техническими способностями и осведомленностью, позволяющими поставить в неловкое положение защитников, как он это сделал в обоих матчах против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале того сезона. Во времена «Реала» он не был таким взрывным, но все равно демонстрировал свои технические способности, когда был в хорошей форме.

Кака, возможно, не совсем подходит для сегодняшней игры с высоким прессингом, но это тот тип игрока, которого футболу очень не хватает. Полузащитник, который мог плавно двигаться с мячом под давлением, и который мог легко бить и забивать обеими ногами — о чем он недавно напомнил людям, когда его попросили «прострелить».

Лейтон Бэйнс

Если и есть что-то, чего жаждет «Эвертон» (новый владелец, успешная апелляция по вычету очков и простое вливание явно необходимых денег), то это игрок со следующими качествами: спокойная голова, способность подавать пример, творчески и умно владеть мячом, а также способный забить один или два, или три или четыре гола. Лейтон Бэйнс обладал всем этим и многим другим.

Приятно было наблюдать за тем, находился ли мяч в игре или нет, как самый хулиганистый левый защитник в городе был таким стабильным из года в год, так изящно обращался с мячом и играл так сдержанно и самоотверженно — если только он не закручивал штрафной удар мимо Тима Крула на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Лейтон Бэйнс globallookpress.com

На каком-то этапе Роберто Мартинес пытался превратить сыгравшего 30 матчей за сборную Англии футболиста в центрального полузащитника в стиле Филиппа Лама. Обстановка, в которой проводился эксперимент — посредственная, сбитая с толку команда «Эвертона», потрепанная и получившая взбучку в период Рождества 2014 года — была, по меньшей мере, неоптимальной. Но злополучное неудачное пребывание в центре поля не лишает его мощного наследия на позиции левого защитника, позиции, на которой он, без сомнения, является одним из лучших игроков АПЛ.

Несмотря на все это, он по-прежнему ассистировал Кевину Миральясу на выезде в гости к «Ньюкаслу» во время своего недолгого пребывания в качестве глубокого плеймейкера, и если бы он был задействован на этой позиции в функционирующей команде,что знает, что могло бы выйти....

Он часто являлся ярким лучом света в темном царстве Дэвида Мойеса, и большинство игроков нынешнего состава не могут и сейчас сравниться с Бейнсом, который остается в клубе в качестве молодежного тренера. Он всего на семь месяцев старше Эшли Янга, который в этом сезоне провел 25 матчей за «Эвертон» в Премьер-лиге.

Это не точная наука, которая доказывает, что Бэйнс созрел для того, чтобы зашнуровать свои бутсы для последнего танца, но это усиливает мысль о том, что, возможно, просто возможно, он мог бы стать тем человеком, на которого «Эвертон» мог бы снова опереться.

Сэм Мьюис

Сэм Мьюис объявила о своем уходе из футбола только в начале этого года, прежде чем переключиться на роль части СМИ, освещающих этот вид спорта. Но для нас конец ее карьеры — одно из самых больших «что если» в истории женской сборной США.

Хотя нам понадобится суперсила исцеления, чтобы вернуть Мьюис в игру, если бы она у нас была, она была бы первым игроком, о котором мы бы вспомнили.

Мьюис могла играть как квотербек и обрезать всю защиту соперника одним пасом и всегда представляла угрозу при стандартных положениях. Она также забила один из лучших голов — ошеломляющий гол в полуфинале Национальной женской футбольной лиги США в Портленде.

Сэм Мьюис globallookpress.com

Ее динамика формы с 2016 по 2020 год в клубе и сборной, в период, который включает в себя победу на чемпионате мира в 2019 году, была поистине абсурдно отличной.

Думать о том, что бы она добавила к любой команде женской лиги или к этой версии сборной США — не только на поле, но и как преданный и вдумчивый лидер — это почти болезненное упражнение для воображения.

Мьюис суждено попасть в Национальный зал футбольной славы, но нам бы хотелось, чтобы эта честь пришла на ее долю немного позже.