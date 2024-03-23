ФНЛ. Кто окажется в РПЛ? Рухнет ли «Торпедо» во Вторую лигу? Все о турнирном положении в чемпионате

До конца Первой лиги осталось совсем немного. Каждая из команд решает свою задачу, имеется немало вопросов по итоговым раскладам и только последние туры расставят все по своим местам.

Кто будет бороться за выход в РПЛ?

За повышение в классе напрямую, на наш взгляд, будут бороться четыре клуба: «Химки», «Акрон», «Арсенал» и «Родина».

Главная сенсация первой части сезона «Тюмень» слабо вошла во вторую часть сезона и вряд ли вмешается в борьбу за верхние места.

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Явным фаворитом в этом споре выглядят «Химки». Команда Андрея Талалаева имеет самый сбалансированный состав среди конкурентов, который зимой был точечно укреплен на проседавших позициях (Журавлев, Юзепчук, Абдуллахи).

После возобновления чемпионата подмосковный клуб демонстрирует самый качественный футбол в лиге, а главный тренер имеет опыта выхода в РПЛ как раз с «Химками» три сезона назад.

Тольяттинский «Акрон» зимой сменил наставника. Теперь команду возглавляет Заур Тедеев, хорошо работавший с дублем «Ростова» и в прошлом сезоне с «Аланией», откуда был уволен по ходу сезона, хотя команда боролась за выход в РПЛ.

Зимой в «Акрон» пришли два очень качественных полузащитника: Артур Галоян из калининградской «Балтики» и Никита Глушков из красноярского «Енисея». По меркам Первой лиги их можно смело назвать звездами. Именно они сейчас определяют игру команды. Не стоит забывать и об амбициях руководства «Акрона», которое грезит РПЛ.

«Акрон» fcakron.ru

Тульский «Арсенал» берет свое в основном организацией игры. Не имея мощного состава, главному тренеру Александру Сторожуку удалось создать сбалансированный и уверенный в себе коллектив. Главной звездой этого созыва является нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво и капитан Сергей Ткачев.

20-летний форвард по итогам первой части сезона забил 13 мячей и стал лучшим бомбардиром. Но в зимнее межсезонье Окоронкво получил травму и пока лишь готовится возобновить тренировки. Без него в двух последних турах «Арсенал» не смог ни разу поразить ворота соперников, набрав всего два очка.

Московская «Родина» имеет неограниченный бюджет по меркам Первой лиги и амбициозную задачу стать одной из лучших команд России. Сейчас с ней работает испанец Франк Артига, который успешно тренировал дубль испанской «Барселоны» и был призван развивать молодежный футбол в «Родине», но обстоятельство сложились иначе, он стал главным тренеров в основной команде.

Иван Тимошенко — лучший бомбардир Первой лиги fcrodina.com

Зимой клуб подписал сразу несколько сильных игроков (Юшин, Ориньо, Марсиньо, Куликов), которые бы не затерялись и РПЛ. «Родина» после возобновления сезона выиграла три матча подряд с общим счетом 5:0 и сразу подтянулась к группе лидеров.

Кто окажется в стыковых матчах?

Другая группа команда вряд сможет напрямую пробиться в РПЛ, но может попытаться отобраться туда через стыки. Это махачкалинское «Динамо», «Тюмень», «Алания».

После сенсационного ухода из Махачкалы Курбана Бердыева команда потеряла былую уверенность и везение. В трех матчах «Динамо» смогло одержать лишь одну победу над «Ленинградцем» (2:0), а остальные проиграла, причем, в соперниках были отнюдь не гранды.

При новом главном тренере Хасане Биджиеве «Динамо» стало играть менее прагматично, у нее появились серьезные проблемы в обороне, чего не было при Бердыеве. Тем не менее организованности, которую привил Бердыев, может хватить для выхода в стыки. Состав особо не претерпел изменений, а скорее ослаб после ухода Абдуллахи.

«Тюмень» стала главной сенсацией первой части сезона, но пока откровенно разочаровывает результатами. Команда Игоря Меньщикова набрала всего одно очко в трех турах и скатилась уже на шестое место. Состав же у «Тюмени» даже по меркам Первой лиги довольно средний.

В «Алании» есть проблемы внутри коллектива и руководства, новый главный тренер Евгений Калешин пока не может их решить. Хотя в последнем туре «барсы» наконец смогли победить «Тюмень» (1:0), забив в конце.

Евгений Калешин www.fcalania.com

Во Владикавказе продолжается эпопея со строительством стадиона, и он не будет опять сдан в срок, поэтому даже в случае выхода в РПЛ «Алания» вряд ли получит лицензию на участие.

Теоретически в борьбу могут включиться «Нефтехимик» и «Енисей». Но перед Кириллом Новиковым в Нижнекамске в первую очередь стоит развитие молодежи с целью их дальнейшей перепродажи, а Андрей Тихонов только недавно возглавил красноярский клуб и лишь начинает выстраивать его по своим лекалам.

Кто будет бороться за выживание?

Все команды с 10 по 18-е места могут в случае нескольких подряд неудачных результатов оказаться во Второй лиге.

«Волгарь» — один из главных претендентов на вылет из Первой лиги. Команда на последнем месте, не усилилась зимой, и в трех первых матчах набрала всего два очка. Единственное, что может спасти астраханский клуб, это фигура главного тренера Сергея Павлова. Это настоящая акула российского футбола с громадным опытом успешной работы во многих коллективах Первой лиги.

Краснодарская «Кубань» также имеет серьезные проблемы с составом, игрой и пока выглядит кандидатом на вылет. Но и здесь все упирается в фигуру главного тренера Вадима Евсеева, но и у него здесь пока не очень то и получается. В трех матчах всего одно очко, а главная звезда Нури Абдоков неизвестно когда вернется на поле.

«Ленинградец» пока оставляет самое унылое впечатление. Зимой команда вообще не усилилась, хотя средства у нее имеются. В трех турах подопечные Сергея Кирьякова всего раз сыграли вничью и не забили ни одного очка. Проблемы с нападением у «Ленинградца» идут с начала сезона, команда забила всего 16 голов в 23 матчах.

Саратовский «Сокол» здорово перетряхнул состав зимой и пригласил на пост главного тренера белоруса Алексея Бага, показавшего отличные результаты на своей родине. Его долго пришлось уговаривать, но в итоге он все-таки согласился переехать в Саратов. Пока у него неплохо получается, «Сокол» взял 4 очка в 3 играх. Но и конкуренты у него дальше очень серьезные.

Прогнозы на ФНЛ

Ярославский «Шинник» зимой пригласил тренером Дмитрия Черышева, который существенно омолодил состав и избавился от опытных футболистов. Игра команды посвежела, стала более скоростной, но пока это очков не сильно прибавило. «Шинник» пока с одной победой в трех матчах серьезно подвис в турнирной таблице. По игре он ничем не сильнее своих конкурентов.

Новороссийский «Черноморец» провел масштабную селекцию, пригласив целую группу высококлассных футболистов, в том числе и легионеров, благо, что имеет солидные финансовые возможности. Также теперь его тренирует очень сильный тренер Вадим Гаранин («Енисей», «Сочи», «Тверь»).

Вадим Гаранин fccn.pro

Он начал с поражения, но затем одержал две победы. «Черноморец» пока в зоне вылета, но не верится, что он покинет Первую лигу с таким мощным подбором игроков и тренером, который умеет ставить умный атакующий футбол.

«КАМАЗ», «СКА-Хабаровск», «Торпедо» немного оторвались от конкурентов и в случае длительной серии поражений вполне могут рухнуть в низший дивизион. В этой троице больше шансы угодить туда у «КАМАЗа», где слабый бюджет и не самый сильный состав.

Но главный тренер Ильдар Ахметзянов уже какой год показывает, что он один из самых интересных и талантливых специалистов лиги, поэтому вряд ли это случится. Очень команде помогла победа в родных стенах в последнем туре над махачкалинским «Динамо» (2:1), она успокоила и придала уверенности челнинцам.

Что касается «СКА-Хабаровск» и «Торпедо», если они окажутся в зоне вылета, то это станет громадной сенсацией. Обе команды ставили перед собой задачу выйти в РПЛ, собрали мощные составы, имеют солидный бюджет и даже в мыслях не могут представить себе такой печальный конец сезона.